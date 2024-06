Krieg gegen Gaza: Haniyehs Schwester unter 40 Toten bei tödlichen israelischen Angriffen am Morgen

https://www.middleeasteye.net/news/israel-kills-sister-hamas-leader-strike-shelter



Eine Frau trauert neben einer der geborgenen Leichen von Opfern, die in der Nacht des israelischen Bombardements in der von den Vereinten Nationen betriebenen Asma-Schule im Flüchtlingslager al-Shati in Gaza-Stadt getötet wurden, am 25. Juni 2024 (AFP)



Krieg in Gaza: Haniyehs Schwester unter 40 Toten bei tödlichen israelischen Angriffen am Morgen

25. Juni 2024

Bei israelischen Luftangriffen am Dienstagmorgen wurden mindestens 40 Palästinenser in Gaza-Stadt getötet, als Schulen, Wohnhäuser und die Umgebung eines Krankenhauses bombardiert wurden.

In den dicht besiedelten und vom Krieg verwüsteten Vierteln al-Shati und Shejaiya, in denen sich die Hungerkrise in den letzten Wochen verschärft hat, wurden zwei Häuser der Familien Haniyeh und al-Zmaili getroffen und 17 Menschen getötet.

Zwei UN-Schulen, die zu Notunterkünften für Vertriebene umfunktioniert wurden, die Abdel-Fattah Hammoud- und die Asma-Schule, wurden ebenfalls bombardiert, wobei nach Angaben des palästinensischen Zivilschutzes 18 Menschen, darunter vier Kinder, getötet wurden.

Weitere Angriffe erfolgten in der Nähe des zerstörten al-Shifa-Krankenhauses und auf der Yarmouk-Straße.

Bei dem Angriff auf das Flüchtlingslager al-Shati wurden Zahr Haniyeh, die Schwester von Ismail Haniyeh, dem in Doha ansässigen politischen Führer der Hamas, und weitere Familienmitglieder getötet.

Drei von Haniyehs Söhnen und drei Enkelkindern wurden im April bei israelischen Angriffen getötet.

„Die Massaker, die der faschistische zionistische Feind an unserem Volk im Gazastreifen verübt, sind eine Bestätigung dafür, dass seine Regierung internationales Recht, Normen und humanitäre Werte missachtet“, erklärte die Hamas in einer Erklärung, in der sie die Angriffe vom Dienstag verurteilte.

„Wir machen die US-Regierung von Präsident Joe Biden für die Fortsetzung des Vernichtungskrieges gegen unser palästinensisches Volk im Gazastreifen verantwortlich, weil sie der zionistischen Regierung und ihrer verbrecherischen Armee immer wieder politische und militärische Rückendeckung und Zeit gibt, um die Zerstörung und Vernichtung im Gazastreifen zu vollenden“.

Die Angriffe erfolgen zu einem Zeitpunkt, zu dem sich der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant in den USA aufhält, um mit hochrangigen amerikanischen Vertretern über die nächsten Schritte im Krieg gegen den Gazastreifen und die Eskalation mit der Hisbollah im Libanon zu sprechen.

Gallant versucht Berichten zufolge, „die Differenzen“ zwischen den USA und Israel beizulegen, indem er dem US-Außenminister Antony Blinken sagte, dass „wir so unsere Ziele erreichen und unsere Feinde schwächen werden“.

Blinken schien Israel in der Frage der Hilfe im Gazastreifen unter Druck zu setzen. Das Außenministerium erklärte, er „betonte die Notwendigkeit, zusätzliche Schritte zu unternehmen, um die humanitären Helfer im Gazastreifen zu schützen und die Hilfe im gesamten Gazastreifen in voller Abstimmung mit den Vereinten Nationen zu leisten“.

Blinken warnte auch vor einer weiteren Eskalation im Libanon und betonte, wie wichtig es sei, eine weitere Eskalation des Konflikts zu vermeiden und eine diplomatische Lösung zu finden, die es sowohl israelischen als auch libanesischen Familien ermöglicht, in ihre Häuser zurückzukehren“.

Trotz dieser öffentlichen Erklärungen berichtete Axios, dass der Gesandte des US-Präsidenten, Amos Hochstein, letzte Woche gegenüber libanesischen Beamten erklärte, dass Washington nicht in der Lage sei, Israel von einer Invasion des Libanon abzuhalten, wenn die Hisbollah ihre Angriffe fortsetze.

In dem Bericht, der sich auf Hinweise eines US-Beamten, eines israelischen Beamten und eines mit der Angelegenheit vertrauten westlichen Diplomaten stützt, heißt es, dass die Regierung Biden befürchtet, dass sowohl Israel als auch die Hisbollah sich verrechnen, wenn sie ihre Rhetorik und ihre Kämpfe eskalieren.

Axios zitiert den westlichen Diplomaten mit der Aussage, die Hisbollah habe über Dritte geantwortet, dass sie zwar keinen Krieg wolle, aber zuversichtlich sei, Israel bei einem Einmarsch in den Libanon erheblichen Schaden zufügen zu können.

