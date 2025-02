https://english.almayadeen.net/news/politics/knesset-pushes-bill-to-rename-west-bank-as–judea-and-samari



Knesset drängt auf Gesetzesvorlage zur Umbenennung des Westjordanlandes in „Judäa und Samaria“ in Dokumenten

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Israelische Medien

12. Februar 2025

Die Hamas verurteilt die Umsetzung von Annexions- und Vertreibungsplänen im besetzten Westjordanland durch die israelischen Besatzungsbehörden im Rahmen der Siedlungspolitik.

Bewohner des Flüchtlingslagers Nur Shams im Westjordanland, Tulkarm, verlassen ihre Häuser, während das israelische Militär am Dienstag, dem 11. Februar 2025, seine Operation in der Region fortsetzt. (AP)

Die Knesset, das Parlament „Israels“, hat einem von dem Abgeordneten Simcha Rothman eingebrachten Gesetzesentwurf vorläufig zugestimmt, der vorsieht, den Begriff „Westjordanland“ in israelischen Regierungsdokumenten durch „Judäa und Samaria“ zu ersetzen, wie die Nachrichten-Website Jewish Press am Mittwoch berichtete.

„Israel“ besetzte das Westjordanland während des Sechstagekriegs im Juni 1967. Davor stand das palästinensische Gebiet seit 1948 unter jordanischer Kontrolle.

Rothman kritisierte die aktuelle Terminologie in „Israels“ Rechtsrahmen als „historische Verzerrung“, die korrigiert werden müsse.

„Die Tatsache, dass die offizielle Rechtssprache des Staates Israel immer noch den schändlichen Begriff „Westjordanland“ enthält, ist eine Beleidigung für die Knesset, das jüdische Volk und unsere Geschichte“, sagte er.

Rothman behauptete, dass ‚dieser Ausdruck einer falschen Darstellung dient und unsere historischen Rechte auslöscht‘.

In der Präambel des Gesetzentwurfs wird bekräftigt, dass „Judäa und Samaria ein untrennbarer Teil des historischen Heimatlandes des jüdischen Volkes sind“, was ihre tief verwurzelte Bedeutung in der jüdischen Geschichte unterstreicht.

Nach der vorläufigen Verabschiedung wird der Gesetzentwurf nun zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Verfassung, Recht und Justiz der Knesset verwiesen, dessen Vorsitz Rothman innehat, bevor weitere Lesungen stattfinden.

Bemerkenswert ist, dass kürzlich im Kongress eine ähnliche Initiative zur Aufnahme dieser Begriffe in offizielle US-Dokumente eingebracht wurde.

Lesen Sie mehr: „Israel“ vertrieb 40.000 Palästinenser aus dem Westjordanland: UNRWA

Hamas verurteilt israelischen Diebstahl im Westjordanland

In einem ähnlichen Zusammenhang verurteilte die islamische Widerstandsbewegung Hamas die Umsetzung von Annexions- und Vertreibungsplänen der israelischen Besatzungsbehörden im besetzten Westjordanland durch eine Siedlungspolitik, die auf dem Diebstahl palästinensischen Landes und palästinensischer Ressourcen zugunsten schwer bewaffneter Siedler basiert.

In einer Erklärung sagte die Bewegung: „Die Erklärung des Diebstahls von dem, was die Besatzungsmacht als Staatseigentum und Eigentum von Abwesenden im besetzten Westjordanland bezeichnet – zuletzt die Beschlagnahme von Land in Ramallah, Tubas und im Jordantal – zur Nutzung in Siedler-Weideprojekten ist Teil der Annexions- und Kontrollpläne, die angesichts der eskalierenden militärischen Aggression gegen das Westjordanland rasch durchgesetzt werden.“

Diese Kampagne zielt darauf ab, die palästinensischen Bürger zu erdrosseln, ihr Leben zur Hölle zu machen und vor Ort neue Realitäten zugunsten der Siedler zu schaffen, heißt es in der Erklärung.

Die Hamas stellte ferner fest, dass die palästinensische Sache derzeit eine äußerst kritische und sensible Phase durchläuft, „unter einer rechtsextremen Regierung, die von unstillbaren Ambitionen getrieben wird, mehr Land im Westjordanland zu erobern, mit der Unterstützung der Vereinigten Staaten und den Illusionen, die Trump der zionistischen Öffentlichkeit verkauft.“

In der Erklärung wurde auch die Bedeutung der Standhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit der Menschen im Westjordanland und in al-Quds hervorgehoben und sie als „Schutzschild“ bezeichnet, der die Annexions- und Vertreibungspläne der Besatzer vereitelt.

Lesen Sie mehr: Jordan König lehnt Pläne zur Vertreibung von Palästinensern und zur Annexion des Westjordanlands ab

Übersetzt mit Deepl.com

