Die neueste MACHT-UM-ACHT beweist den kolonialen Status der ARD und ihrer Tagesschau. Nicht wenige „Nachrichten“ haben einen totalitären Charakter: Sie beweisen die totale Hörigkeit der ARD-Macher gegenüber den USA.

State Department der USA hat das Sagen

Ganz typisch ist der Bericht über die Genehmigung des Verkaufs von 600 Patriot-Raketen an Deutschland. Da wird die eine US-Behörde zitiert, die sagt, der Deal würde „Deutschlands Fähigkeit verbessern, aktuellen und zukünftigen Bedrohungen zu begegnen und die Verteidigungsfähigkeit seiner Streitkräfte erhöhen“. Die ARD zitiert nicht mehr den deutschen Verteidigungsminister oder einen Bundeswehr-General, man weiß, wer das Sagen in der Kolonie Deutschland hat und wendet sich gleich an das State Department der USA.

Lesart der Amerikaner

Wenn die ARD über den Ostbeauftragten der Bundesregierung berichtet, der sei erschrocken, dass es im Osten eine andere Meinung zum Ukraine-Krieg gäbe, als die von den USA gewünschte, ist die koloniale Untertänigkeit zu spüren: Für den NATO-Krieg in der Ukraine wünscht sich die ARD offensichtlich die Lesart der Amerikaner.

Gegen russische Propaganda?

Ein echter Höhepunkt kolonialer Unterordnung ist unter dieser Überschrift zu erleben: „Kanzler in Moldau – Gegen die russische Propaganda“. Glaubt man der ARD, ist der Kanzler nicht unterwegs, um die Beziehungen zwischen Moldawien und Deutschland zu verbessern, sondern um den Kampf gegen die Russen zu intensivieren. Das ist US-Politik, denn die USA haben die Zweiteilung der Welt auf ihrer Tagesordnung: ihr Feind heißt Russland, und da muss die Kolonie Deutschland mitmarschieren.

Lücken in der Manipulation

Es gibt Lücken in der ziemlich umfassenden Manipulation der ARD: Die Lücken sind die Köpfe jener Zuschauer, die wissen, dass man der Tagesschau nicht glauben darf. So gesehen kann die Maschine laufen und laufen und erreicht dann doch nicht ihr Ziel. Daran arbeitet die Analyse der MACHT-UM-ACHT.

