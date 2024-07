https://www.middleeasteye.net/big-story/gaza-without-palestinian-self-determination-arabs-never-legitimise-israel



Krieg gegen Gaza: Ohne palästinensische Selbstbestimmung werden die Araber Israel niemals legitimieren

Von Manuel Hassassian

2. Juli 2024

Um einen echten Frieden zu erreichen, reicht es nicht aus, ein Dokument zu unterzeichnen – man muss sich mit komplexen, vielschichtigen Fragen auseinandersetzen und das gegenseitige Verständnis fördern

Der Aufstieg der USA zur globalen Supermacht nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 hat die weltweite Machtdynamik verändert, mit einer Reihe von Folgen, die bis heute andauern, darunter regionale Konflikte, Instabilität und das, was manche als eine neue Form des Imperialismus ansehen.

Kritiker argumentieren, dass die langjährigen Eckpfeiler der US-Politik im Nahen Osten seit der Truman-Ära weitgehend unverändert geblieben sind, da sie zur Rechtfertigung der imperialistischen Ziele Amerikas und zur Aufrechterhaltung seiner Hegemonie über bestimmte Teile der Welt eingesetzt werden.

Zu diesen Eckpfeilern gehören die Eindämmung des Kommunismus und die post-sowjetische Konzentration auf die Bekämpfung des „islamischen Fundamentalismus“, die marktwirtschaftliche oder militärische Kontrolle über die Ölressourcen in der arabischen Welt, die Unterstützung von Stellvertreterregimen wie Israel und die Unterdrückung von Befreiungsbewegungen in der Region. Diese Kontinuität besteht unabhängig davon, welche Partei an der Macht ist, was manche dazu veranlasst, in dieser Hinsicht kaum einen wesentlichen Unterschied zwischen den Regierungen der Demokraten und der Republikaner zu erkennen.

Es ist frustrierend, dass die Vereinigten Staaten, obwohl sie sich in den letzten drei Jahrzehnten als Hoffnungsträger des Friedensprozesses im palästinensisch-israelischen Konflikt positioniert haben, ins Stocken geraten sind und sich mehr auf Krisenmanagement als auf Konfliktlösung verlegt haben. Gegenwärtig ist es offensichtlich, dass die USA in ihrer Rolle als ehrlicher Friedensvermittler kläglich versagt haben, da sie Israel, die dominante Partei, überproportional gegenüber Palästina, der marginalisierten Gegenseite, unterstützt haben.

Der Konflikt ist häufig ein Brennpunkt regionaler Spannungen. Es ist wichtig zu wissen, dass er vor bestimmten Daten, wie dem 7. Oktober 2023, stattfindet. Die Ereignisse an diesem Tag können Reaktionen auslösen, aber die Ursachen des Konflikts liegen in einer tieferen historischen und politischen Dynamik. Für Menschen, die jahrzehntelang unter der Besatzung gelitten haben, können solche Aktionen als natürliche Reaktion auf ihre Situation empfunden werden.

Am 8. Oktober 2023 wurden die Palästinenser mit Anschlägen konfrontiert, die sie als Terroristen abstempelten und ihre Menschlichkeit und ihr jahrzehntelanges Leiden unter der Besatzung missachteten. Mit der Eskalation des Konflikts, insbesondere im Gazastreifen, wuchs weltweit das Bewusstsein für die unverhältnismäßige Reaktion auf die Ereignisse vor dem 7. Oktober 2023, was zu einer kritischen Überprüfung der Rechtfertigung der Handlungen der letzten 76 Jahre führte.

Diese Überprüfung forderte die internationale Gemeinschaft heraus, ihre Haltung zu überdenken. Im Laufe der Zeit gab es eine spürbare Verschiebung hin zu mehr Sympathie und Empathie für die palästinensische Notlage, begünstigt durch die weit verbreitete Berichterstattung in den sozialen Medien und den Mainstream-Nachrichten, die die harte Realität der Besatzung und ihre anhaltenden Auswirkungen über Generationen hinweg beleuchteten.

Es ist eine wahre Ironie und in meinen Augen ein Widerspruch, dass der Staat Israel, der seine jüdische Identität behauptet, eine dem Holocaust ähnliche Situation erlebt und dadurch Opfer zu Opfern macht und den Palästinensern die Konsequenzen für das historische Unrecht auferlegt, das ihnen von Westeuropa zugefügt wurde.

Die Palästinenser zahlen den Preis in Form von Vertreibung, Todesfällen und dem, was wir heute als eine Form von Völkermord beobachten. Das Vorgehen Israels entspricht eher einer ethnischen Säuberung, einer kollektiven Bestrafung und einem Völkermord, die das veranschaulichen, was gemeinhin als Apartheidstaat bezeichnet wird. Es ist unbestreitbar, dass Israel diese Bezeichnung aufgrund seiner Handlungen verdient hat.

Schlimme Situation

In den letzten 76 Jahren hat sich ein langwieriger Konflikt zwischen zwei unterschiedlichen epistemischen Gemeinschaften entwickelt. Die eine Seite versucht, ihr Territorium zurückzuerobern, die andere, es sich anzueignen. Das heutige Israel wird durch die Linse einer kolonialen Siedlerbewegung betrachtet, die bis in die 1920er und 1930er Jahre zurückreicht, als unter britischer Schirmherrschaft während des britischen Mandatsgebiets Palästina eine jüdische Präsenz entstand.

Während dieser Zeit kam es in Palästina zu erheblichen Unruhen, die durch Aufstände gegen die britische Herrschaft in den Jahren 1920, 1929 und 1936 gekennzeichnet waren. Diese Spannungen kulminierten im Krieg von 1948, in dem das Vereinigte Königreich die jüdische Einwanderung nach Palästina aktiv förderte. Der Grundstein für die Gründung Israels wurde mit der Balfour-Erklärung von 1917 gelegt, in der die Unterstützung für ein nationales jüdisches Heimatland zugesagt wurde.

Es dauerte jedoch fast drei Jahrzehnte, bis diese Vision Wirklichkeit wurde. Nach dem Krieg von 1948 erklärte Israel seine Unabhängigkeit und wurde sofort von der internationalen Gemeinschaft, einschließlich der Vereinten Nationen, anerkannt.

Gegenwärtig besteht die Herausforderung für die Palästinenser in ihren anhaltenden Bemühungen um eine Aussöhnung mit Israel. Ursprünglich begrüßten sie das Oslo-Abkommen und erkannten 1988 die Existenz Israels an, um die Verhandlungen zu erleichtern.

Das 1993 auf dem Rasen des Weißen Hauses unterzeichnete Oslo-Abkommen wurde jedoch von Israel dazu genutzt, die Siedlungstätigkeit im besetzten Westjordanland erheblich auszuweiten, sowohl was die Bevölkerungszahl als auch das Territorium angeht. Die Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu hat nach ihrem Amtsantritt versucht, das Oslo-Abkommen aufzuheben, was die Situation weiter verkompliziert.

Gegenwärtig befindet sich die palästinensische Führung in einer schwierigen Lage zwischen dem historisch Unvermeidlichen und dem politisch Unmöglichen. Mit der rechtsgerichteten israelischen Regierung an der Macht scheint die Aufnahme von Verhandlungen über künftige Stabilität und Sicherheit unerreichbar zu sein.

In den letzten acht Monaten hat Israel eine anhaltende Kampagne von Luftangriffen auf die Zivilbevölkerung in Gaza durchgeführt. Bei der jüngsten Eskalation wurden im Flüchtlingslager al-Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens über 200 Palästinenser massakriert und über 400 verwundet.

Die Zahl der Todesopfer beläuft sich auf mehr als 37.000, wobei die Hälfte der Opfer Kinder sind. Man geht davon aus, dass mehr als 10 000 Märtyrer unter den Trümmern der zerstörten Gebäude begraben sind.

Die katastrophale Lage wird durch den Verlust von 147 UN-Mitarbeitern und die Zerstörung von 32 Krankenhäusern noch verschlimmert , so dass nur wenige betriebsbereite Einrichtungen mit begrenzten Ressourcen übrig geblieben sind. Darüber hinaus wurden alle Bildungseinrichtungen, einschließlich Schulen und Universitäten, dezimiert, und zahlreiche religiöse Stätten wie Kirchen und Moscheen wurden vollständig zerstört.

Die Kontrolle über den Grenzübergang Rafah schränkt den Zugang zu lebenswichtigen Gütern, einschließlich Treibstoff, weiter ein und verhindert das Funktionieren lebenswichtiger Dienste. Infolgedessen liegen rund 70 Prozent der Infrastruktur des Gazastreifens in Trümmern, was die humanitäre Krise in der Region verschärft.

Rechtmäßiges Eigentum

Welche Bezeichnung beschreibt diesen Konflikt am besten? Handelt es sich um einen Verteidigungskrieg, bei dem Israel sich selbst schützt, oder ist es ein Feldzug zur Unterdrückung eines nach Unabhängigkeit und Freiheit strebenden Volkes? Manchmal finde ich es ironisch, wenn ich mit europäischen oder amerikanischen Beamten diskutiere, wie ich es in meiner diplomatischen Laufbahn unzählige Male getan habe, und sie sich ständig für eine Zweistaatenlösung einsetzen, während Palästina zunehmend zerstört wird.

Trotz dieser Realität wird die Rhetorik beibehalten. Wenn sie wirklich für eine Zweistaatenlösung eintreten würden, warum üben sie dann in den Vereinten Nationen ein Veto aus, vor allem wenn fast 140 Länder Palästina anerkannt haben? Darüber hinaus folgt Europa in dieser Angelegenheit häufig dem Beispiel der Vereinigten Staaten, was Fragen nach der Ausgewogenheit ihres Ansatzes für die Zweistaatenlösung aufwirft.

Heute setzen sich die Palästinenser für das grundlegende menschliche Prinzip der Selbstbestimmung ein. Es stellt sich die Frage, warum die Weltgemeinschaft das Selbstbestimmungsrecht, wie es in Woodrow Wilsons 16. Artikel formuliert ist, allgemein unterstützt, dieses Prinzip aber im Zusammenhang mit Palästina oft missachtet wird. Dies regt zum Nachdenken darüber an, ob die Palästinenser in ihrem Streben nach Anerkennung als unabhängiger Nationalstaat innerhalb der internationalen Gemeinschaft weniger Beachtung verdienen.

Als das zionistische Projekt in Palästina ins Leben gerufen wurde, war die Region im Vergleich zu den Nachbargebieten bereits weit entwickelt. Infrastrukturen wie Häfen und Flughäfen sowie eine florierende Wirtschaft und Landwirtschaft waren bereits vorhanden.

Im Gegensatz zu den Behauptungen von Persönlichkeiten wie Golda Meir, die behaupteten, die Wüste sei erst nach der Ankunft der Zionisten aufgeblüht, sprechen die historischen Belege für das Gegenteil. Es gibt dokumentierte Aufzeichnungen, die die Behauptung stützen, dass die Region bereits vor dem Beginn der zionistischen Bewegung wohlhabend war.

Dieser seit vielen Jahren andauernde Konflikt hat das Gewissen der Weltgemeinschaft nicht ausreichend aufgerüttelt. Er wurde oft als regionaler Streit oder als Konflikt zwischen zwei Parteien betrachtet, die um dasselbe Gebiet konkurrieren.

Die Palästinenser beteuern jedoch, dass sie das Land nicht anfechten, sondern ihren rechtmäßigen Besitz geltend machen. Sie betrachten die Zionisten als Eindringlinge, die versuchen, ihr Heimatland zu kontrollieren. Daher geht es bei dem Konflikt nicht einfach um konkurrierende Ansprüche auf gemeinsames Land, sondern er wird als Übergriff Israels wahrgenommen. Das zionistische Bestreben wurde von der internationalen Gemeinschaft unterstützt, die die Verantwortung trägt, die Folgen dieser Handlungen rückgängig zu machen.

Der Diskurs über die Praktiken im Zusammenhang mit dieser umstrittenen Besetzung könnte sich stundenlang hinziehen, doch der Kern der Sache ist klar: Wie kann man diesen Konflikt beenden? Und wer sind die Hauptakteure, die sich um eine Lösung bemühen?

Biblische Ansprüche

Bedauerlicherweise haben wir unser Vertrauen in die Amerikaner verloren. Mir tun die US-Bürger leid, die von einer so ineffektiven Führung mit einer kurzsichtigen Vision der Förderung der globalen Sicherheit und des Friedens regiert werden. Ein Präsident, der sich für humanitäre Hilfe einsetzt, schickt paradoxerweise Tausende von Bomben, die zum Tod unschuldiger Kinder und Palästinenser in Gaza führen. Wie können wir solch senile Äußerungen von einem Präsidenten tolerieren, der den Bezug zur Realität verloren zu haben scheint? Leider ist die Alternative auch nicht vielversprechender.

In der gegenwärtigen globalen Landschaft wird die Vorstellung, Einzelpersonen oder Länder als bloße Schachfiguren in internationalen Konflikten zu benutzen, zunehmend als unhaltbar angesehen. Auch wenn solche Konflikte zu regionalen oder sogar globalen Kriegen eskalieren können, lassen sich die eigentlichen Ursachen oft auf grundlegende Probleme wie extremen Hunger, bittere Armut und nationale Interessen zurückführen.

Jüdische Einwanderer kommen per Schiff im Hafen von Haifa an, 3. Oktober 1947 (AFP)

Es stellt sich daher die Frage, welche Auswirkungen die Anerkennung Palästinas als Staat für die internationale Gemeinschaft hätte. Palästina hat bereits in der Vergangenheit seine Kompromissbereitschaft unter Beweis gestellt, indem es 1988 nur 22 Prozent des historischen Palästina als Staatsgebiet anerkannte. Dieses Gebiet umfasst das Westjordanland, den Gazastreifen und Ostjerusalem, während die restlichen 78 Prozent dem zionistischen Projekt zugestanden wurden.

Trotz dieses schwerwiegenden Kompromisses streben bestimmte Gruppierungen innerhalb Israels nach wie vor nach einer weiteren territorialen Ausdehnung, insbesondere im Westjordanland. Es ist jedoch wichtig, darauf hinzuweisen, dass Israels Interesse am Gazastreifen in erster Linie auf Sicherheitserwägungen und nicht auf territoriale Ambitionen zurückzuführen ist.

Wenn es um das Westjordanland geht, wird es von Israelis, die sich für Siedlungen in der Region einsetzen, oft als „Judäa und Samaria“ bezeichnet. Dieser Vorstoß zielt darauf ab, die Kontrolle über das Westjordanland zu erlangen und es möglicherweise in Israel zu integrieren, was mit der biblischen Prophezeiung und dem Konzept des verheißenen Landes für das jüdische Volk übereinstimmt.

Zwischen der katholischen Kirche und Israel, insbesondere der jüdischen Gemeinschaft, ist eine heftige Debatte über die biblische Prophezeiung und das Konzept des Gelobten Landes entbrannt

Einige sind der Ansicht, dass diese Auslegung Gott die göttliche Immobilienverwaltung zuschreibt und Palästina als Eigentum des jüdischen Volkes als Auserwählte bezeichnet. Die Auffassungen zu diesem theologischen Glauben variieren jedoch stark zwischen bestimmten Gruppen, wobei einige eine solche Vorstellung ablehnen oder zurückweisen.

Darüber hinaus gibt es zwischen der katholischen Kirche und Israel, insbesondere der jüdischen Gemeinschaft, eine heftige Debatte über biblische Prophezeiungen und das Konzept des Gelobten Landes. Gegensätzliche Standpunkte stellen das Narrativ des Eigentums in Frage, das auf der Überzeugung beruht, dass „dieses Land uns gehört, weil Gott es uns gegeben hat“.

Dieser Standpunkt wird von etwa zwei Milliarden Anhängern des Katholizismus vertreten und steht im Widerspruch zur zionistischen Sichtweise, die besagt, dass „dies das jüdische Land ist, das Land der Verheißung, das uns von Gott gegeben wurde“.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat es an einer effektiven und charismatischen globalen Führung gefehlt, was zu einem Gefühl der Stagnation oder des Niedergangs inmitten von anhaltenden Konflikten, Hunger und Ungerechtigkeit beigetragen hat. Dies wirft Fragen über die Qualität der demokratischen Repräsentation und den Einfluss der politischen Parteien auf die Wahl der Führungspersönlichkeiten auf.

Trotz des Reichtums an intellektuellen und institutionellen Ressourcen in den USA, die durch renommierte Think Tanks und akademische Einrichtungen wie Harvard veranschaulicht werden, wird die Präsidentschaftskandidatur von Persönlichkeiten wie Joe Biden und Donald Trump von einigen als Schande empfunden. Dies unterstreicht die Besorgnis über die Dominanz der politischen Eliten über den Wahlprozess und nicht über eine echte Führung durch die Basis.

Verzerrte Machtdynamik

Die Wirksamkeit der USA als Drittvermittler zur Überbrückung der Kluft und Ungleichheit zwischen zwei nicht gleichberechtigten Seiten wird in Frage gestellt. Bei den Verhandlungen zwischen Israel und Palästina ist das Ungleichgewicht in der Machtdynamik offensichtlich. Die USA, die eine dominante Position innehaben, haben häufig Resolutionen zugunsten Israels verfasst und den Palästinensern kaum eine andere Wahl gelassen, als sich ihnen zu fügen.

Dieser Mangel an Parität untergräbt das Wesen echter Verhandlungen, die im Idealfall symmetrische Verhandlungen zwischen zwei konkurrierenden Mächten beinhalten, die sich um eine Lösung der Differenzen bemühen. In diesem Fall wurden die Verhandlungen jedoch eher von machtpolitischen Erwägungen diktiert als von einem aufrichtigen Dialog. Die Palästinenser, als die unterlegene Partei, trugen stets die Hauptlast dieser Ungleichgewichte.

Der derzeitige Stand der Demonstrationen in Israel mag irreführend erscheinen; es ist jedoch wichtig, die allgemeine öffentliche Stimmung zu verstehen.

Seit der ersten Intifada hat sich die öffentliche Meinung in Israel deutlich verändert, wobei die Unterstützung für die rechte Führung überwiegt. Der Einfluss linker progressiver Elemente hat abgenommen, was zu ihrer Marginalisierung in der politischen Landschaft geführt hat.

Das Auftauchen von Persönlichkeiten wie Itamar Ben Gvir, Bezalel Smotrich und Netanjahu in Machtpositionen spiegelt diesen rechtsgerichteten Trend wider. Folglich wurde das Potenzial für eine liberalere Regierung, die sich für den Frieden einsetzt, durch die vorherrschende rechte Gesinnung in der israelischen Gesellschaft behindert. Das Sprichwort „Nächstenliebe beginnt zu Hause“ trifft in diesem Zusammenhang zu.

Die Stabilität der Region hängt davon ab, dass die USA eine unparteiische Politik verfolgen, anstatt mit zweierlei Maß zu messen, wie es bisher der Fall war. Einerseits versucht man, mit unseren Nachbarregierungen Frieden zu schließen; Israel ist nur dann chirurgisch, wenn es mit der Hamas zu tun hat, aber die Folgen sind klar erkennbar: Es besteht die Gefahr, größere Konflikte mit Ägypten, dem Libanon und dem Iran zu provozieren.

Obwohl die Situation bisher unter Kontrolle gehalten werden konnte, hat das Versagen der USA, einen Waffenstillstand herbeizuführen, ihre Glaubwürdigkeit beeinträchtigt. Die widersprüchliche Politik verschärft die Instabilität nur noch mehr.

Darüber hinaus ist das ohrenbetäubende Schweigen der internationalen Gemeinschaft zu den Ereignissen in Rafah – die sie als eine Art kontrollierten Angriff auf die letzten Räumlichkeiten der Hamas betrachtet, als ob sie wüsste, wo sich die Hamas-Kämpfer aufhalten – entmutigend und alarmierend. Mit diesen Angriffen sollen die Palästinenser offenbar zur Flucht nach Ägypten gezwungen werden, was die ägyptische Haltung, den Palästinensern die Ausreise aus dem Gazastreifen zu verweigern, in ein Dilemma stürzt. Eine solche Migration zuzulassen, würde Israels demografischen Zielen Vorschub leisten und die Notlage der Palästinenser in Gaza noch verschlimmern.

Aktive Suche nach Lösungen

Nach den völkermörderischen Angriffen Israels stellt sich die Frage nach dem Schicksal der Hamas. Die Präsenz der Hamas hat sich von einer aktiven und greifbaren Kraft zu einer abstrakten Ideologie gewandelt, die über einzelne Kämpfer hinausgeht.

Selbst wenn die derzeitigen Kämpfer eliminiert werden, wird die zugrunde liegende Ideologie fortbestehen und möglicherweise neue Gruppierungen hervorbringen. Die hohe Zahl der palästinensischen Märtyrer regt zum Nachdenken über die dauerhaften Auswirkungen dieses Krieges an, insbesondere bei der jüngeren Generation, wo das kollektive Gedächtnis über die individuellen Erfahrungen hinausgeht.

Israel muss anerkennen, dass das palästinensische Volk nicht verdrängt oder ausgelöscht werden kann. Die Legitimität der israelischen Präsenz im Nahen Osten hängt von der Anerkennung durch die Palästinenser ab, nicht nur von den USA. Ohne die Errichtung eines unabhängigen und souveränen Palästinas läuft Israel Gefahr, zu einer Garnisonsfestung in der Region zu werden, was zu dauerhaften psychologischen Problemen führen würde.

Der anhaltende Kampf der Palästinenser beweist, dass eine militärische Lösung selbst für eine technologisch fortschrittliche Nation wie Israel nicht realisierbar ist. Die unerschütterliche Widerstandskraft der Menschen im Gazastreifen, die sich trotz aller Widrigkeiten weigern, ihre Heimat aufzugeben oder zu verlassen, unterstreicht die Dringlichkeit für die internationale Gemeinschaft, ihr Recht auf Selbstbestimmung und einen unabhängigen Staat anzuerkennen.

Ohne die Errichtung eines unabhängigen und souveränen Palästinas läuft Israel Gefahr, zu einer Garnisonsfestung in der Region zu werden, was zu dauerhaften psychologischen Herausforderungen führen würde

Die derzeitige Situation in Israel ist sehr instabil, und die eskalierenden Spannungen deuten auf einen gefährlichen Weg hin. Einige Beobachter sind der Meinung, dass die Zerstörung Israels im Gange ist, was durch die jüngsten Ereignisse wie die Studentenproteste in Amerika deutlich wird. Diese Proteste enthüllen eine umfassendere Kritik am Umgang der Regierung Biden mit internationalen Konflikten, einschließlich der Gaza-Krise und des Ukraine-Krieges.

Experten sehen dies als Zeichen für ein größeres Versagen bei der Durchsetzung der amerikanischen Vorherrschaft auf der Weltbühne. Einige ziehen Parallelen zu den sozialen Umwälzungen während des Vietnamkriegs und sehen den Anbruch einer neuen Ära voraus, die von bedeutenden geopolitischen Veränderungen, insbesondere in den USA und im Nahen Osten, geprägt sein wird.

Rufe nach bedeutsamen Veränderungen werden laut, wobei die dringende Notwendigkeit einer neuen Führung sowohl in Israel als auch unter den palästinensischen Fraktionen betont wird. Der Schwerpunkt liegt auf dem Übergang von der Konfliktbewältigung zur aktiven Suche nach Lösungen, wobei Vorschläge wie der Oasis-Plan der wirtschaftlichen Entwicklung als Mittel zur Förderung der globalen Sicherheit und Stabilität Vorrang einräumen.

Die Forderung nach einem weniger zionistischen Regime in Israel spiegelt den Wunsch nach einem integrativeren und kooperativeren Ansatz zur Konfliktlösung wider. Letztlich wird die Dringlichkeit, sich mit diesen Fragen zu befassen, durch die Warnung vor einer weiteren Destabilisierung und dem Potenzial für einen umfassenderen Konflikt unterstrichen, wenn keine sinnvollen Schritte zur Lösung unternommen werden.

Die Notwendigkeit von Einigkeit und proaktiver Führung ist von entscheidender Bedeutung, um diese turbulente Situation zu meistern und das Gespenst eines globalen Krieges abzuwenden.

Komplexe, vielschichtige Probleme

Heutzutage sind die Ursachen für Konflikte oft eher in nationalen und wirtschaftlichen Interessen als in reiner Ideologie begründet. Das eifrige Engagement religiös motivierter Menschen gibt jedoch nach wie vor Anlass zur Sorge. Es ist wichtig, eine mögliche Eskalation zu einem religiösen Konflikt, insbesondere zwischen Muslimen und Juden, zu verhindern.

Wir konzentrieren uns auf die Verfolgung eines nationalen Kampfes, der von der säkularen Ideologie der Errichtung einer demokratischen Einheit in Palästina geleitet wird, was mit den Überzeugungen unserer Führung übereinstimmt. Diese Vision erfordert jedoch gemeinsame Anstrengungen, einschließlich Präsidentschafts- und Parlamentswahlen, sowie eine umfassende Reform unserer politischen Infrastruktur.

Ich sage das als Selbstkritik, weil ich als Akademiker ehrlich sein muss, um die wichtigsten Schritte zu skizzieren, die notwendig sind, um realistisch einen nachhaltigen und dauerhaften Frieden zu erreichen.

Um einen echten Frieden zu erreichen, reicht es nicht aus, ein Dokument zu unterzeichnen, sondern man muss sich mit komplexen, vielschichtigen Fragen auseinandersetzen und das gegenseitige Verständnis fördern. Zwar gibt es bereits frühere Abkommen zwischen Jordanien, Ägypten und Israel, doch werden sie von vielen in der Region als „kalter Frieden“ angesehen, da sie der Meinung sind, dass ein echter Frieden nur dann möglich ist, wenn die Rechte der Palästinenser anerkannt werden.

Dieses Gefühl unterstreicht die Notwendigkeit eines echten Selbstbestimmungsrechts für die Palästinenser, um den Weg für eine breitere Akzeptanz eines legitimen Israel in der arabischen Welt zu ebnen.

Die Friedenskonsolidierung umfasst Bemühungen, die über diplomatische Vereinbarungen hinausgehen, einschließlich Initiativen an der Basis, Engagement der Zivilgesellschaft und Stärkung der demokratischen Werte auf beiden Seiten. Ein solcher Prozess zielt darauf ab, den offenen Dialog und die Koexistenz zwischen Palästina und Israel zu fördern und letztlich zur Konfliktlösung und zur Entwicklung stabiler Demokratien beizutragen, die sich nicht gegenseitig bekämpfen.

Schließlich könnte die Übernahme des LaRouche-Konzepts der wirtschaftlichen Entwicklung, wie es vom Schiller-Institut vertreten wird, eine zentrale Rolle bei der Schaffung globaler Sicherheit spielen, und zwar durch regionale Sicherheit und die Lösung langjähriger Konflikte wie der palästinensisch-israelischen Frage.

Indem sie wirtschaftlichen Beziehungen den Vorrang vor militärischen Lösungen geben, können Nationen vom Norden bis zum Süden einen Win-Win-Ansatz verfolgen, der globale Stabilität und Wohlstand fördert.

Übersetzt mit deepl.com

