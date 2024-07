Beseitigen Sie das „Gift“ der Pro-Israel-Lobby, sagt der ehemalige Tory-Minister, der des Antisemitismus überführt wurde Von Nasim Ahmed

https://www.middleeastmonitor.com/20240717-root-out-the-poison-of-the-pro-israel-lobby-says-former-tory-minister-cleared-of-anti-semitism/



Beseitigen Sie das „Gift“ der Pro-Israel-Lobby, sagt der ehemalige Tory-Minister, der des Antisemitismus überführt wurde

17. Juli 2024

Sir Alan Duncan

Ein ehemaliger konservativer Minister und Beamter des Außenministeriums ist nach einer parteiinternen Untersuchung von Antisemitismusvorwürfen freigesprochen worden. Nach seiner Entlastung sprach Sir Alan Duncan eine deutliche Warnung an seine Partei aus und erklärte, dass die Konservative Partei, wenn sie sich von ihrer großen Niederlage bei den jüngsten Parlamentswahlen erholen wolle, sich mit dem „Gift“ in ihrer Mitte auseinandersetzen müsse.

Laut Duncan handelt es sich bei diesem „Gift“ um den unzulässigen Einfluss von Pro-Israel-Lobbygruppen, insbesondere der Conservative Friends of Israel (CFI), auf die Parteipolitik und die Entscheidungsfindung. Dieser Einfluss habe zu einer Verzerrung der britischen Außenpolitik geführt, die israelischen Interessen Vorrang vor denen Großbritanniens einräume, und die Integrität der Partei untergraben.

Die Antisemitismusvorwürfe gegen Duncan – eine wichtige Zielscheibe der Pro-Israel-Lobby – gehen auf Äußerungen zurück, die er in einem LBC-Interview mit Nick Ferrari am 4. April machte. In dem Interview nahm er die CFI wegen ihres Einflusses auf die Regierungspolitik aufs Korn und kritisierte führende Vertreter der Konservativen, weil sie die Illegalität der israelischen Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten nicht anerkennen.

„Die Konservativen Freunde Israels haben auf Netanjahus Geheiß gehandelt“, sagte Duncan gegenüber Ferrari, „sie haben alle ordnungsgemäßen Verfahren der Regierung umgangen, um ungebührlichen Einfluss auf die Spitze der Regierung auszuüben.“

In einer Pressekonferenz, die gestern vom Internationalen Zentrum für Gerechtigkeit für Palästinenser veranstaltet wurde, enthüllte der ehemalige Minister die Einzelheiten der Antisemitismusbeschwerde und bezeichnete sie als „politischen Skandal“ und eine „McCarthysche Hexenjagd“ gegen ihn. Er erklärte, die Konservative Partei habe bei der Behandlung der Beschwerde gegen ihre eigenen Regeln verstoßen und damit eine Situation geschaffen, die er als „nichts weniger als verabscheuungswürdig“ bezeichnete. Die Partei habe die Presse über die Anschuldigungen informiert, bevor sie ihn benachrichtigt habe; sie habe nicht angegeben, gegen welche Klausel des Parteikodex er angeblich verstoßen habe, und sich geweigert, ihm eine Kopie der Beschwerde zukommen zu lassen.

Zwei der wichtigsten Lobbygruppen Israels, der höchst umstrittene Board of Deputies of British Jews und die Campaign Against Anti-Semitism, beschuldigten Duncan, „mit antisemitischen Tropen hausieren zu gehen“. Anstatt jedoch entrüstet aus der Partei auszutreten, sagte er, er habe sich entschieden, Anwälte auf erhebliche persönliche Kosten zu engagieren, um sich gegen die falschen Anschuldigungen zu verteidigen.

Nach wochenlangen Beratungen kam das Gremium, das die Beschwerde untersuchte, zu dem Schluss: „Die Äußerungen des Beklagten gingen nicht über eine politische Debatte hinaus und fielen daher nicht unter den Kodex, bzw. in diesem Fall waren die Äußerungen des Beklagten nicht antisemitisch und konnten nicht als solche angesehen werden.“

Diese völlige Entlastung rechtfertigte Duncans Position und warf weitere Fragen über die ursprüngliche Bearbeitung der Beschwerde auf.

Auf der Pressekonferenz betonte Duncan, dass echter Antisemitismus zwar schonungslos angeprangert, aber nicht „künstlich benutzt werden sollte, um von legitimer Kritik an Israel abzulenken“.Er argumentierte, dass dieser Fall ein Beispiel für ein breiteres Problem innerhalb der Konservativen Partei sei, das er als eine „perverse und korrupte Beziehung“ zwischen den Konservativen Freunden Israels und Spitzenfunktionären der Konservativen Partei bezeichnete.

Der ehemalige Minister nahm in seiner Kritik an dieser Beziehung kein Blatt vor den Mund und erklärte, dass sie schon zu lange andauere.Er argumentierte, dass „Geld, unzulässiger Einfluss und die Förderung israelischer Interessen über unsere eigenen [britischen Interessen] zur Zerstörung der unabhängigen Außenpolitik des Vereinigten Königreichs beigetragen haben“.Duncan behauptete weiter, dass dieser Einfluss das UNRWA, die Vereinten Nationen und das Völkerrecht untergraben habe, alles auf Kosten unschuldiger Palästinenser.

Er verwies auf das auffällige Schweigen über den Gazastreifen während des Wahlkampfes und das Fehlen einer Diskussion über die Beschleunigung des illegalen Siedlungsbaus und die Gewalt der Siedler im besetzten Westjordanland als Beweis für diesen unzulässigen Einfluss.„Diese Themen sind schneller begraben worden als die 40.000 Toten in Gaza“, erklärte er unverblümt.

In seiner Forderung nach Rechenschaftspflicht und Transparenz forderte Duncan Antworten auf mehrere entscheidende Fragen:Wer im Conservative Campaign Headquarters (CCHQ) traf die Entscheidung, die Beschwerde gegen ihn zu formulieren und anzunehmen; wer wies einen Pressesprecher an, die Medien zu informieren; und welchen Kontakt gab es diesbezüglich zwischen dem CFI, dem damaligen Parteivorsitzenden Oliver Dowden oder anderen?

Darüber hinaus forderte Duncan die Konservative Partei auf, „sich von der CFI zu lösen und ihre Bemühungen auf die Unterstützung jüdischer Menschen im Vereinigten Königreich zu richten, unabhängig davon, ob sie israelische Exzesse verteidigt“.Er warf auch Fragen zu vergangenen Kontroversen auf, wie z.B. wer die Reise von Priti Patel nach Israel bezahlt hat, nach der sie als Entwicklungsministerin entlassen wurde.

Aufgrund seiner Erfahrungen im Außenministerium erklärte Duncan, dass es „unter den Beamten und Botschaftern eine große Besorgnis über diesen unzulässigen Einfluss“ gebe.Er erklärte, dass diese Besorgnis oft durch die Abneigung, sich mit den USA anzulegen, gemildert werde, aber das Vereinigte Königreich müsse seine eigene klare Politik verfolgen.

In einem separaten Interview ging Duncan auf das ein, was er in seinen Tagebüchern als „verfestigte Spionage“ durch den israelischen Staat innerhalb der Konservativen Partei bezeichnete.Er erläuterte, wie ordnungsgemäße politische Entscheidungsprozesse von Einzelpersonen umgangen werden, die sich direkt an die Nummer 10 wenden und sich dabei oft auf die Sorge um die Spenderbasis oder die Beleidigung der jüdischen Gemeinschaft berufen.

Er kritisierte konkrete Beispiele dieser Einflussnahme, wie etwa den Gesetzentwurf des Israel-freundlichen Michael Gove, der es lokalen Behörden verbieten soll, illegale israelische Waren zu boykottieren oder für einen Boykott zu werben, was Duncan als „direkten Verstoß gegen unsere erklärte Politik und als Unterstützung der Illegalität“ ansieht.

Der ehemalige Minister wies auch auf die Zunahme dieses Einflusses in den letzten 25 Jahren hin, der durch Gebergelder und eine wachsende Unkenntnis der internationalen Verpflichtungen und der Realitäten im besetzten Westjordanland genährt wurde.Er beklagte das Fehlen konservativer Stimmen, die gewalttätige israelische Siedler anprangern oder den systematischen Abriss von Häusern und Landraub durch die israelische Regierung kritisieren.

Während sich die Konservative Partei mit diesen Enthüllungen auseinandersetzt, bleibt abzuwarten, wie sie mit dem, was Duncan als „Gift“ in ihrer Mitte bezeichnet, umgehen wird und ob dies zu bedeutenden Veränderungen in den Beziehungen der Partei zu pro-israelischen Lobbygruppen führen wird.

