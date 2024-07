Krieg und Hungersnot von Andrea Mazzarino

https://overton-magazin.de/hintergrund/gesellschaft/krieg-und-hungersnot/



Krieg und Hungersnot von

Amerikas Krieg gegen den Terror und die Zerstörung unserer Demokratie.

Viele Kriegsgeschichten enden mit einer Hungersnot, die große Teile der Bevölkerung in den Ruin treibt. In der christlichen Theologie symbolisieren die biblischen “vier Reiter der Apokalypse”, von denen viele im Europa der frühen Neuzeit glaubten, dass sie das Ende der Welt ankündigen, Invasion, bewaffneten Konflikt und Hungersnot mit anschließendem Tod. Sie deuten darauf hin, wie sehr die Menschen seit langem erkannt haben, wie Gewalt zu Hunger führt. Bewaffnete Konflikte führen zu einer Unterbrechung der Nahrungsmittelversorgung, da die Kriegsparteien Ressourcen für die Waffenproduktion und das Militär einsetzen und dabei die Infrastrukturen zerstören, die eine Gesellschaft in die Lage versetzen, sich selbst zu ernähren. Auch Regierungen setzen den Hunger manchmal als Kriegswaffe ein. (Kommt Ihnen das bekannt vor? Ich will hier nicht mit dem Finger auf andere zeigen, denn die meisten von uns können sich zweifellos an aktuelle Beispiele erinnern.)

Als jemand, der sich seit Jahrzehnten mit der russischen Kultur und Geschichte befasst, denke ich an die fast dreijährige Belagerung der Stadt Leningrad durch Nazi-Deutschland, der schätzungsweise 630.000 Menschen zum Opfer fielen, die von den Deutschen langsam und absichtlich durch Hunger und ähnliche Ursachen getötet wurden. Die wenigen Russen, die ich kenne, die den Krieg als kleine Kinder überlebt haben, leben immer noch mit psychologischen Traumata, Wachstumsstörungen und Magen-Darm-Problemen. Ihre Kämpfe, selbst im hohen Alter, erinnern mich ständig an die langfristigen Auswirkungen des Krieges. Im Zweiten Weltkrieg starben etwa 20-25 Millionen Menschen an Hunger, darunter viele Millionen in Asien. Einige Wissenschaftler glauben sogar, dass der Hunger die Haupttodesursache in diesem Krieg war. Weiterlesen bei overton-magazin.de

