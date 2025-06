Kneecap gegen die Israel-Lobby: Wie eine Rebellengruppe Großbritannien erschütterte

https://www.mintpressnews.com/kneecap-vs-israel-lobby/289958/



Kit Klarenberg



10. Juni 2025



Eine Rap-Gruppe aus Belfast ohne Plattenvertrag, ohne Sicherheitspersonal und ohne Filter ist nun das Ziel der britischen Anti-Terror-Polizei, einer Schmutzkampagne der Boulevardpresse und der gesamten Macht der Israel-Lobby. Ihr Verbrechen? Sie haben „Free Palestine“ zu laut gesagt.

In den letzten Monaten war das irische Rap-Trio Kneecap in eine Reihe öffentlicher Kontroversen verwickelt. Ende April wurde die Band von der britischen Anti-Terror-Polizei wegen einer Äußerung eines ihrer Mitglieder bei einem Konzert im November 2023 offiziell unter Untersuchung gestellt: „Der einzige gute Tory ist ein toter Tory. Tötet eure Abgeordneten.“ Einen Monat später wurde ein weiteres Mitglied offiziell angeklagt, weil es bei einem Konzert in London die Flagge der Hisbollah gezeigt hatte, einer nach britischem Recht verbotenen Terrororganisation.

Diese Entwicklungen führten zu einer Flut von Absagen für Konzerte von Kneecap und zu Verurteilungen durch Mainstream-Medien. Doch die Fans haben sich mit Nachdruck hinter die Gruppe gestellt, und die anschließende Publicity hat die Band einem neuen Publikum auf der ganzen Welt bekannt gemacht, das Kneecaps unverblümten, unrepentanten Antizionismus und seine mitreißenden Melodien sehr positiv aufnimmt. Darüber hinaus bleibt der Auftritt der Band beim Glastonbury Festival Ende Juni, einer wichtigen britischen Kulturinstitution, trotz Forderungen von Parlamentariern, sie zu verbieten, weiterhin geplant.

Es wurde Druck auf die BBC ausgeübt, den Auftritt von Kneecap nicht in ihrer regulären Übertragung des Festivals zu zeigen, die jedes Jahr weltweit von Millionen Menschen gesehen wird. Der staatliche Sender hat bisher fest durchgehalten. Es gibt jedoch deutliche Anzeichen dafür, dass die israelische Lobby sich nicht beirren lässt und pro-israelische Akteure in Großbritannien mobilisiert hat, um die Gruppe, wenn nicht sogar andere, zu torpedieren. Für Tel Aviv steht viel auf dem Spiel – die lautstarke und stolze Solidarität von Kneecap mit Palästina ist ein Albtraum für die internationale Öffentlichkeitsarbeit.

Am 2. Juni gab die irische Garage-Punk-Band Sprints über Instagram bekannt, dass ihr Management von einem Reporter der Daily Mail kontaktiert worden sei, der gefragt habe, ob sie beabsichtigten, in Glastonbury zu spielen, falls Kneecap „vom Festival ausgeschlossen“ würde.

Der Reporter fügte hinzu:

Es wäre sehr hilfreich, wenn Sie Ihre Meinung zu Kneecap und dazu, wie Sie zu ihrem Auftritt in Glastonbury Ende dieses Monats stehen, klarstellen könnten. Fühlen Sie sich wohl dabei, mit ihnen auf einer Bühne zu stehen? Würden Sie protestieren, wenn Glastonbury die Band vom Auftritt ausschließt? Haben Sie Bedenken hinsichtlich der Meinungsfreiheit, wenn sie verboten werden, oder Sicherheitsbedenken, wenn sie auftreten? Es wäre sehr hilfreich, wenn Sie uns Ihre Meinung bis zum [5. Juni] mitteilen könnten.

In einem begleitenden Kommentar von Sprints hieß es: „Die Ratten von Daily Mail versuchen, Unterstützung für ein Verbot von [Kneecap] in Glastonbury zu mobilisieren. Kneecap ist nicht die Geschichte, der Völkermord in Palästina ist die Geschichte. Lassen Sie uns unmissverständlich klarstellen, dass wir uns immer wohl dabei fühlen werden, die Bühne mit Menschen zu teilen, die ihre Plattform für das Gute nutzen und sich für diejenigen einsetzen, die das nicht können. Freiheit für Palästina.“

Die betreffende Daily Mail-Reporterin war Sabrina Miller. Seit ihrer Highschool-Zeit durchläuft sie verschiedene Hasbara-Schulungsprogramme der israelischen Lobby und hat in den letzten fünf Jahren – zunächst als Studentin, dann als preisgekrönte Mainstream-Journalistin – eine lange, unverzeihliche Liste von Angriffen auf Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in Großbritannien aufgebaut, um diese persönlich und beruflich zu ruinieren. Während sie Kritiker Israels des Antisemitismus bezichtigt, versucht Miller auch, antimuslimische Ressentiments zu schüren. Nun scheint es, als hätten sie und die riesige Lobby-Infrastruktur hinter ihr ihre Bemühungen entschlossen auf Kneecap konzentriert.

Sabrina Miller: Zionistische Agentin hinter Medienverleumdungen

Im September 2018 wurde Dr. David Miller zum Professor für politische Soziologie an der Universität Bristol ernannt. Drei Jahre später wurde er wegen angeblichen groben beruflichen Fehlverhaltens aus seinem Amt entlassen. In der Zwischenzeit verbrachte der hoch angesehene Wissenschaftler seine Zeit damit, Vorlesungen über zionistische Propaganda und darüber zu halten, wie die internationale Israel-Lobby islamfeindlichen Hass schürt, um die Auslöschung der Palästinenser zu verschleiern, während er gegen eine koordinierte Kampagne pro-israelischer Gruppen kämpfte, die darauf abzielte, ihn aus seinem Amt zu entfernen.

Nachdem Beschwerden israelischer Lobbygruppen gegen Dr. Miller bei der Universität Bristol erfolglos geblieben waren, da Bristol keine Beschwerden von externen Personen oder Organisationen zulässt, machte sich ein Trio von Studenten daran, die Arbeit zu Ende zu bringen. Sabrina Miller war die führende unter ihnen. Während ihrer letzten Schuljahre erhielt sie ein Stipendium der United Jewish Israel Appeal im Rahmen ihres elitären Israel Fast Track Program. Das erklärte Ziel der UJIA ist es, eine „lebenslange Verbindung“ zwischen britischen Juden und Israel zu schaffen, und zwar bereits ab der Grundschule.

Die Organisation fördert Initiativen, die darauf abzielen, „Israel für junge Menschen inspirierend, relevant und zugänglich zu machen“ und junge Juden zu ermutigen, den Zionismus zu „entdecken“ und „die Wunder und Herausforderungen des jüdischen Staates zu erleben“. Im Rahmen des Fast Track Programms verbringen 20 britische Schüler im Alter von 16 bis 18 Jahren drei Monate damit, „ihr Verständnis von Israel zu vertiefen wie nie zuvor“. Sie werden „herausgefordert, ihre eigene zionistische Erzählung zu entwickeln“, wodurch sie „befähigt werden, eine führende Rolle in der Israel-Debatte in der Gemeinde, im Internet und auf dem Campus zu übernehmen“.

Während dieser Zeit erhalten Schüler wie Miller Zugang zu „israelischen Politikern, Aktivisten, Journalisten und Vordenkern“. Im März 2019, als ihr erstes Jahr an der Universität Bristol sich dem Ende zuneigte, wurde Miller für den Preis „Emerging Student Leader of the Year“ der Union of Jewish Students nominiert. Die UJS ist eine israelische Lobbygruppe, die „jüdische Studenten dazu inspiriert“, sich „dauerhaft für Israel zu engagieren“. Eine Untersuchung von Al Jazeera aus dem Jahr 2017 enthüllte, dass die israelische Botschaft in London die Organisation finanziert.

Zu Beginn ihres zweiten Jahres in Bristol schrieb Miller einen Artikel mit der Überschrift „Being a Zionist on Campus“ (Als Zionistin auf dem Campus). Darin berichtete sie, dass sie vor Beginn ihres Studiums „dachte, dass alle … Israel hassen“. Sie habe jedoch schnell gelernt, „wie falsch ich lag“, und habe im Kontext der Studentenpolitik „die Gespräche über Israel lieben gelernt“, genau wie es ihr das UJIA Israel Fast Track Fellowship beigebracht hatte. Im Mai des folgenden Jahres trat Miller der britischen Studentenzeitung The Tab bei.

Israelisches Studentennetzwerk stürzt Professor

Im Oktober desselben Jahres begann sie, ihre Position zu missbrauchen, um Dr. David Miller anzugreifen. In einer Reihe von Artikeln, die in krassem Gegensatz zu ihrer früheren Schilderung eines harmonischen Studentenlebens in Bristol standen, behauptete Miller, die Anwesenheit des Professors habe ihr gesamtes Universitätsleben ruiniert, während sein Unterricht jüdische Studenten generell „unwohl und unwillkommen“ fühlen lasse. Ein Artikel endete mit einer leidenschaftlichen Bitte, „David Miller von meinem Campus zu entfernen“. Sie startete im Februar 2021 eine Petition mit ähnlichem Titel.

Miller erzählte anschließend in Gastbeiträgen für The Daily Telegraph, The Jewish Chronicle und The Times of Israel eine weitgehend identische, wenn auch falsche Geschichte. Eine falsche Hetzkampagne gegen Dr. Miller wurde erfolgreich angeheizt, und Mainstream-Angriffe auf den Wissenschaftler und seinen Arbeitgeber, darunter auch von prominenten Politikern und israelischen Lobbygruppen, wurden fast zum Alltag. Bristol wurde weithin vorgeworfen, seine Studenten einem gefährlichen Antisemiten auszusetzen. So kam es, dass die Universität Dr. Miller im Oktober 2021 aus vagen Gründen entließ.

Danach deckte Electronic Intifada auf, dass zwei separate interne Untersuchungen der Universität Bristol Dr. Miller von jeglichem Fehlverhalten freigesprochen hatten. Ein Bericht, verfasst von einem Anwalt, hielt fest, dass keiner seiner Studenten Bedenken hinsichtlich seines Verhaltens geäußert hatte, obwohl sie dazu „ermutigt” worden waren und ihnen Anonymität zugesichert worden war, was den üblichen Beschwerdeverfahren widerspricht. Der Bericht wies auch jede Andeutung, Dr. Miller hege antisemitische Ansichten, entschieden zurück und stellte fest, dass er „sich bemüht habe, zwischen Zionismus und Israel einerseits und dem jüdischen Volk andererseits zu unterscheiden”.

Dr. Miller führte einen langwierigen, kostspieligen, aber letztendlich erfolgreichen Rechtsstreit gegen die Universität Bristol. Im Februar 2024 entschied ein Arbeitsgericht nicht nur, dass er zu Unrecht und ungerechtfertigt entlassen worden war, sondern auch, dass „antizionistische“ Standpunkte nach britischem Gleichstellungsrecht als „philosophische Überzeugung und geschütztes Merkmal“ gelten. Er erzählt MintPress News, dass Miller „eine von mehreren Studenten war, die sich auf dem Campus organisiert haben, um mich feuern zu lassen“, und „es ist wichtig zu verstehen, wie solche Personen in einen viel größeren Apparat der zionistischen Subversion und Unterwanderung passen“.

Miller arbeitete eng mit ihrer Mitbewohnerin Nina Freedman und Edward Isaacs zusammen, die beide zu unterschiedlichen Zeiten die Bristol Jewish Society leiteten. Wie Miller wurden auch sie für ihre Bemühungen großzügig belohnt. Freedman ist heute Treuhänderin des Jewish Leadership Council, der wichtigsten zionistischen Lobbygruppe in Großbritannien, und Isaacs ist Treuhänder der United Jewish Israel Appeal, der größten Spendenorganisation Großbritanniens für den Völkermord in Palästina. Dies ist eine systemische Frage, keine Frage individueller Verfehlungen.

Eine der „Belohnungen“ für Sabrina Miller war, dass sie noch vor ihrem Abschluss im Jahr 2021 von dem rechtsextremen, pro-israelischen Blog Guido Fawkes eingestellt wurde, der seit jeher offenkundig antisemitische Inhalte veröffentlicht. Zwei Jahre später wechselte sie zur Daily Mail. Seitdem verfolgt sie dieselbe bemerkenswert effektive Strategie, um zionistischen Kritikern maximalen Rufschaden zuzufügen, wie es Dr. Miller immer wieder widerfahren ist.

Reginald D. Hunter und die Folgen für das Fringe-Festival

Am 11. August 2024 trat der beliebte Komiker Reginald D. Hunter auf beim Edinburgh Fringe, dem weltweit größten Festival für darstellende Künste, das jährlich Millionen von Tickets verkauft. Dabei machte er einen Witz über eine Dokumentation, die er kürzlich gesehen hatte und in der eine misshandelnde Ehefrau ihren Mann der Misshandlung beschuldigte, was Hunter zu der Überlegung veranlasste: „Mein Gott, das ist wie mit Israel verheiratet zu sein.“

Die Pointe wurde mit Gelächter quittiert, bis auf eine laute, negative Reaktion eines Paares in der ersten Reihe. Ihr Ausbruch kam beim Publikum sehr schlecht an und führte zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Paar, das unter anderem mit Argumenten aus der Hasbara-Kampagne protestierte, dass der 7. Oktober mit dem Holocaust vergleichbar sei, und Hunters Fans. Die Menge reagierte mit Buhrufen und „Free Palestine“-Sprechchören. Hunter mischte sich ein: „Seht euch an, wie ihr alle dazu bringt, Israel noch mehr zu lieben!“ Das Paar verließ daraufhin unter Applaus den Saal.

Am nächsten Tag berichtete The Jewish Chronicle sensationell, wie ein „israelisches Paar“ aus Hunters Show „vertrieben“ worden sei, nachdem er „Witze über Juden gemacht“ habe. Unterdessen bezeichnete eine Ein-Stern-Rezension der Show in The Daily Telegraph das „Publikum, das ein israelisches Paar [ausbuhte] … als den hässlichsten Moment, den ich je beim Fringe erlebt habe“ und warf Hunter vor, „antisemitische [Klischees] zu verbreiten“. Dies war nur der Anfang einer breit angelegten Medienkampagne gegen den Komiker, die am 17. August ihren Höhepunkt fand.

An diesem Tag verkündete Sabrina Miller stolz, sie habe „das jüdisch-israelische Paar, das aus Reginald Hunters Fringe-Show vertrieben wurde, aufgespürt und exklusiv interviewt“ (Hervorhebung im Original). In einem langen Interview, in dem das Paar unter den Pseudonymen Shimon und Talia genannt wurde, um ihre Identität zu schützen, hieß es, sie seien „immer noch körperlich erschüttert von dem, was ihnen widerfahren ist“.

Ihre Angst, „sich noch mehr Angriffen auszusetzen“, sei so groß, dass sie darum gebeten hätten, nicht mit ihren richtigen Namen genannt zu werden. „Anfangs hatten sie nicht die Absicht, den Vorfall den Behörden zu melden oder ihre Geschichte der Welt zu erzählen“, hieß es, doch dann hätten das Ehepaar die „mutige Entscheidung getroffen, sich zu äußern“, in der Hoffnung, „ihre Geschichte anderen Menschen den Mut zu geben, für das Richtige einzustehen und gegen Rassismus und Diskriminierung zu kämpfen“.

Sie deuteten auch an, dass Großbritannien eine Brutstätte des Antisemitismus sei und dass die jüdische Bevölkerung „immer diesen mentalen Rucksack dabei hat, falls sie fliehen muss“. Miller verzweifelte:

Obwohl ihr Heimatland derzeit ein Kriegsgebiet ist, sagen sie schockierenderweise, dass sie sich derzeit in Großbritannien und nicht im Nahen Osten am unsichersten fühlen.

Die Kontroverse führte dazu, dass mehrere Veranstaltungsorte geplante Konzerte von Hunter absagten und ihm bis heute in den Mainstream-Medien fälschlicherweise Antisemitismus vorgeworfen wird. Und das, obwohl das „israelisch-jüdische“ Paar schnell als Mark Lewis und Mandy Blumenthal entlarvt wurde, zwei prominente Zionisten, die mit zahlreichen einflussreichen israelischen Lobbygruppen in Großbritannien verbunden sind. Lewis und Blumenthal sind keineswegs öffentlichkeitsscheu, sondern haben wiederholt Schlagzeilen gemacht, weil sie Institutionen und Personen, darunter den ehemaligen Labour-Parteichef Jeremy Corbyn, des Antisemitismus beschuldigten.

Darüber hinaus haben beide in den letzten zehn Jahren wiederholt öffentlich erklärt, dass sie aufgrund der lokalen antijüdischen Stimmung Großbritannien verlassen wollen, da das Paar nicht israelischer, sondern englischer Herkunft ist. Wie Blumenthal für die in Washington ansässige und wenig subtil benannte Israel Forever Foundation schrieb, haben sie und Lewis „immer in Großbritannien gelebt“ und „lieben unser Leben hier“. Dennoch erklärte sie, sich „in meinem eigenen Land nicht mehr willkommen zu fühlen“, weshalb ihre Familie „alles verkaufe und ins Ausland ziehe“. Wie frühere Versprechen scheint auch dieses ins Leere gelaufen zu sein.

Bezeichnenderweise prahlt Blumenthal in ihrer Biografie auf der Website der IFF damit, dass sie „sich nicht scheut, ihre pro-jüdischen und pro-israelischen Ansichten zu äußern“ und „sich regelmäßig in die Höhle des Löwen begibt, um die Lügen der Hasser zu entlarven“. Weiter heißt es: „Wenn sie nicht gerade jüdische Studenten unterstützt, die unerbittlichen Angriffen ausgesetzt sind, oder antisemitischen Demonstrationen entgegentritt, versucht Mandy, alles zu genießen, was das Leben zu bieten hat.“ Wir können nur spekulieren, ob eine dieser „jüdischen Studentinnen“ Sabrina Miller war, die sich mit ihrer Unterstützung für die koordinierten Hasbara-Bemühungen des Paares revanchierte.

Die Kampagne zur Zensur von Kneecap

Zufälligerweise ist Kneecap seitdem die Gruppe Gegenstand einer Untersuchung der britischen Anti-Terror-Polizei ist, ins Visier von Miller geraten. Im Mai schimpfte sie auf „X“ darüber, dass die Gruppe während ihres Auftritts beim Wide Awake Festival in London eine Reihe von problematischen Botschaften auf die Bühne projiziert habe: „Israel begeht Völkermord am palästinensischen Volk; dies wird von der britischen Regierung ermöglicht; über 60.000 Menschen wurden in 12 Monaten von Israel ermordet; Freiheit für Palästina.“

Miller verleumdete anschließend ein ausverkauftes Londoner Konzert, das Kneecap am Abend zuvor gegeben hatte und bei dem die Band „die Polizei, die konservative Parteivorsitzende Kemi Badenoch und den Tod von Margaret Thatcher dreist verspottet“ und zu „Free Palestine“-Sprechchören angestimmt habe. Besonders empört war sie darüber, dass ein Bandmitglied auf verdeckte Polizisten „hier in diesem Saal heute Abend … die viel Geld verdienen, ohne einen Scheiß zu tun“ abzielte und die Schikanierung der Gruppe durch die britische Anti-Terror-Behörde mit der historischen Verfolgung von Katholiken in Nordirland durch London in Verbindung brachte.

Millers Versuch, den Auftritt von Kneecap in Glastonbury zu sabotieren, war die nächste geplante Etappe ihrer Kampagne. Doch nachdem diese Journalistin öffentlich ihre Vergangenheit als israelische Agentin auf dem Campus und während ihrer gesamten „journalistischen“ Karriere bei „X“ offengelegt hat, scheint diese Aufgabe nun an ihre Kollegin bei der Daily Mail und ebenfalls radikale Zionistin, Nicole Lampert, ausgelagert worden zu sein. Auch sie hat eine lange Geschichte darin, falsche Vorwürfe des Antisemitismus zu erheben und Ängste zu schüren, dass Großbritannien aufgrund der Solidarität mit Palästina ein unsicherer Ort für Juden sei.

MintPress News liegen Mitteilungen vor, wonach Hunderte von Personen, die bei Glastonbury auftreten sollten oder in irgendeiner Weise mit dem Festival zu tun haben, E-Mails erhalten haben, die mit denen identisch sind, die Lampert an Sprints verschickt hat. Offensichtlich wird bei dieser Fischzug-Aktion ein extrem weit gespannter Netzwurf unternommen, in der Hoffnung, dass wenigstens ein Ziel anbeißt. Würde ein Empfänger Kneecap verurteilen, könnte eine Kontroverse über den Festivalauftritt der Gruppe inszeniert werden. Würden sie sich solidarisch mit der Gruppe zeigen, könnte die unbegründete Behauptung aufgestellt werden, dass die Musikindustrie von Antisemiten durchsetzt sei.

MintPress liegen Mitteilungen vor, wonach Hunderte von Personen, die mit Glastonbury zu tun haben, E-Mails wie diese von Lampert erhalten haben

Lamperts Übernahme der Operation zur Neutralisierung von Kneecap könnte darauf hindeuten, dass Miller als zionistische Propagandistin mittlerweile so entlarvt ist, dass man befürchtete, sie würde diesmal nicht ungeschoren davonkommen. Allerdings ist genau derselbe Plan, den sie gegen Dr. David Miller, Reginald D. Hunter und andere angewendet hat, offensichtlich weiterhin im Spiel. Das ist kaum überraschend. Auf diese Weise hat die Israel-Lobby jahrelang weltweit die Solidarität mit Palästina zum Schweigen gebracht und unterdrückt. Aber kann dieser Ansatz diesmal funktionieren?

„Die Israel-Lobby setzt Antisemitismus als Waffe gegen Kneecap ein. Solche erfundenen Vorwürfe haben immer noch die Macht, Bands mit antiimperialistischer Politik den Zugang zum Mainstream zu versperren. Ob sie damit in Glastonbury Erfolg haben werden, bleibt abzuwarten“, sagt der investigative Journalist Asa Winstanley gegenüber MintPress News. „Die Wahrheit ist, dass Israels Propaganda aufgrund des Holocausts in Gaza schwächer ist als je zuvor. Die Erfolge der erfundenen Antisemitismus-Kampagne nehmen immer mehr ab.“

Israelische Propaganda, Eurovision und die Rebellion der Jugend

Seit Jahren versucht Tel Aviv, die Eurovision zu seinen Gunsten zu beeinflussen, indem es umfangreiche psychologische Kriegsführung betreibt, um seine Leistung in dem Wettbewerb zu verbessern, der regelmäßig von bis zu 200 Millionen Menschen verfolgt wird. Der propagandistische Nutzen dieser Bemühungen ist eindeutig. In den Jahren 2024 und 2025 wurden die künstlich aufgeblähten Televoting-Ergebnisse für die israelischen Teilnehmer, die ihnen den fünften bzw. zweiten Platz sicherten, von israelischen Beamten und ihren westlichen Unterstützern als Beweis dafür angeführt, dass eine „stille Mehrheit“ der Europäer Israel trotz seines anhaltenden Völkermords in Gaza unterstützt.

Die israelische Lobby ist sich daher der enormen Gefahr bewusst, die Kneecaps Auftritt in Glastonbury für ihre Narrative darstellt, und wird ihren Kreuzzug gegen die Band nicht so leicht aufgeben – auch wenn es ein aussichtsloses Unterfangen ist. Laut offiziellen Statistiken wurde die Berichterstattung der BBC über das Festival 2023 mehr als 50 Millionen Mal gestreamt, ein Rekordwert. Das ist ein großes Publikum, das mit der Botschaft, der Musik und der Politik von Kneecap in Berührung kommt und dadurch möglicherweise zu einem engagierten Aktivismus für die Solidarität mit Palästina angeregt wird.

Wie bei früheren Lobby-Kampagnen ist die Breitseite der Daily Mail gegen Kneecap nur die sichtbare Spitze einer weitaus größeren und potenziell zerstörerischeren Kampagne. Israelische Lobbygruppen haben Glastonbury öffentlich aufgefordert, den Auftritt der Band abzusagen, während durchgesickerte E-Mails einen gemeinsamen Brief enthüllen, der von 34 Führungskräften der Musikindustrie – viele davon unverhohlene Zionisten – unterzeichnet und heimlich an die Organisatoren des Festivals geschickt wurde. Sie wurden gebeten, die Einladung von Kneecap zu überdenken, da die Band „hasserfüllte Rhetorik“ verwende, die „im Wesentlichen das Existenzrecht Israels leugne“.

Problematisch für die Lobby und Israel ist, dass eine Mehrheit der jungen Briten bereits der Meinung ist, dass Israel nicht existieren sollte. Der Auftritt von Kneecap könnte dieses Gleichgewicht noch weiter kippen. Angesichts der anhaltenden Gräueltaten Tel Avivs in Gaza wird die pro-palästinensische Stimmung jedoch selbst dann, wenn der Auftritt der Band abgesagt wird, unweigerlich weiter zunehmen.

Die Wahrheit hat Feinde. Wir haben euch.

Seit über einem Jahrzehnt steht MintPress News an vorderster Front, wenn es darum geht, die Apartheid, Besatzung und Kriegsverbrechen Israels aufzudecken – zu einer Zeit, als sich nur wenige daran wagten. Wir wurden zensiert, diffamiert und auf schwarze Listen gesetzt, weil wir die Wahrheit gesagt haben. Aber wir haben nicht aufgehört.

Unabhängiger Journalismus wie dieser ist nicht nur wichtig, er wird angegriffen. Wenn Sie an eine Berichterstattung glauben, die den Stimmlosen eine Stimme gibt und die Mächtigen herausfordert, brauchen wir Ihre Unterstützung.

Unterstützen Sie uns auf Patreon

Titelfoto | Kneecap tritt am 6. Juni 2025 beim NorthSide Festival in Aarhus, Dänemark, auf. Das irische Rap-Trio ist wegen seiner offenen Unterstützung für Palästina unter Druck von pro-israelischen Gruppen und britischen Behörden geraten. Ritzau Scanpix | Sipa USA via AP

Kit Klarenberg ist investigativer Journalist und Mitarbeiter von MintPress News, der die Rolle der Geheimdienste bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht. Seine Beiträge wurden bereits in The Cradle, Declassified UK und Grayzone veröffentlicht. Folgen Sie ihm auf Twitter @KitKlarenberg.

Veröffentlichen Sie unsere Artikel! MintPress News ist lizenziert unter einer Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …