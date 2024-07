Israel und das erzwungene Verschwinden von Palästinensern aus Gaza von Dr. Inaam Adib Barkouk

https://www.middleeastmonitor.com/20240705-israel-and-the-enforced-disappearance-of-palestinian-from-gaza/



Israel und das erzwungene Verschwinden von Palästinensern aus Gaza

5. Juli 2024

Palästinensische Demonstranten halten Transparente und Plakate vor dem Gebäude der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung (IKRK) während einer Demonstration zur Unterstützung der inhaftierten Palästinenser, die sich in den israelischen Gefängnissen befinden, in Gaza-Stadt, Gaza, am 06. Mai 2024. [Dawoud Abo Alkas – Anadolu Agency]

Israel hat alle Mittel eingesetzt, um die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu treffen. Zusätzlich zu den international verbotenen Waffen, die Menschen, Bäume und Steine auslöschten, haben die israelischen Streitkräfte während der militärischen Bodenoperationen seit Beginn des Krieges wahllos Tausende von Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, Ärzte und Journalisten aus verschiedenen Gebieten des Gazastreifens verhaftet. Und die Verstöße hörten damit nicht auf, sondern gingen in gewaltsames Verschwindenlassen über, wobei die Familien keine Informationen über das Schicksal ihrer Angehörigen erhielten.

Was ist erzwungenes Verschwinden?

Erzwungenes Verschwinden bedeutet, eine Person gegen ihren Willen verschwinden zu lassen, und das Internationale Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen definiert es als „die Festnahme, Inhaftierung, Entführung oder jede andere Form des Freiheitsentzugs durch staatliche Beamte oder durch Personen oder Gruppen von Personen, die mit oder ohne Unterstützung oder Billigung des Staates handeln, gefolgt von der Weigerung, den Freiheitsentzug anzuerkennen, oder der Verschleierung des Schicksals oder des Verbleibs der verschwundenen Person, wodurch ihr der Schutz des Gesetzes vorenthalten wird.“

Es handelt sich um eine strategische Methode, die auf Jahrhunderte zurückgeht und ein Merkmal von Diktaturen in Lateinamerika war und in Kriegen eingesetzt wird, um Terror in der gesamten Gesellschaft zu verbreiten, aber Israel behauptet, dass es Kämpfer oder Personen, die mit der Hamas in Verbindung stehen, verhaftet, um gegen sie zu ermitteln. Das ist falsch. Israels erstes und wichtigstes Ziel ist es, die Bürgerrechte der palästinensischen Zivilbevölkerung zu verletzen, sie absichtlich zu demütigen und ihre Freiheit auf eine Weise zu untergraben, die gegen humanitäre und rechtliche Standards verstößt. Dies geht aus den Aussagen freigelassener palästinensischer Gefangener aus dem Gazastreifen hervor, die von den Schrecken ihrer Inhaftierung und systematischer Folter berichteten, bei der ihnen Essen und Trinken vorenthalten wurde und sie Beleidigungen und anderen Misshandlungen ausgesetzt waren, die einen Verstoß gegen das Völkerrecht darstellen.

Es wurden auch Exekutionen vor Ort durchgeführt und Leichen in Massengräbern, mit Handschellen und verbundenen Augen in verschiedenen Gebieten des Gazastreifens gefunden.

Das zweite Ziel Israels ist die psychologische Folterung der Familien der Gefangenen, die nach der Verhaftung nichts über das Schicksal ihrer Kinder erfahren. Das gewaltsame Verschwindenlassen löst bei den Familien der Inhaftierten Angst und Verzweiflung aus und vergrößert ihr Leid.

Gewaltsames Verschwindenlassen und internationales Strafrecht

Die Besatzungsmacht verfolgt eine systematische Politik des Verschwindenlassens, verbunden mit einem organisierten Plan zur Verhaftung unbewaffneter Zivilisten im Gazastreifen, wobei sie sich weigert, den Entzug der Freiheit und des Schutzes, den ihnen das Gesetz garantiert, anzuerkennen. Nach Angaben des Leiters des Hochkommissariats für Menschenrechte in den Palästinensischen Gebieten lehnte die israelische Besatzungsarmee ein Ersuchen der UNO ab, Informationen über ihr Schicksal oder den Ort ihrer Festnahme zu übermitteln.

Nach mehr als 270 Tagen Krieg gegen den Gazastreifen hat der Internationale Strafgerichtshof keine ernsthaften Maßnahmen ergriffen. Dieses internationale Schweigen hat den Besatzungsstaat ermutigt, seine Politik des Verschwindenlassens fortzusetzen und das Leiden der Palästinenser zu vergrößern.

