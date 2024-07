https://www.middleeasteye.net/news/gaza-death-toll-could-exceed-186000-lancet-warns



Krieg gegen Gaza: Lancet warnt vor mehr als 186.000 Toten durch israelische Angriffe

In einem von Experten in der britischen medizinischen Fachzeitschrift veröffentlichten Brief wird geschätzt, dass noch etwa 10.000 Menschen unter den Trümmern in Gaza begraben sein könnten

Palästinenser stehen auf den Trümmern der Schule des Lateinischen Patriarchats der Heiligen Familie in Gaza-Stadt, nachdem sie während des israelischen Militärbombardements getroffen wurde, am 7. Juli 2024 (AFP)

Von MEE-Mitarbeitern

8. Juli 2024

Ein von Experten verfasster Brief, der in der britischen medizinischen Fachzeitschrift Lancet veröffentlicht wurde, schätzt, dass die tatsächliche Zahl der in Gaza getöteten Palästinenser 186.000 übersteigen könnte.

Die offizielle Zahl der seit Beginn des israelischenKrieges gegen den Gazastreifen im Oktober getöteten Palästinenser beläuft sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza auf 38.153.

In dem Schreiben wird jedoch betont, dass diese Zahl wahrscheinlich dramatisch unterschätzt wird und die Tausenden von Menschen, die unter den Trümmern begraben sind, sowie die zunehmenden „indirekten“ Todesfälle infolge der Zerstörung der Lebensmittelversorgung, der Gesundheitsversorgung und der sanitären Einrichtungen in Gaza durch Israel nicht berücksichtigt sind.

„Angesichts der Intensität des Konflikts, der zerstörten Gesundheitsinfrastruktur, des gravierenden Mangels an Nahrungsmitteln, Wasser und Unterkünften, der Unfähigkeit der Bevölkerung, an sichere Orte zu fliehen, und des Verlusts von Finanzmitteln für das UNRWA, eine der wenigen humanitären Organisationen, die noch im Gazastreifen tätig sind, ist mit einer hohen Gesamtzahl von Toten zu rechnen“, heißt es in dem Schreiben.

In dem Schreiben wird geschätzt, dass die Zahl der Leichen, die noch unter den Trümmern begraben sind, wahrscheinlich 10.000 übersteigt, da nach UN-Angaben 35 Prozent der Gebäude im Gazastreifen zerstört wurden.

Unter Berufung auf die Transparenzorganisation Airwars, die detaillierte Untersuchungen von Vorfällen mit zivilen Opfern in Konfliktgebieten durchführt, werden die Namen identifizierbarer Opfer in den Listen der Todesopfer des Ministeriums oft nicht aufgeführt.

Sie fügte hinzu, dass die Datenerfassung für das Gesundheitsministerium in Gaza immer schwieriger wird.

Die Zerstörung eines Großteils der Infrastruktur im Gazastreifen bedeutet, dass das Ministerium auf Informationen aus den Medien und von Ersthelfern angewiesen ist, um seine Zahlen zu aktualisieren.

„Dieser Wandel hat zwangsläufig zu einer Verschlechterung der zuvor erfassten detaillierten Daten geführt“, heißt es in dem Schreiben, in dem das Ministerium nun die Zahl der nicht identifizierten Leichen gesondert ausweist und die Gesamtzahl der Toten angibt.

In dem Schreiben wird ein sofortiger Waffenstillstand und die Verteilung humanitärer Hilfe in dem Streifen gefordert. Außerdem wurde die Notwendigkeit betont, „das Ausmaß und die Art des Leids“ in Gaza genau zu erfassen.

„Die Dokumentation des wahren Ausmaßes ist von entscheidender Bedeutung, um die historische Rechenschaftspflicht sicherzustellen und die vollen Kosten des Krieges anzuerkennen. Dies ist auch eine rechtliche Voraussetzung“, so der Bericht.

