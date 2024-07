https://www.middleeasteye.net/big-story/gaza-israel-7-october-destroyed-myth-military-invincibility



Krieg gegen Gaza: Wie der 7. Oktober den Mythos von der Unbesiegbarkeit des israelischen Militärs für immer zerstörte

Von Sami Al-Arian

5. Juli 2024

Für seine Verbündeten und Feinde hat Israels katastrophale Reaktion auf den Hamas-Angriff seine Zukunft als regionaler Hegemon und sogar sein eigenes Überleben untergraben

Am 22. September 2023, zwei Wochen vor dem Al-Aqsa-Flutattentat vom 7. Oktober, sprach der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu vor der UN-Vollversammlung über „einen neuen Nahen Osten“. Er prahlte mit Israels Macht und seinem Status als Durchsetzer der regionalen Sicherheit.

Er hielt eine Karte hoch, auf der eine Linie zu sehen war, die von Indien über den Persischen Golf, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Jordanien bis zur israelischen Hafenstadt Haifa und schließlich nach Europa führte.

Dieses große Projekt wurde als Korridor Indien-Mittlerer Osten-Europa (Imec) bezeichnet, eine von den USA geförderte Initiative, die der chinesischen Belt and Road Initiative (BRI) entgegenwirken soll.

Seit mindestens einem Jahrzehnt versuchen die USA, ihre globale nationale Sicherheitsstrategie neu auszurichten, um sich auf ihre wichtigsten geopolitischen Herausforderungen zu konzentrieren, nämlich ein aufstrebendes China und ein wiedererstarktes Russland.

Im Nahen Osten, einer der wichtigsten Regionen für die Interessen der USA, haben sie sich jedoch dafür entschieden, ihre militärische Präsenz zu reduzieren und die Aufgabe der Sicherung ihrer Interessen und der Aufrechterhaltung der Stabilität zwei ihrer vertrauenswürdigsten Verbündeten – Israel und Saudi-Arabien – zu übertragen.

Diese Politik ähnelt der Nixon-Doktrin, die in den frühen 1970er Jahren verabschiedet wurde und als “ Twin Pillars“ bekannt ist.

Diese Politik zielte darauf ab, die US-Streitkräfte neu zu positionieren und die Aufgabe, die Sicherheits- und Wirtschaftsinteressen der USA im Nahen Osten zu schützen, an regionale Mächte auszulagern.

Strategische Niederlage

Nachdem die Trump-Administration in ihrem letzten Amtsjahr das Abraham-Abkommen zwischen Israel und mehreren arabischen Ländern vermittelt hatte, beschloss sie, Israel nicht mehr als Verbündeten im europäischen Militärkommando (Nato) zu führen, sondern es in die CentCom-Struktur einzugliedern – das US-Militärkommando, das für die Wahrung der US-Interessen in dieser kritischen Region zuständig ist, die sich von Ägypten bis Afghanistan erstreckt.

Diese Politik wurde von der Regierung Biden bei ihrem Amtsantritt im Januar 2021 mit Begeisterung aufgenommen. Am Tag seines Amtsantritts ernannte der neue Präsident Brett McGurk zum führenden Vertreter für die Mena-Region im Nationalen Sicherheitsrat der USA, um diese Politik umzusetzen.

Seitdem hat McGurk, der ein fanatischer Befürworter Israels ist und eine kolonialistische Denkweise an den Tag legt, unermüdlich an einem Normalisierungsabkommen zwischen Israel und Saudi-Arabien gearbeitet, das Anfang 2024 abgeschlossen werden sollte.

Mit diesem Abkommen wollte Israel seine Macht in der Region ausbauen, seinen Status in der islamischen Welt stärken und seine Selbstwahrnehmung als regionaler Hegemon festigen. Doch der Plan ging nach dem Hamas-Anschlag vom 7. Oktober in die Brüche.

Trotz der unvorstellbaren Zerstörungen im Gazastreifen hat Israel eine große strategische Niederlage erlitten und seine Militärdoktrin ausgehöhlt.

Seit den ersten Tagen des israelischen Krieges gegen Gaza waren das zionistische Regime und die Regierung Biden entschlossen, das durch den Angriff vom 7. Oktober schwer angeschlagene Image der Unbesiegbarkeit des israelischen Militärs wiederherzustellen.

Zu diesem Zweck haben die politischen und militärischen Führer Israels absichtlich einen völkermörderischen Krieg entfesselt, um den Gazastreifen zu verwüsten, ihn unbewohnbar zu machen und die Bevölkerung, insbesondere Frauen, Kinder und ältere Menschen, schwer zu bestrafen.

Doch trotz der unvorstellbaren Verwüstungen, die in den letzten neun Monaten im Gazastreifen angerichtet wurden und zu einer noch nie dagewesenen Zahl von Verletzten und Toten unter den Palästinensern sowie zu Zerstörungen geführt haben, wie sie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr aufgetreten sind, hat Israel mit der Aushöhlung seiner Militärdoktrin eine schwere strategische Niederlage erlitten.

Diese Doktrin besteht aus mehreren militärischen Imperativen, auf die sich der zionistische Staat seit seiner Gründung vor mehr als sieben Jahrzehnten für sein Überleben und seine Sicherheit verlassen hat.

Keine gesicherten Grenzen mehr

Einer der Hauptpfeiler der nationalen Sicherheitsdoktrin Israels ist das Konzept der „sicheren Grenzen“. Während seiner gesamten Existenz hat das israelische Regime stets versucht, Pufferzonen um seine Grenzen herum einzurichten und dafür zu sorgen, dass die umliegenden Regime schwach sind und sich in den Dienst israelischer und westlicher Interessen stellen.

Israels Invasionen der ägyptischen Sinai-Halbinsel in den Jahren 1956 und 1967 dienten dazu, sie in eine Pufferzone zu verwandeln. Selbst als sich das ägyptische Regime 1979 bereit erklärte, einen „Friedensvertrag“ mit Israel zu unterzeichnen, machte das Abkommen den Sinai effektiv zu einer Pufferzone, da es die ägyptische Souveränität und Militärpräsenz dort einschränkte.

In ähnlicher Weise besetzte das israelische Regime 1967 die syrischen Golanhöhen und annektierte sie 1981 unter dem Vorwand, dort eine Pufferzone einzurichten. Ein Jahr später, 1982, marschierte Israel in den Libanon ein, um sich dort eine Pufferzone zu sichern, die sich bis zum Litani-Fluss erstreckt hätte, der etwa 27 km jenseits seiner Nordgrenzen liegt.

Nach 18 Jahren militärischer Besetzung musste sich Israel im Jahr 2000 aus seiner erklärten Sicherheitszone von etwa 850 km² zurückziehen, nachdem es unter dem heftigen Widerstand der libanesischen Hisbollah hunderte von Opfern zu beklagen hatte.

Mit der gleichen Logik besteht Israel weiterhin darauf, dass das Jordantal immer unter israelischer Kontrolle stehen muss, um als Pufferzone zu Jordanien zu dienen.

Als Netanjahu während seiner Verhandlungen mit Jared Kushner im Rahmen von Trumps „Jahrhundertdeal“ im Jahr 2020 auf dieser Position bestand, wurde das Jordantal in der endgültigen Fassung des Plans als Teil der Gebiete, die Israel behalten darf, aufgenommen.

Die Anschläge vom 7. Oktober und die darauf folgenden Kriege an mehreren Fronten haben jedoch gezeigt, dass das Konzept der sicheren israelischen Grenzen ein Mythos ist. Dank der jüngsten Entwicklungen im Bereich der fortschrittlichen Militärtechnologie, darunter Langstreckenraketen, ballistische Raketen und hochpräzise Drohnen, sind die Widerstandsgruppen in der Lage, sensible Ziele nach Belieben anzugreifen, auch tief im Inneren des israelischen Staates.

Kolossales Versagen

Die israelische Militärdoktrin beruht auf sechs Grundsätzen: Präventivschläge, Frühwarnsysteme, wirksame Abschreckung, starke Verteidigung, schnelle Lösung und Eskalationsbeherrschung.

Alle diese Elemente sind seit dem 7. Oktober geschwächt oder unterminiert worden.

In seinen zahlreichen Konflikten hat sich Israel darauf verlassen, seine Feinde zuerst mit Präventivschlägen zu treffen.

Mit Ausnahme des Krieges von 1973 hat Israel Konflikte immer durch Überraschungsangriffe oder Invasionen ausgelöst, so auch 1948, 1956, 1967, 1982 und 2006 sowie in den vier Kriegen, die es zwischen 2008 und 2021 in Gaza angezettelt hat.

Innerhalb weniger Stunden legte der Angriff mehrere israelische Militäreinheiten lahm und erschütterte das Vertrauen der israelischen Öffentlichkeit in ihre militärische und politische Führung.

Die Angriffe vom 7. Oktober schockierten das zionistische Regime jedoch durch ihr Ausmaß und ihre weitreichenden Auswirkungen, als die Hamas einen gewagten Angriff auf mehrere israelische Ziele startete, darunter Militärbasen, das Hauptquartier des Geheimdienstes, das den Gazastreifen überwacht, und mehrere nahe gelegene Siedlungen.

Innerhalb weniger Stunden legten die Angriffe mehrere israelische Militäreinheiten lahm und erschütterten das Vertrauen der israelischen Öffentlichkeit in ihre militärische und politische Führung.

Das zweite Element, auf das sich die israelische Militärdoktrin stützt, ist die Fähigkeit, das Land durch seine überlegenen Frühwarnsysteme zu schützen.

Jahrzehntelang rühmte sich Israel seiner unvergleichlichen menschlichen Geheimdienstnetze, die in der Lage sind, seine Feinde zu durchdringen und zu neutralisieren, sowie seiner fortschrittlichen technologischen Überwachungssysteme, die in der Lage sind, Infiltrationen und Sicherheitsverletzungen zu verhindern.

Das kolossale Versagen der israelischen Nachrichtendienste am 7. Oktober sowie ihre Unfähigkeit, das Ausmaß der Tunnelnetze der Hamas, der fortschrittlichen Waffensysteme der Hisbollah oder der ballistischen Fähigkeiten des Irans zu erkennen, deuten jedoch auf eine erhebliche Aushöhlung dieses Gebots hin.

Krieg der Zermürbung

Das dritte und vielleicht wichtigste Element der israelischen Militärdoktrin ist die wirksame Abschreckung. Israels militärische Haltung beruht seit jeher in hohem Maße auf seiner Fähigkeit, seine Feinde aus Angst vor einer überwältigenden und verheerenden Antwort davon abzuhalten, einen Angriff zu wagen.

Diese Notwendigkeit mag zum Teil die Grausamkeit und Brutalität erklären, mit der das zionistische Regime nach den Angriffen der Hamas im Gazastreifen gegen das Kriegsrecht und die internationalen humanitären Konventionen vorgegangen ist.

Ein von Raketen aus dem Südlibanon getroffenes Autowrack in der nordisraelischen Stadt Kiryat Shmona, 5. Mai 2024 (Jalaa Marey/AFP)

Doch trotz all dieser Grausamkeiten hat sich niemand abschrecken lassen, schon gar nicht die Widerstandsgruppen im Gazastreifen, die in einem erbitterten Zermürbungskrieg weiterkämpfen.

Israel hat nicht nur keines seiner erklärten Ziele im Gazastreifen erreicht, wie die Auslöschung der Widerstandsgruppen, die Befreiung seiner Gefangenen oder die Vertreibung der Hamas, sondern konnte trotz des enormen militärischen und politischen Drucks, den Israel, die USA und andere internationale Akteure auf die Widerstandsgruppen ausübten, nicht einmal die Bedingungen für die Beendigung des Krieges diktieren.

Auch die Hisbollah im Libanon und die Houthis im Jemen haben sich nicht abschrecken lassen. Zum ersten Mal in seiner Geschichte sieht sich Israel mit Kriegsparteien konfrontiert, die es immer wieder angreifen, seine Streitkräfte ausbluten lassen und seine Fähigkeit, seine Feinde einzuschüchtern und zu verängstigen, schwächen – eine Eigenschaft, auf die es seit seiner Gründung stets gezählt hat.

Das vierte Element in der Reihe der militärischen Imperative Israels ist eine starke Verteidigung. Seit seiner Gründung hat Israel seine Armee als unbesiegbar, diszipliniert und stärker als alle seine Feinde zusammen dargestellt.

Dieses Bild wurde nicht nur von den israelischen Bürgern übernommen, sondern wird auch in vielen anderen Ländern der Welt geteilt, zumal die USA den zionistischen Staat zunehmend mit den modernsten Waffensystemen ausstatteten und ihm die sensibelsten Geheimdienstinformationen zur Verfügung stellten.

Dennoch haben sich die israelischen Bürger seit dem 7. Oktober noch nie so verletzlich gefühlt.

Hunderttausende von israelischen Siedlern mussten seit mehr als acht Monaten aus dem Norden und Süden evakuiert und in das Zentrum umgesiedelt werden, da sie noch immer nicht in ihre Siedlungen zurückkehren können.

Mehr als eine halbe Million Israelis haben das Land in den letzten neun Monaten wegen der Unsicherheit und der Verschlechterung der Sicherheitslage im ganzen Land verlassen.

Als der Iran im April als Vergeltung für den israelischen Angriff auf seine Botschaft in Syrien angriff, benötigte Israel die Hilfe großer Länder, darunter die USA, Großbritannien, Frankreich und sogar Jordanien, um den Angriff abzuwehren, der öffentlich angekündigt wurde und nicht auf menschliche oder materielle Verluste abzielte.

Demoralisierte Armee und Gesellschaft

Kurz gesagt: Obwohl Israel über die neueste und fortschrittlichste Militärtechnologie der USA und Europas verfügt, haben die Konfrontationen der letzten Monate an mehreren Fronten gezeigt, dass dieses Prinzip dramatisch geschwächt wurde, da Israel nicht mehr behaupten kann, seine Bürger wirksam vor jeglichen Bedrohungen schützen zu können.

Darüber hinaus zahlt Israel einen hohen Preis in Form von militärischen Verlusten, was im Laufe der Zeit seine Fähigkeit, eine starke Verteidigung aufzubauen oder eine kompetente Armee zu unterhalten, beeinträchtigen wird. Der Ruf nach der Einberufung religiöser Studenten zum Militär ist lauter geworden, während die religiösen Gemeinschaften darauf bestehen, nicht in einer säkularen Einrichtung zu dienen.

Israel zahlt einen hohen Preis in Form von militärischen Verlusten, was im Laufe der Zeit seine Fähigkeit, eine starke Verteidigung zu bieten oder eine kompetente Armee zu haben, beeinträchtigen wird.

Der ehemalige Verteidigungsminister Avigdor Lieberman hat erklärt, Israel habe bereits eine ganze Brigade im Gazastreifen verloren, was zwischen 2.000 und 5.000 Soldaten bedeuten könnte. Militärsprecher können jedoch nur öffentlich zugeben, dass weniger als 600 Soldaten getötet wurden. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums hat Israel außerdem etwa 9.000 seiner Soldaten durch diesen Krieg behindert.

Das ist eine beachtliche Zahl, die in nur wenigen Monaten zu verkraften ist, wenn man bedenkt, dass die Gesamtzahl der behinderten Soldaten in den vorangegangenen Kriegen über Jahrzehnte hinweg bei etwa 61.000 lag.

Das fünfte Prinzip, das das israelische Militär in früheren Kriegen erfolgreich anwenden konnte, war eine schnelle Lösung.

In allen früheren Kriegen verkündete Israel, dass es in der Lage sei, seine Ziele innerhalb weniger Tage oder Wochen zu erreichen. Aber nach neun Monaten eines völkermörderischen und zerstörerischen Krieges hat Israel keines seiner militärischen oder politischen Ziele erreicht.

Dieser Misserfolg hat zu einer starken Polarisierung der politischen Klasse und zu einer weiteren Demoralisierung der israelischen Armee und Gesellschaft geführt.

Unglaublicher Sieg

Das sechste und letzte Prinzip ist die Eskalationsdominanz.

Dieser Imperativ besagt, dass Israel, wenn es angegriffen wird, militärisch unbegrenzt eskalieren wird, bis seine Feinde überwältigt sind und sich seinem Diktat unterwerfen.

Diesmal ist Israel jedoch auf eine entschlossene Opposition gestoßen. Trotz der massiven Zerstörung und der zivilen Opfer im Gazastreifen war Israel militärisch nicht in der Lage, den Widerstand im Gazastreifen oder im Libanon auszuschalten oder zum Schweigen zu bringen.

Als der Iran mehrere ballistische Raketen abfeuerte , die ihre beabsichtigten militärischen Ziele erreichten, war die israelische Reaktion so wenig überzeugend, dass sie gar nicht erst erfolgte.

In ähnlicher Weise war Israel nicht in der Lage, auf die Herausforderung durch die Houthis im Roten Meer oder im Mittelmeer zu reagieren, und hat die US-amerikanischen und britischen Seestreitkräfte um Hilfe gebeten – mit wenig Erfolg.

Da Israels Militärdoktrin durch den anhaltenden Gaza-Krieg erheblich geschwächt wurde, werden viele der regionalen Staaten, die bereit waren, die Aufgabe, die Region stabil und unter Israels effektiver Kontrolle zu halten, abzugeben, anfangen, den Wert und die Fähigkeit Israels in Frage zu stellen, zu überleben, geschweige denn der regionale Hegemon zu sein.

Netanjahu und sein Kriegskabinett stürzten sich nach den Anschlägen vom 7. Oktober auf der Suche nach einem schwer fassbaren Sieg in die Schlacht.

Ihre fehlerhafte Strategie und ihr rücksichtsloses Verhalten untergruben jedoch jedes Element ihrer Militärdoktrin.

Indem sie Sun Tzus Sprichwort „Wer zur Niederlage bestimmt ist, kämpft zuerst und sucht danach den Sieg“ vergaßen, sicherten sie sich ihr Scheitern.

