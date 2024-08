https://english.almayadeen.net/news/politics/russia-labels-clooney-foundation-an–undesirable–organizati



Russland bezeichnet Clooney-Stiftung als „unerwünschte“ Organisation

19. August 2024

Russland hat die Clooney-Stiftung beschuldigt, das Land zu diskreditieren und Personen zu unterstützen, die in terroristische Organisationen verwickelt sind.

Die Clooney-Stiftung für Gerechtigkeit (CFJ) ist in Russland als „unerwünschte“ Organisation eingestuft worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft des Landes mit und verbot ihre Aktivitäten und stufte sie als Sicherheitsrisiko ein.

Der Begriff „unerwünscht“ ist eine gesetzliche Bezeichnung für ausländische Organisationen, die als Bedrohung für die verfassungsmäßige Ordnung, die Verteidigung oder die Sicherheit Russlands gelten. Solchen Organisationen ist es untersagt, in Russland öffentliche Veranstaltungen abzuhalten oder Werbematerialien zu verteilen, und es drohen erhebliche Geldstrafen oder strafrechtliche Anklagen, wenn sie gegen diese Beschränkungen verstoßen.

Am Montag beschuldigte die Generalstaatsanwaltschaft die von Hollywood-Star George Clooney und seiner Frau Amal gegründete CFJ, zu versuchen, „Russland in Hollywood-Manierzu diskreditieren ‚ sowie ‘Pseudo-Patrioten“, die aus Russland geflohen sind, und Personen zu unterstützen, die in terroristische und extremistische Organisationen verwickelt sind.

„Unter dem Deckmantel humanitärer Ideen unterstützen die ‚Kämpfer für Gerechtigkeit‘ von der Madison Avenue die Kampagne zur Verfolgung der russischen Führungsspitze und verbreiten öffentlich negative Pseudo-Experteneinschätzungen der russischen Gesetzgebung über ausländische Agenten und Nichtregierungsorganisationen“, so die Beamten.

Der EuGH hat Russlands militärische Aktionen in der Ukraine immer wieder angeprangert und sich für die Verfolgung angeblicher Kriegsverbrechen eingesetzt, die Russland bestreitet.

Peskow nennt Clooney-Stiftung „Verrückte

Im Mai erklärte die Clooney-Stiftung, dass sie beabsichtige, „russische Propagandisten“ zu verhaften, insbesondere Journalisten, die über die Ukraine-Krise berichten.

Anna Neistat, die juristische Leiterin des Stiftungsprojekts The Docket, erklärte, ihr Team fordere die EU und den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) auf, die Journalisten wegen „Anstiftung zum Völkermord“ in der Ukraine strafrechtlich zu verfolgen.

Die Identität der Zielpersonen wurde nicht genannt, da sie sagte: „Wir wollen, dass sie in andere Länder reisen und dort verhaftet werden.“

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow verurteilte den Versuch des EuGH, russische Medienschaffende zu bestrafen, und sagte: „Ich schlage vor, dass russische Reporter diese Verrückten fragen, wie sie dies rechtfertigen.“

Maria Zakharova, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, forderte die UNESCO und die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) auf, zu reagieren und zu untersuchen, was sie als „eine juristische Safari gegen russische Journalisten“ bezeichnete.

Als Reaktion auf die Kritik spielte Clooney die Angelegenheit herunter und deutete an, dass es sich um einen Fehler eines Stiftungsmitglieds gehandelt habe. Er betonte, dass die Clooney-Stiftung niemals Journalisten ins Visier nehmen würde, ungeachtet etwaiger Meinungsverschiedenheiten.

