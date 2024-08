https://www.middleeasteye.net/news/israel-troops-free-palestine-bedouin-captive-held-gaza



Krieg gegen Gaza: Israelische Truppen befreien palästinensischen Beduinen, der in Gaza gefangen gehalten wurde

Kaid Farhan Alkadi wurde am 7. Oktober von palästinensischen Kämpfern entführt, während er als Wächter in einem Kibbuz im Süden Israels arbeitete

Der Bruder des freigelassenen Kaid Alkadi zeigt ein Handyfoto von ihm mit einem anderen Bruder, nachdem er am 27. August 2024 in Beerscheva im Süden Israels angekommen ist (AFP/Menahem Kahana)

27. August 2024

Dasisraelische Militär hat mitgeteilt, dass seine Truppen am Dienstag in einer „komplexen Rettungsaktion“ einen Gefangenen im Gazastreifen befreit haben.

Der 52-jährige Qaid Farhan Alkadi, ein palästinensischer Beduine mit israelischer Staatsbürgerschaft, wurde im südlichen Gazastreifen befreit, nachdem er 10 Monate lang festgehalten worden war.

„Wir tun alles, um die Geiseln zu retten“, sagte Herzi Halevi, der Chef des israelischen Militärs, in einer Erklärung.

Alkadi wurde im Kibbutz Magen gefangen genommen, einer von mehreren südisraelischen Gemeinden in der Nähe des Gazastreifens, die am 7. Oktober von der Hamas und anderen palästinensischen Gruppen angegriffen wurden.

Bei dem Angriff wurden rund 1.200 Menschen – zumeist Zivilisten – getötet und über 250 weitere in den Gazastreifen verschleppt.

Im Juni wurden vier israelische Gefangene während eines israelischen Angriffs auf die Flüchtlingslager Nuseirat und Deir al-Balah im Gazastreifen befreit, bei dem mindestens 236 Palästinenser, zumeist Frauen und Kinder, ums Leben kamen.

Noa Argamani, eine der vier befreiten Gefangenen, erklärte letzte Woche, dass ihre Verletzungen durch einen israelischen Luftangriff während ihrer Rettungsaktion und nicht durch einen Hamas-Angriff verursacht wurden.

In einer Rede vor Diplomaten der G7-Staaten in Tokio am vergangenen Mittwoch schilderte Argamani ihren Leidensweg, nachdem sie während des Angriffs am 7. Oktober von bewaffneten palästinensischen Gruppen gefangen genommen worden war.

Zwei Tage später gab sie jedoch auf Instagram eine Erklärung ab, in der sie erklärte, einige ihrer Äußerungen seien falsch zitiert und aus dem Zusammenhang gerissen worden.

Im Gegensatz zu einigen israelischen Medienberichten stellte Argamani klar, dass sie nicht von palästinensischen Kämpfern geschlagen oder ihr Haar geschoren wurde.

„Ich wurde nicht geschlagen, als ich in Gefangenschaft war, und sie haben mir auch nicht die Haare abgeschnitten; ich wurde durch den Einsturz einer Mauer verletzt, der von einem Piloten der israelischen Luftwaffe verursacht wurde“, sagte sie.

„Als Opfer des 7. Oktober weigere ich mich, von den Medien noch einmal zum Opfer gemacht zu werden.

