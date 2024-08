https://www.middleeasteye.net/opinion/war-gaza-middle-east-fanning-fire-europe-leaders-much-blame



Krieg gegen Gaza: Europäische Staats- und Regierungschefs schüren die Flammen eines Nahost-Infernos

Von Marco Carnelos

19. August 2024

Ihre vorsätzliche Blindheit gegenüber Israels Gräueltaten in Gaza und ihre Weigerung, Netanjahu zur Rechenschaft zu ziehen, könnten den Konflikt drastisch eskalieren lassen

Rauchschwaden von einem Feuer in einem Öllager einen Tag nach den israelischen Angriffen auf den Hafen von Hodeidah im Jemen am 21. Juli 2024 (AFP)

In den zehn Monaten seit dem Ausbruch des jüngsten Gaza-Krieges haben die europäischen Staats- und Regierungschefs eine erstaunliche Flut von Erklärungen abgegeben, die von einer beunruhigenden kognitiven Dissonanz und einer unverschämten Voreingenommenheit zeugen.

Wie eine kaputte Schallplatte wiederholen sie unablässig das Mantra, dass „Israel das Recht hat, sich zu verteidigen“. Sie plappern dies nach, wenn sie gezwungen sind, Kritik an den israelischen Exzessen zu üben, die bisher mehr als 40.000 Tote im Gazastreifen verursacht haben.

Selbst wenn ihre Sprecher Standarderklärungen abgeben, in denen zivile Opfer erwähnt werden, lautet der erste Satz in der Regel: „Israel hat das Recht, sich zu verteidigen.“ Die Botschaft ist unmissverständlich: Israels Recht steht an erster Stelle, alles andere ist zweitrangig.

Es ist kaum zu glauben, dass die europäischen Entscheidungsträger in den letzten zehn Monaten von ihren Beratern nicht über die rechtlichen Gegebenheiten dessen, was vor und seit dem 7. Oktober in Gaza und im Westjordanland passiert ist, informiert wurden.

Hätten sie eine ehrliche Unterrichtung erhalten, wüssten sie, dass es kein Recht Israels gibt, sich gegen Gewalt zu verteidigen, die sich aus seinem Status als Besatzungsmacht im Westjordanland und im Gazastreifen ergibt.

Dieser Status begann am 6. Juni 1967 und hat seitdem nicht mehr aufgehört; schon gar nicht, als Israel sich 2005 aus dem Gazastreifen zurückzog. Fast alle Luft-, See- und Landzugänge zu dem Streifen werden nach wie vor von Israel kontrolliert, ebenso wie die Versorgung mit Wasser, Strom und Lebensmitteln.

Würde man den Palästinensern das Recht auf Widerstand gegen die israelische Besatzung absprechen, wäre das historisch gesehen so, als würde man den französischen Partisanen das Recht auf Widerstand gegen die deutschen Besatzer im Zweiten Weltkrieg absprechen.

Ein aktueller Vergleich wäre, als würde man den ukrainischen Truppen das Recht absprechen, sich der russischen Invasion zu widersetzen, indem sie russischen Boden angreifen, wie es derzeit in der Region Kursk geschieht.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs unterstützen das Recht der Ukraine, sich der russischen Besatzung zu widersetzen, indem sie den Krieg nach Russland tragen, aber sie dehnen dieses Recht nicht auf Palästina und seine Bewohner aus.

Tiefer Ärger

Natürlich sollten die Palästinenser beim Widerstand gegen die israelische Besatzung an die internationalen Pakte über bewaffnete Konflikte gebunden sein.

Genau aus diesem Grund droht der Hamas-Führung (Gaza-Chef Yahya Sinwar, Qassam-Brigaden-Chef Mohammed Deif und Politbüro-Chef Ismail Haniyeh) eine Anklage durch den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH).

Es überrascht nicht, dass die israelische „Justiz“ bei den letzten beiden Fällen schneller und entschlossener war als die des IStGH: Haniyeh wurde am 31. Juli durch einen israelischen Schlag in Teheran getötet, und Israel behauptet, Deif am 13. Juli bei einem Luftangriff im südlichen Gazastreifen getötet zu haben.

Wenn dies das Konzept der regelbasierten Weltordnung ist, das den europäischen Staats- und Regierungschefs so wichtig ist, dann stecken sie – und wir alle – in großen Schwierigkeiten.

Aber nichts hätte den gesunden Menschenverstand der übrigen Welt mehr herausfordern können als die gemeinsame Erklärung des Vereinigten Königreichs, Frankreichs und Deutschlands vom 12. August zur Lage im Nahen Osten.

Die entscheidende Passage lautete: „Wir rufen den Iran und seine Verbündeten auf, Angriffe zu unterlassen, die die regionalen Spannungen weiter verschärfen und die Möglichkeit gefährden würden, einen Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln zu vereinbaren. Sie werden die Verantwortung für Handlungen tragen, die diese Chance auf Frieden und Stabilität gefährden. Kein Land und keine Nation profitiert von einer weiteren Eskalation im Nahen Osten“.

In einer 10-Sätze-Erklärung, die der Notwendigkeit gewidmet ist, eine Eskalation im Nahen Osten zu vermeiden, wurde Israel mit keinem Wort erwähnt.

In der Zwischenzeit hat die israelische Regierung wiederholt ihre eigenen Vorschläge für einen Waffenstillstand und die Freilassung der israelischen Geiseln sabotiert. Dies geschah durch die systematische Bombardierung von Schulen, Krankenhäusern und UN-Einrichtungen sowie durch die Ermordung des politischen Führers des Landes, mit dem sie eigentlich verhandeln sollte, auf iranischem Boden.

Haben die europäischen Staats- und Regierungschefs wirklich geglaubt, sie könnten den Iran und seine Verbündeten, die Hamas und die Hisbollah, mit einer derart voreingenommenen, verlogenen und realitätsfremden Erklärung dazu bewegen, auf Vergeltungsmaßnahmen zu verzichten?

Indem sie es versäumten, ein Mindestmaß an Fairness wiederherzustellen, indem sie das Offensichtliche feststellten – nämlich dass die israelische Regierung unter Benjamin Netanjahu den Konflikt in den letzten zehn Monaten systematisch eskaliert hat -, verpassten sie eine weitere goldene Gelegenheit, die Situation zu stabilisieren.

Mein Kampf im Rückwärtsgang

Die Berater des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz und des britischen Premierministers Keir Starmer könnten ihren Führern einen besseren Dienst erweisen, indem sie sie auf das kürzlich veröffentlichte Interview mit dem ehemaligen israelischen Verteidigungsminister Moshe Yaalon aufmerksam machen.

Yaalon ist im politischen und militärischen Establishment Israels kaum eine Taube; er wurde sogar zeitweise als Superfalke bezeichnet. Dennoch war es ihm ein Bedürfnis, eine eindringliche Warnung vor dem erschreckenden israelischen Abdriften in eine Art jüdische Vorherrschaft auszusprechen, die er in erschreckender Weise als „Mein Kampf im Rückwärtsgang“ bezeichnete.

„Wenn man über [die israelischen Minister Bezalel] Smotrich und [Itamar] Ben Gvir spricht, haben sie einen Rabbiner. Sein Name ist Dov Lior. Er ist der Rabbiner des Jüdischen Untergrunds, der den Felsendom in die Luft sprengen wollte – und davor die Busse in Jerusalem. Und warum? Um den ‚letzten Krieg‘ zu beschleunigen“, sagte Yaalon.

„Hören Sie sie nicht, wenn sie vom letzten Krieg oder von Smotrichs Konzept der ‚Unterwerfung‘ sprechen? Lesen Sie den Artikel, den er 2017 in Shiloh veröffentlicht hat. Zunächst einmal beruht dieses Konzept auf der jüdischen Vorherrschaft: Mein Kampf in umgekehrter Form“, fügte er hinzu. „Mir stehen die Haare zu Berge, wenn ich das sage – so wie er es gesagt hat. Ich habe gelernt und bin im Haus von Holocaust-Überlebenden aufgewachsen und ’nie wieder‘. Das ist Mein Kampf in umgekehrter Form: Jüdische Vorherrschaft. Und deshalb sagt [Smotrich]: ‚Meine Frau geht nicht in ein Zimmer mit einem Araber‘. Es ist in der Ideologie verankert. Und dann strebt er tatsächlich – so schnell wie möglich – einen großen Krieg an. Ein Krieg von Gog und Magog.

„Wie zündet man die Flammen an?“ sagte Yaalon. „Ein Massaker wie in der Höhle der Patriarchen [1994]? Baruch Goldstein ist ein Schüler dieses Rabbiners … Ben Gvir hat das Bild von Goldstein [in seinem Haus] aufgehängt. Das ist es, was in den Entscheidungsprozess der israelischen Regierung einfließt.“

Das sind die israelischen Entscheidungsträger, die Netanjahu angeblich erpressen – und die von Macron, Scholz, Starmer und natürlich dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, Joe Biden, entweder ignoriert oder toleriert werden.

Marco Carnelos ist ein ehemaliger italienischer Diplomat. Er war unter anderem in Somalia, Australien und bei den Vereinten Nationen tätig. Zwischen 1995 und 2011 war er im außenpolitischen Stab dreier italienischer Premierminister tätig. In jüngster Zeit war er Koordinator des Friedensprozesses im Nahen Osten, Sondergesandter der italienischen Regierung für Syrien und bis November 2017 Italiens Botschafter im Irak.

Übersetzt mit deepl.com

