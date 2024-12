https://english.almayadeen.net/news/politics/us-bypassing-law-to-fund–israel–despite-rights-abuses–law



Klage besagt, dass die USA das Gesetz umgehen, um „Israel“ trotz Rechtsverletzungen zu finanzieren

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: The Guardian

18. Dezember 2024

Die Klage besagt, dass das Außenministerium das Leahy-Gesetz absichtlich umgeht, indem es israelische Einheiten, die beschuldigt werden, weit verbreitete Gräueltaten in palästinensischen Gebieten zu begehen, nicht sanktioniert.

Eine palästinensische Mutter trauert um ihr Kind, das bei einem israelischen Bombardement des Gazastreifens getötet wurde, in einer Leichenhalle in Deir al-Balah, am 2. Oktober 2024. (AP)

Das US-Außenministerium sieht sich mit einer Klage von Palästinensern und palästinensischen Amerikanern konfrontiert, die ihm vorwerfen, absichtlich ein seit langem geltendes US-Menschenrechtsgesetz zu umgehen, um weiterhin israelische Militäreinheiten zu finanzieren, die an weit verbreiteten Gräueltaten in den besetzten palästinensischen Gebieten beteiligt sind, wie The Guardian berichtet.

Die am Dienstag eingereichte Klage ist die erste ihrer Art, in der Opfer von Menschenrechtsverletzungen das Versäumnis des Außenministeriums anfechten, israelische Sicherheitseinheiten gemäß dem Leahy-Gesetz zu sanktionieren. Dieses Gesetz, das in den 1990er Jahren eingeführt wurde, verbietet US-Militärhilfe für Kräfte, die glaubhaft mit schweren Menschenrechtsverletzungen in Verbindung gebracht werden.

Zu den Klägern gehören „Amal Gaza“, ein Pseudonym für eine Mathematiklehrerin aus Gaza, die 20 Familienmitglieder verloren hat, Shawan Jabarin, Leiter der palästinensischen Menschenrechtsgruppe Al-Haq, der sechs Jahre lang im besetzten Westjordanland willkürlich inhaftiert war, und Ahmed Moor, ein palästinensischer Amerikaner, dessen Familie in Gaza lebt und der durch die anhaltenden israelischen Offensiven wiederholt vertrieben wurde. Zusammen mit zwei weiteren Klägern beantragen sie eine gerichtliche Anordnung, die die US-Regierung zur Durchsetzung des Gesetzes zwingt.

Ein klarer Verstoß gegen US-Gesetze

Da die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen seit Oktober letzten Jahres auf fast 45.000 angestiegen ist und die humanitäre Hilfe von „Israel“ stark eingeschränkt wird, zielt die Klage darauf ab, die US-Regierung zur Durchsetzung des Leahy-Gesetzes zu zwingen, das die Unterstützung ausländischer Sicherheitskräfte, die in grobe Menschenrechtsverletzungen verwickelt sind, durch die USA verbietet.

Ein ehemaliger Beamter des Außenministeriums sagte jedoch, wie The Guardian Anfang des Jahres zitierte, dass „die Regeln für Israel anders seien“.

An der Klage, die vor dem Bezirksgericht in Washington, D.C., eingereicht wurde, ist auch Said Assali beteiligt, ein palästinensischer Amerikaner, der sechs Familienmitglieder durch israelische Luftangriffe im Gazastreifen verloren hat, die im vergangenen Jahr begannen.

„Ich hatte … unmittelbare Verwandte, Cousins und andere Familienmitglieder, die bei israelischen Luftangriffen ermordet wurden“, sagte Assali gegenüber The Guardian. „Als Amerikaner ist dies ein klarer Verstoß gegen unsere Gesetze, und es sind Verstöße, die das Außenministerium aktiv und aggressiv ausführt – und das mit unseren Steuergeldern.“

In der Klage werden zahlreiche Verstöße durch israelische Militäreinheiten , die mit US-Geldern unterstützt werden, aufgezeigt, darunter Folter, längere Inhaftierungen ohne Anklage, erzwungenes Verschwinden und Handlungen, die nach Ansicht der Kläger einem Völkermord in Gaza gleichkommen.

Weitere Nachrichten

Tiefer eintauchen

Die Klage bezieht sich auf Feststellungen internationaler Justizbehörden, darunter des Internationalen Strafgerichtshofs, der Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Sicherheitsminister Yoav Gallant erlassen hat. Diese Feststellungen wurden jedoch von den USA zurückgewiesen. In der Klage werden auch Fälle aus der Zeit vor dem 7. Oktober angeführt, die auf der Grundlage des Leahy-Gesetzes untersucht, aber letztlich von Außenminister Antony Blinken abgewiesen wurden, wie etwa die Tötung des 78-jährigen Omar Assad im Westjordanland im Jahr 2022.

Eine im Januar veröffentlichte Untersuchung des Guardian enthüllte, dass hochrangige US-Beamte in aller Stille mehr als ein Dutzend Vorfälle von schweren Menschenrechtsverletzungen durch israelische Sicherheitskräfte seit 2020 überprüft hatten. Der Bericht stellte jedoch fest, dass spezielle bürokratische Mechanismen eingesetzt wurden, um den verwickelten Einheiten weiterhin Zugang zu US-Waffen zu gewähren. Diese Mechanismen, so die Untersuchung, wurden ausschließlich genutzt, um „Israel“ zu schützen, obwohl andere von den USA unterstützte Verbündete, darunter die Ukraine, wegen ähnlicher Verstöße mit Sanktionen belegt wurden.

Im April berichtete Reuters , dass einige hochrangige US-Beamte gegenüber Blinken Zweifel an Israels“ Behauptungen geäußert haben, dass es die von den USA gelieferten Waffen in Übereinstimmung mit dem humanitären Völkerrecht einsetzt. Im selben Monat argumentierten 185 Juristen aus der Biden-Administration und dem Privatsektor, dass „Israels“ militärische Aktionen wahrscheinlich gegen die humanitären Gesetze der USA verstoßen. Im November schlossen sich 20 Mitarbeiter des Weißen Hauses dieser Besorgnis in einem formellen Dissens an.

Die Kläger werden von Dawn vertreten, einer Menschenrechtsorganisation, die von Jamal Khashoggi, dem von saudischen Agenten ermordeten Journalisten der Washington Post, gegründet wurde.

„Dies ist ein historischer Versuch, die jahrzehntelange Weigerung des Außenministeriums zu korrigieren, sich an die Gesetze zu halten, die es verpflichten, die Militärhilfe für missbräuchliche Militäreinheiten in Israel einzuschränken“, sagte Sarah Leah Whitson, Geschäftsführerin von DAWN, wie The Guardian zitiert.

Sie fuhr fort: „Das Außenministerium will der Welt weismachen, dass keine israelische Einheit jemals eine grobe Verletzung der Menschenrechte begangen hat. Dies widerspricht Bergen von Menschenrechtsberichten und journalistischen Untersuchungen. Es widerspricht sogar den eigenen Menschenrechtsberichten des Außenministeriums.“

Trotz intensiven internen und externen Drucks hat die Biden-Administration konsequent an ihrer „eisernen“ Unterstützung für „Israel“ festgehalten. Vor Monaten empfahl ein Gremium des Außenministeriums Außenminister Antony Blinken, die US-Hilfe für mehrere israelische Militär- und Polizeieinheiten, die schwerer Menschenrechtsverletzungen beschuldigt werden, zu blockieren, aber er ist bisher nicht tätig geworden.

Auch Präsident Biden hat wiederholt Forderungen nach einer Begrenzung der Militärhilfe für „Israel“ zurückgewiesen, mit der Ausnahme, dass er einmal eine Lieferung von 2.000-Pfund-Bomben gestoppt hat. Auch der Kongress hat sich den Bemühungen um eine Einstellung der Hilfe widersetzt, einschließlich einer von Bernie Sanders im November eingebrachten Resolution, die weitere Waffenverkäufe an „Israel“ verhindern sollte.

Eine große Herausforderung

Assali räumt ein, dass es eine große Herausforderung ist, der US-Politik gegenüber „Israel“ auf rechtlichem Wege entgegenzutreten, wie es in dem Bericht heißt. Er sieht jedoch gerichtliche Schritte als Teil einer umfassenderen Strategie, um Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren und die öffentliche Meinung zu ändern.

„Es mag sich wie eine fruchtlose Sache anfühlen, aber ich denke, dass es richtig und richtig ist und Teil einer Welle von Aktionen ist, die letztendlich hoffentlich zu Veränderungen führen werden“, sagte er dem Guardian. „Alle Bewegungen für soziale Gerechtigkeit haben Jahrzehnte gebraucht – ob es um die Geschichte der Sklaverei, das Frauenwahlrecht oder den Widerstand gegen Kriege geht.

Lesen Sie weiter: USA übergaben Koordinaten von US-Familie in Gaza, „Israel“ bombardierte sie trotzdem

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …