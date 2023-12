Weekly Briefing: ‚Well, you dropped the atom bomb,‘ Netanyahu tells Biden When Biden faulted Israel for „indiscriminate bombing,“ Netanyahu bridled, the president says. „Well, you carpet-bombed Germany. You dropped the atom bomb. A lot of civilians died.“

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und der damalige Vizepräsident Joe Biden sprechen am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos, Schweiz, im Januar 2016. (Foto: Michel Euler/ AP)

Weekly Briefing: „Nun, Sie haben die Atombombe abgeworfen“, sagt Netanjahu zu Biden

Von Philip Weiss

17. Dezember 2023

Der Irrsinn des israelischen Vorgehens im Gazastreifen wurde allen vor Augen geführt – all jenen in der Welt, die palästinensisches Leben nicht schätzen -, als die israelische Armee drei halbnackte Männer tötete, die eine weiße Flagge schwenkten, und dann feststellte, dass es sich um israelische Geiseln handelte. Eine Tragödie, ohne Zweifel. Aber diese Tragödie hat sich für die Palästinenser Tausende und Abertausende Male ereignet.

„Israel ist nicht in der Lage gewesen, auch nur eines der Ziele zu erreichen, die es sich zu Beginn des Krieges öffentlich gesetzt hat“, schreibt Tareq Hajjaj auf unserer Website.

Und diese Woche schien sogar Joe Biden genug zu haben. Er warnte Spender in Washington, darunter ein ehemaliger AIPAC-Präsident, dass Israel „durch die wahllosen Bombardierungen, die stattfinden, allmählich an Unterstützung verliert“.

Biden erzählte den Spendern dann, dass Netanjahu die Bombardierung rechtfertigte, indem er sie mit Hiroshima und den Teppichbombardierungen in Deutschland verglich. Ja, Sie haben richtig gehört:

Ich wurde von Bibi darauf hingewiesen – und ich sage das ganz unverblümt -, dass „Ihr habt Deutschland mit dem Teppich bombardiert. Ihr habt die Atombombe abgeworfen. Eine Menge Zivilisten starben.“

Biden sagt, er habe geantwortet: „Ja, deshalb wurden nach dem Zweiten Weltkrieg all diese Institutionen geschaffen, um dafür zu sorgen, dass so etwas nicht wieder passiert.“

Ian Bremmer von der Eurasia Group sagte in der BBC, dass Bidens Team ihm „zunehmend“ rät, mit harten Bandagen zu kämpfen und „Netanjahu vor den Bus zu werfen“ – indem er sich direkt an die israelische Öffentlichkeit wendet und sagt, Netanjahu diene nicht Israels Sicherheitsinteressen. Es ist Zeit für ihn zu gehen.

Das war bei der BBC, wohlgemerkt. Unsere eigenen Medien sind im Griff der antipalästinensischen Hysterie. Die New York Times bringt einen Artikel nach dem anderen über jüdische Ängste vor Antisemitismus aufgrund der Proteste gegen den israelischen Völkermord. In diesen Artikeln wird immer wieder behauptet, dass ein Großteil des Antizionismus Antisemitismus sei.

In einem Artikel der Times erklärte Jonathan Weisman, dass „Judenhass“ darin besteht, „Juden auf der ganzen Welt für die Handlungen der israelischen Regierung verantwortlich zu machen“ – und führte dann als Beweis an, was „pro-palästinensische Demonstranten letzte Woche vor einem israelischen Restaurant in Philadelphia getan haben.“

Dies ist eine reine McCarthysche Fiktion. Der israelisch-amerikanische Restaurantbesitzer hatte 100.000 Dollar für eine Organisation gesammelt, die das israelische Militär unterstützt. Es ist in Ordnung, seine Restaurants mit gewaltlosen Protesten anzugreifen.

Dieselbe McCarthysche Fiktion wie der Megasponsor der University of Pennsylvania, Marc Rowan, ein Zionist, der, nachdem er den Präsidenten der Schule wegen der orwellschen „Antisemitismus“-Frage im Kongress zum Rücktritt gezwungen hatte, Regeln förderte, die verhindern sollten, dass Antisemitismus in der Campus-Kultur Wurzeln schlägt – mit dem Ziel, die Unterstützung der Palästinenser zu unterbinden.

Oder der gleiche hasserfüllte McCarthyismus wie in der Gemeinde von Long Island, die sich gegen einen Einheimischen wandte, weil er das Verhalten Israels in Frage gestellt hatte, und ihm seinen Job als Weihnachtsmann für die Handelskammer entzog! Ken Dorph machte den schrecklichen Fehler, die Israel-Befürworter des American Jewish Committee in einem örtlichen Tempel herauszufordern – und 11 Mitglieder des Tempels schrieben, dass sie sich bei dem 70-Jährigen im roten Weihnachtsmannkostüm nicht sicher fühlten.

Das ist verrückt, denn jeder sieht, dass diese zionistischen Einzelpersonen und Organisationen einen Völkermord verteidigen und den Vorwurf des Antisemitismus gegen Menschen erheben, die sich gegen das Abschlachten von Zivilisten stellen. Und die liberalen Medien spielen hier die Rolle des nützlichen Idioten. Zack Beauchamp von Vox, der das angebliche Wiederaufleben des liberalen Zionismus feiert, kann niemals die Wahrheit über den Zionismus sagen – er ist generell rassistisch und mit der Apartheid verbunden. Genauso wie Ezra Klein von der Times den israelischen Labor-Zionisten Nimrod Novik als Idealisten hochhält – selbst wenn Novik eine „Trennung“ und eine „starke jüdische Mehrheit“ in Israel fordert.

Den Zionisten die moralische Überlegenheit in der Frage der Bigotterie zuzugestehen, ist nicht nur faktisch falsch, sondern auch politisch eine Katastrophe. Selbst Biden scheint das zu spüren.

Vielen Dank für die Lektüre,

Phil Weiss

mit einem Verweis auf Donald Johnson

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …