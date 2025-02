Live Übertragung Oskar Lafontaine in Neubrandenburg 11. Februar 2025

Oskar Lafontaine live in Neubrandenburg Der frühere Bundesfinanzminister, saarländische Ministerpräsident und SPD-Vorsitzende Oskar Lafontaine ist am Dienstag, 11. Februar, Gast des BSW Mecklenburg-Vorpommern. Gut eine Woche vor der Bundestagswahl setzt sich Lafontaine in Neubrandenburg mit aktuellen Themen der Bundespolitik auseinander. Der Finanz- und Wirtschaftsexperte zeigt die Lösungsansätze des BSW zur Überwindung der desaströsen Situation in Deutschland auf.

Der frühere Bundesfinanzminister, saarländische Ministerpräsident und SPD-Vorsitzende Oskar Lafontaine ist am Dienstag, 11. Februar, Gast des BSW Mecklenburg-Vorpommern. Gut eine Woche vor der Bundestagswahl setzt sich Lafontaine in Neubrandenburg mit aktuellen Themen der Bundespolitik auseinander. Der Finanz- und Wirtschaftsexperte zeigt die Lösungsansätze des BSW zur Überwindung der desaströsen Situation in Deutschland auf. Mit dabei sind auch die beiden Spitzenkandidaten auf der BSW-Landesliste und Vorsitzenden des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern, Friedrich Straetmanns und Melanie Dango.

