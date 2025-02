https://www.palestinechronicle.com/bbc-faces-backlash-after-pulling-gaza-documentary-on-childs-survival-story/

BBC erntet Gegenwind, nachdem sie einen Dokumentarfilm über das Überleben eines Kindes im Gazastreifen zurückgezogen hat

23. Februar 2025

Die BBC hat ihren Dokumentarfilm über Gaza entfernt. (Foto: Videomitschnitt)

Von Palestina Chronicle Staff

Die BBC hat ihren Dokumentarfilm „Gaza: How to Survive a Warzone“ aus dem iPlayer entfernt und damit eine Kontroverse über journalistische Integrität ausgelöst.

Die BBC entfernte am Freitag eine Dokumentation über Kinder, die den Krieg in Gaza überlebt haben, aus ihrem Streaming-Dienst iPlayer, nachdem „immer wieder Fragen zu dem Programm aufgeworfen wurden“.

Dazu gehörte, dass der Sender „auf die familiären Verbindungen des Erzählers des Films, eines Kindes namens Abdullah, aufmerksam wurde“, seit die Dokumentation ausgestrahlt wurde, wie der Sender in einer Erklärung vom 19. Februar mitteilte.

„Der Erzähler dieses Films ist der 13-jährige Abdullah. Sein Vater hat als stellvertretender Landwirtschaftsminister für die von der Hamas geführte Regierung in Gaza einen Beitrag geleistet. Das Produktionsteam hatte die volle redaktionelle Kontrolle über die Dreharbeiten mit Abdullah“, heißt es in der Erklärung.

Der Film „Gaza: How to Survive a Warzone“ sei „eine eindringliche Schilderung der verheerenden Folgen des Krieges in Gaza aus der Sicht eines Kindes, die unserer Meinung nach ein unschätzbares Zeugnis ihrer Erfahrungen ist, und wir müssen unserer Verpflichtung zur Transparenz nachkommen.“

Der Film, der am Montag auf BBC Two ausgestrahlt wurde, begleitet Abdullah Al-Yazouri, der das Leben in Gaza beschreibt. Wie sich herausstellte, ist sein Vater, Ayman Alyazouri, stellvertretender Landwirtschaftsminister der Hamas.

„Anhaltende Fragen“

Am Freitag aktualisierte die BBC ihre frühere Erklärung und sagte: „Es wurden weiterhin Fragen zu der Sendung aufgeworfen, und angesichts dessen führen wir eine weitere Due-Diligence-Prüfung mit der Produktionsfirma durch. Die Sendung wird währenddessen nicht auf iPlayer verfügbar sein.“

Der Sender berichtete, dass die Entscheidung getroffen wurde, nachdem Kulturstaatssekretärin Lisa Nandy am Donnerstag angekündigt hatte, sie werde das Thema mit dem Generaldirektor und Vorsitzenden der BBC besprechen, „insbesondere im Hinblick auf die Art und Weise, wie sie die Personen ausgewählt haben, die in der Sendung zu sehen waren“.

In ihrer Stellungnahme erklärte die BBC, sie habe „bei der Produktion dieses Films alle unsere üblichen Compliance-Verfahren befolgt, aber wir wurden von den unabhängigen Produzenten nicht über diese Informationen informiert, als wir den fertigen Film produzierten und dann ausstrahlten“.

Obwohl einige die Entfernung des Films forderten, verteidigten andere seine Bedeutung sowie die „Pflicht der BBC, die journalistische Integrität zu wahren und sicherzustellen, dass die Lebensrealität in Gaza nicht aus dem öffentlichen Diskurs verschwindet“.

Forderung an den BBC-Direktor

Laut The Guardian forderte eine Gruppe von 45 prominenten jüdischen Journalisten und Medienvertretern, darunter aktuelle und ehemalige BBC-Mitarbeiter, in einem Brief an den Generaldirektor der BBC, Tim Davie, dass der Dokumentarfilm aus dem iPlayer „entfernt“ wird.

„Angesichts der Schwere dieser Bedenken sollte die BBC sofort alle Wiederholungen der Sendung verschieben, sie aus dem iPlayer entfernen und alle Social-Media-Clips der Sendung entfernen, bis eine unabhängige Untersuchung durchgeführt und deren Ergebnisse mit vollständiger Transparenz für die Gebührenzahler veröffentlicht wurden“, hieß es in dem Brief, in dem die Frage gestellt wurde, ob die BBC ‚bestätigen kann, dass sie diese Maßnahmen ergreifen wird‘.

Der Guardian berichtete, dass auch der ehemalige BBC-One-Controller Danny Cohen den Film kritisierte und sagte, dass die „Dokumentation die grundlegendsten Programmstandards nicht erfüllt“, weil „Verbindungen zur Terrorgruppe Hamas nicht offengelegt wurden“. Er behauptete, dass „es den Anschein hat, als seien Kinder von Terroristen manipuliert worden“.

„Bemühungen, palästinensische Stimmen zu unterdrücken“

Das International Centre of Justice for Palestinians (ICJP) erklärte, es sei „alarmiert über die zunehmenden Bemühungen, palästinensische Stimmen zu unterdrücken“, und forderte die BBC auf, „sich gegen Drohungen zu wehren“.

„Die BBC muss sich diesen Versuchen, Berichte aus erster Hand über das Leben in Gaza daran zu hindern, ihr Publikum zu erreichen, entschieden entgegenstellen“, so das ICJP in einer Erklärung.

Die Regierungsfunktion des Vaters des Kindes „macht Abdullahs gelebte Erfahrung als Kind in Gaza nicht ungültig und entkräftet auch nicht seine Zeugenaussage“, hieß es weiter.

„Die BBC-Dokumentation befürwortet oder unterstützt weder die Hamas noch andere verbotene Organisationen oder die Angriffe vom 7. Oktober; es handelt sich um einen journalistischen Bericht über die Erfahrungen von Zivilisten in einem Konflikt“, betonte die Organisation.

Jüdische Unterstützung

Gleichzeitig unterzeichneten mehr als 170 britische Juden, darunter der Filmemacher Mike Leigh, der Komiker und Autor Alexei Sayle und die Schauspielerin Miriam Margolyes, einen an Davie gerichteten Brief, in dem sie das Unternehmen aufforderten, sich der Zensur zu widersetzen, wie aus einem Bericht der Jewish Voice for Labour hervorgeht.

„Die Beschwerde einiger scharfer Verteidiger des Vorgehens Israels gegen die Ausstrahlung dieser Dokumentation durch die BBC kann nur als zynische Aktion angesehen werden. Ihre Absicht ist es eindeutig, die Menschen daran zu hindern, einen Bericht über die Auswirkungen des israelischen Angriffs auf Gaza auf die Menschen zu sehen, die versuchen, dort zu leben und am Leben zu bleiben“, heißt es in dem Brief an Davie.

(The Palestina Chronicle)

