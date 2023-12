Gaza’s children grow up with grief and trauma UNICEF estimates that 1,000 children in Gaza have had limb amputations.

Kinder in Gaza wachsen mit Trauer und Trauma auf

Von Dina Elmuti

Die elektronische Intifada

18. Dezember 2023

Im Gazastreifen kann sich kein Mensch mehr verstecken; nichts, was einen Puls hat, wird verschont. Explosionen gehen ineinander über, und lebendiges Leben wird verbrannt, verstümmelt und in ein unidentifizierbares Gemetzel verwandelt.

Das belagerte Konzentrationslager schläft und wacht unter dem erbarmungslosen Geschrei von Mörsergranaten auf.

Israelische Raketen legen ganze Stadtteile in Schutt und Asche, hinterlassen verbrannte Erde, Gebäudeskelette und Traumata. Unter jedem Quadratzentimeter Trümmer in Gaza liegen Horrorgeschichten.

Die Luft ist so schwer von Rauchwolken und dem Geruch verwesender Leichen, dass es ein Wunder ist, dass überhaupt noch jemand atmen kann.

Diese Höllenlandschaft ist die Realität für 2,3 Millionen Menschen in Gaza. Für Kinder ist dies der Alptraum, der ihr ganzes Leben bestimmt.

Kinder, die nach 2007 geboren wurden, kennen nur das Leben unter der Belagerung, das durch das Trauma der wiederholten völkermörderischen Angriffe Israels unterbrochen wird.

Eingeschlossen unter den Trümmern ihrer ehemaligen Häuser hören die Kinder die Schreie mehrerer Generationen ihrer Familien, während sie langsam verbluten oder ersticken. Die Überlebenden finden ein Leben und eine Welt vor, die sie nicht wiedererkennen.

Worte können die Tiefe meiner Trauer und Wut nicht ausdrücken. Entsetzen gerinnt in meinen Adern, wenn ich endlich begreife, dass manche menschlichen Grausamkeiten zu unerträglich sind, um sie laut auszusprechen.

Das ist es, was es bedeutet, unaussprechlich zu sein.

Wir sind keine Nummern

Israel versucht, den Gazastreifen durch so routinemäßige Tötungsaktionen auszulöschen, dass es sie als „Rasenmähen“ bezeichnet. Im Jahr 2021 bezeichnete der in Israel ansässige außenpolitische Analyst David Weinberg die Palästinenser in Gaza als Unkraut: „Genau wie das Mähen des Rasens vor dem Haus ist dies eine ständige, harte Arbeit. Wenn man das nicht tut, wächst das Unkraut wild und die Schlangen fangen an, im Gebüsch herumzukriechen.“

Israel löscht die indigene Bevölkerung absichtlich und gewaltsam durch Grausamkeiten von entsetzlichem Ausmaß aus. Seine anhaltenden völkermörderischen Angriffe auf Gaza sind der Gipfel menschlicher Verkommenheit.

Sie sind eine Wiederholung von Vernichtungslagern, gezielten Morden, Massenmord an der Zivilbevölkerung und einer Politik des Aushungerns.

Jahr für Jahr werden die Palästinenser zu Nummern degradiert.

Wenn wir die Liste der ermordeten Palästinenser aktualisieren, sind die Zahlen bereits veraltet. In mehr als zwei Monaten wurden in Gaza mindestens 1.000 Familien – ganze Blutlinien – aus den Personenstandsregistern gestrichen.

Israel hat etwa 19.000 Palästinenser getötet, 70 Prozent von ihnen sind Frauen und Kinder. Tausende weitere liegen unter den Trümmern, sind unauffindbar und gelten als tot.

Das Akronym für die palästinensischen Kinder, die überlebt haben: WCNSF – Wounded Child No Surviving Family.

Nach Angaben von Euro-Med Human Rights Monitor sind zwischen 24.000 und 25.000 Kinder in Gaza Waisen, die einen oder beide Elternteile durch den anhaltenden israelischen Völkermord verloren haben.

Eine Kampagne zur Entmenschlichung

Vom ersten Tag an haben die Zionisten eine entmenschlichende Rhetorik verwendet, um von den Palästinensern als ungezähmten Kreaturen zu sprechen. Die Logik hinter dieser Rhetorik besteht darin, die Eliminierung der Palästinenser aus dem Land, aus der Erde, zu erleichtern.

Der Zionismus ist eine Ideologie, die in Trauma und Angst wurzelt. Er hat das kollektive jüdische Trauma auf zynische Weise zur Waffe gemacht, um Grausamkeiten gegen andere zu rechtfertigen.

Um den zionistischen Traum zu verwirklichen, wurde Palästina ein dystopischer Albtraum aufgezwungen.

Diejenigen, die selbst unterdrückt wurden, spielen ihr eigenes Trauma nach und versuchen so, es zu bewältigen. Sie stützen sich auf skrupellose Mythen und Gräuelpropaganda, um eine historische Amnesie zu inszenieren und von den Gräueltaten abzulenken, die sie derzeit begehen.

Die gegen die Hamas gerichteten Anschuldigungen, sie habe am 7. Oktober Gräueltaten begangen – sexueller Missbrauch, Massenvergewaltigungen, die Ermordung von Babys und schwangeren Frauen -, erscheinen beunruhigenderweise wie Geständnisse der Zionisten selbst zu den Gräueltaten, die sie an Palästinensern begangen haben.

Zionisten berufen sich weiterhin auf die Schrecken des Holocaust, um die Gräueltaten zu entschuldigen, die sie den Palästinensern zufügen. Sie bestehen darauf, dass Palästinenser, unabhängig von Geschlecht oder Alter, dies verdienen.

In den Worten von Meirav Ben-Ari, einem Mitglied des israelischen Parlaments, der Knesset, „Die Kinder in Gaza haben sich das selbst zuzuschreiben“.

Die Zionisten sind klar in ihrer völkermörderischen Hetze und ihrem unverfälschten Hass auf die Palästinenser. Der stellvertretende Bürgermeister von Jerusalem, Arieh King, schrieb auf X: „Sie sind keine menschlichen Wesen und nicht einmal menschliche Tiere, sie sind Untermenschen und so sollten sie auch behandelt werden.“

Solches Böse existiert nicht isoliert. Es ist ein vorsätzliches Produkt der Amoralität im Konsens, um ein Programm der Aufwiegelung, Entmenschlichung und Dämonisierung zu unterstützen.

Zerrüttete Kindheit

Kinder in Gaza schließen ihre Augen und sehen nichts als Verwüstung. Wenn sie ihre Augen öffnen, sehen sie dasselbe.

Dieses Ausmaß an Trauma schädigt Kinder körperlich und geistig. Der Tod ist zwar eine schwerwiegende und grausame Folge des israelischen Eliminierungsmodus, aber kaum die einzige.

Israels völkermörderische Kampagnen führen zu dauerhaften psychologischen Narben und traumatischem Stress.

UNICEF schätzt, dass 1.000 Kindern aufgrund von zertrümmerten Knochen, Trümmern, Glas und Granatsplittern, die sich unter ihrem Fleisch befinden, Gliedmaßen amputiert werden mussten.

Kleine Kinder ziehen andere kleine Kinder aus den Trümmern. Sie sind nicht in der Lage, ein solches Ausmaß an Trauer und Verzweiflung zu verarbeiten.

Da es keine Luftschutzsirenen oder Luftschutzbunker gibt, überleben die Kinder wiederholte Angriffe, indem sie sich die sichersten Orte in ihren Häusern einprägen, um dem Bombardement zu widerstehen.

Sie können die Geräusche von Israels bewaffneten Drohnen und Kampfflugzeugen unterscheiden. Die Kinder schreiben ihre Namen auf ihre Gliedmaßen, damit sie identifiziert werden können, falls sie nach Bombardierungen zerstückelt oder von ihrer Familie getrennt werden.

Dies sind seelisch erschütternde Lektionen, die kein Kind jemals lernen sollte, aber die Kinder in Gaza lernen sie neben dem Alphabet. In Gaza wachsen die Kinder in einer Sprache auf, die von Trauer und Trauma geprägt ist.

Die ätzende Wirkung des Traumas hinterlässt Narben, die sich in der DNA eines Kindes festsetzen können. Sie verändern ihr Erbgut vollständig und können über Generationen hinweg bestehen bleiben.

Die Bilder von verstümmelten Leichen, der Geruch von verwesenden Körpern bleiben ihnen erhalten.

Traumata verändern und stören die normalen Entwicklungsabläufe im Leben von Kindern. Regelmäßige, wiederholte Übergriffe zu überleben, erfordert enorme Energiemengen, die die Entwicklung verzögern können.

Wenn sie unverständlichen Traumata ausgesetzt sind, wird die Architektur ihrer jungen Gehirne erheblich beeinträchtigt.

Jeder neue Übergriff ruft unverarbeitete traumatische Erinnerungen hervor. Infolgedessen wachsen ganze Generationen auf, die nicht in der Lage sind, ein Trauma zu verarbeiten, weil es nicht zu dem passt, was vorher war oder was danach kommt.

Unser Engagement für Palästina

Noch Jahre später wird sich die Welt an Gaza als eine der schlimmsten humanitären Katastrophen des 21. Jahrhunderts erinnern. Es wird auch ein lebendiges Zeugnis des Widerstands und der Standhaftigkeit im Angesicht unvorstellbaren Leids und menschlicher Grausamkeit bleiben.

Man wird sich an die vielen Stimmen erinnern, die ihre Sicherheit riskiert haben, um der Welt die Wahrheit zu sagen.

Gaza wird in Erinnerung bleiben für die Märtyrer, die in ihrem Widerstand gegen die Unterdrückung das Inferno des Leidens ertragen haben, deren Leben und Tod zeigen, wozu wir im Angesicht der grenzenlosen Grausamkeit fähig sind.

Wenn wir weiterhin für ein „freies Palästina“ skandieren, wird die Wahrheit unermesslich vergrößert: Es ist Palästina, das uns die ganze Zeit befreit hat, während wir aus dem Gefängnis unserer Ängste und unserer bequemen Duldung befreit wurden.

Jeder Teil Palästinas könnte dem Erdboden gleichgemacht werden, und alle ihre Kinder könnten ins Meer getrieben werden, bevor die Zionisten die Palästinenser und ihre Verbündeten erobern können.

Sie halten uns für Unkraut, das sich mit einem Ruck und einem Ruck ausrotten lässt. Aber wir sind in Wirklichkeit Reben.

Sie wachsen unaufhaltsam und lassen sich nicht ausrotten. Wir mögen brennen, aber aus den Trümmern erwächst neues Leben und neue Hoffnung.

Mit jedem Kind, das geboren wird, mit jedem geschriebenen Wort, mit jedem Versprechen, zurückzukehren, bekräftigen wir unser Engagement für Palästina.

Dina Elmuti-Hasan ist Traumatologin und lebt in Chicago.

Übersetzt mit Deepl.com



