Konfrontation mit Antisemitismus oder Leugnung des Völkermords an der Universität Bristol?

David Miller

Quelle: Al Mayadeen English

21. März 2025

Eine Veranstaltung an der Universität Bristol scheint in Gefahr zu sein, nachdem der einzige muslimische Redner seine Teilnahme abgesagt hat.

Am Sonntag, dem 23. März, findet an der Universität Bristol eine Veranstaltung mit dem Titel „Bekämpfung des Antisemitismus in Bristol und im Vereinigten Königreich“ statt. Es handelt sich um eine „Gemeinschaftsveranstaltung“, was auch immer das bedeuten mag. Sie wird vom Fachbereich für Religion und Theologie der Universität Bristol und von der Bristol JSoc, der Jüdischen Gesellschaft von Bristol, ausgerichtet.

Eine Konferenz zu diesem Thema ist eindeutig eine politisch kontroverse Angelegenheit inmitten eines Völkermords. Doch die Ankündigung der Konferenz versichert uns (in Fettdruck), dass

BITTE BEACHTEN SIE: Diese Konferenz ist eine Bildungsveranstaltung, keine politische. Wir möchten nicht, dass die Konferenz als Vorantreiben einer bestimmten Agenda wahrgenommen wird, sondern als Bildungsplattform, um etwas über Antisemitismus zu lernen.

Natürlich weiß jeder, der sich mit diesen Themen eingehender befasst hat, dass dies ein Versuch der Universität Bristol ist, zweifellos mit Zustimmung der höchsten Autorität, eine Veranstaltung zur Leugnung des Völkermords unter dem Vorwand zu veranstalten, Vorurteile gegenüber Juden zu verstehen. Das ist genauso lehrreich wie eine Veranstaltung, die in den 1930er Jahren von einer deutschen Universität organisiert wurde, bei der die meisten Redner Nazis oder Parteigänger der Nazis waren und bei der ein Kommunist und ein Jude als Tarnung für die Agenda sprachen.

Wann fand das letzte von der Universität gesponserte Event mit einem Titel wie „Islamophobie bekämpfen“ statt, das von der BRISoc (Bristol Islamic Society) oder der AbSoc (Bristol Ahlulbayt Islamic Society) mitgesponsert wurde? Die Antwort auf diese Frage lautet: Niemals. Die Universität bemühte sich sogar sehr, die BRISoc zu kritisieren, nachdem sich diese über die angebliche Islamophobie eines Mitglieds der juristischen Fakultät in Bristol beschwert hatte.

Diejenigen, die Antisemitismus „bekämpfen“ wollen. Wir können ein wenig über die Tagesordnung der Konferenz erfahren, indem wir uns ansehen, wer mehr als einmal auf der Bühne steht. Dies sind sowohl Clive Lawton als auch Canon Guy Wilkinson im ersten Panel. Schauen wir uns ihren Hintergrund an und gehen wir dann zu den anderen angekündigten Rednern über.

Sitzung 1

Clive Lawton OBE. Lawton ist nach eigenen Angaben jemand, der seit Jahrzehnten in rassistisch-zionistischen Organisationen tätig ist

Board of Deputies, London, England, Exekutivdirektor der Abteilungen für Bildung und Gemeindearbeit, 1979-84; Während seiner Zeit beim BoD schrieb er mehrere Bücher und Handbücher für sie. Das BoD ist seit den 1940er Jahren zionistisch und gab in seinem Jahresbericht 2020 eine enge Zusammenarbeit mit mehreren Einrichtungen des zionistischen Regimes zu. Es wird angegeben, dass es eine „enge Zusammenarbeit mit der israelischen Botschaft“ und enge Verbindungen zum halbverdeckten (aber inzwischen geschlossenen) Ministerium für strategische Angelegenheiten „Israels“ sowie zum Büro des israelischen Militärsprechers hatte.

Er war von 1984 bis 1991 Schulleiter an der King David High School in Liverpool, England. Dies ist eine offen zionistische Schule, die ihre Schüler indoktriniert und radikalisiert, damit sie an die rassistische Vorstellung glauben, dass sie ein „Geburtsrecht“ haben, palästinensisches Land zu stehlen. Leider scheinen die meisten jüdischen Schulen diesem Beispiel zu folgen.

Chief Executive Jewish Continuity, 1993-96; Dies ist ein Projekt des United Jewish Israel Appeal, der größten Spendenaktion für den Zionismus im Vereinigten Königreich, die sowohl völkermörderische Aktivitäten im besetzten Palästina finanziert als auch die Radikalisierung im Vereinigten Königreich fördert, indem sie zahlreiche zionistische Gruppen finanziert, darunter fast alle zionistischen Jugendgruppen. Es scheint ein Vehikel für die völkermörderischen Fantasien von Keith Black zu sein, dessen Name als Person mit erheblicher Kontrolle aufgeführt ist. Black und seine Familie haben das Vermögen, das sie aus der Outdoor-Bekleidungsindustrie gewonnen haben, genutzt, um Gelder an das völkermörderische zionistische Militär zu leiten.

UJIA-Stipendiatin für jüdische Bildung und Gemeindeentwicklung an der School of Oriental and African Studies (SOAS). Wie oben erwähnt, ist die UJIA die größte Spendenorganisation der zionistischen Bewegung im Vereinigten Königreich.

Gastwissenschaftlerin bei JW3, dem von Zionisten geführten „jüdischen“ Gemeindezentrum. Hier fand die jüngste Konferenz (im Oktober 2024) statt, auf der der ehemalige Premierminister des zionistischen Regimes, Ehud Olmert, eine Rede hielt, die einen spontanen Protest außerhalb des Gebäudes auslöste. Nur wenige Tage später veranstaltete die Botschaft des zionistischen Regimes eine Informationsveranstaltung im JW3 mit dem ehemaligen Stabschef der Besatzungstruppen und ehemaligen Leiter des Geheimdienstdirektorats, Ltn Gen Aviv Kohavi, einem Kriegsverbrecher.

Angesichts dieser Vorgeschichte der Verstrickung in völkermörderische und rassistische zionistische Gruppen ist es gelinde gesagt alarmierend, dass er auch schon „Vorsitzender eines unabhängigen Tribunals für den NHS und Richter am Bristol Bench“ war.

Canon Guy Wilkinson CBE. Wilkinson ist seit langem in interreligiöse Aktivitäten involviert, die sowohl dem britischen Staat als auch der zionistischen Unterwanderung und den Versuchen zur Normalisierung der zionistischen Entität dienen. Zum Beispiel:

Er war 2012–2013 Co-Vorsitzender des Faiths Forum for London. Das Forum hat über 100.000 Pfund vom Ministerium für Wohnungswesen, Gemeinden und Kommunalverwaltung erhalten. Es wird von Mustafa Field geleitet, dem prominentesten schiitischen Muslim des britischen Staates. Die Gruppe hat ihren Sitz, zusammen mit einer ganzen Reihe anderer zionistischer Normalisierungsgruppen, im Collaboration House, in dem, wie sie es nennen, „lebhaften Fitzrovia“, einem Gebäude, das der Ostro Fayre Share Foundation gehört und von ihr betrieben wird, der Familienstiftung von Maurice Ostro, einem zionistischen Geschäftsmann.

Treuhänder der Wohltätigkeitsorganisation „Near Neighbours“ und ihres „Catalyst“-Programms. Seine Rolle als zionistisches Normalisierungsprojekt lässt sich an der Beteiligung von zwei Schlüsselmitgliedern seines „Faiths Advisory Panel“ erkennen: Qari Asim, einer der beliebtesten muslimischen Aktivposten des britischen Staates, und Dan Bacall, der Direktor für auswärtige Angelegenheiten des Amtes des Oberrabbiners, des völkermordenden Ephraim Mirvis.

Gene Feder. Feder wurde am Sonntag, dem 16. März, nachträglich in den Gesetzentwurf aufgenommen. Er ist ein Akademiker der Universität Bristol im Bereich der öffentlichen Gesundheit mit einer Reihe von Veröffentlichungen über Palästinenser, die unter zionistischer Besatzung leben, wie diese aktuelle. Feder hat sich auch schon seit Langem für die Rechte der Palästinenser eingesetzt. Während des Völkermords hat er beispielsweise einen Brief zur Unterstützung des Lagers der Studenten in Bristol aus Solidarität mit Gaza unterzeichnet (in dem insbesondere auf den „Völkermord“ Bezug genommen wird), unterzeichnete eine „Jüdische Erklärung gegen das Polizeiverbot von Palästina-Protesten“, die von der Stop the War Coalition veranstaltet wurde, und eine Erklärung gegen die Zensur eines Films über Gaza durch BBC.

Es ist nicht bekannt, ob die Organisatoren daran dachten, seinen Namen hinzuzufügen, nachdem sie ein vorläufiges negatives Feedback erhalten hatten, oder ob Feder ihnen vielleicht von einem oder mehreren Mitarbeitern vorgeschlagen wurde, die über den offensichtlich ideologischen Charakter des Panels besorgt waren, oder vielleicht beides. Sicherlich wird er als Schutzschild dienen, falls weitere Fragen zu der offensichtlichen Rechtfertigung des Völkermords auf der Veranstaltung gestellt werden. Es ist bemerkenswert, dass Fenders Name am Donnerstag, dem 20. März, auf der Tagesordnung vom dritten auf den ersten Platz vorgerückt war.

Sitzung 2

Jonah Levy. Levy, der im September 2023 an der Universität Bristol anfing, ist seit Anfang 2025 der derzeitige Präsident der Bristol JSoc (Jewish Society), die die Veranstaltung mitsponsert. Wie viele seiner Vorgänger, darunter Nina Freedman (2019–20), Edward Isaacs (2021–2), Harry Isaacs (2022–23) und Edgar Santos (2023–24), ist er ein radikalisierter Hardcore-Zionist.

Levy hat auf seinem LinkedIn-Profil folgende Positionen inne

Er besuchte JCOSS – die Jewish Community Secondary School in London. Dies ist eine Schule, die offen mit ihrem „zionistischen Ethos“ prahlt. Sie feiert jedes Jahr den israelischen „Unabhängigkeitstag“ und lädt zionistische Jugendgruppen in die Schule ein, um junge Kinder für Propagandatouren in die zionistische Entität zu rekrutieren. Im Jahr 2018 hieß es zum Beispiel: „Wir haben uns auch gefreut, Vertreter aller zionistischen Jugendbewegungen in der Schule willkommen zu heißen, um für ihre Israel-Touren zu werben.“

Informeller Pädagoge, Nordwestliche Reformsynagoge – Teilzeit (September 2019 bis März 2024). Die Nordwestliche Reformsynagoge, allgemein bekannt als Alyth, mit Sitz im Nordwesten Londons ist Teil der Bewegung für Reformjudentum, die laut ihrer Website „eindeutig zionistisch“ ist.

Jugendleiter RSY-Netzer (Juni 2022 – heute). RSY-Netzer ist die Jugendbewegung, die mit der Bewegung für Reformjudentum verbunden ist, die, wie oben erwähnt, der zionistischen Bewegung angeschlossen ist. Sie ist auch ein Mitglied der Zionistischen Föderation. Die Funktion der zionistischen Jugendbewegungen besteht nicht in erster Linie darin, sich für „Israel“ einzusetzen, sondern junge Juden zu radikalisieren und zu prägen, damit sie an die rassistische Ideologie des Zionismus glauben, und sie zu ermutigen, sich an der zionistischen Bewegung zu beteiligen, auch indem sie eine direkte Rolle beim Völkermord in Palästina übernehmen.

Im ersten Jahr seines Studiums war Levy außerdem Political Leadership Fellow bei der Union of Jewish Students (November 2023 – Juni 2024). Wie inzwischen allgemein bekannt ist, ist die Union of Jewish Students formal zionistisch und über die World Union of Jewish Students mit der World Zionist Organisation verbunden.

Dieser Radikalisierungs- und Indoktrinationsprozess hat ihm zweifellos dabei geholfen, im Januar 2025 zum Präsidenten der Bristol JSoc ernannt zu werden. Im konkreten Fall von Bristol gibt es Hinweise darauf, dass die Bristol JSoc nicht- oder antizionistische jüdische Studenten nicht willkommen heißt. Hier ist ein solches Zeugnis:

„Ich bin ein jüdischer ehemaliger Student aus Bristol … und ich bin dankbar, dass es jemanden gibt, der dies auf dem Campus lehrt. Ich war während meiner Zeit in Bristol sehr enttäuscht, dass ich als Amerikaner, viele Meilen von zu Hause entfernt, aufgrund meiner politischen Ansichten vom jüdischen Leben in Bristol ausgeschlossen war. Ich war schockiert, wie die JSoc in Zusammenarbeit mit der UJS die Verabschiedung von BDS-Anträgen der Studentenvertretung im Jahr 2015 blockierte. Ich erinnere mich lebhaft an eine Veranstaltung von PalSoc zum Thema Palästina, die von Mitgliedern der JSoc vereinnahmt wurde, um „beide Seiten der Geschichte zu erzählen“, die einem meiner Kommilitonen aus dem Westjordanland wiederholt erzählten, es handele sich „nur um einen Zaun“.

CST (Community Security Trust). Die CST ist eine Organisation, die vorgibt, sich gegen Rassismus einzusetzen, die aber in Wirklichkeit das zionistische Regime unterstützt, eng mit dem Mossad zusammenarbeitet und fast alle ihre Bemühungen darauf verwendet, die pro-palästinensische Bewegung, Muslime und die Linke anzugreifen. Dies soll das zionistische Regime vor der Rechenschaftspflicht schützen. Die CST wurde von dem verurteilten Betrüger Gerald Ronson gegründet und arbeitet eng mit der Polizei und dem Innenministerium zusammen, um den „Antisemitismus“ zu instrumentalisieren. Die CST hat in ihren gemeinnützigen Zielen festgelegt, die Öffentlichkeit über „Extremismus“ aufzuklären. Und doch spendet Ronson seit mehr als 50 Jahren an die extremistische jüdische Gruppe Chabad. Das CST ist (zusammen mit anderen zionistischen Mobbing-Gruppen) weitgehend verantwortlich für die falschen Statistiken, die einen enormen Anstieg von „Hassverbrechen“ gegen Juden zu belegen scheinen. Das CST erscheint auf dem Programm als Organisation und hat den Namen des Mitarbeiters, der sprechen wird, nicht bekannt gegeben (zumindest nicht für die Öffentlichkeit). Es hat Angst davor, die Namen seiner Mitarbeiter preiszugeben, weil es allergisch auf Rechenschaftspflicht reagiert.

Damien Egan, Mitglied des Parlaments. Egan hat sich als Verherrlicher des Völkermords einen Namen gemacht, da er mitten im aktuellen Völkermord eine von allen Kosten bezahlte Reise mit Labour Friends of Israel unternommen hat. Es ist auch nicht irrelevant zu erwähnen, dass sein israelischer Ehemann Yossi Felberbaum mit der berüchtigten Nachrichteneinheit des Regimes, der Einheit 8200, in Verbindung gebracht wurde. Sie war in den Pager-Angriff im Libanon im vergangenen Jahr (bei dem Tausende Menschen getötet und verstümmelt wurden, darunter viele Kinder) und in die Entwicklung der abscheulichen KI-Anwendungen wie „Wo ist Papa?“ sowie in die Verwendung von im Radio übertragenen schreienden Babys verwickelt, um Zivilisten, die sich versteckt hielten, dazu zu ermutigen, sich zu zeigen, damit sie von den Besatzungstruppen ermordet werden konnten. Asa Winstanley berichtete:

In einem Post auf Facebook aus dem Jahr 2017 schrieb eine Gruppe namens Birthright Israel Excel, dass Felberbaum sechs Jahre lang beim israelischen Militär gedient habe. Sie erklärten, dass Felberbaum „eine wichtige Rolle“ gespielt habe, indem er als einer ihrer Verbindungsleute zum israelischen Militär fungierte und „bei der Rekrutierung von 8200 Soldaten als israelische Peers half“. „Birthright Israel Excel“ ist ein 10-wöchiges Praktikumsprogramm in Tel Aviv, das jüdische College-Studenten von ausgewählten Universitäten – hauptsächlich aus Nordamerika und Europa – rekrutiert und sie mit israelischen Unternehmen, hauptsächlich aus dem High-Tech-Sektor, zusammenbringt. Ihre Praktikanten werden alle mit einem ‚israelischen Peer‘ zusammengebracht, der sie durch das Programm führt. Ihren Facebook-Beiträgen über Felberbaum nach zu urteilen, scheint es jedoch, dass zumindest einige dieser „Kollegen“ tatsächlich Spione der Unit 8200 sind.

Sitzung 3 – Interreligiöses Panel

In Sitzung 3 – dem interreligiösen Panel – kehren die beiden Redner zurück, die mehr als einmal dabei sind – Lawton und Wilkinson, beide weiß, einer jüdisch und einer christlich. Zu ihnen gesellen sich zwei weitere, beide nicht weiß, Imam Usman Sohail, ein Muslim der Easton Masjid in Bristol, und Javinder Singh, ein Sikh, der sich in Bristol für interreligiöse Aktivitäten einsetzt. Die Tatsache, dass die einzigen nicht-weißen Menschen auf diese untergeordnete Position verbannt werden, ist bezeichnend.

Man kann nur hoffen, dass sie in diese Veranstaltung zur Leugnung des Völkermords involviert wurden, ohne dass ihnen die vollständige Tagesordnung bekannt war. Dies scheint der Fall zu sein, da am Sonntag, dem 16. März, bekannt wurde, dass Imam Usman Sohail von der Easton Masjid seine Teilnahme abgesagt hatte. Der Grund dafür ist, wie mir gesagt wurde, dass die Veranstaltung mit dem Iftar der Gemeinde kollidierte, das am selben Tag in Easton stattfand.

Es ist offensichtlich, dass die Universität Bristol wegen dieser Veranstaltung nervös ist, weshalb der oben in diesem Artikel zitierte Haftungsausschluss vorhanden war, und es erklärt wahrscheinlich auch, warum das Logo der Bristol JSoc irgendwann am Sonntag, dem 16. März, aus der Werbung entfernt wurde.

Schließlich wenden wir uns dem Organisator der Veranstaltung zu.

Kevin Mattison ist der Ansprechpartner für diese Veranstaltung und wurde kürzlich zum Dozenten für Jüdische Studien ernannt. Wie aus dem Inhalt der Veranstaltung hervorgeht, ist Mattison ein Zionist. Im Februar sprach er über seine Forschung in der Bristol and West Progressive Jewish Congregation, einer Synagoge in Bristol, die Teil des Liberal Judaism (UK) ist, das sich über seine Mitgliedschaft in der World Union for Progressive Judaism, die wiederum Teil der World Zionist Organisation ist, ausdrücklich der zionistischen Bewegung angeschlossen hat. Auf ihrer Website wird klargestellt, dass „wir die Liebe zum Land Israel und ein starkes Engagement für den Staat Israel bekräftigen“.

Mattison leistete zuvor einen Beitrag zum Mosse/Weinstein Center for Jewish Studies an der University of Wisconsin. In einem Bericht der Madison Jewish News aus dem Jahr 2013 heißt es: „Mattisons Assistenzstelle sowie die von zwei weiteren Lehrassistenten für Kurse in Jüdischen Studien werden durch private Spenden an das Mosse/Weinstein Center for Jewish Studies finanziert, sodass sie sowohl lehren als auch lernen können.“ Die Spender sollen Privatpersonen sein, aber wir wissen, dass sich unter den öffentlichen Spendern für das Zentrum Personen wie Cheryl Temkin befinden, die im besetzten Jerusalem studiert hat und eine ehemalige Angestellte des israelischen Handelsministeriums ist, die für die Einrichtung eines Lehrstuhls für sogenannte „moderne Israelstudien“ gespendet hat. Zu den anderen Zionisten, die das Zentrum finanziert haben, gehören Julie und Peter Weil, deren andere „philanthropische“ Aktivitäten die Finanzierung von Hillel, der zionistischen Studentengruppe auf dem Campus in Wisconsin, umfassen. Es ist nicht überraschend, dass die Weils auch in zionistischen Indoktrinationsgruppen wie Connect Israel involviert sind, die 30- bis 42-Jährige aus den USA auf Propagandareisen in die Siedlerkolonie mitnehmen.

Insgesamt ist die Behauptung, dass es sich hierbei um eine „nicht politische“ Veranstaltung handelt und sie auch nicht „als Vorantreiben einer bestimmten Agenda wahrgenommen werden sollte“, eindeutig lächerlich. Die Universität Bristol hat einen schweren Fehler begangen, indem sie sich offen mit der Leugnung des Völkermords verbündet hat. Während Hunderte weitere Kinder von den Zionisten im besetzten Palästina ermordet werden, ist dies eine ständige Verhöhnung aller aufklärerischen Ideen, die den Universitäten angeblich am Herzen liegen. Nicht zum ersten Mal sollte die Hochschulleitung, die dieses traurige Ereignis genehmigt haben muss, dafür verantwortlich gemacht werden, dass die Universität in Verruf gerät.

David Miller

ist investigativer Journalist, Rundfunksprecher und Akademiker. Er ist Gründer und Co-Direktor der Lobbying-Überwachungsorganisation Spinwatch und Herausgeber von Powerbase.info.

