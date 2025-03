Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/opinion/2025-03-22/ty-article-opinion/.premium/now-can-we-call-him-a-tyrant/00000195-bf2f-dcee-a7b7-bf3f47ab0000



Meinung |

Können wir ihn jetzt einen Tyrannen nennen?

Yossi Klein

22. März 2025

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu nimmt letztes Jahr an einer Gedenkfeier für einen israelischen Soldaten in Jerusalem teil. Bildnachweis: Abir Sultan, AP

Wir überlegen: Haben wir es mit einem Gangster zu tun, der einen Ermittler auslöscht, oder mit einem Diktator, der seine Rivalen ermordet? Ich bevorzuge Gangster. Einen Gangster kann man einsperren, aber einen Diktator? Moment, dürfen wir ihn überhaupt Diktator nennen? Vielleicht ist es noch zu früh und wir sollten warten, bis der Kopf von Generalstaatsanwalt Gali Baharav Miara rollt? Okay, es ist also keine Diktatur. Wir haben bittere Erinnerungen an Diktaturen. Nennen wir es „autoritär“, wie in der Türkei.

Premierminister Benjamin Netanjahu möchte nicht als erster jüdischer Tyrann der Neuzeit in die Geschichte eingehen, aber die Versuchung ist so groß! Er beginnt eine stalinistische Säuberung, und niemand erhebt Einwände.

Er zieht in den Krieg und tötet Geiseln, und alle würdigen ihn dafür! Er möchte nicht als Diktator bezeichnet werden, aber wenn wir ihn nicht aufhalten, werden wir ihn in der Uniform eines Generalissimus sehen, mit Orden und dunkler Brille.

Wir sehen dies und schweigen. Wir sehen, wie die Polizei fällt und die Justiz und wir sagen, dass dies vorerst nur theoretisch ist, dass es uns nicht passieren wird. Aber es passiert. Es geht schon jetzt nicht mehr nur um den Krieg, die Untersuchungskommission oder die nächsten Wahlen. Es geht darum, unter einer einzigen Familie zu leben, die keine Beschränkungen und keine Grenzen kennt.

Das ist völlig neu für uns. Wir haben keine Ahnung, wie wir damit umgehen sollen.

Wir weigerten uns zu glauben, dass das Problem Netanjahu ist, nicht der „Hass auf Netanjahu“. Wir forderten die Freilassung der Geiseln, anstatt seine Absetzung zu fordern. Wir tolerieren ihn, weil wir nicht die Mittel haben, mit jemandem fertig zu werden, dessen Ziel es nur ist, eine Sackgasse zu erreichen und dort zu bleiben, um zu beweisen, dass wir für alle Ewigkeit an ihn gebunden sind. Vielleicht haben wir den Tiefpunkt noch nicht erreicht?

Wir sind bereits dort. Die feigen Konformisten in den politischen Talkshows schärfen ihre Zungen und passen sich schnell an die sich ändernden Umstände an. Innerhalb weniger Minuten nach der Ankündigung der Entlassung des Shin-Bet-Sicherheitsdienstchefs Ronen Bar diskutierten sie bereits über mögliche Nachfolger.

Wir sind in Panik. Beruhigt uns, bitten wir die Talking Heads, sagt uns, dass es sich um „politische Manöver“ handelt oder dass „der Oberste Gerichtshof eingreifen wird“ oder dass „dies nicht das letzte Wort ist“. Gebt uns mehr Geschichten über das Leid der Geiseln, sie sind unsere Schlaftabletten. Sagt nur nicht, dass wir uns bereits an einem dunklen Ort befinden und dass wir, wenn wir in den Spiegel schauen würden, die Trottel sehen würden, die wir sind, weil wir dies zulassen. Weiterlesen in haaretz.com

