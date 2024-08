https://www.aljazeera.com/news/2024/8/27/israel-killed-40000-people-in-gaza-what-does-that-look-like



Israel hat 40.000 Menschen in Gaza getötet. Wie sieht das aus?

Von AJLabs

Aug 2024

Wenn sich 40.000 Menschen an den Händen nehmen und eine Menschenkette bilden würden, könnten sie die gesamte Insel Manhattan umschließen.

Bei israelischen Angriffen sind in den 320 Tagen seit dem 7. Oktober mehr als 40.000 Palästinenser im Gazastreifen getötet worden.

Darunter sind fast 17.000 Kinder. Das sind 2,6 Prozent aller Kinder in Gaza, die jetzt tot sind.

Seit dem 7. Oktober sind jeden Tag mindestens 53 Kinder getötet worden, und 72 Männer und Frauen sind bei israelischen Angriffen ums Leben gekommen.

Mindestens 10.000 Menschen werden unter den Trümmern vermisst, die meisten von ihnen gelten als tot.

Visualisierung von 40.000 Menschen

Der Madison Square Garden in New York City ist ein Wahrzeichen unter den überdachten Arenen. Seine Gesamtkapazität beträgt 19.500 Menschen.

Die Zahl der in Gaza getöteten Menschen würde den Madison Square Garden zweimal füllen.

Wenn in Paris 40.000 Menschen dicht nebeneinander stehen würden, wäre die erste Person in Notre-Dame und die letzte in Versailles. Die Schlange wäre 24 Kilometer lang.

Würden sich 40.000 Menschen an den Händen fassen und eine Menschenkette bilden, könnten sie die gesamte Insel Manhattan umschließen.

Ein durchschnittlicher Mensch, der mit einer Geschwindigkeit von 5 km pro Stunde läuft, bräuchte 12 Stunden, um vom Anfang der Kette bis zum Ende zu laufen.

Eine Limousine mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h bräuchte 72 Minuten, um die 60 Kilometer lange Strecke zu bewältigen. Das ist mehr als eine Stunde Fahrtzeit.

Von den 40.000 getöteten Menschen sind 18,4 Prozent Frauen und 33 Prozent Kinder.

Von den zwei Millionen Menschen, die vor dem 7. Oktober in Gaza lebten, waren fast die Hälfte Kinder.

Von den mehr als 40.000 getöteten Menschen sind fast 17.000 Kinder. Mit ihnen könnten 550 Klassenzimmer gefüllt werden.

Mehr als 500 Schulen, die als Schutzräume genutzt werden, wurden von Israel angegriffen, die meisten beschädigt und zerstört.

In den 10 Monaten des Krieges haben die palästinensischen Kinder in Gaza ein ganzes Schuljahr verpasst.

Quelle: Al Jazeera

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …