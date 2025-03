https://www.palestinechronicle.com/greenlighted-by-trump-the-savagery-of-israels-bloodbath-in-gaza/



Trump gibt grünes Licht: Die Grausamkeit von Israels Blutbad in Gaza

21. März 2025

Israel setzt seine Angriffe auf Gaza fort, was zu weitreichender Zerstörung führt. (Foto: Saed Abu Nabhan, über soziale Medien, QNN)

Von Iqbal Jassat

Netanjahus rechte Terrortruppen Ben-Gvir und Smotrich haben nicht nur die Wiederaufnahme der Politik der verbrannten Erde begrüßt.

Die Wut und Intensität der Raketenangriffe und tödlichen Bombenanschläge im belagerten Gaza-Streifen ist nicht nur die Fortsetzung des Völkermords durch das Siedlerkolonialregime, sondern auch eine entschiedene Ablehnung des von ihm unterzeichneten Waffenstillstands.

Die kriminellen Anführer des Regimes – insbesondere Benjamin Netanjahu, der auf der Fahndungsliste des Internationalen Strafgerichtshofs steht – haben nach jedem nur erdenklichen Vorwand gesucht, um die Massaker an unschuldigen Zivilisten wieder aufzunehmen.

Trotz der sogenannten „Ruhepause“ in der Übergangszeit, als die erste Phase des Waffenstillstands in Kraft trat, brennt Israel darauf, noch mehr palästinensisches Blut zu vergießen und die Abertausenden von Märtyrern seit dem 7. Oktober zu erhöhen.

Über Nacht, während vertriebene Palästinenser, die der unmenschlichen Blockade des zionistischen Regimes in Bezug auf Lebensmittel, Treibstoff, Medikamente und andere lebensnotwendige Güter ausgesetzt waren, mitten im Ramadan in provisorischen Plastikzelten und zerbombten Gebäuden Suhur-Mahlzeiten zubereiteten, entfesselte Netanjahu feurigen Terror auf sie.

Innerhalb weniger Minuten wurden mehr als 400 Zivilisten getötet, hauptsächlich Frauen und Kinder. Tausend oder mehr wurden verletzt und hatten keine Möglichkeit, medizinisch versorgt zu werden.

Berichten zufolge sind die derzeitigen Militärschläge tödlicher und umfassender als die regelmäßigen Drohnenangriffe, die Gaza in den Wochen erlebt hat, in denen Netanjahu gegen die ursprünglichen Waffenstillstandsbedingungen verstoßen hat.

Als Reaktion auf die aktuellen Angriffe hat die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas Israel dafür kritisiert, dass es seine Verpflichtungen missachtet und das Waffenstillstandsabkommen gekippt hat.

Israel, das wiederholt gegen den am 19. Januar in Kraft getretenen Waffenstillstand verstoßen hat, versuchte, neue Bedingungen zu erfinden, um die vollständige Aufkündigung des Abkommens zu rechtfertigen.

Die Analysten Jeremy Scahill und Abubaker Abed weisen darauf hin, dass Netanjahu seit Januar eine Sabotage- und Provokationskampagne führt und offen gegen die Bedingungen des Abkommens verstößt, indem er die Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen behindert und gänzlich blockiert.

„Während in den ersten 42 Tagen des Abkommens die Einfuhr von Lebensmitteln und anderen Hilfsgütern nach Gaza erlaubt war, verweigerte Israel die Einfuhr fast aller 60.000 Wohnwagen und nur eines Bruchteils der 200.000 Zelte nach Gaza.“

Obwohl Netanjahu versucht hat, der Hamas mit falschen Anschuldigungen der Untergrabung des Waffenstillstands die Schuld zuzuschieben, ist es in Wirklichkeit so, dass er eine

„totale Blockade jeglicher Hilfe, einschließlich Lebensmittel und medizinischer Versorgung, für den Streifen verhängt und seine Politik, den Hunger als Kriegswaffe einzusetzen, wieder aufgenommen hat“.

Am Sonntag hat Israel auch die Stromversorgung nach Gaza unterbrochen, wodurch eine große Entsalzungsanlage gezwungen war, ihre Wasserproduktion drastisch zu drosseln, was die verfügbare Trinkwassermenge für 600.000 Menschen in Deir al-Balah und Khan Younis stark einschränkt.

Die Hamas hat sich bekanntermaßen an die Vereinbarung gehalten und war sehr daran interessiert, sie aufrechtzuerhalten, „aber Netanjahu, der nach einem Ausweg aus seiner internen Krise suchte, zog es vor, den Krieg auf Kosten des Blutes unseres Volkes wieder zu entfachen“, so die Hamas in einer Erklärung.

Einem Bericht der Haaretz zufolge forderte der katarische Premierminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani sofortige internationale Maßnahmen, um Israel zu einem sofortigen Waffenstillstand zu zwingen, sich an das Waffenstillstandsabkommen für Gaza zu halten und zu Verhandlungen zurückzukehren.

Dass die Forderungen eines Schlüsselmitglieds des Vermittlungsteams ausschließlich an Israel gerichtet sind, bestätigt die Tatsache, dass entgegen Netanjahus Behauptungen nicht die Hamas gegen das Abkommen verstoßen hat.

Diese Ansicht wird durch Medienberichte bekräftigt, wonach das Forum für Geiseln und vermisste Familien Israel und nicht die Hamas anprangert.

„Die größte Angst der Familien, der Geiseln und der Bürger Israels ist wahr geworden – die israelische Regierung hat beschlossen, die Geiseln aufzugeben“, wird ein Sprecher in Haaretz zitiert.

Tatsächlich haben Netanyahus rechte Terrortreiber Ben-Gvir und Smotrich die Wiederaufnahme der Politik der verbrannten Erde nicht nur begrüßt, sondern auch freudig verkündet, dass die Pläne schon vor Wochen ausgearbeitet wurden.

Ihre Begeisterung über das Abschlachten unschuldiger Mütter und Babys zeigt mehr als nur Zustimmung. Sie bestätigt, dass Israel nicht die Absicht hatte, das Abkommen einzuhalten, und geplant hatte, die Hamas zu beschuldigen, um die derzeitige Grausamkeit zu rechtfertigen.

Seit Beginn der Waffenruhe in Gaza vor 60 Tagen haben der palästinensische Widerstand und die verantwortlichen Organisationen die wiederholten Verstöße des zionistischen Regimes gegen das Abkommen akribisch verfolgt, so das palästinensische Gefangenennetzwerk Samidoun.

„Gleichzeitig hat der Widerstand zum Schutz seines Volkes nicht ein einziges Mal gegen die Waffenstillstandsabkommen verstoßen oder Vergeltung gegen die zionistischen Kriegsverbrecher geübt.“

Izzat al-Rishq, Gründungsmitglied des Politbüros der Hamas, erklärte: „Der Feind wird durch Krieg und Zerstörung nicht erreichen, was er durch Verhandlungen nicht erreicht hat.“

Dass Trump Israels Blutbad grünes Licht gegeben hat, macht ihn direkt für eine Reihe von Kriegsverbrechen verantwortlich, darunter Völkermord und ethnische Säuberung.

Indem er die Welle von Luftangriffen durch die Bewaffnung und Finanzierung Israels ermöglicht hat, wie es bereits die Praxis seines Vorgängers Joe Biden war, hat Trump – wieder einmal – bewiesen, dass er alles andere als ein Friedensstifter, sondern ein Kriegstreiber ist.

Alon Mizrahi fasst die verheerende Nachricht von einem erneuten Völkermord, unmittelbar gefolgt von erschütternden Bildern, als eine Tsunami-Welle aus Schock, Ungläubigkeit und Schmerz zusammen.

„Lassen wir diese Gefühle zu noch stärkerer Entschlossenheit und Überzeugung kristallisieren.“

– Iqbal Jassat ist geschäftsführendes Mitglied des in Südafrika ansässigen Media Review Network. Er hat diesen Artikel für The Palestine Chronicle verfasst. Besuchen Sie: www.mediareviewnet.com

