Krieg gegen Russland: Nato plant Pipeline quer durch Deutschland – „unsere Achillesferse“

Von: Ines Alberti

Im Kriegsfall mit Russland bekommen die Nato-Staaten ein Problem, wenn es um die Versorgung mit Treibstoff an der Ostfront geht. Ein Mammutprojekt soll das ändern.

Frankfurt – Die Nato plant einem Medienbericht zufolge den Bau eines Pipelinesystems durch Deutschland nach Polen und Tschechien, um den Nachschub von Kerosin für Kampfflugzeuge zu sichern. Es bestünden „erhebliche Probleme in der durchhaltefähigen Treibstoffversorgung der Kräfte, die im Falle des Falles an die Ostgrenze verlegt werden müssen“, heißt es in einem internen Vermerk der Bundeswehr, aus dem der Spiegel am Samstag zitierte. „Der Bedarf ist gigantisch.“ Weiterlesen in fr.de

