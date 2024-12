https://www.middleeasteye.net/news/queen-elizabeth-refused-allow-israeli-officials-buckingham-palace-says-former-president



Königin Elizabeth weigerte sich, israelische Beamte in den Buckingham-Palast zu lassen

Ehemaliger israelischer Präsident Reuven Rivlin sagt, dass die verstorbene britische Monarchin dachte, jeder Israeli sei „entweder ein Terrorist oder der Sohn eines Terroristen

Königin Elizabeth II. hat Israel in den mehr als 70 Jahren ihrer Regentschaft nie besucht (AFP)

Von Imran Mulla

Veröffentlicht am: 10. Dezember 2024

Die verstorbene Königin Elizabeth glaubte, dass jeder Israeli „entweder ein Terrorist oder der Sohn eines Terroristen“ sei und weigerte sich, israelische Beamte in den Buckingham Palace zu lassen, so der ehemalige israelische Präsident Reuven Rivlin.

„Die Beziehung zwischen uns [Israel] und Königin Elisabeth war ein wenig schwierig“, sagte Rivlin am Sonntagabend bei einer Galaveranstaltung zur Feier des Technion Institute of Technology in Haifa in London.

Rivlin war von 2014 bis 2021 der 10. Präsident Israels, während die Königin 2022 starb.

Der ehemalige Präsident sagte, die Königin „glaubte, dass jeder von uns entweder ein Terrorist oder der Sohn eines Terroristen sei“.

Er fügte hinzu: „Sie weigerte sich, einen israelischen Beamten im [Buckingham] Palast zu empfangen, abgesehen von internationalen Anlässen“.

Später zu seinen Äußerungen befragt, wiederholte er sie: „Das sind meine Worte, das habe ich gesagt“.

Gespannte Beziehungen in der Vergangenheit

Der Königin wurde oft nachgesagt, sie habe ein angespanntes Verhältnis zu Israel gehabt.

Obwohl sie in ihren 70 Jahren auf dem Thron mehr als 120 Länder besucht und rund eine Million Meilen zurückgelegt hat, hat sie dasLand nie besucht.

Im September 2022, nach Elizabeths Tod, behauptete Stuart Polak, der Ehrenvorsitzende der einflussreichen Gruppe der Konservativen Freunde Israels (CFoI), dass „der königlichen Familie vom Außenministerium verboten wurde, Israel zu besuchen“.

Andere haben andere Interpretationen gegeben.

Der ehemalige Chefredakteur von Haaretz , David Landau, schrieb 2012 über das Versäumnis der Königin, Israel zu besuchen: „Diese wunderbare, engagierte, 86-jährige Herrscherin ist niemandes Marionette.

„Wenn sie den jüdischen Staat besuchen wollte oder einen ihrer engen Familienangehörigen dorthin schicken wollte, könnte sie darauf bestehen und ihren Willen durchsetzen.

Einige haben spekuliert, dass Elizabeth eine negative Einstellung zu Israel hatte, weil zionistische bewaffnete Gruppen in den 1940er Jahren, also vor der Unabhängigkeitserklärung Israels, einen gewaltsamen Aufstand gegen das britische Mandat in Palästina geführt hatten.

Als sie 1984 Jordanien besuchte, soll sie gesagt haben: „Wie furchterregend“, als israelische Kampfjets am Himmel über dem besetzten Westjordanland vorbeiflogen.

Königin Nour, die Ehefrau von König Hussein von Jordanien, soll daraufhin geantwortet haben: „Es ist schrecklich.“

Später soll Königin Elizabeth eine Karte gezeigt worden sein, auf der die Standorte der illegalen israelischen Siedlungen im Westjordanland verzeichnet waren, und sie soll gesagt haben: „Was für eine deprimierende Karte.“

Die Äußerungen des ehemaligen israelischen Staatspräsidenten Rivlin lösten in den sozialen Medien eine Flut von humorvollen Beiträgen aus, in denen die verstorbene Monarchin mit einem palästinensischen Kopftuch abgebildet ist.

König Charles und Israel

Kein Mitglied der königlichen Familie besuchte Israel in offizieller Funktion bis 2018, als Prinz William, der Enkel der Königin, zum 70. Jahrestag der Unabhängigkeit Israels kam.

Rivlin sagte am Sonntag, dass König Charles, der Sohn von Elizabeth, im Vergleich zu seiner Mutter immer „so freundlich“ gewesen sei.

Charles war im Januar 2020 als Prinz von Wales zu einem offiziellen Besuch in Israel.

Er besuchte auch das besetzte Westjordanland, wo er erklärte, es sei sein „innigster Wunsch, dass die Zukunft allen Palästinensern Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit bringen wird“.

Der König hat in der Vergangenheit wegen seiner Ansichten über Israel Kontroversen ausgelöst.

Im Jahr 2017 tauchte ein Brief auf, den er 1986 nach einer Reise in den Nahen Osten an einen Freund geschrieben hatte.

Darin schrieb er, dass er ein wenig im Koran gelesen habe und „einige Aspekte des Islams“ bewundere. Der damalige Prinz sagte, er habe begonnen, die arabische „Sichtweise über Israel“ zu verstehen.

„Mir war nie klar, dass sie Israel als US-Kolonie sehen“, schrieb er.

„Ich verstehe jetzt, dass Araber und Juden ursprünglich ein semitisches Volk waren und dass der Zustrom ausländischer, europäischer Juden (vor allem aus Polen, wie sie sagen) zu großen Problemen geführt hat.

Am kontroversesten war die Frage von Charles: „Muss nicht irgendein US-Präsident den Mut haben, aufzustehen und es mit der jüdischen Lobby in den USA aufzunehmen?“

Im Juli dieses Jahres erklärte der König , dass Großbritannien sich für eine Zweistaatenlösung mit einem sicheren und geschützten Israel und einem lebensfähigen und souveränen palästinensischen Staat einsetze und bekräftigte damit die seit langem bestehende offizielle Position der Regierung.

Die Kontroversen über die britische Monarchie und Israel haben auch die jüngere Generation der Royals berührt.

Die israelische Regierung war Berichten zufolge „bestürzt“, als Thronfolger Prinz William im Februar dieses Jahres ein Ende des Krieges in Gaza forderte, „beschloss aber, ihn nicht weiter öffentlich zu kritisieren, weil sie keinen Streit mit dem künftigen König anfangen wollte“.

