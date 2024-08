https://www.middleeasteye.net/news/war-gaza-netanyahu-likud-israel-election-poll



Krieg gegen Gaza: Netanjahu und Likud führen in neuer israelischer Wahlumfrage

Von Nader Durgham

9. August 2024

Die Regierungspartei wird bei den Neuwahlen voraussichtlich die meisten Sitze gewinnen, aber voraussichtlich keine Mehrheit erreichen

Netanjahus Popularität scheint in Israel trotz der lokalen und internationalen Kritik an seinem Umgang mit dem Gaza-Krieg zu steigen (Nir Elias/AFP)

Laut einer am Freitag veröffentlichten Umfrage sprechen sich mehr Israelis für Benjamin Netanjahu als Premierminister aus als für jeden anderen Regierungschef, und seine Likud-Partei könnte bei einer Neuwahl die meisten Sitze gewinnen.

Die von Lazar Research durchgeführte und von der israelischen Zeitung Maariv zitierte Umfrage ergab, dass 42 Prozent der Befragten Netanjahu für das Amt des Premierministers am besten geeignet finden, während 40 Prozent seinen Mitte-Rechts-Rivalen Benny Gantz vorziehen würden.

Der Umfrage zufolge würde der Likud 22 Sitze im israelischen Parlament, der Knesset, gewinnen, wenn heute Wahlen abgehalten würden, verglichen mit 20 Sitzen für Gantz‘ Partei der Nationalen Einheit. In der Maariv-Umfrage vom Juni erhielt der Likud 21 Sitze, die Nationale Einheit 24.

Die Parteien, die derzeit Netanjahus Regierungskoalition bilden, würden jedoch insgesamt 53 Sitze erhalten, während das Oppositionslager auf 57 Sitze käme, wobei 10 Sitze an Parteien gehen, die palästinensische Bürger in Israel vertreten.

Diese Ergebnisse zeigen, dass sich das Schicksal des Premierministers, der nach dem von der Hamas geführten Angriff auf den Gazastreifen am 7. Oktober in den Umfragen schlecht abgeschnitten hat, geändert hat.

Letzten Monat ergab eine Umfrage des israelischen Senders Channel 12, dass 72 Prozent der Israelis der Meinung sind, dass Netanjahu wegen der Versäumnisse im Zusammenhang mit dem Angriff auf Israel am 7. Oktober, bei dem über 1.100 Israelis getötet wurden, zurücktreten sollte.

Trotz der Kritik hatte Netanjahu in den letzten Umfragen den Abstand zu Gantz verringert.

Die jüngsten Ergebnisse kommen zu einem Zeitpunkt, zu dem die Israelis Angriffe der Hisbollah und des Iran als Vergeltung für die Ermordung eines hochrangigen Hisbollah-Kommandeurs in Beirut und des Hamas-Führers Ismail Haniyeh in Teheran in der vergangenen Woche erwarten.

Beide Morde haben die Spannungen verschärft und wahrscheinlich die Bemühungen um ein Waffenstillstandsabkommen im Gazastreifen behindert, das die am 7. Oktober entführten israelischen Gefangenen befreien würde.

Laut der Umfrage in Maariv befürworten 48 Prozent der Israelis eine Vereinbarung über die Freilassung von Gefangenen im Gazastreifen gegenüber Präventivschlägen gegen die Hisbollah und den Iran, die die Region in einen größeren Krieg hineinziehen könnten. Allerdings würden 42 Prozent die letztere Option vorziehen.

Bei einer Aufteilung der Befragten nach politischen Gesichtspunkten gaben 70 Prozent der Befragten, die Netanjahus Koalition unterstützen, an, dass sie einen Präventivschlag bevorzugen würden, während 72 Prozent der Oppositionswähler sich für diesen Deal entschieden.

Israels Krieg gegen den Gazastreifen hat mehr als 39.000 Palästinenser im Gazastreifen getötet und einen Großteil der zivilen Infrastruktur der Enklave zerstört.

Eine Umfrage des Pew Research Center vom Mai ergab, dass nur 19 Prozent der Israelis der Meinung sind, dass die Armee im Gazastreifen zu weit gegangen ist. 39 Prozent sind der Meinung, dass sie „ungefähr richtig“ gehandelt hat und 34 Prozent sagen, dass sie nicht weit genug gegangen ist.

