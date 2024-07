Krieg gegen Gaza: In Australien sehen sich pro-palästinensische Stimmen mit einem zionistischen McCarthyismus konfrontiert Von Randa Abdel-Fattah

https://www.middleeasteye.net/opinion/war-gaza-australia-pro-palestinian-voices-face-frenzy-zionist-mccarthyism



Krieg gegen Gaza: In Australien sehen sich pro-palästinensische Stimmen mit einem zionistischen McCarthyismus konfrontiert

19. Juli 2024

Der Zionismus ist eine politische Ideologie, keine religiöse oder ethnische Identität. Die ungeheuerliche, falsche Gleichsetzung von Zionismus und Judentum ist die einzige Möglichkeit für Israel und den Westen, Völkermord zu rechtfertigen.

Seit dem 7. Oktober 2023 wird in allen Berufsgruppen und sozialen Bereichen Australiens – Lehrern, Studenten, Ärzten, Krankenschwestern, Akademikern, Beamten, Anwälten, Journalisten, Künstlern, Beschäftigten in der Gastronomie und im Gastgewerbe, Demonstranten und Politikern – mit unverhohlenem antipalästinensischem Rassismus begegnet, wenn sie sich gegen Israels Völkermord und das zionistische politische Projekt aussprechen.

Dies hat sich in repressiven Schweigekampagnen, Disziplinarverfahren und Strafverfolgung manifestiert.

Da die Zwangsunterdrückung antizionistischer Stimmen in der westlichen Gesellschaft in rasantem Tempo eskaliert, steht nicht nur die Lebensgrundlage und die psychische Gesundheit des Einzelnen auf dem Spiel, denn diese sind letztlich Kollateralschäden.

Das eigentliche Ziel des antipalästinensischen Rassismus ist die diskursive Entwaffnung, d. h. die Entwaffnung der palästinensischen Bewegung in ihrer Fähigkeit, den Zionismus zu kritisieren und Widerstand zu leisten und Israel zur Verantwortung zu ziehen.

Diese Entwaffnungskampagne – die Ruhigstellung unseres diskursiven und erklärenden Rahmens, unserer Analysen und Kommentare, unserer Slogans, Protestsprüche und Sprechchöre – wird durch die Mitwirkung und Komplizenschaft von Institutionen, Medien und Arbeitgebern ermutigt und gestärkt.

Allein in den letzten vierzehn Tagen hat sich ein zionistischer McCarthyismus breit gemacht. Sowohl ich als auch die erfahrene Journalistin des Special Broadcasting Service, Mary Kostakidis, wurden als „7. Oktober-Leugner“ und Vergewaltigungs-Apologeten diffamiert und auf eine Stufe mit Holocaust-Leugnern gestellt.

Eine Woche später gab die Zionist Federation of Australia bekannt, dass sie bei der australischen Menschenrechtskommission (Australian Human Rights Commission, AHRC) eine Beschwerde gegen Kostakidis wegen rassistischer Verunglimpfung aufgrund ihrer Beiträge in den sozialen Medien über Gaza eingereicht hat.

Am 11. Juli wurde der australisch-palästinensische Aktivist und Geschäftsmann Hash Tayeh von seiner Verhaftung in Kenntnis gesetzt, weil er angeblich zum Hass gegen das jüdische Volk aufgestachelt haben soll, unter anderem durch Protestrufe wie „alle Zionisten sind Terroristen“ und andere Äußerungen, die Zionismus mit Terrorismus gleichsetzen.

Am selben Tag befragte der rechtsgerichtete Radiomoderator Ray Hadley die AHRC über die australische Palästinenserin Sara Saleh, die als Rechts- und Forschungsberaterin des AHRC-Präsidenten tätig ist.

Unter Verletzung von Salehs Privatsphäre ging die AHRC in die Defensive und gab bekannt, dass Saleh gekündigt hatte.

Saleh war monatelang antipalästinensischem Rassismus und Ausgrenzung in der Kommission ausgesetzt gewesen.

Am 15. Juli wurden im Rahmen eines Antrags auf Informationsfreiheit Dokumente veröffentlicht, aus denen hervorging, dass die Staatsbibliothek von Victoria die Social-Media-Aktivitäten von vier Schriftstellern und Dichtern – dem arabischen und muslimischen Dichter Omar Sakr, Jinghua Qian, Alison Evans und Ariel Slamet Ries – speziell im Zusammenhang mit Palästina aktiv überwachte.

Die Dokumente lieferten weitere Beweise dafür, dass die pro-palästinensischen Social-Media-Posts der Schriftsteller der wahrscheinliche Grund dafür waren, dass die Staatsbibliothek eine Reihe von Online-Workshops zum kreativen Schreiben für Jugendliche absagte, für die die Schriftsteller unter Vertrag genommen worden waren – was die Enthüllungen von Bibliotheksmitarbeitern Anfang dieses Jahres bestätigte.

Politische Ideologie

Man kann gar nicht genug betonen, wie sehr die Unterdrückung, deren Zeuge wir sind, darauf beruht, dass Regierungen, Medien, Institutionen und Arbeitgeber unaufrichtige Beschwerden und unverhohlene Hetzjagden legitimieren, indem sie die ungeheuerliche und falsche Gleichsetzung von Zionismus und Judentum hinnehmen.

Obwohl pro-palästinensische Stimmen die zionistische Ideologie und Praxis in klarer Abgrenzung zum Judentum und zur jüdischen Identität ausdrücklich kritisieren und ins Visier nehmen und obwohl wir an der Seite antizionistischer Juden stehen, werden wir des Antisemitismus beschuldigt.

Der Zionismus ist eine politische Ideologie, die im späten 19. Jahrhundert in Europa entstand.Jahrhunderts in Europa aufkam. Sie sprach sich ausdrücklich für einen Siedlerkolonialismus aus, der die mehrheitlich einheimische Bevölkerung Palästinas ersetzen sollte.Der Zionismus ist keine religiöse, rassische, ethnische oder kulturelle Identität.Er ist eine politische Doktrin, der sich Angehörige jeder Kultur, Religion, Rasse oder ethnischen Kategorie anschließen können.

Nicht alle Juden sind Zionisten und nicht alle Zionisten sind Juden.Juden und das Judentum gab es schon Tausende von Jahren vor dem Zionismus.Dies sind keine kontroversen Behauptungen.Sie werden von fast einem Jahrhundert akademischer Forschung bestätigt und wurden von antizionistischen jüdischen Gelehrten, Anwälten, Menschenrechtsorganisationen und Geistlichen übernommen.

Sie werden durch Fakten gestützt.Bedenken Sie beispielsweise, dass die größte Pro-Israel-Organisation in den Vereinigten Staaten Christians United for Israel ist.

Ein Zionist kann einer beliebigen Religion angehören und einen beliebigen ethnischen oder rassischen Hintergrund haben.US-Präsident Joe Biden ist ein irisch-amerikanischer Katholik und ein Zionist.Der ehemalige australische Premierminister Scott Morrison ist ein evangelikaler Christ und Zionist.Australiens Außenministerin Penny Wong ist eine australisch-malaiische Christin und Zionistin.

Die zionistische Ideologie gilt als inhärent rassistisch, da sie das unveräußerliche Recht des indigenen palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung und das Recht auf ein Leben frei von Völkermord, Apartheid, Siedlerkolonialismus und Herrschaft leugnet.

Die Unterwerfung der Palästinenser ist eine existenzielle Notwendigkeit für das suprematistische Ziel von Israels politischem Projekt.Dies wird nicht einmal bestritten.In Israels Nationalstaatsgesetz von 2018 heißt es ausdrücklich, dass „das Recht auf nationale Selbstbestimmung“ in Israel „einzigartig für das jüdische Volk“ ist und „die jüdische Besiedlung als nationaler Wert“ festgeschrieben ist, und dass der Staat „darauf hinwirken wird, ihre Errichtung und Entwicklung zu fördern“.

Der Antizionismus richtet sich gegen ein Staatsbildungsprojekt und ein politisches Regime.Anstatt das Recht der Menschen zu schützen, den Zionismus einer normativen Befragung zu unterziehen, wie es bei allen politischen Ideologien der Fall ist, reagieren die Institutionen panisch auf Beschwerden und legitimieren unkritisch die falsche Behauptung, dass Antizionismus gleich Antisemitismus sei.

Geschützte kulturelle Identität

Der Grund für die außergewöhnliche Zwangsunterdrückung und den antipalästinensischen Rassismus in allen Institutionen liegt darin, dass man sich mit unhaltbaren Behauptungen und unehrlichen Zusammenhängen zufrieden gibt.

Den Zionismus als religiöse oder ethnische Identität zu bezeichnen, ist so, als würde man sagen, dass die Vorherrschaft der Weißen, der Marxismus, der Sozialismus oder der Siedlerkolonialismus allesamt Kategorien der Identität sind.Die perverse Logik, der wir nachgeben sollen, ist im Wesentlichen die folgende:Zionismus ist gleichbedeutend mit Judentum, daher ist ein weißer christlicher Zionist eine geschützte kulturelle Identitätskategorie.

Die Vorstellung, dass die Ideologie des Zionismus eine geschützte kulturelle Identität ist, schafft einen Präzedenzfall, der absurd wäre, wenn er nicht so gefährlich wäre.

Nach dieser Logik können Kommunisten den Status einer geschützten Identitätskategorie beanspruchen, weil es chinesische Kommunisten gibt, die sich durch Kritik am Kommunismus bedroht fühlen.Anhänger von Doktrinen und Ideologien wie weiße Vorherrschaft, Homophobie, Transphobie, Sozialismus, Liberalismus und Kommunismus könnten sich als geschützte Identitäten bezeichnen.

Anhänger von Lehren und Ideologien wie der weißen Vorherrschaft, Homophobie, Transphobie, Sozialismus, Liberalismus und Kommunismus könnten sich als geschützte Identitäten bezeichnen.

Wenn der Zionismus eine geschützte kulturelle Identität ist, was bedeutet das dann für antizionistische Juden?Und was ist der Zionismus vom Standpunkt seiner Opfer aus gesehen, wie Edward Said bekanntlich sagte?

Was bedeutet er für Palästinenser, deren Leben von Enteignung, Exil, Flüchtlingslagern, Landraub und jetzt, wo ich schreibe, von Völkermord geprägt ist, der ausdrücklich im Namen des Zionismus verübt wird?

Im Zusammenhang mit einem Völkermord, der laut einer kürzlich erschienenen konservativen Studie des Lancet, einer der renommiertesten akademischen Zeitschriften der Welt, schätzungsweise 186.000 Todesopfer gefordert hat, sind Regierungen, Institutionen und Mainstream-Medien bereit, jeden Rest von demokratischen Grundsätzen, Grundrechten und intellektueller Strenge zu zerstören, um den Zionismus und Israel zu einer Ausnahme zu machen und eine politische Ideologie und einen Staat vor Kritik zu schützen.

Während die Institutionen auf der Seite Israels stehen, wagt es die große Mehrheit der Öffentlichkeit, die Zeuge der Massaker geworden ist, Israels Handeln zu hinterfragen. Dazu gehört auch die Infragestellung der zionistischen Ideologie, die diesem Staat zugrunde liegt.

Institutionen und Arbeitgeber können sich dafür entscheiden, diejenigen zu disziplinieren und zu entlassen, die Israels Völkermord an den Palästinensern in diesem Moment anprangern, aber sie werden für ihre Komplizenschaft bei der politischen Unterdrückung unseres kollektiven Protests gegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Rechenschaft gezogen werden.

Randa Abdel-Fattah ist Future Fellow an der Macquarie University. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Islamophobie, Rasse, Palästina, der Krieg gegen den Terror, Jugendidentitäten und Aktivismus in sozialen Bewegungen. Dr. Abdel-Fattah ist außerdem Rechtsanwältin und mehrfach preisgekrönte Autorin von 12 Kinder- und Jugendbüchern.

