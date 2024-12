Waffenstillstand in Gaza vor den Feiertagen? Netanjahu will Trump einen Sieg schenken und nimmt den Iran ins Visier

https://www.mintpressnews.com/gaza-ceasefire-war-with-iran/288846/



Von Greg Stoker

18. Dezember 2024

Der neue frühere Präsident Donald Trump hat sich selbst als Antikriegs- und Pro-Deal-Kandidat bezeichnet und behauptet, dass die Kriege in der Ukraine und in Palästina nie stattgefunden hätten, wenn er in den letzten vier Jahren Präsident gewesen wäre. Mit dieser Behauptung hat er Wahlkampf gemacht, obwohl er nachweislich keine Taube ist.

Die beispiellose Menge an in Afghanistan abgeworfenen Geschützen, die provokative Ermordung des IRGC-Generals Qasem Soleimani im Irak, die Bewaffnung der Ukraine mit Javelin-Raketensystemen – etwas, das selbst der hawkistische Präsident Barack Obama ablehnte – und seine allgemeine Kriegslust gegenüber China sind alles Beispiele dafür. Die Liste der Unstimmigkeiten zwischen Kriegsgegnern und Befürwortern von Geschäften lässt sich fortsetzen.

Jedenfalls hat Präsident Trump dazu aufgerufen, die Feindseligkeiten im Libanon und in Palästina noch vor seinem Amtsantritt im Januar zu beenden, und erklärt, er wolle „die Kriege loswerden“. Obwohl er ein außenpolitischer Joker bleibt, scheint es plausibel, dass ein Waffenstillstandsabkommen noch vor den Feiertagen Ende Dezember erreicht werden könnte. Ein solches Ergebnis wäre ein Public-Relations-Coup, der ihn als Friedensstifter und Vermittler positionieren würde.

Seine harschen Worte auf einer Pressekonferenz in Mar-a-Lago am vergangenen Montag erschweren dieses Bild jedoch. Trump warnte, wenn die israelischen Geiseln nicht freigelassen würden, werde „die Hölle los sein“.

Auf die Frage, welche Konsequenzen die Hamas zu gewärtigen hätte, wenn nicht alle Gefangenen freigelassen würden, antwortete Trump: „Sie werden selbst entscheiden müssen, was das bedeutet, aber es wird nicht angenehm sein.“

Diese Äußerungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem das US-Außenministerium und israelische Beamte Fortschritte in Richtung eines begrenzten Abkommens signalisieren, das einen Geiselaustausch und einen vorübergehenden Waffenstillstand beinhaltet.

Die Hamas hat in den letzten Wochen mehr Kompromissbereitschaft gezeigt und angedeutet, dass sie die Anwesenheit einiger israelischer Streitkräfte in der Enklave während der Waffenruhe vorübergehend tolerieren würde.

Wie bei jeder in Aussicht gestellten Waffenruhe in dieser fast 14 Monate andauernden Kampagne bleiben die Verhandlungen brüchig und könnten jederzeit scheitern.

Der Zeitpunkt der Feiertage, einschließlich Weihnachten und Chanukka, in Verbindung mit dem Zusammentreffen politischer Ereignisse – wie dem Sturz Assads und der Schwächung der regionalen Position des Irans – macht den Vorschlag jedoch realistischer.

Es gibt auch unbestätigte Berichte, die darauf hindeuten, dass Netanjahu nach Kairo reisen könnte, was eine beispiellose symbolische Geste wäre. Diese Behauptung ist jedoch in der Gerüchteküche umstritten.

Da sich Netanjahu nach der Tötung des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah und dem Zusammenbruch der Assad-Regierung in einer politisch starken Position befindet, könnte er versuchen, dem designierten Präsidenten Trump seine Forderungen zu „schenken“. Im Gegenzug könnte Netanjahu nach politischer Rückendeckung suchen, um seine Agenda der Besiedlung des nördlichen Gazastreifens, des Westjordanlands und Syriens voranzutreiben und gleichzeitig seinen Fokus auf den Iran und den Jemen zu lenken.

Netanjahu unterstützt seit langem eine Präsidentschaft Trumps, und Trump hat von Miriam Adelson, der Witwe des zionistischen Wirtschaftsmagnaten und politischen Spenders Sheldon Adelson, eine Summe von 100 Millionen Dollar erhalten. Aufgrund seiner Handlungen während seiner vorherigen Amtszeit und seiner Äußerungen in der Gegenwart wird erwartet, dass Trump Israel bedingungslos unterstützt und gleichzeitig eine feindliche Haltung gegenüber dem Iran beibehält.

Trump bevorzugt jedoch Gewinner und schätzt Quid-pro-quo-Vereinbarungen. Mit einem Waffenstillstand im Gazastreifen – auch wenn dieser wahrscheinlich nur vorübergehend ist – glaubt Netanjahu wahrscheinlich, dass der gewählte Präsident dazu gebracht werden kann, seinen aggressiven Instinkten gegenüber dem Iran nachzugeben. Dies ist das Ergebnis, das Netanjahu sich am meisten wünscht, nachdem er von Präsident Bidens deeskalierendem Ansatz gegenüber dem Iran enttäuscht war.

