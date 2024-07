https://www.infosperber.ch/politik/kontertext-israel-palaestina-und-wir/



Kommentar kontertext: Israel, Palästina und wir von Felix Schneider

18. Juli 2024

Felix Schneider © zvg

In einem Gespräch zur Vorbereitung einer Israelreise sagt ein Freund aus Tel Aviv, Psychotherapeut von Beruf: «Eins muss dir klar sein. Du wirst in eine schwer traumatisierte Gesellschaft kommen, in eine andere, fremde Welt. Wir sind alle krank». Er meint das nicht wertend, will nur die Differenz festhalten zwischen Jerusalem oder Tel Aviv und Basel oder Berlin. Und wenn ich über hiesige Nahost-Auseinandersetzungen berichte, sagt seine Frau: Don’t be victims of a conflict that is not yours.

Leichter gesagt als getan. Das Problem sind nicht die von Trauer und Wut überwältigten Menschen, welche Angehörige oder nahe Freundinnen in Israel oder im Gaza verloren haben oder sie in höchster Gefahr wissen als Geiseln, als Soldaten, als Verhungernde, Verjagte, Bombardierte. Das Problem sind die ideologischen Hardliner und Scharfmacher, die in sicherer Distanz Krieg spielen und das Diskussionsklima hierzulande – noch nicht ganz, das muss gesagt sein, aber doch weitgehend – vergiftet haben.Weiterlesen beii infosperber.ch

