Weekly Briefing: Normalisierung des Völkermordes

Von Philip Weiss

7. Juli 20241

Palästinenser versammeln sich am 6. Juli 2024 in Nusairat im Zentrum des Gazastreifens am Ort eines israelischen Luftangriffs auf eine UN-Schule, in der Vertriebene untergebracht sind, inmitten des Konflikts zwischen Israel und Hamas. Mindestens 16 Menschen wurden getötet. Foto von Omar Ashtawy apaimages

Die Israelis haben gestern erneut eine Schule im Gazastreifen angegriffen, 16 Menschen getötet und „alle Normen des humanitären Völkerrechts gebrochen“.

Aber die Blindheit der USA gegenüber der palästinensischen Menschlichkeit ist wieder in vollem Gange. Es gibt weitaus wichtigere Dinge, über die man sich in den USA Gedanken machen sollte, als über die Ermordung palästinensischer Kinder mit von den USA gelieferten Waffen.

Lassen Sie uns über das Biden-Problem sprechen. Zählen wir die Tage (17), bis Netanjahu vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses spricht, wobei die Demokraten fast vollständig an Bord sind.

Der Völkermord wird also normalisiert.

Ich bin stolz darauf, dass unsere Autoren sich nicht von dieser moralischen Katastrophe abwenden können.

Tareq Hajjaj berichtet über die Hungersnot in Gaza, wo die Menschen die Blätter der Bäume essen. Zucchini kosten 10 Dollar pro Pfund, und Tomaten gibt es für 12 Dollar.

Ahmad Abdulrahim fürchtete sich vor der Reaktion seiner Familie, als sie erfuhr, dass er fast die Hälfte ihres Geldes für zwei Dosen Bohnen ausgegeben hatte.

„Ich fange an, mit meinen Kindern als Erwachsene umzugehen“, sagte er. „Ich erkläre ihnen, dass wir uns im Krieg befinden und dass unser Feind will, dass wir verhungern.

Israelische Führer machen völkermörderische Aussagen , die von der amerikanischen Presse nicht bemerkt werden, informiert uns Qassam Muaddi.

Der Philosoph Joseph Levine schreibt, dass nur ein „schrecklicher Mensch“ ignorieren kann, was den Palästinensern widerfährt.

Jeder, der sich über Antisemitismus aufregt, über die Ängste und Unsicherheiten jüdischer Studenten an den Universitäten und all die anderen Beschwerden über antisemitische Tropen, die manchmal unvorsichtig von denjenigen geäußert werden, die auf das Grauen in Gaza reagieren – denen sage ich: „Bringen wir es auf den Punkt: Wenn es das ist, was Sie gerade beschäftigt, inmitten eines Völkermords, der von Ihrem eigenen Volk verübt wird, dann sind Sie ein schrecklicher Mensch!“

Und dennoch sind die Kräfte der Blindheit ungebremst. Palästina-Solidarität wird in öffentlichen Schulen in New York und auf amerikanischen Universitäten aktiv unterdrückt , inmitten von „obligatorischen Orientierungsveranstaltungen über Antisemitismus“. Es stellt sich heraus, dass die Forderung nach dem „Tod des Zionismus“ antisemitisch ist…

Während die New York Times den Demokraten predigt, dass der neu gewählte britische Premierminister Keir Starmer den Antisemitismus in der Labour-Partei „ausgerottet“ hat, um seinen Sieg zu erringen.

Starmer prangerte einst einen Labour-Abgeordneten an , der Produkte aus illegalen Siedlungen verbieten wollte. „Das sollte Ihnen zeigen, dass es bei dieser Debatte über Antisemitismus nicht einfach nur um Antisemitismus ging, sondern um Kritik an Israel“, wie Donald Johnson anmerkt.

Oh, und was die illegalen Siedlungen angeht, so hat Israel diese Woche einen weiteren großen Landraub im Westjordanland angekündigt, und die Demokratische Partei und die liberalen Zionisten haben wie üblich nur die Hände gerungen.

Das ist Zionismus. Die Rückeroberung des Landes Israel für die Juden und nur für die Juden. Das Abschlachten derer, die sich widersetzen. Und die blinde Unterstützung des Imperiums, die von einer mächtigen amerikanischen Fraktion zugesichert wird. Beten Sie um Befreiung.

