Netanjahus Endspiel im Krieg gegen Gaza verstehen

Von Qassam Muaddi und Faris Giacaman

23. August 2024

Der wahre Grund, warum Netanjahu sich weigert, den völkermörderischen Krieg gegen Gaza zu beenden, ist, dass seine kurzfristigen politischen Interessen perfekt mit dem langfristigen Ziel des Zionismus übereinstimmen – der ethnischen Säuberung Palästinas.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, Mitte, mit dem israelischen Finanzminister Bezalel Smotrich, links, bei einer wöchentlichen Kabinettssitzung, 18. Juni 2023. (Foto: Ohad Zwigenberg/EFE via ZUMA Press/APA IMAGES)

Es wurde viel über die „engstirnigen“ politischen Interessen gesprochen, die Benjamin Netanjahu dazu bringen, auf einem „totalen Sieg“ im Gazastreifen zu bestehen, was in der Praxis bedeutet, dass er weiterhin Völkermord und ethnische Säuberungen durchführt und gleichzeitig versucht, den Widerstand auszurotten. Diese Ansicht wird vor allem von Netanjahus politischen Gegnern vertreten. Eine willkürliche Auswahl eines beliebigen Artikels aus Haaretz von heute wird eine Reihe von Beispielen liefern. Diese Sichtweise verkennt, dass das israelische Interesse an der Fortsetzung des Krieges alles andere als gering ist. Es ist zwar klar, dass Netanjahu ein kurzfristiges politisches Interesse daran hat, den Völkermord im Gazastreifen fortzusetzen, aber es ist die Kombination dieser kurzfristigen Interessen mit den langfristigen Zielen der zionistischen Bewegung – der ethnischen Säuberung Palästinas -, die zu einem einzigartigen historischen Zusammentreffen geführt hat: Netanjahus politische Interessen haben sich nun mit dem kolonialen Imperativ des Zionismus gepaart. Weiterlesen bei mondoweiss.com

