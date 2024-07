https://thecradle.co/articles/can-baghdad-moscow-rekindle-syria-turkiye-ties



Können Bagdad und Moskau die Beziehungen zwischen Syrien und der Türkei wiederbeleben?

Von Haidar Mustafa

11. Juli 2024

Trotz Erdogans versöhnlicher Rhetorik bleibt die entscheidende Frage, ob Ankara bereit ist, den Worten Taten folgen zu lassen, um das Vertrauen von Damaskus zurückzugewinnen.

(Bildnachweis: The Cradle)

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat seine Rhetorik gegenüber Syrien deutlich abgemildert und 12 Jahre aggressiver Erklärungen durch einen versöhnlicheren Ton ersetzt.

Anstatt den Sturz des syrischen Staates zu fordern, betont Erdogan nun die gegenseitige Unterstützung und den Aufbau eines neuen, gerechten und umfassenden Gesellschaftsvertrags mit Damaskus. Dieser Wandel wurde in seinen Erklärungen nach seiner Rückkehr aus Astana (Kasachstan) in der vergangenen Woche deutlich, wo die Türkei als Dialogpartner der zehnköpfigen eurasischen Machtgruppe am Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) teilnahm.

„Wir werden immer für ein wohlhabendes, geeintes und integratives Syrien eintreten, das sich auf der Grundlage eines neuen Gesellschaftsvertrags gegenseitig umarmt“, wurde Erdogan zitiert.

Nach seiner Rückkehr von einem Besuch in Deutschland am 7. Juli ging Erdogan noch weiter:

Wir werden unsere Einladung [an Assad] ausweiten; mit dieser Einladung wollen wir die türkisch-syrischen Beziehungen wieder auf das Niveau der Vergangenheit bringen. Unsere Einladung kann jederzeit verlängert werden. … Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem, wenn Bashar Assad einen Schritt zur Verbesserung der Beziehungen mit der Türkei macht, wir ihm gegenüber auch diese Annäherung zeigen werden.

Die entscheidende Frage ist nun, ob Erdogan glaubt, dass seine Äußerungen das jahrelang zerrüttete Vertrauen zu Damaskus wiederherstellen werden – ein Vertrauen, das die türkische Politik seit 2011 systematisch untergraben hat.

Diplomatie gegen Zwietracht

Im Jahr 2011, als der vom Ausland unterstützte bewaffnete Konflikt in Syrien begann, unternahm die Türkei eine Reihe von Eskalationsschritten gegen Damaskus. Damit änderte sich die Situation dramatisch gegenüber den „Flitterwochen“ zwischen den beiden Nachbarstaaten, die nach dem Besuch des ehemaligen türkischen Präsidenten Ahmet Necdet Sezer in Damaskus im Jahr 2000 beschrieben worden waren.

Dieser Besuch markierte den Beginn einer neuen Ära der Zusammenarbeit und des Verständnisses, die durch die Ankunft der Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) auf der türkischen politischen Bühne und die Umsetzung des neuen türkischen außenpolitischen Modells„Null Probleme mit den Nachbarn“, das vom ehemaligen Außenminister Ahmet Davutoglu formuliert wurde, weiter gefestigt wurde.

Doch diese Flaute verschwand im August 2011, als Davutoglu Damaskus mit einer Botschaft voller Forderungen besuchte, die von den Syrern abgelehnt wurden. Kurzerhand begann eine Abwärtsspirale in den bilateralen Beziehungen: Ankara forderte den Rücktritt von Präsident Assad und bewaffnete Kämpfer, die die so genannte Freie Syrische Armee bilden sollten. Im März 2012 schloss die Türkei ihre Botschaft in Damaskus und veranstaltete einen Monat später eine Konferenz für syrische Oppositionskräfte.

Von diesem Zeitpunkt an arbeitete Ankara systematisch an der Zerstörung der syrischen Wirtschaft und bewaffnete Milizen, die die syrische Infrastruktur angriffen und zerstörten. Dazu gehörte auch die Unterstützung bei der Plünderung von Fabriken in der Scheich-Najjar-Industriestadt Aleppo, was zu weitreichenden Zerstörungen und dem wirtschaftlichen Niedergang der Stadt führte.

Wie der Politikwissenschaftler Nader al-Omari gegenüber The Cradle berichtet , „nutzte die Türkei die Flüchtlingskarte, um den syrischen Staat unter Druck zu setzen und den Westen zu erpressen, um an Gelder zu gelangen, und schuf Rechtfertigungen für die Einmischung in die inneren Angelegenheiten Syriens aus militärischer Sicht“.

Heute jedoch glaubt Omari, dass die jüngsten türkischen Annäherungsversuche an Syrien aus einer strategischen Sackgasse heraus entstanden sind:

Das türkische Bemühen, in regionale und internationale Krisen einzugreifen, um das osmanische Sultanat auf neue Weise wiederzubeleben oder seine Präsenz auf regionaler und internationaler Ebene unter Beweis zu stellen, ist in eine Sackgasse geraten und fiel mit einem erheblichen Rückgang der türkischen Wirtschaft und einer großen Schlappe für Erdogan und seine Partei zusammen. Die jüngsten Parlamentswahlen haben den Rückgang der Popularität der AKP und den wachsenden Einfluss der internen Opposition gezeigt.

„Die Angst des türkischen Regimes, dass Donald Trump in den Vereinigten Staaten wieder an die Macht kommen könnte, sind alles Faktoren, die dem türkischen Regime den Weg zum Rückzug von einer Reihe von Maßnahmen geebnet haben, die es über ein Jahrzehnt hinweg verfolgt hat“, fügt er hinzu.

Der unsichere Weg zur Normalisierung

Erdogans Forderung nach einer Normalisierung der Beziehungen zu Damaskus hat jedoch Unruhe unter den ankara-treuen syrischen Gruppierungen ausgelöst, die geglaubt hatten, Erdogans Wahlsieg würde ihre Interessen sichern. Es folgten Proteste und Zusammenstöße im Nordwesten Syriens, die jedoch schnell wieder abklangen. Der Experte für türkische Angelegenheiten, Sarkis Qasrjian, erklärt gegenüber The Cradle:

Die Reaktion der bewaffneten Gruppen war zu erwarten, zumal dieser Schock und die Anzeichen für den Beginn des Normalisierungsprozesses im Vergleich zu ihren Vorgängern am stärksten waren. Aber die Reaktion war nicht weit verbreitet.

Qasrjian merkt an, dass die Türkei diese Reaktionen steuern kann, vor allem in den Städten, in denen sie über vom türkischen Geheimdienst kontrollierte Gruppen erheblichen Einfluss hat. Das Problem der terroristischen Gruppen in Nordsyrien bleibt ein bedeutendes Hindernis für eine Annäherung.

Die Türkei fordert Sicherheit entlang ihrer Grenzen, muss sich aber noch mit der Präsenz dieser Zehntausenden von Kämpfern in Gebieten wie Idlib und Nord-Aleppo auseinandersetzen. Qasrjian argumentiert, dass die Sicherheitsbedenken der Türkei nicht durch die Realität vor Ort untermauert werden, da die Angriffe auf die Türkei nicht von Gebieten ausgingen, die von der syrischen Regierung oder der von den USA unterstützten kurdischen Miliz, den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF), kontrolliert werden.

Von Irak und Russland vermittelte Gespräche

Die Möglichkeit, dass der Irak und Russland einen verlässlichen Normalisierungsprozess zwischen Syrien und der Türkei erleichtern könnten, hat in den letzten Wochen zu erheblichen Diskussionen geführt. Analysten untersuchen die Bereiche, in denen es Übereinstimmungen und Meinungsverschiedenheiten gibt, die die Wiederherstellung der Beziehungen zwischen den beiden Nachbarstaaten beeinflussen könnten. So erklärte Erdogan gegenüber Reportern auf seinem Rückflug von Berlin:

Der russische Präsident Wladimir Putin hat einen Ansatz für unser Treffen [mit Assad] in der Türkei, und der irakische Premierminister hat einen Ansatz. Wir sprechen hier über Vermittlung, warum also nicht mit unserem Nachbarn?

Doch trotz dieser erneuten Vermittlungsbemühungen scheinen die türkischen Ambitionen weit davon entfernt zu sein, verwirklicht zu werden. Ankara fehlt eine ausgereifte Vision zur Lösung der syrischen Flüchtlingskrise und zur Bekämpfung der Präsenz von Terroristen und ihrer Bewaffnung in Nordsyrien. Außerdem hat die Türkei keine Verantwortung für die demografischen Veränderungen übernommen, die sie in Nordsyrien verursacht hat.

Die Gespräche der Türkei mit Damaskus über eine Annäherung lassen weiterhin die von Syrien geforderten konkreten Maßnahmen vermissen, allen voran den vollständigen Rückzug der türkischen Streitkräfte aus ihren Einsatzgebieten.

Eine mit den Gesprächen vertraute Medienquelle teilte The Cradle mit, dass Ankara darauf besteht, dass die Einzelheiten der Treffen zwischen den beiden Seiten vertraulich bleiben, einschließlich der Termine und der Bedingungen für die Gespräche am kommenden Dialogtisch in Bagdad.

Obwohl noch kein Termin für das Treffen in Bagdad feststeht, bestätigt eine informierte Quelle die laufenden Bemühungen um ein gegenseitiges Einvernehmen auf der Grundlage der syrischen Bedingungen für die Ankündigung eines Truppenabzugs durch die Türkei.

Ankaras zweideutige Absichten

Die jüngsten Äußerungen Erdogans haben keine Klarheit darüber geschaffen, was Ankara in dieser Hinsicht anbieten wird. Qasrjian ist der Ansicht, dass „die Türkei nichts als Entschädigung für die Ergebnisse ihrer Politik der letzten 12 Jahre zahlen wird und wirtschaftlich auch nicht in der Lage ist, etwas zu zahlen. Im Gegenteil, sie erwartet Gewinne, insbesondere politische Gewinne“.

Er vermutet, dass Ankara in erster Linie daran interessiert ist, eine Beziehung zu Syrien aufzubauen, die als Brücke zu besseren Beziehungen zu westlichen Ländern dienen könnte. Dies könnte möglicherweise einen politischen Horizont für eine Normalisierung zwischen Syrien und dem Westen eröffnen. Alternativ könnte ein Engagement in Syrien dem türkischen Präsidenten sowohl im Osten als auch im Westen Einfluss verschaffen.

Eine wichtige gemeinsame Grundlage für den Dialog zwischen Damaskus und Ankara könnte die Bedrohung durch die SDF und andere kurdische Gruppen unter US-Schutz sein. Allerdings gibt es für beide Seiten erhebliche Vorbehalte.

Die erhofften politischen und wirtschaftlichen Gewinne aus dieser Annäherung bleiben aus. Unter syrischen Beamten und in der Öffentlichkeit herrscht die Überzeugung vor, dass jeder Weg zur Normalisierung praktische Schritte und echte Garantien beinhalten muss.

Ohne diese wird es nur langsame und vorsichtige Fortschritte geben. Die Versuche der Regionalmächte, positive Impulse zu setzen, könnten zwar dazu führen, dass die Beziehungen teilweise wieder auf das Niveau der negativen Rivalität der 1980er und 1990er Jahre zurückkehren, doch eine Rückkehr zu den „Flitterwochen“ der frühen 2000er Jahre erfordert aufrichtige Absichten und ernsthafte Schritte seitens der Türkei.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …