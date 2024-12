Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Keine Zivilisten. Jeder ist ein Terrorist“: IDF-Soldaten enthüllen willkürliche Tötungen und zügellose Gesetzlosigkeit in Gazas Netzarim-Korridor

Von 200 Leichen wurden nur 10 als Hamas-Mitglieder bestätigt“: IDF-Soldaten, die in Gaza gedient haben, berichten gegenüber Haaretz, dass jeder, der eine imaginäre Linie im umkämpften Neztarim-Korridor überschreitet, erschossen wird, wobei jedes palästinensische Opfer als Terrorist gilt – selbst wenn es nur ein Kind war

Ein israelischer Soldat im Gebiet des Netzarim-Korridors in Gaza.Credit: IDF Spokesperson’s Unit / Bildbearbeitung: Masha Tzur-Glozman

Yaniv Kubovich

18. Dezember 2024

Die Linie ist auf keiner Karte verzeichnet und existiert in keinem offiziellen militärischen Befehl. Auch wenn hochrangige Beamte der israelischen Verteidigungsstreitkräfte ihre Existenz leugnen, ist im Herzen des Gazastreifens, nördlich des Netzarim-Korridors, nichts realer.

„Die Truppen vor Ort nennen sie ‚die Linie der Leichen’“, sagt ein Kommandeur der Division 252 gegenüber Haaretz. „Nach Schießereien werden die Leichen nicht eingesammelt, was Hunderudel anlockt, die sie fressen wollen. In Gaza wissen die Menschen, dass man sich nicht dorthin begeben darf, wo man diese Hunde sieht.“

Zerstörte Häuser im Gebiet des Netzarim-Korridors, April.Credit: Ashraf Amra / ANADOLU / Anadolu / AFP

Zwar ist es Palästinensern offiziell untersagt, das Gebiet zu betreten, doch die Realität ist viel strenger als eine einfache Sperrzone. „Das ist militärische Schönfärberei“, erklärt ein ranghoher Offizier der Division 252, der bereits dreimal als Reservist in Gaza stationiert war. „Der Divisionskommandeur hat dieses Gebiet als ‚Tötungszone‘ ausgewiesen. Jeder, der es betritt, wird erschossen.“

Ein kürzlich entlassener Offizier der Division 252 beschreibt den willkürlichen Charakter dieser Grenze: „Für die Division erstreckt sich die Tötungszone so weit, wie ein Scharfschütze sehen kann.“ Aber das Problem geht über die Geografie hinaus. „Wir töten dort Zivilisten, die dann als Terroristen gezählt werden“, sagt er. „Die Verlautbarungen des IDF-Sprechers über die Opferzahlen haben dies in einen Wettbewerb zwischen den Einheiten verwandelt. Wenn die Division 99 150 [Menschen] tötet, strebt die nächste Einheit 200 an.“

Der Gaza-Streifen, September.Credit: David Bachar

Diese Berichte über wahlloses Töten und die routinemäßige Einstufung von zivilen Opfern als Terroristen tauchten in Gesprächen von Haaretz mit Veteranen des Gazastreifens immer wieder auf.

„Uns als die moralischste Armee der Welt zu bezeichnen, entlastet Soldaten, die genau wissen, was wir tun“, sagt ein hochrangiger Kommandeur der Reserve, der kürzlich aus dem Korridor von Netzarim zurückgekehrt ist. „Es bedeutet, dass wir über ein Jahr lang in einem gesetzlosen Raum operiert haben, in dem menschliches Leben keinen Wert hat. Ja, wir Kommandeure und Kämpfer sind an den Gräueltaten in Gaza beteiligt. Jetzt müssen sich alle dieser Realität stellen. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

