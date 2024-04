UN chief ‚heartbroken‘ over Gaza’s Eid al-Fitr celebration absence The UN Secretary-General Antonio Guterres shares a message of solidarity with the Muslims in Gaza, highlighting the somber reality of their subdued celebrations.

UN-Chef „untröstlich“ über das Ausbleiben des Eid al-Fitr-Festes in Gaza

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Nachrichten-Webseiten

10. April 2024

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, teilt eine Solidaritätsbotschaft mit den Muslimen im Gazastreifen und betont die düstere Realität ihrer gedämpften Feierlichkeiten.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, drückte seine tiefe Trauer darüber aus, dass die Muslime im kriegszerstörten Gazastreifen und in anderen Regionen das Eid al-Fitr, das Ende des Ramadan, nicht in vollem Umfang feiern können.

In einem Video, das am Mittwoch auf X veröffentlicht wurde, drückte der UN-Generalsekretär seine Trauer über die Gewalt aus, die Muslime im Gazastreifen, im Sudan und in anderen Regionen der Welt trifft.

„Jedes Jahr übermittle ich der muslimischen Gemeinschaft auf der ganzen Welt meine besten Wünsche für Eid al-Fitr. Es bricht mir das Herz zu wissen, dass im Gazastreifen, im Sudan und an vielen anderen Orten – aufgrund von Konflikten und Hunger – so viele Muslime nicht in der Lage sein werden, das Fest gebührend zu feiern“, so Guterres in seiner jährlichen Botschaft zum Zuckerfest (Eid al-Fitr).

Im gleichen Zusammenhang erklärte das UN-Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) in einer Erklärung, dass es den Feiertag aufgrund des völkermörderischen Krieges Israels“ gegen den Gazastreifen schweren Herzens begrüße.

Das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge wünschte in den sozialen Medien „ein friedliches und gesegnetes Zuckerfest“ und betonte: „Wir begrüßen das Zuckerfest mit Trauer über das, was im Gazastreifen, im Westjordanland und in der gesamten Region für diejenigen geschieht, die mit Konflikten, Vertreibung und Angst konfrontiert sind.“

In seiner Botschaft zum Zuckerfest wünschte der Präsident der UN-Generalversammlung, Dennis Franziskus, „Solidarität“ und betonte die Bedeutung des „Mitgefühls“, da er die immensen Herausforderungen, denen die Menschen im Gazastreifen gegenüberstehen, anerkenne.

„Meine herzlichsten #EidAlFitr-Grüße an die muslimische Gemeinschaft weltweit. Machen wir uns das wahre Wesen des Zuckerfestes zu eigen – eine Zeit der Besinnung, des Mitgefühls und der Einigkeit. Reichen wir unseren Brüdern und Schwestern, die vom Konflikt betroffen sind, die Hand in Freundschaft und Solidarität, vor allem den Menschen im Gazastreifen, die vor unvorstellbaren Herausforderungen stehen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen ein gesegnetes Zuckerfest“, sagte er.

Palästinenser begehen das Eid al-Fitr inmitten von Unterdrückung und Völkermord

Die Palästinenser sind im Gazastreifen und in al-Quds auf die Straße gegangen und haben mit Takbeer-Gesängen (Lobpreisungen Gottes) das Ende des Ramadan und die Ankunft von Eid al-Fitr gefeiert. Dies geschieht trotz der anhaltenden israelischen Luftangriffe, der weitreichenden Zerstörungen und der Lebensmittelknappheit, da die israelische Blockade des Gazastreifens nun schon mehr als sechs Monate andauert, sowie der zunehmenden Unterdrückung im besetzten Westjordanland.

Seit dem frühen Morgen versammelten sich Tausende von Palästinensern auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee und protestierten gegen die strengen israelischen Zugangsbeschränkungen. Derzeit dürfen nur Männer über 60 Jahre und Frauen über 50 Jahre die Moschee betreten. Trotz dieser Beschränkungen zeigte die Versammlung die Entschlossenheit der Palästinenser, ihre Präsenz an dieser heiligen Stätte aufrechtzuerhalten und den verhängten Barrieren zu trotzen.

Den Bewohnern des östlichen Teils des besetzten al-Quds wird angeblich der Zugang gestattet, obwohl einige junge Männer unter ihnen Berichten zufolge von der israelischen Besatzungspolizei schikaniert wurden.

