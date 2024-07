https://consortiumnews.com/2024/07/02/ray-mcgovern-will-putin-attack-poland-the-baltics/



RAY McGOVERN: Wird Putin Polen und die baltischen Staaten angreifen?

Von Ray McGovern

Speziell für Consortium News

2. Juli 2024

Angesichts des Mangels an Informationen über den Ukraine-Russland-Deal, den Boris Johnson zu Beginn des Krieges platzen ließ, werden viele Amerikaner geneigt sein, Bidens beweislosen Behauptungen in der CNN-Debatte von letzter Woche zu glauben.

Trump und Biden während der CNN-Debatte am Donnerstag. (C-Span-Standbild)

Beider Debatte mit Donald Trump am Donnerstag nannte Präsident Joe Biden den russischen Präsidenten Wladimir Putin einen „Kriegsverbrecher“ und behauptete, er wolle „die gesamte Ukraine“. … Glauben Sie, er wird aufhören? … Was glauben Sie, was mit Polen und anderen Orten passiert?“

Spoiler-Alarm: Offizielle ukrainische Quellen bestätigen, dass Putin im März 2022 aufhörte, nachdem der ukrainische Präsident Wolodomyr Zelenskij zugestimmt hatte, auf die Mitgliedschaft in der NATO zu verzichten. Dies war die Schlüsselbestimmung des ukrainisch-russischen Abkommens, das von Davyd Arakhamia paraphiert wurde, der damals Zelenskys Chefunterhändler (und Fraktionsvorsitzender seiner Partei in der Rada) bei den Gesprächen in Istanbul Ende März war, kaum einen Monat nach Kriegsbeginn.

Die Russen hoben ihre Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine auf, da die Ukrainer der Neutralität zustimmten. Die von Kiew angestrebten Sicherheitsgarantien (ohne NATO-Mitgliedschaft) würden ausgearbeitet werden. Die Kämpfe würden eingestellt. Die Einigung über den Status der Krim würde auf die Zukunft verschoben.

Berichten zufolge haben Putin und Zelenski die Verhandlungen im März 2022 in die Hand genommen, und die Russen haben sich bereits in diesem frühen Stadium zu einem Treffen der beiden bereit erklärt.

Während Biden und andere westliche Staats- und Regierungschefs Alarm schlagen, dass Putin andere Teile Europas angreifen wird, wenn er mit der Ukraine fertig ist, behaupten sie, Russland könne nicht einmal die ukrainische Provinz Charkiw einnehmen, habe mehr als 500.000 Mann gegenüber nur 30.000 Ukrainern verloren und seine Wirtschaft sei ins Stocken geraten (was alles nicht stimmt.) Aber die Macht des Westens im Kalten Krieg beruhte auf einer übertriebenen sowjetischen Bedrohung, und das gilt auch heute.

Ukrainischer Unterhändler plaudert aus dem Nähkästchen

Arakhamia im ukrainischen Parlament im Jahr 2021. (Vadim Chuprina, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

In einem Bericht der Kyiv Post vom November 2023 mit dem Titel „Russia Offered to End War in 2022 If Ukraine Scrapped NATO Ambitions – Zelensky Party Chief“ bestätigte Arakhamia, dass Russland bei den Verhandlungen im März 2022 vorschlug, den Krieg unter der Bedingung zu beenden, dass die Ukraine ihre NATO-Ambitionen aufgibt und eine neutrale Haltung einnimmt.

Arakhamia fuhr fort:

„Sie waren bereit, den Krieg zu beenden, wenn wir – wie einst Finnland – eine neutrale Haltung einnehmen und uns verpflichten würden, nicht der NATO beizutreten. Dies war der entscheidende Punkt.

Während die Verhandlungen in Istanbul fortgesetzt wurden, kam der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson am 9. April unerwartet nach Kiew und sagte, die Ukraine solle überhaupt nichts mit ihnen unterzeichnen – und ‚lasst uns einfach kämpfen‘. “

Arakhamias Offenheit war erfrischend. Aber sie kam für diejenigen unter uns, die die Ukraine Anfang 2022 verfolgen, nicht überraschend. Am 5. Mai 2022 – anderthalb Jahre bevor Arakhamia der Kyiv Post die Wahrheit sagte – veröffentlichte die Ukrainska Pravda einen Bericht unter dem Titel „Mögliche Gespräche zwischen Zelensky und Putin kamen nach Johnsons Besuch zum Stillstand„:

„Zelenskyy nahestehenden Quellen zufolge brachte der britische Premierminister Boris Johnson, der fast ohne Vorwarnung in der Hauptstadt erschien, zwei einfache Botschaften mit.

Die erste lautet, dass Putin ein Kriegsverbrecher ist, auf den man Druck ausüben und nicht mit ihm verhandeln sollte. Und zweitens, dass die Ukraine zwar bereit ist, mit Putin einige Vereinbarungen über Garantien zu unterzeichnen, sie [der Westen] aber nicht. Der kollektive Westen hatte das Gefühl, dass Putin nicht so mächtig war, wie er sich das vorgestellt hatte, und dass dies eine Chance war, ihn unter Druck zu setzen.

Drei Tage nach Johnsons Abreise aus Kiew erklärte Putin öffentlich, die Gespräche mit der Ukraine seien „in eine Sackgasse geraten“. Putin zeigte sich zuversichtlich, dass sich Russland letztlich durchsetzen werde, und fügte hinzu, dass es die Operation in der Ukraine „rhythmisch und ruhig“ weiterführen werde.

Putin liefert Details

Putin bei seiner Rede auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg Anfang Juni. (Iwan Sekretarew, RIA Novosti, Kreml)

In seiner großen Rede vor dem russischen Außenministerium am 14. Juni sagte Putin, die russischen Truppen, die sich im Februar und März 2022 Kiew näherten, seien dazu da, „die ukrainische Seite zu Verhandlungen zu drängen“.

Seit dem 24. Februar hatten die Russen ihre Bereitschaft zur Diplomatie bekundet. Interessanterweise ernannte Zelensky Arakhamia am 28. Februar zum Chefunterhändler.

Putin fuhr fort:

„Überraschenderweise wurden im Ergebnis tatsächlich Vereinbarungen getroffen und in Istanbul paraphiert, die sowohl Moskau als auch Kiew zufrieden stellten. … Das Dokument trug den Titel ‚Abkommen über ständige Neutralität und Sicherheitsgarantien für die Ukraine‘. Es war ein Kompromiss, löste aber die Probleme, die schon zu Beginn der militärischen Sonderoperation als Hauptprobleme genannt wurden.

Aber der Weg zum Frieden wurde wieder verworfen. … Der ehemalige britische Premierminister sagte bei seinem Besuch in Kiew direkt – keine Vereinbarungen. Russland muss auf dem Schlachtfeld besiegt werden. … So begannen sie, die Ukraine intensiv mit Waffen aufzupumpen und sprachen von der Notwendigkeit, Russland eine strategische Niederlage zuzufügen.“

Johnson und Zelensky bei einem Spaziergang durch das Zentrum von Kiew am 9. April 2022. (Präsident der Ukraine)

Biden und Pseudo-Experten über Russland

Wer hat Biden gesagt, dass Putin „vor der Ukraine nicht Halt machen wird“? Beweisstück A ist Fiona Hill, Schülerin des erzrusslandfeindlichen Historikers Richard Pipes und nationale Geheimdienstbeauftragte für Russland (2006-09).

Ihre Erkenntnisse erschienen in der New York Times genau einen Monat vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine.

Am 24. Januar 2022 veröffentlichte die Times einen Gastbeitrag von Hill mit dem Titel „Putin hat die USA genau da, wo er sie haben will“:

„Diesmal geht es Putin um mehr als nur darum, die ‚offene Tür‘ der NATO zur Ukraine zu schließen und mehr Territorium zu erobern – er will die Vereinigten Staaten aus Europa vertreiben. Wie er es ausdrücken könnte: ‚Auf Wiedersehen, Amerika. Lass dich beim Rausgehen nicht von der Tür treffen.“ [Hervorhebung hinzugefügt.]

Fiona Hills NYT-Essay über Putin, der die USA aus Europa vertreiben will, hatte nur eine kurze (zweimonatige) Haltbarkeit, da Putins Unterhändler in Istanbul eine ukrainische Zusage, keine NATO-Mitgliedschaft anzustreben, und eine Einstellung der Feindseligkeiten erwirkten. Dies räumte Hill in einem Artikel in Foreign Affairs vom September/Oktober 2022 ein, in dem er kurz auf den Inhalt der Istanbuler Vereinbarung einging.

Dies mag ein schwaches Lob sein, aber in dieser Hinsicht zeigte Fiona Hill weitaus mehr Integrität als die Times, die ihren Lesern weiterhin die Fakten über das Istanbuler Abkommen vorenthält und zeigt, dass Putin im März/April 2022 die Kampfhandlungen einstellte, nachdem die ukrainischen Unterhändler zugestimmt hatten, auf eine NATO-Mitgliedschaft zu verzichten.

Nachdem Putin in seiner Rede vom 14. Juni Kapitel und Verse über das (von Boris Johnson abgebrochene) „Abkommen über ständige Neutralität und Sicherheitsgarantien für die Ukraine“ geliefert hatte, verschwendete die Times keine Zeit damit, die Bedingungen des Istanbuler Abkommens zu verdrehen, vor allem durch Auslassung und schwülstige Verschleierung, und veröffentlichte am 15. Juni zwei höchst irreführende Artikel.

In keinem der beiden Artikel wird Johnsons Rolle als Abrissbirne bei der Zerschlagung des Istanbuler Abkommens erwähnt. Und selbst die nachträglichen Eingeständnisse der ukrainischen Unterhändler sind verfälscht.

Auf diese Weise werden die Leser der New York Times und die Tausenden von Medien, die sich an der Times orientieren, wieder einmal in einer entscheidenden Frage irregeführt – einer Frage, für die es zahlreiche offizielle ukrainische Aussagen gibt, die von der Times ausgelassen oder verfälscht werden. Und viele Amerikaner werden geneigt sein, Bidens beweislosen Behauptungen über Putins ultimative Ziele zu glauben und die gefährlich wachsenden Spannungen mit Russland hinzunehmen – obwohl sie nicht über genaue Informationen verfügen.

Für viele wird es darauf hinauslaufen: Zwischen Biden und Putin „wissen“ die Amerikaner, wem sie glauben sollen!

Putins Standpunkt

In einerRede vor westlichen Journalisten am 5. Juni mahnte Putin:

„Sie sollten Russland nicht zum Feind machen. Damit schaden Sie nur sich selbst … Sie dachten, Russland wolle die NATO angreifen. Sind Sie denn völlig verrückt geworden? … Wer hat sich das ausgedacht? Es ist einfach völliger Unsinn, wissen Sie? Totaler Blödsinn.“

Traurigerweise ist es die Art von Unsinn, die die Amerikaner, die darauf konditioniert sind, das Schlimmste von Russland zu glauben, dazu verleiten könnte, eine Art riskanten Eskalationsschritt einer Regierung zu unterstützen, die entschlossen ist, zu zeigen, wie hart sie ist, während die Wahlen im November immer näher rücken. Schnallen Sie sich an.

Ray McGovern arbeitet bei Tell the Word, einem Verlagszweig der ökumenischen Church of the Saviour in der Innenstadt von Washington. In seinen 27 Jahren als CIA-Analyst leitete er unter anderem die Abteilung für sowjetische Außenpolitik und führte die morgendlichen Briefings des President’s Daily Brief durch. Im Ruhestand war er Mitbegründer von Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS).

