»Kerngedanke«: NATO übt Atomkrieg Von Arnold Schölzel

https://www.jungewelt.de/artikel/485766.nato-man%C3%B6ver-kerngedanke-nato-%C3%BCbt-atomkrieg.html



»Kerngedanke«: NATO übt Atomkrieg

Jährliches Manöver »Steadfast Noon« beginnt. Rostock wird Basis der Militärallianz

Von Arnold Schölzel

Tom Reynolds/LOCKHEED MARTIN AERONAUTICS/EPA/dpa Milliardengrab Militär: Beim Manöver mit dabei sind auch die kostspieligen US-Kampfjets vom Typ F-35 (27.7.2010)

Am Montag begann die NATO ihr jährliches Manöver »Steadfast Noon«. Daran sind in den kommenden zwei Wochen rund 2.000 Militärs von acht Luftwaffenstützpunkten in Belgien und den Niederlanden mit mehr als 60 Flugzeugen beteiligt, darunter Kampfjets, die in Europa stationierte US-Atomwaffen transportieren können. Schauplatz ist der Luftraum über Großbritannien, Dänemark und der Nordsee. NATO-Generalsekretär Mark Rutte erklärte zum Manöverstart: »Die nukleare Abschreckung ist das Fundament der Sicherheit der Allianz.«

Die sogenannte nukleare Teilhabe der NATO sieht vor, dass Atomwaffen der USA im Krieg auch von Flugzeugen von Partnerstaaten abgeworfen werden. Sie sollen in Norditalien, in Belgien sowie in den Niederlanden und im rheinland-pfälzischen Büchel lagern. Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, sagte am Montag in Moskau zu »Steadfast Noon«: »Vor dem Hintergrund des heißen Krieges, der im Ukraine-Konflikt geführt wird, führen solche Übungen nur zu einer weiteren Eskalation der Spannungen. Weiterlesen in jungewelt.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …