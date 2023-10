Royal Thai Air Force Steps Up to the Israeli/Palestinian Plate As the slaughter in Gaza continues, the Royal Thai Air Force is emerging yet again as the only adult in the room. ❗️Join us on Telegram, Twitter ,…

© Foto: SCF

Königliche thailändische Luftwaffe tritt an die israelisch-palästinensische Seite heran

Von Declan Hayes

15. Oktober 2023

Während das Gemetzel in Gaza weitergeht, erweist sich die Königlich Thailändische Luftwaffe einmal mehr als der einzige Erwachsene im Raum.

Während das Gemetzel in Gaza weitergeht, erweist sich die Königlich Thailändische Luftwaffe wieder einmal als der einzige Erwachsene im Raum. Obwohl die Königlich Thailändische Luftwaffe derzeit sechs Flugzeuge in Bereitschaft hält, um die in Israel gestrandeten thailändischen Staatsbürger zu evakuieren, besteht die Hoffnung, dass Thailand auch bei der Evakuierung der Bürger der Philippinen, Sri Lankas und Nepals vor dem drohenden weiteren Gemetzel helfen wird.

Da bereits zehn nepalesische Studenten den Märtyrertod erlitten haben und eine unbestimmte Zahl von ihnen derzeit als Geiseln festgehalten wird, würde die zivilisierte Welt eine solche Geste Thailands, in dem zwölf seiner eigenen Bürger mutwillig gemartert wurden, sehr begrüßen. Obwohl die Philippinen über eine Marine verfügen, die der thailändischen gleichwertig ist, sind sie derzeit ein Schoßhündchen der Amerikaner, die ihnen helfen sollen, den chinesischen Drachen zu stürzen, und ihre Präsenz vor der israelisch-palästinensischen Küste würde die ohnehin schon angespannte Situation nur noch weiter eskalieren lassen.

Abgesehen davon sind die Bürger der Philippinen ebenso Opfer dieses Krieges wie die von Thailand, Sri Lanka und Nepal. Da Israel diese Unglücklichen rekrutiert, um unter sehr strengen Visa-Bedingungen in einer kleinen Anzahl von ausgewiesenen Gebieten für Knöpfe zu arbeiten, hauptsächlich bei der Obst- und Gemüseernte und bei der Pflege älterer Zionisten, unterscheiden sie sich qualitativ von denen, die die Gazaner angegriffen haben, und in der Tat von den Gazanern selbst, die Israels Führer für „menschliche Tiere“ halten, was auch immer für eine seltsame Kreuzung in dem multikulturellen Utopia, das das moderne Israel ist.

Da sie und ihre Familien zu Hause in Asien unbestreitbar Opfer wirtschaftlicher Umstände sind, sollten und müssen diese Bürger aus Thailand, Sri Lanka, den Philippinen und Nepal von den israelischen Doppelbürgern unterschieden werden, von denen mehrere ebenfalls gefangen genommen oder getötet wurden. Da mehr als 10 % der Israelis einen zweiten (westlichen) Pass besitzen, sind ihre Opfer keine signifikanten statistischen Ausreißer und fallen daher, wie so viele andere Opfer, weitgehend aus dem Rahmen dieses Artikels.

Dennoch sollte man sich ihr Anspruchsdenken vor Augen halten. Hier ist zum Beispiel die Mutter des „Deutsch-Israeli“ Shadi Louk, die „die deutsche Regierung auffordert, schnell zu handeln“ und vermutlich ein Entführungskommando im Stil von Otto Skorzeny zu schicken, um sie aus dem indonesischen Krankenhaus in Beit Lahia zu retten, das die israelische Luftwaffe vor kurzem bombardiert hat und wo sie mit den stark dezimierten medizinischen Vorräten, die Gaza noch zur Verfügung stehen, behandelt wird.

Während Thailand lobenswerte Anstrengungen unternommen hat, um ihr zu Hilfe zu kommen, ist alles, was von China bisher kam, eine Wischiwaschi-Erklärung über Zwei-Staaten-Lösungen, Kumbaya-Singen und so weiter. China sollte sein Liederbuch beiseite legen und ernsthafte diplomatische Anstrengungen unternehmen, um die Freilassung der Bürger Thailands, der Philippinen, Nepals und ähnlicher Länder als ersten Schritt zur Schaffung von Frieden in Südostasien und in Israel/Palästina zu erreichen.

Obwohl China oder auch Russland den USA nacheifern und einen Flugzeugträger und einige dazugehörige nuklear bewaffnete U-Boote in Schlagdistanz zu Tel Aviv und Gaza segeln könnten, scheint es, dass „die auf Regeln basierende internationale Ordnung“ dies nur den Amis und ihren Vasallen-Marionettenstaaten erlaubt.

Wenn China glaubt, es könne all diese Kämpfe aussitzen und anschließend die Friedensdividende kassieren, lebt es in einem Narrenparadies, in das es wahrscheinlich auch gehört. Wie dieser prägnante Artikel in der Times of Israel erklärt, wird Israel nun seine passiv-aggressive Haltung aufgeben und zu dem zurückkehren, was es am besten kann, nämlich alle seine nahen und fernen Nachbarn abschlachten. Syrien, der Libanon und vielleicht sogar der Irak und schließlich der Iran können in den kommenden Monaten mit reichlich Angriffen rechnen.

Israel sieht sich wie immer als einziges Opfer in all dem, und Israel ist wie immer auf sein Pfund Fleisch aus, aber dieses Mal mit einer Menge Interesse. Israel besitzt nicht nur illegal Atomwaffen und andere Massenvernichtungswaffen, sondern spricht auch offen darüber, sie einzusetzen, und zum Teufel mit den Kollateralschäden und der negativen Presse in „Putins Medien“.

Unabhängig von „Putins Medien“ oder der Gruppe von Journalisten aus dem Gazastreifen, die Israel einfach so ermordet hat, würde es jedem ehrlichen Medienunternehmen schwer fallen, die Worte des israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant zu beschönigen, der davon schwärmt, den „menschlichen Tieren“ im Gazastreifen „Strom, Nahrung, Treibstoff, alles“ zu entziehen. Und obwohl nicht einmal die Nazis das mit ihren Gefangenen gemacht haben, muss man feststellen, dass Israel damit nicht allein dasteht, denn Ursula von der Leyen und andere amerikanische Marionetten stehen voll hinter ihnen in ihrem Streben nach einer Endlösung für ihre Kolonisierung der Levante.

Zurück zu den Thais. Wenn China Thailand, Nepal, den Philippinen und ähnlichen Ländern in dieser Angelegenheit nicht helfen will, sollte China einfach die Klappe halten und seine Vorbereitungen für sein eigenes bevorstehendes Armageddon innerhalb und außerhalb Chinas fortsetzen. Die Zeit der kleinmütigen Worte ist vorbei. Dies ist keine Verhandlungszeit; dies ist Def-Con 4, Scarface, Schlussszene, verdammte Panzerfäuste unter jedem Arm, sag Hallo zu meinem kleinen Freund. Oder, wenn Sie das Prosaische bevorzugen, das Vorspiel zu Armageddon.

Israels Taktik bestand darin, das Schachbrett zu vereinfachen, die Christen zu säubern und die Muslime zu ghettoisieren und zu dämonisieren, und wenn es bisher nicht geklappt hat, dann nicht, weil sie es nicht versucht haben. Obwohl ich schon früher über ihre wütenden sektiererischen Kampagnen in Irland geschrieben habe, wo sie mit unverdienter Ehrfurcht behandelt wurden, zogen diese zionistischen Gangster später in das Mandatsgebiet Palästina, wo sie die einheimischen Christen in ihrem „Unabhängigkeitskrieg“ säuberten, von deren gesäuberten christlichen Überlebenden ich viele persönlich in Zion im Rahmen eines anderen Projekts interviewt habe. Obwohl es für die Zionisten ein Verbrechen ist, die Nakba zu erwähnen, sprechen sie jetzt davon, eine zweite Nakba 2.0 zu veranstalten, womit klar wird, dass diese Serienlügner zugeben, dass sie die erste Nakba veranstalten, eines der größten Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Geschichte, bei dem diese Nazis sogar Adlige wie Graf Barnadotte im Stil von Murder Inc. hinrichteten, die auf ihr Verhalten als „menschliche Tiere“ aufmerksam machten.

Diese ethnische Säuberung der Christen Palästinas wird mit der Bombardierung der griechisch-orthodoxen Kirche des Heiligen Porphyrius in Gaza, einer der ältesten Kirchen der Welt, fortgesetzt. Und obwohl ich sie nie besucht habe, habe ich viele glückliche Momente mit der griechisch-orthodoxen Familie Khoury aus Jesu Zufluchtsort Taybeh im Westjordanland verbracht, die Verwandte hat, von denen mehrere von Israel bei der Operation „Gegossenes Blei“ ermordet wurden, die dort ihre Gottesdienste abhalten und von denen keiner den israelischen Käfig für „menschliche Tiere“, der Gaza ist, verlassen darf.

Obwohl „Gegossenes Blei“ ebenso wie Israels aktueller Blitzkrieg als Ausreißer betrachtet werden könnte, rechtfertigt der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, das Bespucken von Christen, die sie dreimal am Tag verfluchen, als „lange jüdische Tradition“, genau wie das Märtyrertum an ihren Heiligen, die Zerstörung ihrer Kirchen, die Plünderung ihrer Häuser und die Ermordung ihrer Angehörigen.

Bevor wir uns „den Muslimen“ zuwenden, wollen wir noch ein paar Bemerkungen über „die Christen“ machen, die im Durchschnitt besser ausgebildet sind als ihre muslimischen Landsleute, was zum Teil auf die umfangreichen Investitionen in Humankapital zurückzuführen ist, die die großen christlichen Kirchen dort traditionell getätigt haben. Und wie mir ein junges christliches Mädchen vor der mitternächtlichen Weihnachtsmesse in Ramallah erzählte, macht es ihnen diese Bildung leichter, in Ländern wie Chile Zuflucht zu suchen, weit weg von allem, was ihnen lieb und teuer ist, und von allem, was ihre Oberherren, die einen Doppelpass besitzen, systematisch zerstören, wie z. B. ihre Häuser, Farmen und Olivenbäume. Obwohl die griechisch-orthodoxe Kirche für den Verkauf von Teilen ihres riesigen Grundbesitzes in der Altstadt von Jerusalem an die zionistische Bewegung heftig kritisiert wurde, sollten die Griechen vielleicht nicht zu hart für ihren Verkauf kritisiert werden, wenn man bedenkt, dass man den Preis selbst bestimmen kann und dass sie durchaus bereit sind, sowohl physische Gewalt als auch ihre Entschuldigung für ein Rechtssystem einzusetzen, um eine Eigentumsübertragung zu erzwingen.

Die sunnitischen Muslime Palästinas, die heute die überwältigende Mehrheit der Palästinenser bilden, sind eine andere Sache, denn sie haben im Allgemeinen wenig zu verkaufen oder, was das betrifft, wenig auf den Tisch zu bringen, außer ihren eigenen Körpern, die die israelischen Kampfhunde immer wieder gerne ins Jenseits befördern, entweder mit einer Kugel oder indem sie sie einfach wiederholt überfahren.

Die Schiiten liegen zwar nördlich von Israel, im Libanon, sind aber eine ganz andere Liga, da sie dank des Irans gut organisiert sind und über unendlich viel mehr tödliche Feuerkraft verfügen als die Gazaner. Sollte die Hisbollah beschließen, die Hölle aufzusperren, dann werden die jüngsten Ereignisse rund um den Gazastreifen ein Picknick sein, verglichen mit Schwärmen erprobter und hochmoderner Drohnen und Raketen, die den Ben-Gurion-Flughafen, Tel Aviv, Dimona und tausend andere vorher festgelegte Orte dem Erdboden gleichmachen. Viel Glück für Israels Zentralbank, die ihren Schekel mit all den ankommenden Geldern stützt.

Obwohl ich bereits einige verkrüppelte Iraker erwähnt habe, die ich in Beirut getroffen habe, scheint es, dass einige von ihnen jetzt etwas näher an der israelischen Grenze sind und nicht dort sind, um diese höllischen Schischas zu rauchen. Abul Ala Al-Walai, der Generalsekretär der irakischen Seyyed al-Shohda-Bataillone, gehört zu denen, die sich derzeit im gemeinsamen Operationsraum der Hisbollah im Südlibanon aufhalten.

Obwohl Kritiker bezweifeln, dass die Hisbollah das Spiel verändern wird, hängt dies davon ab, was das eigentliche Spiel oder Ziel ist und wo, z. B. im Irak, dieses Spiel auch gespielt werden könnte. Wenn das Ziel darin besteht, mit Drohnen und Raketen in Israel Chaos anzurichten, dann gehören die Hisbollah und ihre Kumpel zum Team Mayhem. Wenn das Ziel darin besteht, den Iran in einen Präventivkrieg zu verwickeln, dann kommt das Gesetz der unbeabsichtigten Folgen ins Spiel, das von der Hisbollah und ihrer weltweiten Fangemeinde unterstützt wird, was für Israel und seine Unterstützer sehr negative Folgen haben wird.

Obwohl die israelischen Medien ihr Bestes tun, um die Ereignisse für die leichtgläubigen Medien der Welt zu verdrehen, indem sie Kfaraza, wo sie gelogen haben, dass 40 kleine israelische Babys geköpft wurden, mit angeblichen russischen Gräueltaten im „Kiewer Vorort Bucha“ vergleichen, werden sich diese Lügen zwar in Peoria verkaufen lassen, aber dort, wo es wirklich darauf ankommt, werden sie nicht ankommen, im Südlibanon, wo sie tatsächliches Filmmaterial von geschlachteten Babys aus dem Gazastreifen sehen können, und weil die Quelle für die Fehlinformation über enthauptete Babys i24 News ist, ein bekannter Stellvertreter der organisierten Verbrecherfamilie Netanjahu, dessen Direktiven oft direkt aus dem Büro des israelischen Premierministers kommen. Dennoch können die i24News-Lügner ruhig schlafen, denn sie sind nicht Elon Musk, Rumble oder einer der anderen Ketzer der NATO, die derzeit von der NATO und der EU angegriffen werden.

Der Südlibanon ist nicht Nazi-Deutschland im Jahr 1939 oder das schäumende Großbritannien im Jahr 1914. Die Propaganda der NATO wird ihnen nichts nützen, denn sie sind diszipliniert und fest entschlossen, Israel und den Großen Satan die Rechnung für die Schlächterei in vollem Umfang bezahlen zu lassen, ganz gleich, wie viele „Mitläufer“ die NATO dafür verprügelt, dass sie eine palästinensische Flagge hissen, die, was nicht weiter von Belang ist, das gleiche Design hat wie die der panarabischen syrischen Baath-Partei und mehrere andere levantinische Embleme.

Obwohl die Südlibanesen und ihre Verbündeten wissen, dass die Haager Konvention und die Dritte und Vierte Genfer Konvention zivilen Nichtkombattanten Schutz bieten, wissen sie auch, dass Israel, wie Amerika, niemals für seine Verbrechen bestraft werden wird, und daher ist für sie die Komplizenschaft der BBC und der NATO-Satrapy-Regierungen mit den Verbrechen Israels und Amerikas ein strittiger Punkt. Die Hisbollah, die Schlächter von Israels ISIS-Vertretern, werden mit den Israelis in der Sprache sprechen, die sie verstehen, mit roher Gewalt, mit menschlich-tierischer Gewalt, wenn Sie so wollen.

Und was auch immer wir von der Hisbollah halten, sie hat sich immer wieder als hervorragender Kämpfer und Verteidiger der multikonfessionellen Staaten Libyen, Irak und Syrien erwiesen. Obwohl Israel sehr große Mengen seiner 55-mm-Artilleriemunition in die Ukraine geliefert hat, scheint es reichlich seiner international verbotenen weißen Phosphorbomben in Reserve gehalten zu haben und diese Bomben nun mit der üblichen Sorglosigkeit auf den Südlibanon sowie auf die eingesperrten „menschlichen Tiere“ von Gaza abzuwerfen. Obwohl ich keinen Einblick in die Operationszentrale der Hisbollah im Südlibanon habe, bin ich mir sicher, dass die Hisbollah und ihre Kumpane detaillierte Pläne für Vergeltungsmaßnahmen ausgearbeitet haben. Und obwohl Nasrallah, der Chef der Hisbollah, bei vielen Gelegenheiten darauf hingewiesen hat, bin ich sicher, dass auch das syrische Oberkommando und seine engsten Verbündeten auf dem Laufenden gehalten wurden.

Und obwohl die Vereinigten Arabischen Emirate Syrien gewarnt haben, sich nicht einzumischen, gibt es keine Garantie dafür, dass die VAE oder irgendein anderer Golfstaat, der als fünfte Kolonne auftritt, dem Flächenbrand entgehen wird, der zunehmend unvermeidlich erscheint.

Positiv zu vermerken ist, dass die Ölpreise gestiegen sind, dass Rüstungsaktien boomen und dass israelische Immobilien für jene christlich-zionistischen Verrückten, die nach der Apokalypse von Anfang an dabei sein wollen, mit einem erheblichen Preisnachlass verkauft werden dürften. Obwohl Netanjahu die Mutter aller Siege in diesem „Kampf um Israels Existenz“ versprochen hat, haben wir alle diese Melodie von diesem Gangster schon zu oft gehört, und die Hisbollah ist zu beschäftigt, um ihre Zeit damit zu verschwenden, auf sein Getöse zu hören.

Obwohl Netanjahus ältester Bruder den Heldentod starb, erwartet diesen Clown kein so glorreicher Abgang, denn er hat die Wahl, entweder allein unterzugehen oder ganz Israel und vieles andere mit sich zu reißen. Obwohl Netanjahu dachte, Israel könne das Schachbrett vereinfachen, indem es alle christlichen Figuren entfernt, scheint es, dass die Hisbollah auch diesen Trick kennt. Mit ihren drusischen, alawitischen und ismailitischen Verbündeten in Syrien und mit ihren schiitischen Freunden im Irak und darüber hinaus sind sie bereit, zuzuschlagen. Hoffen wir nur, dass es der königlichen thailändischen Luftwaffe mit China im Rücken gelingt, den Kollateralschaden an Asiens Buddhisten und ihren ebenso unterbezahlten Arbeitspferden zu begrenzen, bevor die Hisbollah den Vorhang für den zionistischen Traum fallen lässt, der sich für viel zu viele, Buddhisten wie Abrahamiten, in einen Albtraum verwandelt hat. Übersetzt mit Deepl.com



