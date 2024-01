Holocaust remembrance centre urged to condemn genocidal language against Palestinians Warning comes as the International Court of Justice is set to hold its first hearing of South Africa’s genocide case against Israel

Israelische Soldaten besuchen die Halle der Namen in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem, am 26. Januar 2023 (AFP)

Die Warnung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Internationale Gerichtshof seine erste Anhörung in der Völkermordklage Südafrikas gegen Israel abhalten wird

Krieg gegen Gaza: Forscher fordern Holocaust-Gedenkzentrum auf, völkermörderische Sprache in Israel zu verurteilen

Von MEE-Mitarbeitern

10. Januar 2024

Eine Gruppe von Holocaust-Forschern hat die Leitung der offiziellen israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem aufgefordert, israelische Äußerungen zu verurteilen, die als Aufruf zum Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen verstanden werden könnten.

„Aufgrund des Gewichts der moralischen Verantwortung für die moderne jüdische Geschichte und Existenz, deren Studium wir unser Leben widmen, fordern wir Yad Vashem auf, so bald wie möglich eine eindeutige moralische Stimme zu erheben, die diesen Vernichtungsdiskurs auf das Schärfste verurteilt“, schreiben die Autoren.

Darüber hinaus forderten sie Yad Vashem auf, vor Handlungen zu warnen, die „im Sinne dieser Rhetorik“ unternommen werden könnten.

Der Brief kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Internationale Gerichtshof (IGH) am Donnerstag seine erste Anhörung in der Völkermordklage Südafrikas gegen Israel abhalten wird.

In der 84-seitigen Klageschrift werden Äußerungen führender israelischer Politiker und bekannter Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zitiert, die Israel zur „Auslöschung“ des Gazastreifens aufforderten und Palästinenser mit „menschlichen Tieren“ verglichen.

In ihrem Schreiben führen die Forscher an, dass israelische Beamte und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ähnliche Äußerungen gemacht haben, wie sie von Südafrika in seiner Klage gegen Israel angeführt werden.

In der südafrikanischen Klage wird behauptet, dass Israel den Palästinensern „Lebensbedingungen auferlegt, die auf ihre physische Zerstörung abzielen“.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums hat Israel bei seinen Luft- und Bodenangriffen mehr als 23.000 Palästinenser getötet, die meisten davon Frauen und Kinder.

Die israelischen Streitkräfte haben viele Arten von ziviler Infrastruktur angegriffen, darunter Krankenhäuser, Wohnviertel, Krankenwagen und Moscheen.

Israel hat die Anschuldigungen zurückgewiesen, die für ein Land, das nach dem Holocaust im Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, besonders peinlich sind. Israel ist Unterzeichner der Internationalen Konvention gegen Völkermord von 1948.

Die Völkermordkonvention der Vereinten Nationen und das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs definieren Völkermord als Handlungen, „die in der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten“.

Yad Vashem hat sich bereits in der Vergangenheit zu Themen geäußert, bei denen der jüdische Holocaust von israelischen Beamten instrumentalisiert wurde. Im Oktober verurteilte der Leiter von Yad Vashem das Tragen eines gelben Sterns durch die diplomatische Vertretung Israels bei der UNO.

