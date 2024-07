https://www.palestinechronicle.com/no-time-for-conventional-weapons-lieberman-calls-for-nuclear-strike-on-iran/



„Keine Zeit für konventionelle Waffen“ – Lieberman fordert Nuklearschlag gegen Iran

4. Juli 2024

Der israelische Knessetabgeordnete und Vorsitzende der Partei Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman. (Foto: Preiss /MSC, über Wikimedia Commons)

Von Mitarbeitern der Palästina-Chronik

Der israelische Knessetabgeordnete und Vorsitzende der Partei Jisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, hat den Einsatz von nichtkonventionellen Waffen, einschließlich Atomwaffen, gegen den Iran gefordert.

In einem Interview mit dem israelischen Fernsehsender Channel 12 erklärte Lieberman am Mittwoch, dass Israel seine Politik der Zweideutigkeit in Bezug auf seine unkonventionellen Fähigkeiten aufgeben sollte.

Als der Sender ihn bat, seine Aussage zu wiederholen, wiederholte er: „Wir haben keine Zeit für konventionelle Waffen“.

Kürzlich kritisierte Lieberman die derzeitige israelische Regierung für ihr mangelndes Kriegsmanagement und erklärte, Israel habe keine andere Wahl, als den Iran direkt zu konfrontieren.

Kamal Kharrazi, Leiter des iranischen Strategierats für Außenbeziehungen, warnte unterdessen, dass Israels Kriegserklärung an die Hisbollah im Libanon zu einem umfassenderen Konflikt eskalieren könnte.

Er betonte, dass der Iran die Hisbollah in vollem Umfang unterstützen würde, wenn Israel einen umfassenden Krieg beginnen würde, und deutete an, dass eine solche Eskalation auch andere Länder, darunter den Iran, mit einbeziehen könnte.

Am 13. April startete der Iran einen Vergeltungsangriff auf Israel, der als Operation „Wahres Versprechen“ bezeichnet wurde.

Als Vergeltung für die Bombardierung des iranischen Konsulats in Damaskus durch Israel und die Tötung mehrerer Militärs bei einem früheren israelischen Luftangriff am 1. April feuerte Teheran Dutzende von Raketen und Drohnen von seinem Territorium aus auf Israel ab.

Nuklearwaffenpolitik

Nach Angaben der Arms Control Association verfügt Israel über schätzungsweise 90 nukleare Sprengköpfe und Vorräte an spaltbarem Material für etwa 200 Waffen“.

Tel Aviv hat nie zugegeben, Atomwaffen zu besitzen, aber es wird allgemein angenommen, dass es Atomwaffen in teilweise zerlegtem Zustand besitzt, auch wenn unklar ist, wie viele genau“.

Der Iran verfolgt seinerseits keine Atomwaffenpolitik. Nach dem Anschlag im April 2024 deuteten iranische Beamte jedoch an, dass das Land seine Nukleardoktrin überdenken könnte, wenn sich die Sicherheitsbedingungen ändern oder seine Nuklearanlagen angegriffen werden.

Im Jahr 2022 entschied der Erste Ausschuss der UN-Generalversammlung, dass „Israel“ alle seine Atomwaffen zerstören und seine Nuklearanlagen der Kontrolle der Internationalen Atomenergiebehörde unterstellen muss.

Vier Länder – Kanada, Mikronesien, Palau und die Vereinigten Staaten – sowie Israel lehnten die Resolution wegen der „Gefahr der Verbreitung von Kernwaffen im Nahen Osten“ ab. 24 Länder enthielten sich der Stimme, darunter auch Mitglieder der Europäischen Union.

(PC, AJA)

