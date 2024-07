https://www.palestinechronicle.com/named-shamed-boycotted-us-arms-suppliers-in-gaza-killings-should-be-held-accountable/

Benannt, beschämt, boykottiert“ – US-Waffenlieferanten sollten für die Tötungen im Gazastreifen zur Verantwortung gezogen werden

Von Thalif Deen

3. Juli 2024

US-Waffenlieferanten sollten boykottiert werden. (Bild: U.S. Navy Foto von Mass Communication Specialist 3rd Class Alexander Tidd, vis Wikimedia Commons)

Diese Unternehmen müssen beim Namen genannt, beschämt, boykottiert und auf jede erdenkliche Weise zur Verantwortung gezogen werden. Sie müssen verstehen, dass ihr Handeln rechtliche Konsequenzen hat.

Die US-Waffenlobby rechtfertigt den uneingeschränkten amerikanischen Waffenbesitz in den USA mit der falschen Prämisse: Waffen töten keine Menschen, es sind die Kugeln, die Menschen töten.

Der Vorwurf des Völkermords und der Kriegsverbrechen im Gazastreifen richtet sich erstens gegen Israel, das als Vergeltung für die 1.200 von der Hamas im vergangenen Oktober getöteten Menschen mehr als 37.700 Menschen, zumeist Zivilisten, getötet und mehr als 86.000 verletzt hat, wie das Cable News Network (CNN) letzte Woche berichtete.

Zweitens liegt die Schuld auch bei den Vereinigten Staaten, die der Netanjahu-Regierung hemmungslos Waffen, darunter auch die verheerenden ungelenkten 2.000-Pfund-Bomben, geliefert haben.

Doch eine Gruppe von UN-Menschenrechtsexperten beschuldigt nun eine dritte Kraft: US-Waffenhersteller, die beschuldigt werden, stillschweigend Menschen zu töten, sowie Finanzinstitute, die die meisten dieser Waffenlieferanten finanzieren.

„Der Transfer von Waffen und Munition an Israel kann eine schwere Verletzung der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts darstellen und birgt die Gefahr, dass sich der Staat an internationalen Verbrechen, möglicherweise einschließlich Völkermord, mitschuldig macht“, erklärten die UN-Experten letzte Woche und wiederholten ihre Forderung, die Transfers sofort zu stoppen.

Im Einklang mit den jüngsten Forderungen des Menschenrechtsrates fordern die UN-Experten einen Stopp des Verkaufs, der Weitergabe und der Umleitung von Waffen, Munition und anderer militärischer Ausrüstung an Israel durch US-Rüstungshersteller – darunter BAE Systems, Boeing, Caterpillar, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Oshkosh, Rheinmetall AG, Rolls-Royce Power Systems, RTX und ThyssenKrupp.

Die Experten fordern, dass auch diese Rüstungsunternehmen ihre Lieferungen einstellen sollten, selbst wenn sie im Rahmen bestehender Ausfuhrgenehmigungen durchgeführt werden.

„Wenn diese Unternehmen Waffen, Teile, Komponenten und Munition an die israelischen Streitkräfte liefern, machen sie sich mitschuldig an schweren Verstößen gegen die internationalen Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht“, so die Experten.

Dieses Risiko wird durch die jüngste Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs (IGH) verstärkt, der Israel aufforderte, seine Militäroffensive in Rafah sofort einzustellen, da er die Gefahr eines Völkermords als plausibel ansah, sowie durch den Antrag des Anklägers des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) auf Erlass eines Haftbefehls gegen die israelische Führung wegen des Vorwurfs von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

„In diesem Zusammenhang kann die Fortsetzung von Waffentransfers an Israel als wissentliche Unterstützung von Operationen angesehen werden, die gegen die internationalen Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht verstoßen, und kann zu einem Gewinn aus dieser Unterstützung führen.“

Dr. Ramzy Baroud, Journalist und Herausgeber des ‚Palestine Chronicle‘, erklärte gegenüber IPS, die Erklärung der UN-Experten sei wichtig, da sie die komplexe Rolle der USA bei der Unterstützung, Aufrechterhaltung und dem Nutzen des israelischen Völkermords in Gaza hervorhebe.

„Oft fordern wir die USA auf, ihre Unterstützung Israels zu beenden, damit der Völkermord ein Ende findet. Die Experten erinnern uns jedoch daran, dass sich die Verwicklung der USA nicht nur auf das Weiße Haus und die direkte oder indirekte militärische und logistische Unterstützung Israels beschränkt“, erklärte er.

Die US-Unterstützung erfolge vielmehr über eine Vielzahl von Akteuren, die Waffen und Munition herstellen, transportieren, montieren und warten – eine milliardenschwere Militärmaschinerie, die Zehntausende von Palästinensern das Leben gekostet hat.

Diese Unternehmen müssen beim Namen genannt, beschämt, boykottiert und auf jede erdenkliche Weise zur Verantwortung gezogen werden. Sie müssen begreifen, dass ihr Handeln rechtliche Konsequenzen hat, da sie sich an den israelischen Verbrechen gegen die Palästinenser mitschuldig machen“, sagte Dr. Baroud, ein Non-Resident Senior Research Fellow am Center for Islam and Global Affairs (CIGA).

Diese Unternehmen, so der Experte, unterstützen Israel „wissentlich“ direkt in seinem völkermörderischen Krieg. Sie sind sich des Ausmaßes dieser Verbrechen bewusst, wie es in der Klage Südafrikas gegen Israel vor dem IGH und in der Forderung nach Haftbefehlen durch den Chefankläger des IStGH zum Ausdruck kommt.

Der nächste vernünftige Schritt ist, diese Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen. Sie scheinen keine moralische Schwelle zu kennen. Ihr Gewinnstreben übersteigt bei weitem ihre Sorge darüber, dass ihre Waffen Tausende von Kindern, Frauen und Zivilisten in Gaza und im gesamten besetzten Palästina töten. Sie müssen sich vor Gericht verantworten, da sie am israelischen Völkermord in Gaza beteiligt sind, erklärte Dr. Baroud.

Norman Solomon, geschäftsführender Direktor des Institute for Public Accuracy, erklärte gegenüber IPS, es sei schwierig, eine klare Trennung zwischen der US-Regierung und den Waffenherstellern, die an sie verkaufen, zu ziehen.

„Die beiden sind so eng miteinander verwoben, dass eine Unterscheidung zwischen ihnen oft eine Unterscheidung ohne Unterschied ist. Die Drehtür für Einzelpersonen in beide Richtungen bringt Führungskräfte aus der Rüstungsindustrie in Schlüsselpositionen der Regierung und umgekehrt“.

Das Ausmaß der militärischen Gewinne sei in der politischen Wirtschaft und Kultur des Landes überwältigend. Die Multimilliarden-Dollar-Unternehmen, die vom Verkauf von Waffen an die Regierung abhängig sind, sind direkt an einem Routineprozess beteiligt, bei dem sie im Namen massiver Gewinnmitnahmen buchstäblich ein Vermögen machen.

Diese Firmen als „Verteidigungsunternehmen“ zu bezeichnen, ist eine falsche Bezeichnung, da das, was sie verkaufen, wenig mit Verteidigung im eigentlichen Sinne zu tun hat, argumentierte er.

„Die verstärkten Waffenverkäufe und Geschenke an Israel sind die Fortsetzung einer Partnerschaft zwischen der US-Regierung und den Waffenlieferanten mit dem Ziel, einem Verbündeten zu helfen und noch mehr massive Gewinne zu erzielen. Gemeinsam versorgen die US-Regierung und die Unternehmen Israel mit den Mitteln, um den Massenmord an der palästinensischen Zivilbevölkerung in Gaza fortzusetzen. Der Kern des Problems ist der Mangel an Demokratie und die übermäßige Macht der Unternehmen“.

In moralischer Hinsicht ist die Schuld weitreichend. Auf unheimliche Art und Weise tun die militärischen Auftragnehmer das, was der Kapitalismus für sie vorsieht – sie streben nach Gewinnmaximierung ohne Rücksicht auf die Folgen für die Menschen und die natürliche Umwelt.

Im Gegensatz dazu sollte die Regierung in einem demokratischen System auf die informierte Zustimmung der Regierten reagieren – Bedingungen, die in den Vereinigten Staaten sicherlich nicht gegeben sind.

Unterdessen machen sich die US-Regierung und ihre Waffenlieferanten im Sinne des Völkerrechts und des menschlichen Anstands schrecklicher Verbrechen schuldig, die die Verbrechen Israels unterstützen und verstärken, erklärte Solomon, der auch nationaler Direktor von RootsAction.org und Autor von „War Made Invisible: How America Hides the Human Toll of Its Military Machine“.

In einem Bericht des Menschenrechtsrats von Mitte Juni werden sechs symbolträchtige Angriffe beschrieben, bei denen zwischen dem 9. Oktober und dem 2. Dezember 2023 Bomben der Typen GBU-31 (2.0000 Pfund), GBU-32 (1.000 Pfund) und GBU-39 (250 Pfund) auf Wohnhäuser, eine Schule, Flüchtlingslager und einen Markt eingesetzt worden sein sollen.

Das UN-Menschenrechtsbüro bestätigte 218 Todesopfer bei diesen sechs Angriffen und sagte, dass die Zahl der Todesopfer nach den eingegangenen Informationen noch viel höher sein könnte.

„Das Gebot, Mittel und Methoden der Kriegsführung zu wählen, die zivile Schäden vermeiden oder zumindest so gering wie möglich halten, wurde bei der israelischen Bombenkampagne offenbar konsequent verletzt“, sagte der Hohe Kommissar für Menschenrechte Volker Türk.

Laut dem Bericht deutet die Serie israelischer Angriffe, die durch die sechs Vorfälle veranschaulicht wird, darauf hin, dass die IDF möglicherweise wiederholt gegen grundlegende Prinzipien des Kriegsrechts verstoßen hat. In diesem Zusammenhang stellt der Bericht fest, dass rechtswidrige Angriffe, wenn sie als Teil eines weit verbreiteten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung im Rahmen einer staatlichen oder organisatorischen Politik begangen werden, auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen können.

Finanzinstitute, die in diese Rüstungsunternehmen investieren, werden ebenfalls zur Rechenschaft gezogen. Investoren wie die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, Amundi Asset Management, Bank of America, BlackRock, Capital Group, Causeway Capital Management, Citigroup, Fidelity Management & Research, INVESCO Ltd, JP Morgan Chase, Harris Associates, Morgan Stanley, Norges Bank Investment Management, Newport Group, Raven’swing Asset Management, State Farm Mutual Automobile Insurance, State Street Corporation, Union Investment Privatfonds, The Vanguard Group, Wellington und Wells Fargo & Company werden dringend aufgefordert, tätig zu werden.

Wenn sie ihre Geschäftsbeziehungen zu diesen Waffenherstellern, die Waffen nach Israel liefern, nicht verhindern oder abschwächen, könnte dies dazu führen, dass sie nicht mehr direkt mit Menschenrechtsverletzungen in Verbindung gebracht werden, sondern zu ihnen beitragen, was Auswirkungen auf die Komplizenschaft bei potenziellen Gräueltaten haben könnte, so die Experten.

„Waffen initiieren, unterstützen, verschärfen und verlängern bewaffnete Konflikte sowie andere Formen der Unterdrückung, daher ist die Verfügbarkeit von Waffen eine wesentliche Voraussetzung für die Begehung von Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen, auch durch private Rüstungsunternehmen“, so die Experten.

Die Experten würdigten die kontinuierliche Arbeit von Journalisten, die die verheerenden Auswirkungen dieser Waffensysteme auf die Zivilbevölkerung im Gazastreifen dokumentieren und darüber berichten, sowie von Menschenrechtsverteidigern und Anwälten, die sich dafür einsetzen, dass Staaten und Unternehmen für die Waffenlieferungen an Israel zur Rechenschaft gezogen werden.

Dieser Artikel wurde ursprünglich in Inter Press Serviceveröffentlicht

Übersetzt mit deepl.com

