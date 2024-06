https://mondoweiss.net/2024/06/no-need-for-jewish-values-in-the-fight-for-palestine/



Juden haben es nicht nötig, sich auf „jüdische Werte“ zu berufen, um unsere Arbeit für die Befreiung Palästinas zu rechtfertigen. In der Tat stärkt dies genau die Ideologie, die wir abschaffen wollen.

Kein Bedarf an „jüdischen Werten“ im Kampf für Palästina

Von Anna Rajagopal

13. Juni 2024

Der populäre jüdische Kampf für die Befreiung Palästinas wird oft mit der Berufung auf „jüdische Werte“ relativiert.

„Meine jüdischen Werte verlangen, dass ich mich gegen Völkermord einsetze“ (oder Abwandlungen davon) ist ein beliebter Satz, der in Reden, Erklärungen und Slogans verwendet wird und dem, was auch immer als nächstes kommt, ein legitimes jüdisches Gütesiegel verleiht.

Das sagen Gründer und Vertreter der jüdischen Organisationen If Not Now, Independent Jewish Voices, Na’amod und Jewish Voice for Peace. Das sagen auch Politiker wie Alexandra Ocasio-Cortez. Das sagen auch virale Tweets und populäre Videos.

Ob absichtlich oder nicht, diese Organisationen, Personen und Stimmungen haben einen gemeinsamen Nenner, der sie mit populären zionistischen Gruppen und Bewegungen verbindet: ein Appell an die jüdische Vorherrschaft.

Was genau sind jüdische Werte? Natürlich decken jüdische Werte, wie die Werte jeder Religion, ein breites Spektrum ab, das vom Befreienden bis zum Unterdrückenden reicht. Aber wenn man Jonathan Greenblatt, den Direktor der Anti-Defamation League, fragen würde, würde er wahrscheinlich sagen, dass diese abstrakte Vorstellung von „jüdischen Werten“ auf die Notwendigkeit hinausläuft, die jüdische Gemeinschaft zu verteidigen, indem man die Pro-Israel-Politik angesichts der zunehmenden Pro-Palästina-Organisationen vorantreibt, oder dass sie auf die Unterstützung des Zionismus selbst hinausläuft. Würde man israelische Militärs fragen, würden sie wahrscheinlich sagen, dass sogar der völkermörderische Angriff auf Gaza von jüdischen Werten geleitet wurde.

Und das ist der rhetorische Vorteil, aber auch der Fallstrick von „jüdischen Werten“ – es handelt sich nicht um konkrete, vereinbarte Konzepte oder Leitprinzipien, und sie ändern sich je nachdem, wen man fragt. Sie sind frei erfunden.

Die Berufung auf „jüdische Werte“ ist ein formbares Mittel, um Entscheidungen, Handlungen und Äußerungen jüdischer Menschen zu rechtfertigen – sei es im Kampf für oder gegen die palästinensische Befreiung. Und dies ist letztlich eine eigennützige und selbstzentrierte Methode, den Freiheitskampf eines anderen Volkes zu steuern.

Dabei ist die Berufung auf „jüdische Werte“ zur Rechtfertigung des palästinensischen Kampfes im Grunde eher ein Appell an die jüdische Vormachtstellung als eine entschiedene Haltung dagegen.

Diese Argumentation postuliert einen großen Mythos undefinierbarer Werte, die das Judentum als von Natur aus unvereinbar mit Völkermord darstellen – als etwas, das von Natur aus moralisch, losgelöst oder über der Gewalt steht, die in Palästina ausgeübt wird. Die Wahrheit ist jedoch viel unheimlicher: Das Judentum wurde so angepasst, dass es ein funktionales Vehikel für diese Gewalt darstellt.

Anstatt sich tatsächlich mit der Verwendung des Judentums als Mechanismus imperialer Herrschaft auseinanderzusetzen, haben die so genannten jüdischen Antizionisten es umgangen, indem sie die Autorität beanspruchten, es aus der Welt zu schaffen. Durch dieses Versäumnis, die jüdische Vorherrschaft als Ursache für den palästinensischen Völkermord anzusprechen, beansprucht der jüdische Antizionismus eine moralische Überlegenheit und entschuldigt sich selbst von jeglicher Beteiligung am Kolonialismus.

Wir entziehen uns der Rechenschaftspflicht und vermeiden die Feststellung, dass das Judentum in der Welt nicht von einzigartiger Bedeutung ist, dass es keine „auserwählte“ Religion ist und auch nicht von Natur aus gut. Es wird auch blindlings ignoriert, dass jüdische Werte als eine weitere Struktur der Macht benutzt werden können und gegenwärtig auch benutzt werden, um einen heiligen Krieg anzuheizen, der darauf abzielt, alles auszurotten, was sich seiner Ausbreitung entgegenstellt.

Und das Loblied auf „jüdische Werte“ zu singen, während fast jede einzelne jüdische Institution den Völkermord in Palästina mit demselben Slogan materiell unterstützt und finanziert, ist – wieder einmal – ein Mechanismus des Zionismus; so sieht es auch der Schriftsteller Em Cohen:

„Vielleicht sollten wir aufhören, ‚jüdische Werte‘ zu preisen, während im Wesentlichen jede jüdische Mainstream-Organisation/Institution die weiße [E]uro-[A]merikanische Überlegenheit und den Philosemitismus hochhält. Vielleicht ist das Anpreisen ‚jüdischer Werte‘ als inhärent moralisch gut ein Teil dieses Projekts und nicht dessen Störung.“

Indem wir uns weiterhin hinter „jüdischen Werten“ verstecken, umgehen wir die einfache Wahrheit, dass wir kein Recht auf irgendetwas haben: Nicht auf eine moralische Überlegenheit und nicht auf das Land eines anderen.

Indem wir uns auf „jüdische Werte“ berufen, positionieren wir uns nicht nur als Nicht-Akteure in diesem Völkermord, sondern als Retter, die mit der besonderen Bedeutung des jüdischen Imperativs ausgestattet sind.

Letztlich geht es bei diesem Rettertum nicht nur um Palästina, sondern auch um einen Kampf zur Rettung der Seele des Judentums selbst. Die moralische Überlegenheit, die die „jüdischen Werte“ für sich beanspruchen, zielt auch darauf ab, das Judentum von der Assoziation mit dem Zionismus zu befreien – und so entsteht ein fiktives Judentum, das nicht durch die moralische Ungeheuerlichkeit befleckt ist, einen 13-jährigen Jungen mit einem Rohr zu vergewaltigen, bis er stirbt, oder 274 Palästinenser zu ermorden, um vier israelische Kriegsgefangene zu befreien.

Und wenn wir uns auf diese innerjüdische Debatte innerhalb der jüdischen Gemeinschaft einlassen, die das Judentum vor denen retten will, die es mit dem Zionismus in einen Topf werfen, hat das unweigerlich Vorrang vor der Befreiung der Palästinenser. Der Kampf für die Freiheit wird zweitrangig, wenn es in erster Linie um den Diskurs und den Kampf innerhalb des Gemeinschaftszeltes geht.

Das zeigt sich selbst bei den bemerkenswertesten „antizionistischen“ jüdischen Persönlichkeiten, die ungeniert die kürzliche Freilassung der israelischen Gefangenen feiern oder den israelischen Gefangenen alles Gute wünschen, bevor sie auch nur ein Wort über die in Nuseirat getöteten Palästinenser verlieren. Oder bei denen, die im Gewissen der israelischen Besatzungsoffiziere eine angeborene Unschuld sehen. Und dann gibt es noch die unverhohlene Selbstwahrnehmung, dass die jüdische Gemeinschaft „für das Blut an ihren Händen sühnen“ will.

Eigeninteresse ist allzu oft das schlagende Herz des jüdischen Antizionismus: Der interne Kampf gegen den Zionismus zur Rettung des Judentums stellt den Kampf für die Befreiung Palästinas regelmäßig in den Schatten.

Aber die palästinensische Befreiung braucht nichts Jüdisches, geschweige denn den durch „jüdische Werte“ gerechtfertigten Rettergeist. Wie palästinensische Organisatoren schon seit Jahren sagen: Das jüdische Volk wird Palästina nicht befreien, die Palästinenser werden es tun. Und wenn das Judentum danach ohne eine Vorstellung von Vorherrschaft existiert, wird das ein Nebenprodukt der palästinensischen Freiheit gewesen sein und nicht eine Priorität gegenüber ihr.

Das bedeutet jedoch nicht, dass wir als Juden von der Arbeit der Revolution ausgenommen sind – ganz im Gegenteil. Die Revolution verlangt von uns eine radikale Dezentrierung des Selbst im Kampf für die Befreiung und die Neuausrichtung des gemeinschaftlichen Kampfes und der kollektiven Freiheit. Solange wir nicht in der Lage sind, unseren Individualismus vom Kampf zu trennen, dienen wir nur dem Zionismus – Juden brauchen keine „jüdischen Werte“, um unsere Arbeit für die palästinensische Befreiung zu rechtfertigen.

