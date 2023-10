‚No Sanctuary‘: Israel’s Long War On Gaza – PopularResistance.Org Israel has ordered some 1.1 million Palestinians in northern Gaza to evacuate. The north includes Gaza City, the most densely populated part of the strip, with 750,000 residents. It also includes Gaza’s main hospital, the Jabalia, and Al-Shati refugee camps. Gaza is one of the most heavily populated spots on the planet.

Foto oben: Israelischer Luftangriff in Gaza, Palästina am 7. Oktober 2023. Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images.

Norman Finkelstein erklärt Israels 17-jährige Blockade des Gazastreifens.

Keine Zuflucht“: Israels langer Krieg gegen Gaza

Von Chris Hedges, The Real News Network.

22. Oktober 2023

Resistance Report

Und den Kontext des gegenwärtigen Krieges.

Israel hat einen schrecklichen Krieg der kollektiven Bestrafung gegen die Bevölkerung des Gazastreifens entfesselt, der jüngste in einer langen Geschichte der antipalästinensischen Unterdrückung. Da die Konzernmedien schamlos einen Völkermord decken, der sich zweifellos in Echtzeit abspielt, ist es wichtiger denn je, unser Verständnis des Konflikts auf seine eigentliche Geschichte zu gründen. Norman Finkelstein spricht im Chris Hedges Report über die seit 17 Jahren andauernde israelische Blockade des Gazastreifens und ihre entscheidende Bedeutung für das Verständnis der Ereignisse der letzten zwei Wochen.

Abschrift

Chris Hedges: Am 7. Oktober durchbrachen Hamas-Kämpfer die Sicherheitsbarriere, die Gaza von Israel trennt. Sie griffen Außenposten der Armee, Dörfer, Konzertveranstaltungen im Freien und Kibbuz an. Etwa 1300 Israelis, viele von ihnen Zivilisten, wurden getötet. Fast 200 Israelis, darunter Frauen, Kinder und ältere Menschen, wurden als Geiseln genommen und zurück nach Gaza gebracht. Nach israelischen Angaben wurden 1.500 militante Hamas-Kämpfer getötet, die meisten von ihnen junge Männer, die den Gazastreifen wahrscheinlich noch nie verlassen hatten. Israel hat inzwischen rund 1,1 Millionen Palästinenser im nördlichen Gazastreifen zur Evakuierung aufgefordert. Der Norden umfasst Gaza-Stadt, den am dichtesten besiedelten Teil des Streifens mit 750.000 Einwohnern. Hier befinden sich auch das Hauptkrankenhaus von Gaza, das Jabalia- und das Al-Shati-Flüchtlingslager. Gaza ist einer der am dichtesten besiedelten Orte der Welt. Seine Grenzen werden von Ägypten und Israel abgeriegelt.

Es gibt keinen Zufluchtsort; er ist eine winzige Landmasse, 25 Meilen lang und nur etwa fünf Meilen breit. Israel hat die Versorgung mit Lebensmitteln, Treibstoff, Wasser und Strom eingestellt und damit eine entsetzliche humanitäre Krise ausgelöst. Der Nahostwissenschaftler Norman Finkelstein wird mit mir über die Krise in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten sprechen. Norman hat zahlreiche Bücher über den Nahen Osten geschrieben, darunter Gaza: Eine Untersuchung über sein Martyrium. Schauen wir uns die Situation vor dem Angriff am 7. Oktober an. Israel hat fünf mörderische Angriffe auf den Gazastreifen verübt. Aber erklären Sie uns, wie das Leben dort war oder ist. Aber natürlich ändert sich das jetzt, am Vorabend eines Einmarsches der IDF in Gaza. Aber erklären Sie, wie es war, in Gaza zu sein.

Norman Finkelstein: Es gibt mehrere Fakten, die man wissen muss. Zunächst einmal haben Sie Gaza als 25 Meilen lang und etwa 5 Meilen breit beschrieben. Für diejenigen unter Ihnen, die es sich vorstellen müssen: Gaza ist ungefähr so lang wie ein Marathon, und es ist, ganz persönlich gesprochen, die Strecke, die ich jeden Morgen auf Coney Island jogge: 5 Meilen. Es ist eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt. Anfang 2006 wurden im Westjordanland und im Gazastreifen Wahlen abgehalten, die den Palästinensern von der US-Regierung aufgezwungen worden waren. Die Ergebnisse dieser Wahlen brachten unerwartet die Hamas bzw. ihre zivile Partei an die Macht. Zu diesem Zeitpunkt verhängten die Israelis, gefolgt von der EU und den USA, eine brutale Blockade gegen den Gazastreifen. Ich möchte anmerken, dass Jimmy Carter zu dieser Zeit in den besetzten palästinensischen Gebieten war und die Wahlen als völlig ehrlich und fair bezeichnete.

Lassen Sie uns nun zunächst über die Blockade sprechen. Von den seltensten Ausnahmen abgesehen, kann niemand nach Gaza einreisen. Niemand kann Gaza verlassen. Die Bevölkerung des Gazastreifens besteht zu etwa 70 % aus Flüchtlingen des Krieges von 1948 und aus den Nachkommen dieser Flüchtlinge, etwa die Hälfte der Bevölkerung sind Kinder. Wenn Sie also an Gaza denken, sollten Sie sich vor Augen halten, dass wir über eine Bevölkerung sprechen, die überwiegend aus Flüchtlingen und mindestens zur Hälfte aus Kindern besteht. Seit die Blockade über Gaza verhängt wurde, kann mit den seltensten Ausnahmen niemand mehr hinein und mit den seltensten Ausnahmen niemand mehr hinaus. Der Gazastreifen hat sich in etwa gehalten, er schwankt mit der Zeit. Bringen wir es also auf den heutigen Stand. Etwa 50 % der Bevölkerung von Gaza ist arbeitslos, und 60 % der Jugendlichen sind arbeitslos. Wenn ich mich recht erinnere, hat Gaza die höchste Arbeitslosenquote aller Gebiete der Welt.

Die anderen Fakten, die ich in Bezug auf Gaza anführen möchte, sind die humanitäre Krise. Die internationalen humanitären Organisationen haben den Gazastreifen im Laufe der Zeit immer wieder als ein Gebiet beschrieben, das unter „schwerer Ernährungsunsicherheit“ leidet. Nimmt man nun all diese diskreten Fakten und versucht, sich ein umfassendes Bild zu machen, so schwankt oder schwankt es zwischen zwei Bildern oder schwebt zwischen zwei Bildern: Das eine war das Bild, das der konservative britische Premierminister David Cameron gezeichnet hat. Er beschrieb den Gazastreifen als ein Freiluftgefängnis. Das wäre der eine Pol des Spektrums. Der andere Pol des Spektrums ist Baruch Kimmerling, der angesehene Soziologe der Hebräischen Universität, der Gaza als das größte Konzentrationslager aller Zeiten bezeichnete. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass diese Situation seit etwa 20 Jahren andauert, wenn auch mit Unterschieden. Es gab eine Zeit, in der in den Gazastreifen praktisch keine zivilen Produkte eingeführt werden durften. Schokolade war verboten, Kartoffelchips waren verboten, und Babyhühner waren verboten.

Es gab eine Zeit, in der Israel die Anzahl der Kalorien, die jeder Gazaner über dem Hungerniveau brauchte, buchstäblich kalibrierte, was man als Hunger plus bezeichnen könnte, und keine Lebensmittel über diese Hunger plus Kalibrierung hinaus zuließ. Wie ich bereits sagte, mussten die Menschen in Gaza in den letzten 20 Jahren mit geringen Schwankungen diese Situation ertragen. Aber das ist nur die Hälfte des Bildes. So könnte man die Flora und Fauna des Gazastreifens bezeichnen, wie sie früher in Lexikoneinträgen genannt wurde, wenn man ein Gebiet der Welt beschreiben wollte. Aber dann muss man noch ein weiteres Element hinzufügen. Und das andere Element sind die regelmäßigen Massaker, die Israel in Gaza verübt. Nun, es waren viel mehr als fünf, aber ich will Ihnen die Wahrheit sagen, Chris, ich kann mich nicht einmal an sie erinnern, weil es so viele sind. Ich habe versucht, sie mir einzuprägen. Es gelingt mir nicht.

Ich werde mich also auf zwei der Massaker beschränken. Diejenigen, die am bekanntesten sind. Das erste ist die Operation Gegossenes Blei, die vom 26. Dezember 2008 bis zum 17. Januar 2009 lief. Als Amnesty International im Verlauf der Operation einen umfangreichen Bericht veröffentlichte, nannte sie „Die 22 Tage des Todes und der Zerstörung“. Im Laufe dieser 22 Tage tötete Israel etwa 1.400 Palästinenser, darunter 350 Kinder. Es machte etwa 6.000 Häuser dem Erdboden gleich und zerstörte die gesamte lebenswichtige Infrastruktur in Gaza: die Zementfabriken und die Hühnerfabriken. Die lebenswichtige Infrastruktur wurde angegriffen und dem Erdboden gleichgemacht. Dann, im Schnelldurchlauf, mehrere Massaker: Eines war das Massaker an der Mavi Marmara, dem humanitären Schiff, das auf dem Weg nach Gaza war. Dann gab es das Massaker und die Operation „Säule der Verteidigung“ im Jahr 2012, und dann gab es im Juli/August 2014 die Operation „Protective Edge“. Im Zuge der Operation „Protective Edge“ tötete Israel etwa 2.200 Palästinenser, darunter 550 Kinder, und richtete dramatische Zerstörungen an der Infrastruktur des Gazastreifens an. Es wurden etwa 18.000 Häuser zerstört.

Aber abgesehen von den 18.000 Häusern sagte Peter Maurer – der zu dieser Zeit Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz war – nach dem israelischen Angriff nach Gaza, dass er in seiner gesamten beruflichen Laufbahn… Nun, bedenken Sie, dass dies der Präsident des IKRK ist, sein Job ist es also, Kampfgebiete zu bereisen. Er sagte, er habe in seiner gesamten beruflichen Laufbahn noch nie eine solche Zerstörung gesehen wie bei seinem Besuch in Gaza während der Operation „Protective Edge“. Und dann kommen wir zu einem weiteren Massaker, nicht weil es in Bezug auf die Zahl der Getöteten hervorsticht, sondern weil es zu einer Behauptung passt, die ständig gegen die Menschen in Gaza und die Hamas-Führung erhoben wird. Im Jahr 2018 begann es am 31. März, aber das könnte falsch sein. Ich glaube, es war der 31. März. Im Jahr 2018 versuchten die Palästinenser in Gaza in ihrer Verzweiflung, aber auch als Reaktion auf die Ermahnungen der internationalen Gemeinschaft, eine gewaltfreie, Gandhi-ähnliche Bürgerrechtsbewegung, einen Widerstand in Gaza, der als Großer Marsch der Rückkehr bezeichnet wurde.

Und die Palästinenser haben mit überwältigender Mehrheit gewaltfrei… Ich beziehe mich jetzt auf die ersten sechs Wochen, weil es ein großes Massaker gab. Am 14. Mai verübte Israel ein großes Massaker, und das veränderte den Charakter des gewaltlosen Widerstands. Was taten also die Palästinenser, die versuchten, den Ermahnungen der internationalen Gemeinschaft zu folgen und es mit Gewaltlosigkeit zu versuchen, und was war das Ergebnis davon? Nun, es gab mehrere Menschenrechtsberichte. Der umfassendste wurde von einem angesehenen Ausschuss im Auftrag der Vereinten Nationen erstellt. Es war der Menschenrechtsrat. Und er kam zu dem Ergebnis, dass – und jetzt zitiere ich ihn fast wörtlich. Ich habe es mir schon lange nicht mehr angesehen – Vergessen Sie nicht, dass es sich um gewaltlose Demonstranten handelt. Israel hat Kinder, medizinisches Personal, Journalisten und Behinderte ins Visier genommen; Palästinenser, die in Rollstühlen saßen und an anderen körperlichen Behinderungen litten. Und es überrascht nicht, dass nach dem Massaker vom 14. Mai 2018 die Gewaltlosigkeit schnell, wenn auch nicht vollständig, erlosch.

Wenn wir also bis heute oder bis zum 7. Oktober vorspulen, kann man mit Fug und Recht sagen – ohne zu übertreiben, und das versuche ich auch gar nicht, denn die Wahrheit spricht für sich selbst -, dass die Palästinenser in Gaza dort zum Schmachten und Sterben zurückgelassen wurden. Ich hatte großen Respekt vor Bernie Sanders und habe diesen Respekt immer noch, weil man eine Person als Ganzes beurteilen muss. Andernfalls fällt jeder beim Test der ursprünglichen Moral durch. Aber in seiner letzten Erklärung beschrieb er die internationale Gemeinschaft als eifrig bemüht, den Palästinensern und dem Gazastreifen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, und dann kam die Hamas und brachte alles durcheinander. Nun, bei allem Respekt vor Bernie Sanders, das ist eine komplette Fantasie und Erfindung. Niemand hat in den letzten Jahren etwas für die Menschen in Gaza getan. Und ich habe es schon einmal gesagt und ich werde es wieder sagen. Auch ich hatte bis 2020 aufgegeben. Ich war nicht glücklich darüber, und ich wurde dafür auch privat kritisiert.

Aber ich war an einem Punkt angelangt, an dem ich jedes einzelne Verbrechen, das Israel begangen hat, so minutiös dokumentiert hatte, dass es mir absolut sinnlos und zwecklos erschien. Das letzte Buch, das ich zu diesem Thema veröffentlichte, I Accuse!, verkaufte sich 374 Mal, wovon ich die Hälfte kaufte, weil ich versuchte, den Internationalen Strafgerichtshof davon zu überzeugen, auf der Grundlage dieses Buches ein Verfahren gegen Israel einzuleiten. Ohne mich selbst in den Stand der Heiligkeit erheben zu wollen, sage ich einfach, dass es sich um eine sachliche Angelegenheit handelt. Und im Gegensatz zu dem, was Bernie Sanders sagte, begann mein Engagement im Juni 1982, als Israel in den Libanon einmarschierte. Das waren also 40 Jahre meines gesamten Erwachsenenlebens, und ich hatte bis 2020 aufgegeben. In den folgenden drei Jahren bis heute habe ich nichts mehr zu diesem Thema geschrieben und kaum etwas auf meiner Website veröffentlicht.

Für die Palästinenser in Gaza war es so, als ob die Menschen in Gaza in ein Wildgehege gesperrt und dort zum Sterben zurückgelassen worden wären. Sie wurden dort zum Schmachten und zum Sterben zurückgelassen. Als das Ereignis vom 7. Oktober eintrat, war in den ersten Tagen zunächst nicht klar, was geschehen war. Wir wussten, dass es einen Durchbruch gegeben hatte, und die ursprüngliche Zahl der an diesem Morgen getöteten Israelis lag bei etwa 50. Wie genau sie unter diesen Umständen getötet wurden, war nicht bekannt. Und dann wurde das Dilemma, als sich die Ereignisse entfalteten, nicht die Frage der faktischen Seite. Die faktische Seite wurde langsam aber sicher bekannt. Das größte Dilemma war die moralische Dimension. Wie soll man beurteilen, was geschehen ist?

Und nun werden Sie mir verzeihen, wenn ich zum zweiten Mal auf mein eigenes moralisches Dilemma hinweise, auch auf die Gefahr hin, mich selbst zu verletzen. Und das war das folgende: Die meiste Zeit meines Erwachsenenlebens war ich ein ziemlich fleißiger, anspruchsvoller Forscher und fühle mich sicher, was meine sachlichen Erkenntnisse angeht. In meinem moralischen Urteilsvermögen war ich jedoch nie besonders sicher. Moralisches Urteilsvermögen ist eine Disziplin. Es ist eine Fähigkeit, die durch ernsthaftes Eintauchen in ein weites Feld namens Moralphilosophie verfeinert werden muss. Und ich nehme das Leben des Geistes ernst. Und es gibt einen Unterschied zwischen dem, was man als Schnellurteil bezeichnen könnte, und dieser tiefen Vertiefung, womit ich sagen will, dass ich mich in den meisten Fällen auf Professor Chomsky und sein moralisches Urteilsvermögen verlassen und mich, wie ich schon sagte, auf die sachliche Seite dieser Fragen beschränkt habe. Nun, dieses Mal konnte ich mich nicht auf Professor Chomskys Urteil verlassen, weil er nicht verfügbar war. So wurde ich in eine persönliche Krise gestürzt. Ich hatte das Gefühl, dass nun eine Menge Gewicht auf mir lastete, um die Sache allein zu regeln.

Was sollte man also tun? Ich dachte darüber nach. Natürlich habe ich viel darüber nachgedacht, wie meine Eltern urteilen würden, denn sie hatten ein verfeinertes moralisches Urteilsvermögen und waren nicht so tief in die Materie eingetaucht, aber da war schon etwas dran. Sie waren klug. Aber das hat mich nur so weit gebracht. Und dann habe ich mich hingesetzt und gedacht, okay, lass mich zurückgehen zu dem, was die Abolitionisten gesagt haben, als es die Sklavenabstimmung in den USA gab. Die Abstimmungen über die Sklaverei hier und anderswo waren ziemlich hässliche Angelegenheiten, wenn wir über die Ermordung von Zivilisten und solche Dinge sprechen. Ich halte es nicht persönlich, aber ich weiß, dass Frederick Douglass und W.E.B. Du Bois die Abolitionisten sehr hoch schätzten. Charles Sumner, Wendell Phillips, William Lloyd Garrison. Wenn man Douglass und Du Bois liest, dulden sie keine Kritik an diesen Abolitionisten und an den Höhen, die sie in ihrer Verteidigung der Afroamerikaner, der Schwarzen, die versklavt waren, erklommen, S-O-A-R-E-D.

Ich habe mir also den Nat-Turner-Aufstand angeschaut, der der größte Sklavenaufstand in den USA war, und wenn man sich das ansieht, gibt es natürlich einige unheimliche Ähnlichkeiten. Nat Turner war ein religiöser Fanatiker. Übrigens, das wird oft vergessen, war das auch John Brown. Bleiben wir jetzt bei Nat Turner. Jeder von ihnen war davon überzeugt, dass sie auf Gottes Wort hin handelten, dass sie Vertreter Gottes waren und Gottes Willen taten, und dass ihre Handlungen von Gott gebilligt wurden. Man könnte sie als verfrühte Dschihadisten bezeichnen. Genau das waren sie. Und in Stephen Oates‘ Bericht – er ist ein sehr angesehener Historiker, der immer noch unter uns weilt – über den Nat-Turner-Aufstand wird berichtet, dass Nat Turner seinen Gefolgsleuten den Befehl gab, alle Weißen zu töten. Ein Teil davon war sicherlich Rache, aber ein Teil davon war, dass er eine moralische Krise auslösen wollte, um das Land zu zwingen, sich mit der Realität der Sklaverei auseinanderzusetzen.

Er war übrigens ein sehr kluger Mann wie Frederick Douglass, sehr belesen, und wurde von den Weißen immer wieder für seine Intelligenz anerkannt. Er war also ein Eiferer, aber auch sehr klug. Das galt übrigens auch für John Brown. Es gab nur sehr wenige Akademiker, die so gut schreiben konnten wie diese Leute damals, weil sie in der Bibel und allem anderen geschult waren. Sie kannten also die englische Sprache. Auf jeden Fall haben sie, wie gesagt, gesagt, wir sollen alle Weißen töten. Im Falle des Nat-Turner-Aufstandes töteten sie etwa drei Dutzend Weiße, nach heutigem Verständnis unschuldige Zivilisten, Männer, Frauen und Kinder.

Ich habe also über Nat Turner gelesen – ich werde das nur am Rande erwähnen, aber ich werde auf Nat Turner zurückkommen – und als ich John Brown las, war ich sehr neugierig, weil er auch Zivilisten tötete. Er hackte Zivilisten zu Tode. Ich war sehr daran interessiert, was beides war… Frederick Douglass hielt diese absolut atemberaubende Rede über John Brown. Und er hatte sich mit der Frage des Tötens von Zivilisten auseinandergesetzt. Die Jungs haben eine Biografie über John Brown geschrieben, nicht sehr gut, aber es gab nicht viele Quellen, aus denen man schöpfen konnte. Auch er setzt sich im letzten Kapitel mit der Frage von John Brown und der Tötung von Zivilisten auseinander. Keiner von ihnen hat Brown verurteilt. Sie umgingen das Thema. Sie erkannten, dass sie sich dieser Frage stellen mussten, aber sie wollten John Brown nicht für die Tötung von Zivilisten verurteilen.

Als es also um Nat Turner ging, war ich neugierig, was die Abolitionisten dazu zu sagen hatten. Sie können sich vorstellen, dass der Nat-Turner-Aufstand eine regelrechte Hysterie auslöste. Die Weißen im Süden begannen einen mörderischen Aufstand… Das Gleiche passierte jetzt in Gaza, aber natürlich in einem kleineren Maßstab, weil die Bevölkerung relativ klein ist. Deshalb war ich neugierig zu lesen, was William Lloyd Garrison zu sagen hatte. Und ich sage Ihnen, es war so wichtig für mich, das zu lesen, weil ich mich geweigert habe – und ich will ganz ehrlich sein – ich habe mich geweigert, die Hamas zu verurteilen. Das war zu einfach. Es war zu einfach, sie zu verurteilen.

Und ich schaute zu Garrison. Was hat er getan? Ich sage Ihnen jetzt, meine Wertschätzung für die Abolitionisten ging durch die Decke, als ich las, was Garrison schrieb. Er gab zu, dass der Horror stattgefunden hatte. Aber er bemühte sich sorgfältig, den Nat-Turner-Aufstand nicht zu verurteilen. Er verurteilte all die Heuchler, die die Rebellion verurteilten. Und er sagte: Wir haben es euch gesagt. Wir haben es euch gesagt. Wir haben euch gewarnt. Wir haben euch gewarnt. Wir haben euch gewarnt, dass ihr diese Menschen in den Wahnsinn treiben werdet und dass sie etwas Schreckliches tun werden. Ich las es und las es und las es.

Und dann, in den letzten Tagen, musste ich meine Erinnerung an mein eigenes Buch auffrischen. Ich fing an, mein Buch The Inquest Into Its Martyrdom erneut zu lesen, und ich sage Ihnen, ganz ehrlich, ich wurde so wütend, als ich jedes Detail dessen, was diesen Menschen angetan wurde, durchging. Zwei Dinge: Erstens verstehe ich jetzt, warum Garrison die Rebellion nicht verurteilt hat. Weil er Tag für Tag sah, dass die Sklaverei im Gegensatz zu Gaza nicht außer Sichtweite war. Er sah tagtäglich die Erniedrigung, die Entwürdigung, die körperlichen Übergriffe auf die Menschen, die afroamerikanischen Sklaven, und er erkannte, dass er sie nicht guten Gewissens für das, was sie taten, verurteilen konnte.

Dann begann ich, mein eigenes Buch zu lesen, und die Wut, die Wut in mir… Ich saß gestern in einem Restaurant, weil ich nicht zu Hause sitzen wollte, um es zu schreiben, weil ich es dann verlieren würde. Ich begann es zu lesen. Und als ich es las, sagte ich mir, dass ich sehr unbeliebt bin wegen dem, was ich in den ersten paar Tagen gesagt habe. Ich habe deswegen ein paar enge Freunde verloren, aber ich habe festgestellt, dass Garrison Recht hatte. Ich weiß nicht, was Professor Chomsky gesagt hätte. Ich weiß, dass er direkt nach dem 11. September von einer Gräueltat großen Ausmaßes sprach. Dann ging er dazu über, sich auf die Ursachen dieses Ausmaßes zu konzentrieren. Wie ein Journalist sagt, die Hintergrundgeschichte, warum sie taten, was sie taten, oder getan haben könnten, was sie taten. Hätte er es verurteilt? Ich bin mir nicht sicher, aber ich bin 70 Jahre alt. Ich bin jetzt meine eigene Person. Ich habe meine eigene Familiengeschichte, und es fällt mir sehr schwer, Menschen zu verurteilen, die in ein Konzentrationslager hineingeboren wurden.

Ich weiß, dass das nicht nach dem klingt, was die Leute sagen wollen, aber was auch immer sie tun, ich kann verstehen, dass sie verrückt geworden sind. In den Wahnsinn getrieben, weil man in ein Konzentrationslager hineingeboren wurde und nie etwas gesehen hat, außer dass es 25 mal fünf Meilen groß war. Überhaupt keine Hoffnung. Alle hatten sie am 7. Oktober im Stich gelassen, als die US-Regierung und Israel ein Abkommen mit Saudi-Arabien zusammenschusterten, um den arabisch-israelischen Konflikt zu beenden und die Palästinenser, insbesondere im Gazastreifen, schmachten und sterben zu lassen. Das war unser Standpunkt. Das ist es, was Bernie Sanders ausgelassen und meiner Meinung nach falsch dargestellt hat. Und ich finde es sehr schwierig, wie ich schon sagte, wegen meiner Familiengeschichte. Ich finde es sehr schwierig, und es hat mich sehr getröstet, dass Garrison im Grunde denselben Standpunkt vertrat wie ich. Allerdings mit viel mehr Eloquenz, was die Abolitionisten angeht, die können schreiben.

Chris Hedges: Ich möchte Sie hier unterbrechen, Norman. Sie haben über Ihre familiäre Situation gesprochen. Beide Ihrer Eltern waren in Konzentrationslagern. Ihre Mutter war im Warschauer Ghetto und in Auschwitz, richtig?

Norman Finkelstein: Meine Eltern waren beide im Warschauer Ghetto, als im April 1943 der Aufstand im Warschauer Ghetto niedergeschlagen wurde. Diejenigen, die überlebten, und Schätzungen gehen von 20 bis 40.000 aus, wurden in das Konzentrationslager Majdanek deportiert. Meine beiden Eltern, die sich damals noch nicht kannten, wurden ins KZ Majdanek deportiert. Meine Mutter kam danach in zwei Sklavenarbeitslager und mein Vater, ich habe nie mit ihm darüber gesprochen, aber meine Mutter sagte mir, dass er in acht Konzentrationslagern war. Er landete in Auschwitz und war auf dem Todesmarsch nach Auschwitz. Und alle Familienmitglieder auf beiden Seiten, außer meiner Mutter und meinem Vater, wurden während des Krieges vernichtet.

Chris Hedges: Ich möchte ein wenig über Aufstände sprechen. Das ist eigentlich charakteristisch für dieses Massenmorden. Wenn Sie sich an den haitianischen Sklavenaufstand erinnern, haben sie Tausende von französischen Pflanzern getötet. C. L. R. James schreibt in seinem großartigen Buch Die schwarzen Jakobiner ausführlich über dieselben Morde, die von der Hamas verübt wurden, und erkennt sie an. Er schreibt: „Die Grausamkeiten von Besitz und Privilegien sind immer grausamer als die Rache von Armut und Unterdrückung, denn die eine zielt darauf ab, verübte Ungerechtigkeit aufrechtzuerhalten. Das andere ist nur eine momentane Leidenschaft, die schnell wieder besänftigt wird.“

Ich stamme von einem Mann ab, der einen Jungen in einem abgelegenen Teil von Maine im Schornstein versteckt hat, während die gesamte Familie, der Rest der Familie, von amerikanischen Ureinwohnern getötet wurde. Red Cloud hat es sich zur Aufgabe gemacht, weiße Siedlungen auszulöschen. Heute haben wir die Gesellschaft der amerikanischen Ureinwohner romantisiert und dies vergessen. In der Französischen Revolution wurde jeder, der zum Klerus oder zur aristokratischen Klasse gehörte oder auch nur im Verdacht stand, die aristokratische Klasse zu unterstützen, ausgelöscht. Das heißt nicht, dass wir das gutheißen, denn niemand von uns würde das tun, aber wir sollten versuchen, es zu verstehen und zu begreifen, woher es kommt. Deshalb ist Ihre Stimme so wichtig.

Ich möchte darüber sprechen, wohin wir uns entwickeln werden. Für mich sieht es so aus, als stünden wir kurz vor einer massiven ethnischen Säuberung. Ich vermute, und ich möchte wissen, was Sie denken, dass Israel den nördlichen Teil des Gazastreifens, einschließlich Gaza-Stadt, besetzen wird. Und dieses winzige Gebiet, wie Sie sagten, einer der am dichtesten besiedelten Flecken auf dem Planeten, wird verkleinert werden. Es wird dichter besiedelt und die Menschen, die bisher am Existenzminimum leben, werden… Das Ziel ist im Wesentlichen, sie zu zwingen, nach Süden über die Rafah-Grenze nach Ägypten zu fliehen, und dann werden sie nie wieder zurückkommen.

Ich möchte noch hinzufügen, dass ich über die massiven ethnischen Säuberungsaktionen gegen ethnische Serben in Kroatien berichtet habe und eine sehr ähnliche Reaktion der internationalen Gemeinschaft beobachten konnte: im Grunde passiv. Und die Kroaten haben es ohne Bilder schnell genug erledigt, und diese Menschen sind nie zurückgekommen. Aber ich überlasse es Ihnen, sich dazu zu äußern, was Ihrer Meinung nach das Ziel Israels ist. Und wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass es sich um eine extrem rechte Regierung handelt, die mit Bigotten und Rassisten gefüllt ist, die, als ich aus Israel berichtete, alle um Hamir Kalyani versammelt waren und in der israelischen Gesellschaft angeprangert wurden.

Norman Finkelstein: Zunächst einmal möchte ich Ihnen eine Frage stellen. Ich wollte das Buch von C.L.R. James in die Hand nehmen, weil ich es nicht gelesen habe. Hat er ein moralisches Urteil gefällt oder hat er es beschrieben?

Chris Hedges: Nein. Wie Sie hat er es erklärt und bis zu einem gewissen Grad ist es unvermeidlich. Ich hatte gelesen, dass die Menschen in Gaza die Musik von dem Rave, der dort stattfand, hören konnten. Stellen Sie sich das vor. Und ich habe viel Zeit in Gaza verbracht, und diese jungen Männer finden keine Arbeit. Sie schlafen zu zehnt auf einer Etage, und wenn sie keine Arbeit finden, können sie nicht heiraten. Und ich kannte Rantisi und Nisarah und alle Führer der Hamas. Und ich habe festgestellt, dass das Einzige, was ihnen eine Kontinuität oder Struktur in ihrem Leben gab, diese Form des Islam war, erstens. Und zweitens war die einzige Möglichkeit, die ihnen blieb, um sich selbst zu bestätigen, ein Schahid oder ein Märtyrer zu werden. Das war’s. Das war wirklich der einzige Weg, der ihnen offenstand. Und wir müssen bedenken, dass die meisten von ihnen getötet wurden. Sicherlich 1500, laut Israel. Ich vermute, dass die meisten von ihnen wussten, dass sie wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen würden.

Norman Finkelstein: Dessen bin ich mir sicher. Okay. Man kann es nie mit Sicherheit sagen. Was geschah, war – und ich weiß, das mag wie ein Drehbuch klingen, aber es ist wahr -, dass sie in der Nacht vor dem 7. Oktober zu ihrer Mutter und ihrem Vater gingen, sie umarmten und küssten, und sie wussten, dass es ein Abschied war. Und innerlich dachten sie an ihre Schwester, die getötet wurde, an ihren Großvater, der getötet wurde, an ihren Cousin, der getötet wurde, und an ihren Neffen, der bei diesen mörderischen israelischen Angriffen getötet wurde. Und dann dachten sie an all die Verzweiflung, die Niedergeschlagenheit und die Depression, die es mit sich bringt, in ein Konzentrationslager hineingeboren worden zu sein. Und sie waren entschlossen, sich zu rächen. Und genau das, was Sie über die Musik außerhalb des Lagers gesagt haben, diese Menschen, die ein fröhliches, unbeschwertes Leben genießen. Sie erinnern sich vielleicht an den Film Shoah über die Nazi-Konzentration, über den Nazi-Holocaust. Der Filmemacher hat unter anderem die Menschen interviewt, die direkt vor den Konzentrationslagern ein normales Leben führten.

Das erfüllte den Zuschauer mit moralischer Abscheu. Wie konnte man ein normales Leben führen, wenn man wusste, ahnte oder ahnte, was in diesen Lagern vor sich ging? Ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die ausbrachen, das Gleiche dachten. Ich erinnere mich, dass ich einmal meine verstorbene Mutter gefragt habe, und ich habe sie gefragt: Was hast du über die Bombenangriffe auf die deutschen Städte während des Zweiten Weltkriegs gedacht? Das wird oft vergessen. Ich nenne Ihnen Statistiken. Ich will kein moralisches Urteil fällen, aber es wird oft vergessen. Ungefähr 27-30 Millionen Russen wurden getötet. Etwa 20-25 Millionen Chinesen wurden getötet. Die drittgrößte Zahl sind die Deutschen, es waren 9 Millionen. Sie waren die drittgrößte Bevölkerung, die zu leiden hatte. Und ich erinnere mich an die Reaktion meiner Mutter, die meinte, wenn wir schon sterben müssen, dann wollen wir einige von ihnen mitnehmen.

Nun war meine Mutter ein sehr moralischer Mensch. Eine sehr strenge Moral, aber sie hatte keine Skrupel, das zu sagen. Tatsächlich war ich sogar 30 Jahre später beim letzten großen Prozess in Düsseldorf, Deutschland, im Jahr 1979 dabei. Ich weiß nicht, was nach dem letzten großen Prozess gegen KZ-Aufseher geschah – und das war der Prozess gegen die Konzentrationslager von Majdanek – Meine Mutter war eine der Zeuginnen, denn einer der Aufseher lebte in Maspeth, Queens in New York City. Und meine Mutter ließ sie deportieren, oder sie war eine Zeugin in dem Deportationsprozess. Ich fuhr mit meiner Mutter nach Deutschland, und da waren die Wachen. Sie können sich diese Szene vorstellen. Da waren die Wachen. Irgendwann verließen wir abends das Gerichtsgebäude. Wir wussten nicht, dass die Wachen jeden Abend auf eigene Verantwortung entlassen wurden. Wir gingen also auf der Straße, und auf meiner rechten Schulter saß eine der Wachen. Ragita war ihr Name. Und auf meiner linken Schulter saß meine Mutter.

Ich sah die Wache an und sah meine Mutter an. Es war völlig unwirklich. Und diese Wache war berüchtigt dafür, die brutalste im Lager zu sein. Ich hielt meinen Atem an. Ich wartete, bis Ragita ungefähr, sagen wir, einen Block vor uns war, die Entfernung eines Blocks, und ich drehte mich zu meiner Mutter um und sagte, Mama, weißt du, wer das ist? Und meine Mutter blinzelte und dann leuchteten ihre Augen auf. Ragita. Und ich sagte: Ja. Ich sagte zu ihr, was soll ich tun? Sie geriet völlig in Rage. Hol sie dir. Schnappt sie euch. Sie denken, wir sind Schafe. Schnappt sie. Schnappt sie. Jemand hat darauf hingewiesen, dass die Juden während des Zweiten Weltkriegs, und ich will in keiner Weise schmälern, was sie ertragen mussten, etwa sechs Jahre dauerte, die Menschen in Gaza 70 %. Er begann 1948. Das ist eine sehr lange Zeit. Und die jungen Leute, die sich befreit haben, haben noch nie etwas anderes gesehen als ein Konzentrationslager, ein Gefangenenlager oder ein Gefängnis mit offenen Haaren. Sind Sie also schockiert über die Wut? Nein. Willst du, dass ich moralische Kategorien anwende oder verurteile? Ich halte es mit Garrison. Ich werde meine Reaktion beschreiben. Ich erkenne an, dass es sich nach der Definition des Wörterbuchs um eine sehr große Gräueltat handelte. Das ist eine Wörterbuchdefinition, und sie ist zutreffend. Wenn Sie jedoch von mir verlangen, dass ich das Geschehene in eine moralische Kategorie einordne, verliere ich den Faden. Ich meine, an diesem Punkt gehen wir getrennte Wege. Ich werde es nicht tun.

Was die aktuellen Geschehnisse betrifft, so hat ein junger Kollege von mir, Jamie Stern Minor, einen recht detaillierten Bericht über die aus Israel kommenden Erklärungen veröffentlicht. Und es ist ziemlich klar, dass, wie auch immer man das alles zusammensetzen will, sie von einer sehr großen ethnischen Säuberung sprechen. Es könnte eine Hälfte des Gazastreifens sein. Aber wenn sich das Tor nach Rafah einmal geöffnet hat, sehe ich nicht, wie man es schließen kann. Und wenn Israel den Menschen in Gaza, wie Sie sagten, Lebensmittel, Treibstoff, Strom und Wasser vorenthält – obwohl die Regierung Biden jetzt Druck auf Israel ausgeübt hat, etwas Wasser zur Verfügung zu stellen – ist es unklar, ob Israel diesem Druck der Regierung Biden nachgekommen ist. Es ist schwer vorstellbar, dass nicht alle fliehen werden, sobald das Tor am Rafah-Übergang geöffnet ist, und was passiert dann? Das ist sehr leicht vorherzusagen. Das ist sehr leicht vorherzusagen. Wissen Sie, was als Nächstes passieren wird? Nichts. Nach jeder israelischen Operation im Gazastreifen wurden Versprechungen über die Aufhebung der Blockade gemacht, besonders nach 2009. Sogar Leute wie Hillary Clinton meldeten sich zu Wort. Die Blockade ist unhaltbar. Die Blockade muss beendet werden. Wurde sie beendet? Nein.

Was geschah mit der Ukraine während dieses Stroms? Sie verschwindet, und die Menschen in Gaza werden in der Wüste Sinai dem Tod überlassen, weil es keine Möglichkeit gibt, keine, dass der ägyptische Staatschef Sisi ihnen aus politischen Gründen erlaubt, sich in das ägyptische Leben zu integrieren. Aus verschiedenen politischen Gründen wird dies niemals geschehen. Man wird sie dem Tod überlassen. Nun könnte man sagen, das ist dramatisch. Was geschah nach all den israelischen Operationen? Erinnert sich irgendjemand? Erinnert sich jemand an Protective Edge? An nichts. Es war alles schnell vergessen. Und so wird man sie schmachten und sterben lassen, und niemand wird etwas unternehmen. Was am 7. Oktober geschah, hatte also in vielerlei Hinsicht einen instrumentellen Aspekt, nämlich, wie Matt Turner sagte, die Welt da draußen zu zwingen, sich mit dieser Tatsache der Sklaverei auseinanderzusetzen.

Aber es war auch der letzte Abschied. Im Falle des Aufstands im Warschauer Ghetto hatte niemand erwartet, dass eine Handvoll Juden die deutsche Armee besiegen würde. Um Himmels willen, die Rote Armee konnte die Wehrmacht nicht besiegen, also eine Handvoll Juden mit einer Handvoll Waffen. Es war ein letztes Hurra, um in Würde zu sterben, um, wie man so schön sagt, kämpfend zu sterben. Sie haben viele Zivilisten mitgenommen, aber Sie werden mir verzeihen, wenn ich meine Mutter zitiere. Unser Gefühl war, wenn wir schon sterben, dann nehmen wir auch einige von ihnen mit. Und das kommt von einem sehr humanen Menschen. Das ist also der Plan. Wird er gelingen? Politik ist ein sehr kompliziertes Geschäft, und Vorhersagen sind im Allgemeinen wertlos. Es sieht nicht so aus, als ob die Hisbollah ihn akzeptieren würde.

Vor allem aus Solidarität, aber auch, weil es die Hisbollah als Organisation völlig diskreditieren würde. Wenn die Hisbollah zulässt, dass Israel eine so genannte zweite [fremdsprachige] Vertreibung durchführt, verliert sie jede Glaubwürdigkeit, dann sind sie ein Gewinn. Vom Standpunkt, wie man es ausdrücken kann, vom organisatorischen Standpunkt aus gesehen, müssen sie also etwas tun, und dann ist alles verloren. Ich weiß nicht, ob die Berichte richtig sind, aber es wurde berichtet, dass sie 100.000 Raketen haben. Und sie haben gesagt, dass sie bestimmte Fabriken in Tel Aviv angreifen können. Es handelt sich entweder um die Chlor- oder die Ammoniakfabrik, die man sich gar nicht vorstellen möchte, wenn sie angegriffen würden.

Und dann ist da noch Israel. In der letzten Woche war viel davon die Rede, die Ereignisse der letzten Woche zu nutzen, um endgültig mit dem Iran abzurechnen, falls sie das versuchen sollten. Tatsache ist, und ich sage das nicht in einem abwertenden Sinne, ich sage es sachlich, dass Israel nicht mehr in der Lage ist, einen Bodenkrieg zu führen. Das haben wir 2006 im Libanon gelernt, wo sie eine große Zahl von Truppen an der Grenze zum Libanon zusammengezogen haben, sich aber nicht mit der Partei Gottes anlegen wollten. Die Hisbollah wartete die letzten drei Tage ab, bevor sie die Bodeninvasion startete, die eine Fotoaktion der israelischen Truppen an der Grenze war. Man konnte also sehen, dass sie die Bodeninvasion starteten, und dasselbe geschah 2014 bei der Operation „Protective Edge“, als sie schließlich die Bodeninvasion starteten und etwa 70 oder 80 Kämpfer verloren, was für Israel eine sehr hohe Zahl ist.

Und jetzt scheint es ziemlich klar zu sein, dass sie dasselbe tun. Sie hüten sich sehr davor, eine Bodeninvasion zu starten, weil die Hamas-Kämpfer auf Rache sinnen. Es ist also durchaus möglich. Und wenn dies ausgestrahlt wird, werden wir wahrscheinlich wissen, dass sie keine Bodeninvasion starten werden. Sie werden mit Gaza-Stadt machen, was die Nazis mit dem Dorf Lidice gemacht haben. Sie werden die ganze Stadt, Gaza City, in Schutt und Asche legen und dies dann als ihren Sieg feiern. Aber ich wollte damit sagen, dass sie nicht einmal in der Lage sind, in Gaza einzumarschieren, das glaube ich nicht, aber bedenken Sie, dass ich nichts über militärische Angelegenheiten weiß. Und das sage ich mit großem Stolz. Es ist möglich, dass sie eine taktische Atomwaffe gegen den Iran einsetzen werden. Das ist eine realistische Möglichkeit. Das ist also meine Art zu sagen, dass es eine riesige Kluft gibt zwischen dem, was Israel tun will, und dem, was sich tatsächlich ereignen wird.

Chris Hedges: Großartig. Das war der Nahostwissenschaftler Norman Finkelstein, Autor von Gaza: An Inquest Into Its Martyrdom. Ich möchte mich bei The Real News Network und seinem Produktionsteam bedanken: Cameron Granadino, Adam Coley, David Hebdon, und Kayla Rivara. Sie können mich unter chrishedges.substack.com finden.



Übersetzt mit Deepl.com

--

