Die Hände eines Trauernden bei der Beerdigung von Palästinensern, die bei israelischen Angriffen in Gaza getötet wurden, am 8. Juni 2024 (Doaa Rouqa/Reuters)

In der jüngsten abstoßenden Darstellung bejubeln westliche Medien die Rettung von vier israelischen Geiseln auf Kosten von 270 palästinensischen Leben



Krieg gegen Gaza: Wie der Westen das Massaker von Nuseirat feierte

Von Tariq Ali

13. Juni 2024

Westliche Medien feiern die Rettung von vier israelischen Geiseln auf Kosten des Lebens von 270 Palästinensern

Die Hände eines Trauernden während der Beerdigung von Palästinensern, die bei israelischen Angriffen in Gaza am 8. Juni 2024 getötet wurden (Doaa Rouqa/Reuters)

Als die USA den Pier im Gazastreifen errichteten, warnten einige palästinensische Aktivisten und Intellektuelle davor, dass er zu offensiven Zwecken genutzt werden könnte, anstatt dem erklärten Zweck der Versorgung der belagerten Bevölkerung mit Lebensmitteln und Medikamenten zu dienen.

Hätten die USA es mit der humanitären Hilfe ernst gemeint, hätten sie dies ohne allzu große Probleme tun können. Washington hätte Israel anweisen können, den Luftraum zu räumen, damit US-Flugzeuge Hilfsgüter liefern können, oder Ägypten anweisen können, die Grenzen zu öffnen, damit von den USA geschützte Lastwagen die benötigten Lebensmittel und Medikamente bringen können.

So ehrgeizig und skrupellos der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und seine faschistischen Kollegen auch sein mögen, sie hätten sich solchen Befehlen nicht widersetzen können, vor allem wenn sie öffentlich erteilt worden wären.

US-Präsident Joe Biden mag ein außergewöhnlich schwacher Führer sein, der dem Zionismus hörig ist, aber das Land wird nicht von einer einzigen Person regiert. Die amerikanische Militärmacht verleiht der Präsidentschaft ihre Macht.

Ein imperiales Politbüro, das sich unter anderem aus US-Verteidigungs- und Geheimdiensten zusammensetzt, schränkt die Autonomie der israelischen Führung bei allen wichtigen Initiativen ein, die grünes Licht aus dem Pentagon benötigen.

Der Völkermord, dessen Zeuge wir heute sind, hat die volle Unterstützung von Washington, Berlin und London erhalten. Jetzt sind sie alle für einen „Waffenstillstand“, weil sie der Meinung sind, dass genug Palästinenser getötet worden sind und es kontraproduktiv geworden ist.

Die pauschale Unterstützung der USA für Israel hat beide Länder in weiten Teilen der Welt isoliert. Das Töten von Zivilisten, insbesondere von Frauen und Kindern, ist kein Sieg.

Absolute Macht

Obwohl die USA zunehmend besorgt sind, haben sie keine wirklichen Schritte in Richtung Beendigung des Krieges unternommen. Stattdessen unterstützten sie das blutige Massaker im Nuseirat-Flüchtlingslager im Gazastreifen in der vergangenen Woche, einschließlich des Einsatzes von MQ-9 Reaper-Drohnen zur Suche nach israelischen Geiseln.

Es gab auch Berichte, die vom Pentagon dementiert wurden, dass Israel den schwimmenden US-Hilfspfeiler bei der Geiselbefreiungsaktion eingesetzt hat, bei der mehr als 270 Palästinenser getötet wurden.

Nach der Operation traten die westlichen Propagandaapparate sofort in Aktion und bejubelten einen enormen Erfolg für Israel und die Mächte, die es unterstützen. In der Berichterstattung wurden die palästinensischen Todesopfer zunächst heruntergespielt oder ignoriert – bis sie nicht mehr ignoriert werden konnten.

Die Lust am Töten, die in der Kolonialzeit immer unter zivilisierten Westen lauerte, ist nie wirklich verschwunden

In seinem Streben nach absoluter Macht über das palästinensische Volk weiß Israel, dass es sich immer auf Washington verlassen kann. Doch in den USA selbst ist ein allgemeiner Wandel im Gange, wie die anhaltenden Universitätslager und Mobilisierungen zeigen.

Immer mehr US-Bürger, darunter auch jüngere Juden, haben sich von der orthodoxen Haltung der israelischen Lobbygruppe Aipac in dieser Frage gelöst. Die Wut wächst, daher auch der Spitzname für Biden: „Genocide Joe“. Interessanterweise haben sich die europäischen Mobilisierungen zu Recht gegen Israel gerichtet, aber ihre Transparente und Slogans haben die USA weitgehend ignoriert.

Die Befreiung von vier Geiseln auf Kosten von Hunderten von palästinensischen Menschenleben, darunter viele Kinder, ist kein Grund zum Feiern. Der Triumphalismus, den die israelfreundlichen Liberalen zusammen mit der offen zionistischen und rechtsextremen Allianz und ihren Medienfreunden an den Tag legen, ist sowohl kurzsichtig als auch abstoßend.

Die Maske ist weg

Es gibt noch ein weiteres großes Problem: Die palästinensischen Führer können nicht akzeptieren, dass die USA in irgendeinem ernsthaften Sinne des Wortes ein Vermittler sind. Washington war schon immer parteiisch zu Gunsten Israels, aber jetzt ist die Maske völlig gefallen.

Obwohl Spanien, Irland und Norwegen kürzlich Palästina anerkannt und Israel scharf kritisiert haben, ist der Großteil der „westlichen Zivilisation“ nach wie vor eifrig dabei, es zu verteidigen. Die Lust am Töten, die in der Kolonialzeit immer unter der zivilisierten Weste lauerte, ist nie wirklich verschwunden. In den meisten Fällen hielt er lediglich einen Winterschlaf.

Inmitten eines weiteren Massakers an Palästinensern, diesmal im Lager Nuseirat, feiern westliche Medien den „Triumph“ von vier befreiten Geiseln. Wie in Kenia, Indien oder Südafrika während der Kolonialzeit spielt das Leben der einheimischen Bevölkerung keine Rolle; es ist das „Abenteuer“, das gefeiert werden muss.

Was wird nun geschehen? Es könnte eine Art Waffenstillstand geben, obwohl ich daran zweifle, da die zionistische Führung Israels nicht will, dass die palästinensische Gesellschaft in Gaza wieder aufgenommen wird. Könnten die USA Saudi-Arabien dazu bewegen, als Wächter in Gaza aufzutreten und gleichzeitig Israel anzuerkennen?

Die Rede von einer Zwei-Staaten-Lösung klingt für mich falsch. Wie soll das gehen, wenn die Siedler im besetzten Westjordanland nicht nach Israel selbst oder nach Brooklyn zurückkehren? Und wenn der palästinensische „Staat“ nichts anderes ist als ein US-israelisch-saudisches Protektorat, das von der Palästinensischen Autonomiebehörde verwaltet wird, dann wird er ein Witz sein, wie die Palästinenser nur zu gut wissen.

Unterdessen ist der US-Hilfspier in Gaza vor kurzem bei starkem Seegang auseinandergebrochen. Selbst die Natur verachtet ihn.

Tariq Ali wurde in Lahore geboren und erhielt dort und später in Oxford seine Ausbildung. Er ist ein lebenslanger Aktivist und Schriftsteller, einer der Gründer der „Stop the War“-Koalition und hat fünfzig Bücher über Weltpolitik und -geschichte geschrieben, mehrere Romane, darunter das Islam-Quintett, und ist langjähriger Redakteur der New Left Review. Sein letztes Buch war „Winston Churchill: Seine Zeiten, seine Verbrechen‘.

Übersetzt mit deepl.com



