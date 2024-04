War on Gaza: Who’s afraid of Francesca Albanese? The UN special rapporteur on Palestine has delivered a precise and damning report on the ‚anatomy of a genocide‘ – so Israel’s supporters are rushing to discredit it

Francesca Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin für Palästina, bei einer Pressekonferenz in Genf, Schweiz, am 27. März 2024 (Fabrice Coffrini/AFP)

Krieg gegen Gaza: Wer hat Angst vor Francesca Albanese?

Hamid Dabashi

10. April 2024

Die UN-Sonderberichterstatterin für Palästina hat einen präzisen und vernichtenden Bericht über die „Anatomie eines Völkermordes“ vorgelegt – und Israels Unterstützer beeilen sich, ihn zu diskreditieren

Francesca Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, ist eine Rechtswissenschaftlerin, die erste Frau in dieser Schlüsselposition und eine Nervensäge für die völkermordenden Zionisten von Tel Aviv über London bis New York.

Heute ist sie die Stimme des globalen Gewissens, die den vulgären Kriegstreibern, die in Gaza Gräueltaten begehen, die Wahrheit sagt.

Der kühne, brillante und gründlich recherchierte Bericht, den Albanese vor kurzem veröffentlicht hat, trägt den treffenden Titel „Anatomie eines Völkermordes“ und hat weltweit Bewunderung für ihre unermüdliche Arbeit ausgelöst – aber auch Entsetzen und Wut bei den Zionisten, die nicht wollen, dass IsraelsVölkermord in Palästina einen so eloquenten, präzisen und detaillierten Bericht erhält.

Dies ist der zweite Bericht dieser Art nach demjenigen, der von Südafrikas Anwaltsteam gegen den sich entfaltenden israelischen Völkermord vor dem Internationalen Gerichtshof verfasst wurde. Dieses ebenso überzeugende Dokument stellt Albaneses Bericht nun in den Vordergrund, als zwei solide Unterlagen, die die israelische Siedlerkolonie für das Verbrechen des Völkermords am palästinensischen Volk zur Verantwortung ziehen.

Getäuscht und getäuscht von der Israel-Lobby in den USA und von der Propaganda der westlichen Medien, könnten die völkermordenden Zionisten der Illusion unterliegen, dass die Welt wie der sprichwörtliche Vogel Strauß, der den Kopf in den Sand steckt, blind ist für die Grausamkeiten des israelischen Staates in Palästina – vor allem, da die Lobby amerikanische Politiker gekauft und bezahlt hat, die weiterhin Waffen beschaffen, die diesen Horror anheizen.

Berichte wie der von Albanese und juristische Dokumente wie das von Südafrika bilden eine globale Anklage gegen eine moralisch verkommene und politisch bankrotte Ideologie des Diebstahls, des Mordes und der Verwüstung, die den Wurzeln der israelischen Siedlerkolonie zugrunde liegt.

Albaneses Bericht ist detailliert und atemberaubend, ein herausragendes Dokument von professioneller Integrität und exquisiter Recherche. „Die überwältigende Art und das Ausmaß des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen und die zerstörerischen Lebensbedingungen, die er verursacht hat, offenbaren die Absicht, die Palästinenser als Gruppe physisch zu zerstören“, so die feierliche Schlussfolgerung des Berichts.

Tatsachen vor Ort

Der Bericht nennt „vernünftige Gründe für die Annahme, dass der Schwellenwert für Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen erreicht ist: Tötung von Mitgliedern der Gruppe, schwere körperliche oder seelische Schädigung von Gruppenmitgliedern und absichtliche Verhängung von Lebensbedingungen, die auf die vollständige oder teilweise physische Zerstörung der Gruppe abzielen“.

Die juristische Sprache des Dokuments ist sachlich und emotionslos: „Die völkermörderischen Handlungen wurden genehmigt und in Kraft gesetzt, nachdem hochrangige Militär- und Regierungsbeamte ihre völkermörderische Absicht erklärt hatten.

Was Albanese in diesem Bericht antreibt, sind die Tatsachen vor Ort, darunter Kinder und ihre Eltern, die am helllichten Tag abgeschlachtet wurden. Von Netanjahu in seinem Garnisonsstaat bis hin zu den amerikanischen und europäischen Führern, die ihn unterstützt haben, sind alle in diesen historischen Bericht verwickelt.

Israel, Europa und die USA dürfen nicht vom Haken gelassen werden. Schulen und Hochschulen auf der ganzen Welt müssen beginnen, diese Dokumente zu lehren.

Das kürzlich erschienene Buch von Albanese und seinem Mitautor Lex Takkenberg, Palestinian Refugees in International Law, vermittelt ein solides Verständnis der wissenschaftlichen und rechtlichen Grundlagen dieses kurzen Berichts und entlarvt die zionistische Propagandamaschinerie in Europa und den USA.

Die Reaktionen israelischer, amerikanischer und europäischer Beamter auf diesen Bericht waren natürlich fadenscheinig und klischeehaft. Der Bericht wurde auf seine Autorin reduziert, die Kritiker erklärten sie zur „Antisemitin“, stellten ihre Recherchen in Frage und schmälerten ihre Wissenschaftlichkeit.

Die BBC, das beständige Sprachrohr des britischen Kolonialismus rund um den Globus, schaltete auf Hochtouren: „Auch viele Israelis werden wahrscheinlich schockiert sein. Und die Andeutung eines Völkermordes an einem Staat, der als direkte Folge des Völkermordes an den Juden durch Nazi-Deutschland gegründet wurde, wird tiefe Beleidigung hervorrufen.“

Viele Zionisten reagieren wie jugendliche Mitglieder eines Debattierclubs, denen das Thema völlig fremd ist und die sich in aller Eile auf eine Fernsehdebatte vorbereiten, ohne die tatsächlichen Fakten zu kennen – oder schlimmer noch, sie zu ignorieren. In der Tat hat Albanese in ein Wespennest gestochen.

Wahrheit gegen Propaganda

Dennoch gab die BBC einen lächerlichen Sinn für Ausgewogenheit vor: „Vielen wird Francesca Albaneses Wortwahl nicht gefallen, aber der Inhalt ihres Berichts wird den Druck auf Israel erhöhen, seine Strategie zu ändern.“ Strategie? Ist Völkermord eine Strategie? Und was genau würde ein Strategiewechsel bedeuten: weiterhin Palästinenser verstümmeln und ermorden, aber sanft damit umgehen? Der blanke Wahnsinn!

Letztendlich nährt die BBC das israelische Narrativ, das darauf abzielt, die gesamte UN-Einheit, die diesen Bericht in Auftrag gegeben hat, zu diskreditieren: „Israel ist seit Jahren verärgert über die Tagesordnung des UN-Menschenrechtsrates, der ständig einen ganzen Abschnitt – Punkt 7 – der Prüfung der Situation in ‚Palästina und den anderen besetzten arabischen Gebieten‘ widmet.“

Der Artikel fährt fort: „Der Tagesordnungspunkt wurde nicht von der UN selbst, sondern von den UN-Mitgliedsstaaten vor Jahrzehnten genehmigt und ist nie abgelaufen. Kein anderes Land auf der Welt hat eine solche ständige Kontrolle, und Israel betrachtet sie als diskriminierend und darauf ausgerichtet, Israel zu delegitimieren. Es weigert sich, an der Sitzung des Rates teilzunehmen, wenn Punkt 7 zur Debatte steht.

Der Kampf, den wir im Zusammenhang mit Albaneses Bericht erleben, ist ein Kampf zwischen der Wahrheit, die von Südafrika über Irland und Nicaragua bis hin zur UNO widerhallt, und der verzweifelten Propagandamaschinerie Israels, die von den westlichen Medien unterstützt wird, auf der anderen Seite. Die anhaltende Geschichte des britischen Kolonialismus hat diese Katastrophe verursacht, und die BBC verteidigt und legitimiert weiterhin dessen Grausamkeiten.

Wir sind Zeugen eines bedeutsamen Punktes in der Geschichte nicht nur der israelischen Siedlerkolonie und des anhaltenden Kurses der Grausamkeit, der sie ermöglicht hat, sondern, was ebenso wichtig ist, der langen Geschichte der europäischen und eurozentrischen Grausamkeit rund um den Globus, deren Haupterbe Israel heute ist.

Während des Aufstands von Black Lives Matter in den USA und auf der ganzen Welt begannen die Menschen, die grässlichen Statuen der rassistischen europäischen kolonialen Sklavenhalter zu stürzen, und wiesen auf die tief vergrabenen Archive der Barbarei hin, die Europa auf der ganzen Welt verübt hat. Heute sind Menschen in aller Welt Zeugen dieser folgenschweren Inszenierung europäischer Grausamkeit in Palästina.

Dokumente wie das von Südafrika vor dem Weltgerichtshof erstellte haben nun ein ebenso aussagekräftiges Gegenstück von Albanese. Dies sind die Archive unserer eigenen gegenwärtigen und verschwindenden Geschichte. Israel, Europa und die USA dürfen nicht von diesem Haken gelassen werden. Schulen und Hochschulen auf der ganzen Welt müssen damit beginnen, diese Dokumente zu unterrichten.

