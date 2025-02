Sarah Wagenknecht Nicht mit uns: BSW

Das BSW ist die einzige Partei, die es ausschließt, deutsche Soldaten in die Ukraine zu schicken! Alle anderen Parteien – von der AfD über die Grünen bis zur Linken – können sich die Beteiligung der Bundeswehr an einer Truppe zur Friedenssicherung in der Ukraine vorstellen. Es ist unwahr, wenn Friedrich Merz und Olaf Scholz behaupten, dass diese Frage nicht im Raum steht, denn die Forderung aus den USA liegt auf dem Tisch. Wir fordern die Kanzlerkandidaten auf, den Wählern noch vor der Bundestagswahl reinen Wein einzuschenken. Denn was würde passieren, wenn der nun absehbare Waffenstillstand nicht hält? Ein Wiederaufflammen der Kämpfe würde Deutschland automatisch in einen direkten Krieg mit Russland hineinziehen! Wir finden: Ein Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine sollte durch eine UN-Friedenstruppe aus neutralen Staaten abgesichert werden. Es wäre kein Beitrag zum Frieden, sondern ein geschichtsvergessener Affront, wenn man deutsche Soldaten in Gebiete schickt, in denen einst die Wehrmacht gewütet hat.