Analyse |

Kriecherisches WSJ-„Interview“mit Netanjahu bedeutet eine Katastrophe für Israels Geiseln in Gaza

Amir Tibon

22. Dezember 2024

In einem selbstverherrlichenden Artikel im Wall Street Journal vom Wochenende vermied Benjamin Netanjahu es, die 100 Geiseln zu erwähnen, die in Gaza gefangen gehalten werden, weil sie nicht in seine Erzählung vom „totalen Sieg“ passen

Ein Demonstrant hält eine israelische Flagge neben einem Bild von Benjamin Netanjahu während einer Demonstration gegen die Regierung und zur Unterstützung der Geiseln in Tel Aviv, 21. Dezember 2024.Credit: Kai Pfaffenbach/ REUTERS

In den 14 Monaten, die seit dem Anschlag vom 7. Oktober vergangen sind, hat sich Benjamin Netanjahu weitgehend geweigert, den israelischen Medien irgendwelche Interviews zu geben. Die einzigen Ausnahmen waren zwei Auftritte auf Kanal 14 – seiner eigenen Fernseh-Pravda -, wo bewundernde Loyalisten ihn überschwänglich lobten und kurz davor waren, ihm eine On-Air-Massage zu geben. Fragen zu seiner Verantwortung für die schweren Fehler dieses Tages, die zum Tod von etwa 1.200 Israelis führten, wurden nicht gestellt.

Aber selbst diese beiden Softball-Interviews waren hart und anspruchsvoll im Vergleich zu dem Text, der am Wochenende auf der Meinungsseite des Wall Street Journal veröffentlicht wurde.

Dies wurde als Interview mit dem Ministerpräsidenten präsentiert („Benjamin Netanjahu: The Inside Story of Israel’s Victory“). Im Wesentlichen handelte es sich jedoch um einen einseitigen Monolog mit ein paar großzügigen Hilfestellungen des Meinungsredakteurs, um daraus einen zusammenhängenden Artikel zu machen. Wenn die Channel 14-Interviews wie stundenlange, wohltuende Behandlungen für Netanjahu waren, kann der WSJ-Text mit einem ganzen Tag im Spa verglichen werden. weiterlesen in haaretz.com

