‚We’ve been given the choice between a slow ethnic cleansing or an aggressive slaughter‘ Palestinians are no longer just collateral damage but targets of destruction because their very existence still stands in way of Israeli settler colonial project, Dr Omar Suleiman, a prominent American Imam and theologian, tells TRT World.

Naher Osten

vor 10 Tagen

Wir haben die Wahl zwischen einer langsamen ethnischen Säuberung oder einem aggressiven Gemetzel

Dr. Omar Suleiman

Palästinenser sind nicht mehr nur Kollateralschäden, sondern Ziele der Zerstörung, weil ihre Existenz dem israelischen Siedler-Kolonialprojekt noch immer im Wege steht, so Dr. Omar Suleiman, ein prominenter amerikanischer Imam, gegenüber TRT World.

Baba Umar

Wenn sie [Demokraten, Republikaner] die Frustrationen der muslimischen Gemeinschaft ignorieren, können sie nicht mehr auf unsere Stimmen zählen, sagt der US-Imam Omar Suleiman.

TRT Welt

Wenn sie [Demokraten, Republikaner] die Frustrationen der muslimischen Gemeinschaft ignorieren, können sie nicht mehr auf unsere Stimmen zählen, sagt der US-amerikanische Imam Omar Suleiman.

Dr. Omar Suleiman ist ein amerikanischer Imam, ein weithin geachteter Theologe, Menschenrechtsaktivist, Verfechter des interreligiösen Dialogs und Präsident des Yaqeen Institute for Islamic Research, einer gemeinnützigen Organisation, die „Pionierarbeit in der islamischen Forschung leistet, indem sie kreative, innovative Formate anbietet, um die Menschen dort abzuholen, wo sie sind.“

In diesen Tagen setzt sich Suleiman leidenschaftlich für ein sofortiges Ende des israelischen Krieges gegen den belagerten Gazastreifen ein und hat bereits auf mehreren Protestkundgebungen in den Vereinigten Staaten gesprochen, unter anderem in der Hauptstadt Washington, DC.

In einem Interview mit Baba Umar von TRT World beleuchtet Suleiman Israels Krieg gegen Gaza, die Verwendung von Schriften und entmenschlichender Sprache gegen Palästinenser, die Berichterstattung westlicher Medien über den Krieg und die Rolle amerikanischer Politiker und der Zivilgesellschaft.

Ihre Eltern waren palästinensische Flüchtlinge und haben Ihnen sicher Geschichten über die Nakba und Naksa erzählt oder darüber, wie ihre Verwandten vertrieben wurden. Findet diese Art von Gespräch immer noch statt?

Mein Vater wurde vor der Gründung des Staates Israel geboren. Meine Mutter wurde kurz danach geboren … und sie lernten sich in Texas kennen. Ich bin in den USA geboren und aufgewachsen. Jeder einzelne Palästinenser hat eine Geschichte, in der entweder seine Eltern vertrieben wurden oder er selbst vertrieben wurde … Als ich aufwuchs, wurde ich in der zweiten Klasse wachgerüttelt, als ich feststellte, dass Palästina nicht auf der Landkarte verzeichnet war, und ich musste von meinen Eltern irgendwie verstehen, warum das so war. Erst diesen Monat hatte ich dieses Gespräch mit meinem 10-jährigen Sohn, der nicht verstand, warum Palästina nicht auf der Landkarte steht, und ich erklärte ihm dieses Projekt der ethnischen Säuberung, das nun schon fast acht Jahrzehnte alt ist, und warum es für uns so wichtig ist, mit dem Beharren auf unserer Identität als Palästinenser aufzuwachsen, aber auch mit dem Beharren darauf, dass die palästinensische Sache von Generation zu Generation lebendig bleiben wird, bis wir unsere vollständige Freiheit erlangen.

Die Palästinenser leiden bis heute weiter. Was hat sich also in all den Jahrzehnten verändert?

Wissen Sie, vor allem seit 1967 hat Israel versucht, die Welt zum Schweigen zu bringen, während es seine systematische ethnische Säuberung des palästinensischen Volkes durchführt. Wenn Sie sich also eine Karte ansehen und von 1948 bis 2023 gehen, werden Sie feststellen, dass während der ganzen Zeit, in der diese so genannte Zwei-Staaten-Lösung und diese Friedensgespräche, die nie etwas anderes als noch mehr Elend für die Palästinenser bringen, über unseren Köpfen schweben, Siedler regelmäßig palästinensische Dörfer plündern, ohne dass sie dafür zur Rechenschaft gezogen werden.

Sie tun dies sogar gemeinsam mit der IDF [Israelische Verteidigungsstreitkräfte]. Bis heute haben wir übrigens den gewalttätigsten Monat im Westjordanland, während die Welt ihre Aufmerksamkeit auf Gaza richtet. Israel hat also mit verschiedenen Methoden und Mechanismen versucht, sicherzustellen, dass es im Grunde genommen sein „business as usual“ der systematischen Vertreibung des palästinensischen Volkes und der Durchführung seiner vollständigen ethnischen Säuberung ohne jegliche Einwände seiner arabischen Nachbarn durchführen kann. So gibt es die Abraham-Abkommen, die im Wesentlichen zu Waffengeschäften geworden sind, die den arabischen Ländern im Gegenzug für die Normalisierung der Beziehungen zu Israel süße Geschäfte sichern, was bedeutet, dass die Palästinenser bei der Festlegung ihrer Zukunft, ihres künftigen Staates und bei Dingen, die sie direkt betreffen, keinen Sitz mehr am Tisch haben.

Und natürlich haben wir hier in den USA, wo sich zwei Parteien leider nicht darüber einigen können, wie man den Durchschnittsamerikaner ernähren und die Regierung am Laufen halten kann, wo es zahlreiche Stilllegungen gibt oder diese drohen, weil sich die beiden Parteien nicht einigen können, plötzlich über 400 Kongressabgeordnete beider Parteien, die sich darauf einigen könnten, die Hilfe für das Apartheidstaat Israel weiter zu verstärken, um die Unterdrückung des palästinensischen Volkes fortzusetzen. Ob es sich nun um eine republikanische oder eine demokratische Regierung handelt, beide Parteien sind sich einig, dass die Palästinenser keine Menschen sind und keine gleichen Rechte verdienen.

Wir haben die Wahl zwischen einer langsamen ethnischen Säuberung oder einem aggressiven Gemetzel. Und ich glaube, wir sehen jetzt, dass Israel weiß, dass es weder von der Regierung Biden noch von irgendeiner anderen US-Regierung zur Rechenschaft gezogen werden wird. Tatsächlich haben die USA Israel einen Blankoscheck für einen Völkermord ausgestellt, und die undichte Stelle zeigt ganz klar, dass Israel eine endgültige Annexion des Gazastreifens anstrebt.

Und wenn man sich für die Rechte der Palästinenser einsetzt, wird man als Antisemit abgestempelt. Wir haben gesehen, dass Senator Ted Cruz Sie ebenfalls ins Visier genommen hat. Was halten Sie von dieser Etikettierung?

Nun, zunächst einmal können Palästinenser nicht antisemitisch sein, weil sie semitisch sind. Das ist also in erster Linie eine ignorante Behauptung. Zweitens bin ich der Meinung, dass es sich hier um eine schändliche Instrumentalisierung des Antisemitismus handelt, die ein echtes Problem darstellt und in der Vergangenheit eher ein europäisches Problem war als ein anderes.

Daraus ist nur ein weiterer Kampf zwischen Muslimen und Juden geworden. Und das ist eine bequeme, verkürzte, ignorante Darstellung, die leider bei einem Großteil der amerikanischen Öffentlichkeit Anklang findet, die mit einer islamfeindlichen Darstellung gefüttert wurde, in der es nur darum geht, dass Muslime wieder gewalttätig sind, dass Muslime nur wieder Ärger machen wollen. Ted Cruz und seine Gesinnungsgenossen sind also Leute, die Neonazis buchstäblich ein Podium auf der republikanischen Plattform verschafft haben und mit echten Antisemiten Wahlkampf gemacht haben und den Antisemitismus in diesem Land normalisiert haben.

Und gleichzeitig haben sie die Frechheit zu versuchen, die Stimmen von Menschen zum Schweigen zu bringen, die sich für die jüdische Gemeinschaft hier eingesetzt haben. Übrigens haben wir der jüdischen Gemeinschaft zur Seite gestanden, als es zu antisemitischen Vorfällen kam. Synagogen oder jüdische Gemeindezentren wurden angegriffen, weil sie sich für die Würde der Palästinenser und für die Menschenrechte des palästinensischen Volkes einsetzen. Es ist also eine faule Behauptung, eine ignorante Behauptung, sie ist zutiefst reduktionistisch und nutzt die Unkenntnis vieler Amerikaner über die Geschichte der palästinensischen Vertreibung aus. Und offen gesagt glaube ich, dass sie nicht mehr so gut funktioniert.

Wir haben historische jüdische Gemeinden in der muslimischen Welt, die seit Generationen leben und gedeihen. Wo ist das Gegenstück im Westen? Dies ist das Verbrechen des Antisemitismus in Europa, das Verbrechen des Antisemitismus im Westen. Das palästinensische Volk wird für ein Verbrechen bestraft, das es nicht begangen hat. Und nun werden die Opfer der schlimmsten Kriegsverbrechen, die wir je auf unseren Bildschirmen gesehen haben, auch noch in unserer Zeit beständig verfolgt.

Wir haben historische jüdische Gemeinden in der muslimischen Welt, die seit Generationen leben und gedeihen. Wo ist das Gegenstück im Westen? Dies ist das Verbrechen des Antisemitismus in Europa, das Verbrechen des Antisemitismus im Westen. Das palästinensische Volk wird für ein Verbrechen bestraft, das es nicht begangen hat.

Bei Protestkundgebungen in den USA haben wir viele jüdische Demonstranten gesehen … Amerikanische Juden, die sich gegen die Gräueltaten in Gaza aussprechen. Hat es das in diesem Ausmaß in Amerika schon einmal gegeben?

In diesem Ausmaß? Ganz sicher nicht. Wissen Sie, in den letzten Wochen gab es die größten jüdischen Anti-Besatzungsproteste in der Geschichte des Landes. Gruppen wie Jewish Voice for Peace, If Not Now, das ist keine unbedeutende Minderheit der jüdischen Gemeinschaft, die gegen die Besetzung und gegen die Apartheid ist. Diese Gemeinschaft wächst, vor allem unter den jungen Juden, und sie waren bei den Protesten dabei, an denen wir als Koalition teilgenommen haben. Und sie haben auch ihre eigenen Sit-ins in den Hauptstädten der Staaten abgehalten. Sie haben buchstäblich U-Bahn-Stationen geschlossen, um für das palästinensische Volk zu protestieren und zu sagen: „Macht unsere Trauer nicht zur Waffe für einen Völkermord.“ Diese antizionistischen Juden wurden als selbsthassende Juden bezeichnet. Und natürlich nehmen sie diese Bezeichnung übel, weil sie sich berufen fühlen, für die Menschenrechte der Palästinenser einzutreten und zu sagen, dass das historische Trauma des jüdischen Volkes nicht als Vorwand dienen sollte, um dem palästinensischen Volk ein Trauma zuzufügen.

Es handelt sich also um eine bedeutende Minderheit in der jüdischen Gemeinschaft, die vor allem unter den jüngeren Juden zunimmt. Und das gilt für das gesamte Spektrum des Judentums. Es gibt also sehr progressive Juden, ultraorthodoxe Juden, sehr religiöse Juden, die den Zionismus aus biblischer Sicht ablehnen.

Der Punkt ist, dass ich denke, dass hier die Antisemitismus-Darstellung wirklich zu zerfallen beginnt, denn jede Demonstration, an der Sie teilnehmen, und jede Umfrage, die Sie lesen, wird Ihnen zeigen, dass dies eine wachsende Stimmung in der jüdischen Gemeinschaft hier ist.

Sogar israelische Menschenrechtsorganisationen wie B’Tselem, die sich in den Chor derer eingereiht haben, die Israel jetzt als Apartheidstaat einstufen, zeigen, dass es selbst unter jungen israelischen Juden Menschen gibt, die sich jetzt gegen die Kriegsverbrechen wehren, die Israel über Generationen hinweg gegen das palästinensische Volk begangen hat.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat sich auf die Heilige Schrift berufen, um den Krieg in Gaza zu rechtfertigen. Wie sehen Sie diese Tendenz?

Ich finde es immer wieder interessant, denn alles, was die israelische Propaganda den Palästinensern vorwirft, haben die Israelis selbst verschuldet. Die Massaker und die Grausamkeiten, die Israel den Palästinensern über Generationen hinweg angetan hat, werden dann als Geschichten über Palästinenser erfunden, die den Israelis dasselbe antun.

Und wenn es um die Berufung auf religiöse Schriften geht, ist eine der frühesten und rassistischsten israelischen Tropen zu sagen: „Wenn sie ihre Kinder so sehr lieben, wie sie unsere hassen, dann wird der Konflikt enden, dann können wir Frieden haben.“ Im Grunde genommen heißt es also, dass die Palästinenser von Hass genährt werden und deshalb nicht in der Lage sind, Frieden als eine realistische Option zu sehen, und dass sie ihre Kinder nicht wirklich lieben.

Wenn sich ein Staatschef nicht nur auf irgendeine religiöse Schrift beruft, sondern auf eine religiöse Schrift, die einen Völkermord rechtfertigt … stellen Sie sich vor, das wäre ein muslimischer Staatschef, der etwas aus dem Koran oder aus der Tradition des Propheten Mohammed (Friede sei mit ihm) zitiert, um im Grunde genommen ein Massaker zu rechtfertigen. Man muss nur auf die israelischen Konten auf X gehen und auf „übersetzen“ drücken und sich ansehen, welche Nachrichten sie auf Hebräisch veröffentlichen. Schauen Sie sich an, welche Botschaften sie an ihr Volk richten, während sie diesen Krieg weiterführen. Hier geht es nicht um Selbstverteidigung. Es geht um den Versuch, den Palästinensern jede Art von Selbstbestimmung zu nehmen und sie psychologisch zu quälen, während sie sie mit den schlimmsten Waffen bombardieren, einschließlich chemischer Waffen, und einen Katalog von Menschenrechtsverbrechen begehen.

Das ist die schlimmste Manifestation des religiösen Extremismus, die es heute in der Welt gibt. Und ich sage das ohne zu zögern, aber er ist der amerikanischen Öffentlichkeit völlig verborgen geblieben, und leider ist die palästinensische Erfahrung damit nicht nur eine rhetorische, sondern eine reale, in der Menschen Völkermord begehen und sich leider der Schrift bedienen, um dies zu tun. Und das kommt vom Premierminister [Netanjahu] selbst.

Auch die Palästinenser werden entmenschlicht. Sie werden als ‚menschliche Bestien‘, ‚Bazillen‘, ‚Kinder der Finsternis‘ und so weiter bezeichnet. Wo soll das hinführen? Woher kommt die Angst?

Ich denke, wenn man sie entmenschlicht, dann kann man sie wie Insekten töten. Die Sprache der Entmenschlichung kommt nicht nur von israelischen Politikern, sie ist auch bei amerikanischen Politikern die Norm. Sie haben davon gesprochen, sie mit Bombenteppichen zu bombardieren, ihnen den Garaus zu machen, sie ein für alle Mal zu beseitigen und den Gazastreifen in einen Parkplatz zu verwandeln. Sie wissen, wie ein republikanischer Abgeordneter auf all das reagiert, indem er einen Gesetzentwurf zur Deportation der Palästinenser vorlegt. Es ist also wie eine neue Erweiterung des kranken Muslim-Verbots. Wir müssen alle Palästinenser loswerden, sie alle von hier wegbringen. Die bedauerliche Realität ist also, dass die Palästinenser diese Entmenschlichung nicht nur miterleben, sondern dass sie jetzt noch offensichtlicher ist als je zuvor. Und sie ist auf den Zungen einer breiteren Gruppe von Politikern, einschließlich amerikanischer Politiker, die aus ihren völkermörderischen Absichten keinen Hehl machen.

Es ist wirklich interessant, wenn man sieht, wie sich das Blatt in den Medien gerade wendet. Sogar Wolf Blitzer, der den Palästinensern in seiner Berichterstattung, gelinde gesagt, nicht wohlgesonnen war, als er nach dem Bombenangriff auf das Flüchtlingslager Jabalya einen Sprecher der IDF interviewte. Und selbst er drückte ein gewisses Maß an Schock aus: „Sie wollen mir also sagen, dass Sie gerade 400 oder 500 palästinensische Flüchtlinge ausgelöscht haben, dass Sie gerade eine Bombe auf ein ganzes Flüchtlingslager geworfen haben, weil sich vielleicht ein Hamas-Kommandeur irgendwo dort befand.“

Wir sind also nicht mehr nur ein Kollateralschaden. Wir sind in der Tat Ziele der Zerstörung, weil die Existenz der Palästinenser dem israelischen Siedlerkolonialprojekt immer noch im Wege steht. Man muss sie also entmenschlichen, um die hohe Zahl an Opfern zu erreichen, die man im Moment verursacht, ohne dass der Westen eingreift.

Joe Biden hätte dies schon vor langer Zeit stoppen können. Wenn er zu einem Waffenstillstand aufgerufen hätte, wäre dieser auch zustande gekommen. Aber die amerikanische Regierung macht sich mitschuldig an diesem Völkermord, und deshalb ist die völkermörderische Rhetorik sowohl auf den Zungen israelischer als auch amerikanischer Politiker zu finden. Und leider bringt das jeden Palästinenser in Gefahr, ob in Palästina oder sogar hier in den Vereinigten Staaten, denn wir werden als Wilde angesehen, die jeden Moment zuschlagen können, denen man nicht trauen kann und die plötzlich Unheil anrichten können. Bevor wir also anderen Schaden zufügen können, muss uns Schaden zugefügt werden, und das ist die Sprache, die in der Vergangenheit zur Ausrottung von Menschen verwendet wurde und die jetzt zur Ausrottung von uns verwendet wird.

Wie sehen Sie die Berichterstattung in den Medien?

Die Art und Weise, wie die westlichen Medien darüber berichtet haben, ist absolut beschämend. Sie haben der Entmenschlichung Vorschub geleistet. Welche Geschichten der Menschen in Gaza haben Sie gehört? Welche Geschichten der Journalisten haben Sie gelesen? Ich meine, man sollte meinen, dass angesichts der Tatsache, dass Dutzende von Journalisten getötet wurden, dass sie ermordet wurden … man sollte meinen, dass die westlichen Medien im Namen des Schutzes der Pressefreiheit aufstehen würden. Man sollte meinen, dass angesichts der Tatsache, dass die Zahl der palästinensischen Todesopfer inzwischen auf über 10.000 angestiegen ist, die Geschichten von palästinensischen Amerikanern, die 20, 30, 40 Angehörige verloren haben, die ganze Generationen ihrer Familie auslöschten, veröffentlicht würden. Man sollte meinen, dass diese Amerikaner, die alle ihre Angehörigen verloren haben, auf der Titelseite interviewt werden würden. Ich kenne Menschen in meiner eigenen Gemeinde, die jedes einzelne Familienmitglied verloren haben. Man sollte meinen, dass die amerikanische Presse den Tribut beleuchtet, den dieser Konflikt für die Amerikaner gefordert hat. Aber all das ist nicht der Fall.

Der Schwerpunkt liegt auf der israelischen Menschlichkeit und die palästinensische Menschlichkeit wird völlig vernachlässigt. Auf den Websites einiger dieser alten Medien sind kaum Bilder von palästinensischen Toten zu finden. Es ist also ekelhaft, und es spielt sicherlich eine Rolle dabei, die Sicht der amerikanischen Öffentlichkeit auf das, was gerade passiert, zu prägen, weil es wiederum islamfeindlichen Tropen in die Hände spielt. Die islamfeindliche Sichtweise besagt, dass diese Menschen, diese Muslime, diese Araber, diese Palästinenser zu gewalttätig sind, um wie normale Menschen behandelt zu werden und um ihnen als Nachbarn zu vertrauen. Und deshalb verdienen sie ein gewisses Maß an Brutalität, um die Welt vor ihnen zu schützen. Und wenn man diese Art von Rahmen akzeptiert, dann akzeptiert man auch die Bilder von Tausenden von Menschen, die in Krankenhäusern, in UN-Bunkern und sogar in der Presse bombardiert werden. Man akzeptiert chemische Kriegsführung, man akzeptiert, dass im Jahr 2023 2,1 Millionen Menschen verhungern und die Welt nichts unternimmt.

Ich meine, hätten wir wirklich damit rechnen können, dass wir an einen Punkt gelangen, an dem die Welt nicht mehr eingreifen kann, wenn den Menschen buchstäblich das Wasser, die Nahrung, der Strom und der Treibstoff abgestellt werden? Wir reden jetzt nicht einmal über die Zahl der Todesopfer. Wir reden über das Trauma derjenigen, die das irgendwie überlebt haben. Wir haben tatenlos zugesehen, wie 2,1 Millionen Menschen auf eine Weise traumatisiert wurden, die für den Rest der Welt nicht nachvollziehbar ist. Und dennoch unternimmt niemand etwas dagegen. Ich glaube, dass die etablierten Medien mitschuldig sind.

Als ich in Chicago an der Beerdigung des sechsjährigen Jungen Wadea teilnahm, fragte ich die dortige Presse. „War jemand von Ihnen schon einmal hier? Dies ist eine palästinensische Gemeinde, eine der ältesten palästinensischen Gemeinden in den Vereinigten Staaten. War jemand von Ihnen in der letzten Woche hier, als Dutzende dieser Gemeindemitglieder ihre Familien in der Heimat verloren haben?“ Und die Antwort war: „Nein.“

Wir sehen die Folgen in den USA. Es gibt einen Anstieg der antimuslimischen Hassverbrechen. Es gibt einen „Doxing Truck“, der es auf Studenten abgesehen hat. Existenzen und Karrieren werden ins Visier genommen. Menschen werden wegen ihrer Beiträge in den sozialen Medien angezeigt. Ist das ein Post-9/11-Szenario 2.0?

In gewisser Weise fühlte es sich so an, als ob wir zu einem Post-9/11-Szenario zurückkehren würden, in dem jeder Muslim oder Araber oder jeder, der wie ein Muslim oder Araber aussieht, ständig über die Schulter schauen und sich Sorgen machen muss, dass ihm etwas zustößt, dass religiöse Einrichtungen ins Visier genommen werden, dass die freie Meinungsäußerung auf dem College-Campus zum Schweigen gebracht wird.

In mancher Hinsicht ähnelt das durchaus dem. Ich denke jedoch, dass wir nicht mehr dieselbe Gemeinschaft sind wie vor 20 Jahren. Und wir haben auch gesehen, wie schädlich es ist, wenn man uns als Gemeinschaft unsere Rechte wegnimmt, ohne dass wir ausreichend reagieren und uns rechtlich verteidigen. Ich denke, dass die Reaktion der Gemeinschaft nach dem 11. September 2001 eine versteckte war. Jetzt lautet die Reaktion: Wir können es uns nicht leisten, uns zu verstecken. Ich denke also, dass die Gemeinschaft das Framing nicht akzeptiert und jetzt institutionell besser gerüstet ist, um sich rechtlich zu verteidigen und zu versuchen, gegen die Darstellung vorzugehen, die zu so vielen verheerenden Folgen in der Zeit nach 9/11 geführt hat.

Schweigen ist keine Option. Verstecken ist keine Option. Es ist wichtig für uns, ein für alle Mal zu sagen, dass wir dieses Bild von der muslimisch-arabisch-palästinensischen Gemeinschaft nicht akzeptieren. Und wir haben die Absicht, uns gegen dieses Narrativ mit allem zu wehren, wozu wir institutionell in der Lage sind. Wir neigen dazu, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, die dieses gefährliche, faule Narrativ ebenfalls leid sind.

Und ich denke auch, dass wir uns nicht nur um die amerikanischen Muslime sorgen, sondern auch darum, uns selbst zu schützen. Das ist auch meine Aufgabe als religiöser Führer, nämlich darauf hinzuweisen, dass eure Verantwortung nicht nur darin besteht, euch hier zu schützen, sondern dass ihr jetzt alles in eurer Macht Stehende tun müsst, um diese Gräueltaten, die ihr auf dem Schirm habt und die in den USA stattfinden, zu stoppen. Wir müssen also mehr tun, nicht nur, um uns hier zu schützen, sondern um die Menschen vor dem Hass zu schützen, der hier allmählich sein hässliches Haupt erhebt und sich an Orten wie Gaza am hässlichsten manifestiert.

Ob Israel nun Frieden schließt oder Krieg führt, die Palästinenser werden ausgelöscht. Wenn Israel mit seinen arabischen Nachbarn Frieden schließt, die Abraham-Abkommen, werden die Palästinenser ausgelöscht. Und wenn Israel im Krieg ist, im Krieg mit der Hamas, werden die Palästinenser ausradiert. Aber in beiden Fällen sind es die Palästinenser, die die Brutalität des Staates Israel am meisten zu spüren bekommen.

Sie sagten, wenn Biden zu einem Waffenstillstand aufruft, wird es einen Waffenstillstand geben. Fühlen sich die amerikanischen Muslime durch die Unterstützung Israels durch die Regierung Biden verraten?

Ja, ich denke, insbesondere Biden hat in dieser Regierung zutiefst enttäuscht, nicht dass irgendjemand nicht gewusst hätte, dass er ein Zionist ist und für Israel ist. Das hat er im Laufe seiner Karriere sehr deutlich gemacht. Aber ich denke, dass die Einseitigkeit, die bedingungslose Unterstützung Israels bei der Durchführung dieses Völkermordes, die Weigerung, irgendwelche sinnvollen Forderungen zu stellen, um ihn zu stoppen, die Ignoranz gegenüber der palästinensischen Katastrophe und der palästinensischen Gemeinschaft hier, definitiv ein Gefühl der Wut und des Verrats innerhalb dieser Gemeinschaften hervorgerufen hat.

Er konnte nicht einmal das Wort „Palästinenser“ in den Mund nehmen, bis er beschloss, die Palästinenser zu beschuldigen, bei der Zahl ihrer Toten zu lügen. Plötzlich tauchte das Wort „Palästinenser“ in seinem Wortschatz auf, als er sagte, er traue den Zahlen des palästinensischen Gesundheitsministeriums nicht. Davor ging es nur um Israel-Hamas, Israel-Hamas, Israel-Hamas, und das ist eine bewusste Auslöschung der Palästinenser.

Das ist interessant, denn egal ob Israel Frieden schließt oder Krieg führt, die Palästinenser werden ausradiert. Wenn Israel mit seinen arabischen Nachbarn Frieden schließt, die Abraham-Abkommen, werden die Palästinenser ausradiert. Und wenn Israel Krieg führt, z. B. gegen die Hamas, werden die Palästinenser ausradiert. Aber in beiden Fällen sind es die Palästinenser, die unter der Brutalität des Staates Israel zu leiden haben.

Joe Biden hat also die palästinensische Menschlichkeit absichtlich ignoriert. Er hat einen Blankoscheck für Völkermord ausgestellt. Er hat sich aktiv an diesem Völkermord beteiligt. Es sind amerikanische Waffen, die eingesetzt werden. Es sind amerikanische Sanktionen, die diesen laufenden Angriff auf internationaler Ebene schützen. Und wenn er versucht, Initiativen gegen Islamophobie zu starten und über den Schutz der muslimischen Gemeinschaften hier zu sprechen, während er weiterhin diese Narrative verbreitet, die der Gemeinschaft dort und hier schaden, dann ist das nichts anderes als eine Doppelzüngigkeit. Wir sind einfach nicht bereit, das zu akzeptieren.

Ich wollte eigentlich sagen, dass der Präsident selbst auch an der Ermordung von Wadea, dem sechsjährigen palästinensisch-amerikanischen Jungen, mitschuldig ist. Und warum? Weil der Mann, der ihn ermordet hat, der Vermieter, der ihn ermordet hat, dies auf der Grundlage von Fake News getan hat, entlarvten Nachrichten, die vom Präsidenten selbst wiederholt wurden. Biden behauptete, er habe Bilder von 40 enthaupteten israelischen Babys gesehen. Dann nahm das Weiße Haus diese Behauptung zurück, weil der 71-jährige Vermieter diese Bilder nicht gesehen hatte und beschloss, einen sechsjährigen palästinensischen Jungen praktisch zu enthaupten, weil er die Mainstream-Medien im Suff gesehen und Lügen gehört hatte, die sogar vom Präsidenten selbst wiederholt worden waren.

Bei der Beerdigung sagten einige der Angehörigen: „Joe Biden, du hast das getan, du hast das getan. Diese Rhetorik hat hier Konsequenzen, und sie hat dort Konsequenzen. Und Biden kann nicht erwarten, dass er sich dann an die muslimische Gemeinschaft, an die arabische Gemeinschaft, wendet und so tut, als wäre das alles nicht passiert, und sagt, dass er daran interessiert ist, uns hier zu beschützen, während er dort an unserer Auslöschung beteiligt ist.

Und das hat auch seine Popularität beeinträchtigt, wie Umfragen zeigen. Viele Muslime sagen, dass sie nicht für die Demokraten stimmen werden. Was halten Sie von dieser Frustration? Und macht es Ihnen Angst, über die Alternativen nachzudenken, die Muslime haben?

Ich glaube, wir sind es leid, das kleinere Übel zu wählen. Ich glaube, wir haben es satt, dass uns gesagt wird: „Wählt dies oder das“. Nicht, dass sich irgendjemand der Illusion hingeben würde, dass Trump oder einige der republikanischen Kandidaten besser wären, aber gleichzeitig haben wir auch Würde. Man muss sich die Stimme der muslimischen Gemeinschaft verdienen. Und wenn man die muslimische Gemeinschaft absichtlich ignoriert und ihre Frustrationen ignoriert, dann kann man nicht mehr auf diese Stimmen zählen.

Wir sind als Gemeinschaft so weit gereift, dass wir nicht mehr einfach denjenigen wählen, der uns langsamer und netter umbringen will. Wir müssen meiner Meinung nach besser dafür sorgen, dass die Leute zur Verantwortung gezogen werden, und ich denke, dass Joe Biden bereits zur Verantwortung gezogen wird. Man kann einfach nicht mehr die Republikaner als Buhmann für die muslimische Gemeinschaft benutzen. Das wird nicht funktionieren. Es funktioniert schon jetzt nicht mehr. Wir sind eine reifere Gemeinschaft. Wir wissen, wer die Republikaner sind. Und wir werden dafür sorgen, dass jeder, der unsere Stimme erhalten will, uns zuhört und unsere Menschlichkeit erkennt, sonst werden wir ihn 2024 nicht auf dem Wahlzettel sehen.

Sehen Sie sich das ganze Interview hier an

QUELLE: TRT World

Baba Umar

Baba Umar ist leitender Produzent bei TRT World

@Babaumarr

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …