Knesset verabschiedet Gesetz, das bis zum 7. Oktober die Einreise nach Israel für Leugner und diejenigen verbietet, die die Strafverfolgung von IDF-Soldaten wegen Kriegsverbrechen unterstützen

Das Gesetz, das ohne Gegenstimmen verabschiedet wurde, verbietet auch Personen und angegliederten Organisationen, die die Strafverfolgung von IDF-Soldaten unterstützen, die Einreise. Es erweitert auch einen Änderungsantrag aus dem Jahr 2017, der die Ausstellung von Visa für Personen verbietet, die mit Gruppen in Verbindung stehen, die zum Boykott Israels aufrufen

Die israelische Knesset in der vergangenen Woche. Bildnachweis: Noam Moskowitz/ Knesset Spokesperson’s Office

Noa Shpigel

19. Februar 2025, 19:28 Uhr IST

Die israelische Knesset hat am Mittwoch ein Gesetz verabschiedet, das nicht-israelischen Staatsbürgern die Einreise oder den Aufenthalt im Land untersagt, wenn sie – oder die von ihnen vertretenen Organisationen – das Massaker vom 7. Oktober oder den Holocaust geleugnet oder die internationale Strafverfolgung von israelischem Sicherheitspersonal unterstützt haben.

Das Gesetz, das ohne Gegenstimmen verabschiedet wurde, erweitert einen 2017 in Kraft getretenen Zusatzartikel, der die Ausstellung von Visa und Aufenthaltsgenehmigungen jeglicher Art für Nichtstaatsangehörige oder Nichtansässige in Israel untersagte, wenn sie oder die ihnen angeschlossene Organisation zum Boykott Israels aufriefen.

Das Gesetz wurde von Michel Buskila von der Partei New Hope-United Right eingereicht und ursprünglich von seinem Parteikollegen, dem Abgeordneten Zeev Elkin, initiiert.

In den Erläuterungen zum ursprünglichen Entwurf heißt es: „Der Zweck dieses Gesetzes ist es, die dem Staat zur Verfügung stehenden Instrumente zu stärken, um feindlichen Elementen entgegenzuwirken, die von innerhalb oder außerhalb des von Israel kontrollierten Gebiets operieren und versuchen, dem Staat, seinen Bürgern, seinen Beamten, seiner Sicherheit, seinen Außenbeziehungen und seinen Handelsbeziehungen Schaden zuzufügen.“

Es wurde außerdem darauf hingewiesen, dass die derzeit verfügbaren Rechtsinstrumente begrenzt und unzureichend sind, um auf weitere feindliche Handlungen zu reagieren.

Am Mittwoch wurde in einer ersten Lesung ein Gesetzentwurf verabschiedet, der es Bürgern, Behörden und öffentlichen Einrichtungen verbietet, „mit dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zusammenzuarbeiten“.

Dem Vorschlag zufolge könnte jeder, der „dem Gericht in Den Haag Dienstleistungen erbringt oder ihm Ressourcen zur Verfügung stellt“, mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren rechnen, es sei denn, er „beweist, dass er nicht wusste, dass seine Handlungen für die Aktivitäten des Gerichts bestimmt waren“. Der von Likud-Abgeordneten Amit Halevi vorgelegte Gesetzentwurf wurde mit einer Mehrheit von 25 Ja-Stimmen und 10 Nein-Stimmen angenommen.

Gemäß dem Gesetzentwurf wäre es Behörden und öffentlichen Einrichtungen auch untersagt, mit dem Internationalen Strafgerichtshof zusammenzuarbeiten, und Personen, die in seinem Auftrag handeln, würden Einschränkungen auferlegt, darunter Einreise, Aufenthalt oder Eigentum an Vermögenswerten in Israel.

Darüber hinaus besagt der Vorschlag, dass der IStGH ohne Genehmigung kein Eigentum oder Vermögen in Israel besitzen oder wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben darf. Weiterlesen in haaretz.com

