Has Israel’s govt recruited a member of the House Foreign Affairs Committee? – The Grayzone „He should not have security clearance. That’s just common sense,“ a former Special Forces officer warned after Rep. Brian Mast showed up to work in an Israeli military uniform. Brian Mast, a member of the United States Congress seated on the House Foreign Affairs Committee, showed up for work this October 13 clad in the uniform of the Israeli military.

Hat die israelische Regierung ein Mitglied des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses eingestellt?

Von Anya Parampil

14.Oktober, 2023

„Er sollte keine Sicherheitsfreigabe haben. Das ist nur der gesunde Menschenverstand“, warnte ein ehemaliger Offizier der Special Forces, nachdem der Abgeordnete Brian Mast in einer israelischen Militäruniform zur Arbeit erschien.

Brian Mast, ein Mitglied des US-Kongresses mit Sitz im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses, erschien am 13. Oktober in der Uniform des israelischen Militärs zur Arbeit.

„Als einziges Mitglied, das sowohl in der US-Armee als auch in den israelischen Verteidigungsstreitkräften dient, werde ich immer an der Seite Israels stehen“, schrieb der evangelikale christliche Republikaner gegen 10.30 Uhr morgens auf X.

Mast griff daraufhin seine palästinensisch-amerikanische Kollegin, die Abgeordnete Rashida Tlaib, an und erklärte: „Tlaib hat ihre Flagge. Ich habe meine Uniform. Von wegen ‚Globaler Tag des Zorns‘.“

Masts Publicity-Gag machte nicht nur deutlich, dass er eine Armee unterstützt, die seit Beginn ihres Angriffs auf den belagerten Gazastreifen am 8. Oktober bereits 600 Kinder getötet hat. Er warf auch die Frage auf, wie ein Mitglied des Kongresses mit Stolz in einem fremden Militär dienen und dann dessen Uniform zur Arbeit tragen kann, nachdem er einen Eid geschworen hat, die Verfassung der Vereinigten Staaten zu wahren und zu schützen.

Ist es angemessen, dass jemand, der in einem ausländischen Militär gedient hat, in die Vereinigten Staaten zurückkehren und in einem so sensiblen Regierungsausschuss mitarbeiten darf, wobei er sich nebenbei eine Sicherheitsfreigabe verdient?

„Jeder, der mit den Israelis zusammengearbeitet hat, ist darüber informiert, dass sie versuchen werden, von Amerikanern Informationen zu erlangen, zu sammeln und zu rekrutieren“, erklärte ein ehemaliger US-Spezialoffizier, der anonym bleiben möchte, gegenüber The Grayzone. „Er sollte keine Sicherheitsfreigabe haben. Das ist nur gesunder Menschenverstand.“

Nachdem er zuvor dem US-Militär in Afghanistan gedient hatte, meldete sich Mast während des Angriffs auf den Gazastreifen 2014 freiwillig als Bombenentschärfer für die israelische Armee. Der 51-tägige Angriff, bekannt als „Operation Protective Edge“, führte zu einer weitreichenden Zerstörung ziviler Häuser und zum Tod von 2202 Palästinensern, darunter 526 Kinder.

„Ich habe dort enorm viel gelernt, allein durch die Erfahrung, auf dem Stützpunkt zu sein, in Uniform neben all den Angehörigen der [israelischen Armee] zu sein“, schwärmte Mast in einem Interview mit dem Transatlantic Institute des American Jewish Committee im Juni 2020 und erklärte, dass er durch die Pro-Palästina-Proteste auf dem Campus während seiner Zeit in Harvard inspiriert wurde, der ausländischen Armee beizutreten.

Mast reiste dann im Rahmen eines als Sar-El bekannten Militärprogramms nach Israel, das im Ausland lebenden israelischen Staatsbürgern und – weniger typisch – ausländischen Staatsangehörigen wie Mast hilft, sich freiwillig in der israelischen Armee zu melden, ohne sich direkt zu verpflichten. Obwohl die israelische Armee keine nicht-jüdischen Rekruten akzeptiert, ermöglicht Sar-El evangelikalen Christen wie Mast und anderen Nicht-Juden, an der Seite der israelischen Apartheid-Armee zu kämpfen.

„Einer der Begriffe, die ich gelernt habe, seit ich hier bin, ist ‚achim‘ – der Begriff ‚Brüder‘. Ich denke, dass wir in den USA und die hier in Israel Brüder sind“, sagte Mast 2014 in einem Beitrag für Pat Robertsons Christian Broadcasting Network, in dem er als „US-Veteran“ bezeichnet wurde, der zu einem „israelischen Helden“ wurde.

Nach seinem Einsatz im israelischen Militär zog Mast nach Südflorida und startete sofort seine politische Karriere. Derzeit vertritt er den 21. Bezirk Floridas an der Schatzküste des Bundesstaates, der die höchste Konzentration jüdischer Wähler, von denen die meisten über 65 Jahre alt sind, im ganzen Land aufweist.

Das American Israel Public Affairs Committee ist bei weitem der größte Einzelspender von Mast und hat seine Kampagne allein im letzten aufgezeichneten Ausgabenzyklus (2021-2022) mit 101.843 Dollar bedacht. Rentner sind Masts größter Spender aus der Industrie, die ihm im selben Zeitraum 1.428.765 Dollar zukommen ließen. Die „Pro-Israel“-Lobby ist als fünftgrößter „Industrie“-Unterstützer von Mast aufgeführt und hat zwischen 2021 und 2022 138.866 Dollar in seine politischen Kassen gepumpt.

Mast erlangte auch die Auszeichnung der zweitbesten Aktienhandelsbilanz im Kongress, vor allem dank eines „ungewöhnlich getimten“ und ethisch fragwürdigen Geschäfts.

Im Jahr 2020 stimmte Mast für den Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement Act, der Marihuana auf Bundesebene entkriminalisiert hätte.

Kurz vor dieser Abstimmung kaufte der Kongressabgeordnete Aktien des Cannabisforschungsunternehmens Tilray. Nachdem das Repräsentantenhaus das Gesetz verabschiedet hatte, stiegen die Aktien von Tilray sprunghaft an und sicherten Mast eine Rendite von 564 % auf seine Investition. Übersetzt mit Deepl.com

Anya Parampil ist Journalistin und lebt in Washington, DC. Sie hat mehrere Dokumentarfilme produziert und darüber berichtet, darunter Vor-Ort-Reportagen von der koreanischen Halbinsel, Palästina, Venezuela und Honduras.

