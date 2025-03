https://www.aljazeera.com/opinions/2025/3/23/what-the-assault-on-columbia-university-is-really-about



Worum es bei dem Angriff auf die Columbia University wirklich geht

Die Rechte versucht, unter dem Deckmantel des Kampfes gegen Antisemitismus die ideologische Kontrolle über die US-Hochschulbildung zu übernehmen.

Faisal Kutty

Rechtsanwalt und Rechtswissenschaftler

Veröffentlicht am 23. März 2025

Studenten protestieren am 11. März 2025 in New York City mit einem Streik auf den Stufen der Low Library der Columbia University gegen die Anwesenheit von Beamten der US-amerikanischen Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) auf dem Campus und fordern die Freilassung von Mahmoud Khalil [Dana Edwards/Reuters]

Der Krieg der Trump-Regierung gegen abweichende Meinungen auf dem Campus hat einen neuen, beunruhigenden Meilenstein erreicht.Am 8. März nahmen Beamte der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) Mahmoud Khalil fest, einen Absolventen der Columbia University und prominenten Organisator des Gaza-Solidaritätscamps auf dem Campus. Tage später gab das Heimatschutzministerium (DHS) bekannt, dass es das Visum von Ranjani Srinivasan, einer Columbia-Doktorandin, widerrufen und Leqaa Kordia, einen ehemaligen Columbia-Studenten, verhaftet habe.

Gleichzeitig strich die Regierung von Präsident Donald Trump Bundeszuschüsse und -verträge im Wert von 400 Millionen US-Dollar, die die Universität erhalten hatte, und forderte, dass die Abteilung für Nahost-, Südasien- und Afrikastudien für mindestens fünf Jahre unter „akademische Zwangsverwaltung“ gestellt wird.

Columbia kündigte seinerseits an, dass es Studenten ausschließen und den Teilnehmern der Besetzung eines seiner Gebäude, Hamilton Hall, im April 2024, die Abschlüsse entziehen werde. Das Gebäude wurde von den Demonstranten in Hind’s Hall umbenannt, nach Hind Rajab, einem sechsjährigen palästinensischen Mädchen, das von der israelischen Armee in Gaza getötet wurde.

Die Universität kapitulierte schließlich vor den weitreichenden Forderungen der Trump-Regierung – Verbot von Masken, Überarbeitung der Disziplinarverfahren, Ernennung eines genehmigten akademischen Aufsehers und Ausweitung der Polizeibefugnisse auf dem Campus – trotz der weit verbreiteten Verurteilung durch Wissenschaftler und Rechtsexperten.

Dieser beispiellose Angriff auf die Meinungs- und Dissensfreiheit auf dem Campus stellt eine neue Phase in der Instrumentalisierung von Antisemitismusvorwürfen dar. Was mit Redebeschränkungen und Disziplinarmaßnahmen auf dem Campus begann, hat sich nun zu Verhaftungen, Abschiebungen, Überwachung und direkter Einmischung in Universitätsangelegenheiten entwickelt.

Das letztendliche Ziel ist nicht nur die Unterdrückung pro-palästinensischer Aktivisten, sondern die ideologische Kontrolle über die Hochschulbildung in den Vereinigten Staaten. Der Angriff auf die Universitäten ist Teil einer umfassenderen rechtsgerichteten Bestrebung, die akademische Welt in eine ideologische Hochburg des konservativen Nationalismus umzuwandeln.

Trump machte dies während seines Wahlkampfs deutlich, als er sagte, er wolle „unsere einst großartigen Bildungseinrichtungen von der radikalen Linken und marxistischen Verrückten zurückerobern“. Die Bekämpfung des palästinensischen Aktivismus ist nur ein Vorwand – der erste Streitwagen im Zug zur Demontage der akademischen Unabhängigkeit und zur Durchsetzung ideologischer Konformität.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Angriff auf die US-Hochschulbildung, den Trump jetzt eskaliert, vor Jahren damit begann, dass Universitäten in den USA sowie in Kanada und Europa unter Druck gesetzt wurden, die Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) von Antisemitismus zu übernehmen.

Die IHRA führte 2016 eine Arbeitsdefinition des Antisemitismus ein, die Beispiele dafür enthält – zwei davon betrafen die Kritik an Israel. Ursprünglich sollte die Definition den Strafverfolgungsbehörden helfen und ein Forschungsinstrument zur Verfolgung antisemitischer Vorfälle bieten. Doch im Laufe der Zeit führten anhaltende Lobbybemühungen dazu, dass sie von verschiedenen Regierungen und Institutionen übernommen wurde.

Der Druck auf die Universitäten, die Definition in ihren internen Angelegenheiten anzuwenden, kam, als sich die Einstellung gegenüber Israel zu verändern begann, insbesondere unter jungen Amerikanern.Diese Veränderung bedrohte den langjährigen parteiübergreifenden Konsens in den USA über die bedingungslose Unterstützung Israels, sodass es für Pro-Israel-Befürworter dringend notwendig wurde, neue Verteidigungslinien zu etablieren.

Auf dem Campus wurde die IHRA-Definition in erster Linie für Verleumdungstaktiken verwendet, was zu Schikanen, Doxing und Rufschädigung für diejenigen führte, die Israel kritisierten. Professoren, Studenten und Aktivisten wurden als antisemitisch abgestempelt und Kampagnen ausgesetzt, die sie einschüchtern und zum Schweigen bringen sollten.

Nach den Anschlägen vom 7. Oktober eskalierte der Angriff auf pro-palästinensische Ansichten und Aktivismus jedoch dramatisch: Professoren wurden entlassen, Studentengruppen verboten, Redner ausgeladen und inzwischen kommt es sogar zu Verhaftungen und Ausweisungen.

Die beispiellose Unterdrückungskampagne hat sogar fortschrittliche jüdische Gemeinden in ihren Bann gezogen. Universitäten haben damit begonnen, Organisationen wie Jewish Voice for Peace zu suspendieren und gegen jüdische Akademiker vorzugehen, die Israel kritisieren.

So wurde beispielsweise Maura Finkelstein, eine jüdische Professorin mit Lehrstuhl, vom Muhlenberg College in Pennsylvania entlassen, nachdem sie wegen ihrer Unterstützung der palästinensischen Befreiung des Antisemitismus beschuldigt wurde. „Wenn ich gefeuert werden kann, weil ich eine ausländische Regierung kritisiere, auf einen Völkermord aufmerksam mache und mein akademisches Fachwissen als Anthropologin nutze, um aufzuzeigen, wie Macht funktioniert, dann ist niemand mehr sicher“, sagte sie in einer Erklärung nach ihrer Entlassung im vergangenen Jahr.

Die Kampagne, jüdische Stimmen, die Israel kritisieren, zum Schweigen zu bringen, veranlasste die Wissenschaftler der Universität Haifa, Itamar Mann und Lihi Yona, in einem Artikel für die UCLA Law Review zu warnen, dass rechtliche Rahmenbedingungen wie die IHRA-Definition dazu verwendet werden, „die jüdische Identität zu disziplinieren“ und pro-palästinensischen Aktivismus zu unterdrücken. Ihre Analyse hebt hervor, wie die IHRA-Definition den Umfang der jüdischen Identität einschränkt und jüdische Personen bestraft, die den Zionismus ablehnen oder Israel kritisieren.Infolgedessen werden Juden, die sich antizionistischen Traditionen anschließen – darunter viele religiöse und progressive Stimmen –, in ihren eigenen Gemeinschaften ausgegrenzt.

Diese Unterdrückung unterstreicht eine grundlegende Tatsache: Die Instrumentalisierung der IHRA-Definition und die von Politikern und Institutionen erhobenen Vorwürfe des Antisemitismus haben nichts mit dem Schutz der jüdischen Bevölkerung zu tun.Vielmehr dienen sie als Vorwand, um eine politische Agenda voranzutreiben, die darauf abzielt, die Hochschulbildung in eine ideologische Hochburg umzuwandeln, die unbequeme politische Perspektiven zensiert.

Und dies ist nicht nur ein republikanisches Bestreben. Auch viele Demokraten haben diese autoritären Maßnahmen begrüßt. Senator John Fetterman lobte offen Trumps Mittelkürzungen für Columbia und erklärte: „Columbia hat den Antisemitismus Amok laufen lassen, um dem verrückten Rand und bezahlten Provokateuren entgegenzukommen.“

Die Abgeordneten Josh Gottheimer, Ritchie Torres und zahlreiche andere haben sich ebenfalls für härtere Maßnahmen gegen protestierende Studenten eingesetzt und sich damit Trumps umfassenderem Vorgehen gegen pro-palästinensischen Aktivismus angeschlossen.

Selbst der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, forderte zwar die Freilassung von Mahmoud Khalil, bezeichnete die pro-palästinensischen Campus-Proteste jedoch als „antisemitisch“ und bekräftigte damit die falsche Darstellung, die palästinensischen Aktivismus mit Bigotterie gleichsetzt.

Die Mitschuld der Demokraten an diesem Angriff auf die akademische Freiheit hat nicht nur mit Bedenken gegenüber Spendern und einflussreichen Interessengruppen zu tun, sondern auch mit ihrer eigenen Unsicherheit angesichts von Herausforderungen für die Autorität des Establishments. Viele Demokraten unterstützen die Unterdrückung von Dissens auf dem Campus als Teil einer umfassenderen Strategie, um die Kontrolle über die nächste Generation von Aktivisten und Intellektuellen zu behalten.

Diese Kampagne gegen US-amerikanische Universitäten spiegelt historische Muster staatlicher Unterdrückung wider. In den 1950er Jahren wurden im Rahmen des McCarthyismus Kommunismusvorwürfe als Waffe eingesetzt, um politische Gegner zum Schweigen zu bringen und linke Denker aus Universitäten, Hollywood und Regierungsinstitutionen zu entfernen. In dieser Ära gab es schwarze Listen, Loyalitätseide, Massenentlassungen und sogar die Inhaftierung von Personen, die der Zugehörigkeit zum linken Flügel verdächtigt wurden.

Trotz seiner Intensität gelang es dem McCarthyismus letztlich nicht, linke Ideen aus dem öffentlichen Raum oder den Universitäten zu verbannen.Mit der Zeit wurden die Auswüchse der „Red Scare“ aufgedeckt und ihre Hauptbefürworter diskreditiert.

Ebenso mag die heutige Unterdrückung des propalästinensischen Aktivismus und der akademischen Freiheit zwar kurzfristig erfolgreich sein, um akademische Institutionen und Einzelpersonen einzuschüchtern, aber sie wird es nicht schaffen, Ideen, die auf Gerechtigkeit und Befreiung basieren, auszulöschen. Wie weit dieser neue McCarthyismus gehen wird, hängt vom Willen der Amerikaner ab, sich zu wehren und ihre Freiheiten zu schützen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Faisal Kutty, Rechtsanwalt und Rechtswissenschaftler, ist Mitglied der Fakultät am Center for Security, Race, and Rights der Rutgers University. Er ist außerdem emeritierter außerordentlicher Professor für Rechtswissenschaften an der Valparaiso University.

Übersetzt mit Deepl.com

