Poliovirus in den Abwässern des Gazastreifens entdeckt und dadurch neue Gesundheitskrise ausgelöst

19. Juli 2024

Polio ist eine hoch ansteckende Viruserkrankung, die das Nervensystem angreift und innerhalb von Stunden zu einer vollständigen Lähmung führen kann.

Das Gaza-Ministerium warnte, dass die Entdeckung des Virus im Abwasser Tausende von Einwohnern dem Risiko aussetzt, an Polio zu erkranken. hoto: Reuters

Die Gesundheitskrise im von Israel bombardierten Gazastreifen hat sich mit der Entdeckung des Poliovirus im Abwasser verschärft, wie das palästinensische Gesundheitsministerium in der Enklave mitteilte

.In einer Erklärung des Ministeriums heißt es: „

Die in Zusammenarbeit mit UNICEF durchgeführten Tests von Abwasserproben haben das Vorhandensein des Poliovirus bestätigt.

Das Ministerium fügte hinzu, dass das Vorhandensein des Virus in den Abwässern, die aufgrund der zerstörten Infrastruktur durch Gebiete mit Vertriebenen und Wohngebieten fließen, „eine neue Gesundheitskrise darstellt“

.

Die Situation wird durch die starke Überbevölkerung, die knappe und verunreinigte Wasserversorgung, den angehäuften Müll und die israelische Blockade der Hygienelieferungen noch verschärft.

stry warnte, dass die Entdeckung des Virus im Abwasser Tausende von Einwohnern dem Risiko aussetzt, sich mit Polio anzustecken.

Das israelische Gesundheitsministerium bestätigte am Donnerstag, dass es in Abwasserproben aus dem Gazastreifen Bestandteile des Poliovirus Typ 2 gefunden hat.

In einer Erklärung, die von Channel 12 veröffentlicht wurde, hieß es,

die Ergebnisse der Proben stimmten mit denen der Weltgesundheitsorganisation überein.

Die in einem von der WHO akkreditierten Labor in Israel getesteten Proben geben Anlass zur Besorgnis über das Vorhandensein des Virus in dem Gebiet, heißt es in der Erklärung weiter.

Es handelt sich um eine hoch ansteckende Viruserkrankung, die das Nervensystem angreift und innerhalb von Stunden zu einer vollständigen Lähmung führen kann

.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation hat die Eskalation der Feindseligkeiten durch Israel im Gazastreifen zu einem kontinuierlichen Anstieg der Zahl der Toten und Verletzten, zu einer starken Überbelegung der Unterkünfte und zur Unterbrechung der Gesundheits-, Wasser- und Abwassersysteme geführt, was die Verbreitung von Infektionskrankheiten beschleunigen könnte.

Trotz einer Resolution des UN-Sicherheitsrats, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wird, wurde die anhaltende brutale Offensive gegen den Gazastreifen seit Oktober letzten Jahres international verurteilt

,

Nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden wurden seither mehr als 38 800 Palästinenser, vor allem Frauen und Kinder, getötet und über 89 400 verletzt.

.

Nach der israelischen Offensive liegen weite Teile des Gazastreifens in Trümmern, und es besteht eine lähmende Blockade von Lebensmitteln, sauberem Wasser und Medikamenten.

